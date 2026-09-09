iOS 27: Κυκλοφορεί στις 14 Σεπτεμβρίου - Τα συμβατά μοντέλα

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε την επίσημη διάθεση του iOS 27 για τις 14 Σεπτεμβρίου, φέρνοντας ριζικές αλλαγές στο λειτουργικό σύστημα των iPhone και απαιτώντας περίπου 4GB ελεύθερου αποθηκευτικού χώρου.

Η αναβαθμισμένη Siri AI θα υποστηρίξει γαλλικά, ιαπωνικά, κορεατικά, πορτογαλικά και ισπανικά μέσα από μια ενημέρωση λογισμικού που έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Η ελληνική γλώσσα απουσιάζει εντελώς από τα άμεσα σχέδια ενσωμάτωσης των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων της Apple, περιορίζοντας τη χρήση των έξυπνων λειτουργιών στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα δωρεάν δορυφορικής επικοινωνίας (Emergency SOS via satellite) επεκτείνεται περαιτέρω για τους κατόχους των συμβατών μοντέλων, αποτρέποντας τη μετατροπή της υπηρεσίας σε συνδρομητική.

Η νέα έκδοση λογισμικού θα είναι διαθέσιμη για μια ευρεία γκάμα συσκευών, ξεκινώντας από τη σειρά iPhone 13, όμως οι προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης περιορίζονται αυστηρά στα νεότερα Pro μοντέλα.

Το iOS 27 θα γίνει επίσημα διαθέσιμο στους χρήστες iPhone στις 14 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνοντας τη νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, προηγμένες λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας στο παρασκήνιο και βελτιωμένα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης προσωπικών δεδομένων. Η εγκατάσταση της αναβάθμισης απαιτεί επαρκή αποθηκευτικό χώρο που ξεπερνά τα 4GB και συνιστάται η δημιουργία πλήρους αντιγράφου ασφαλείας στο iCloud πριν την έναρξη της διαδικασίας λήψης του αρχείου.

Η ανακοίνωση από την πλευρά της Apple επιβεβαιώνει τις πληροφορίες των προηγούμενων εβδομάδων σχετικά με το αυστηρό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του νέου λογισμικού, δίνοντας τεράστια προτεραιότητα στην ομαλή ενσωμάτωση των προηγμένων εργαλείων μηχανικής μάθησης απευθείας στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος. Οι μηχανικοί της εταιρείας βελτιστοποίησαν την απόδοση των κεντρικών επεξεργαστών κατά την τοπική εκτέλεση πολύπλοκων αλγορίθμων, προσφέροντας εξαιρετικά ταχύτερη απόκριση στις καθημερινές εντολές των χρηστών χωρίς να θυσιάζεται η συνολική αυτονομία των συσκευών.

Η αρχιτεκτονική του νέου λειτουργικού συστήματος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τον διαχωρισμό των διεργασιών υψηλής έντασης από τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των φυσιολογικών θερμοκρασιών της πλακέτας ακόμα και όταν ο χρήστης εκτελεί απαιτητικές εργασίες παραγωγής κειμένου ή εικόνας μέσω του αναβαθμισμένου περιβάλλοντος χρήσης.

Η εξέλιξη της Siri AI και η συνεχιζόμενη απουσία της ελληνικής γλώσσας

Η νέα Siri AI θα αρχίσει να κατανοεί και να αλληλεπιδρά άπταιστα σε γαλλικά, ιαπωνικά, κορεατικά, πορτογαλικά και ισπανικά από τον ερχόμενο Οκτώβριο μέσω σχετικού συμπληρωματικού update, επιτρέποντας την εκτέλεση εξαιρετικά σύνθετων ενεργειών που εμπλέκουν ταυτόχρονα πολλαπλές εφαρμογές. Παρά την προσθήκη αυτών των τεράστιων νέων αγορών στο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης, η υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας παραμένει ανύπαρκτη τόσο στις προφορικές φωνητικές εντολές όσο και στα ενσωματωμένα εργαλεία δημιουργικής γραφής.

Επέκταση της δωρεάν δορυφορικής επικοινωνίας Emergency SOS

Η εταιρεία παρατείνει επίσημα τη δωρεάν πρόσβαση στην υπηρεσία Emergency SOS via Satellite για όλους τους χρήστες των συμβατών μοντέλων, αποτρέποντας την πολυαναμενόμενη επιβολή μηνιαίας συνδρομής που φημολογούνταν ότι θα ξεκινούσε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η κρίσιμη λειτουργία επιτρέπει την αμφίδρομη αποστολή συμπιεσμένων μηνυμάτων κειμένου, τον διαμοιρασμό της ακριβούς τοποθεσίας και την άμεση κλήση οδικής βοήθειας ακόμα και όταν η συσκευή βρίσκεται αποκομμένη από κάθε επίγειο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή ασύρματο δίκτυο Wi-Fi.

Η διατήρηση της δορυφορικής ζεύξης ως βασικής και δωρεάν παροχής αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα για όσους ταξιδεύουν συχνά σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές, πραγματοποιούν ναυτικές και ορειβατικές δραστηριότητες ή βρίσκονται αναπάντεχα σε ζώνες όπου οι ακραίες φυσικές καταστροφές έχουν εξουδετερώσει πλήρως τις τοπικές υποδομές τηλεπικοινωνιών.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται καλύπτοντας πλέον μια απροσδιόριστα μεγάλη χρονική περίοδο από την αρχική ημερομηνία ενεργοποίησης της εκάστοτε συσκευής, επιβεβαιώνοντας απόλυτα τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Apple να μετατρέψει την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της σε έναν πανίσχυρο πυλώνα προσέλκυσης πελατολογίου απέναντι στους ανταγωνιστές κατασκευαστές.

Λίστα συμβατών συσκευών: Ποια iPhone λαμβάνουν το iOS 27 και το δορυφορικό SOS

Το iOS 27 υποστηρίζεται επίσημα από το iPhone 13 και μεταγενέστερα, ωστόσο, οι απαιτητικές λειτουργίες της Siri AI προϋποθέτουν την ύπαρξη τουλάχιστον του επεξεργαστή A17 Pro προκειμένου να εκτελεστούν ομαλά τοπικά στη συσκευή. Παράλληλα, η υπηρεσία της απευθείας δορυφορικής επικοινωνίας παραμένει διαθέσιμη αποκλειστικά σε συσκευές που διαθέτουν τις ειδικές κεραίες σύνδεσης, ξεκινώντας δηλαδή από τη σειρά iPhone 14 και καλύπτοντας όλα τα νεότερα μοντέλα που ακολούθησαν.

Αναλυτικά η συμβατότητα των συσκευών διαμορφώνεται ως εξής: