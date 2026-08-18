Διαθέσιμα τα iOS 26.6.1 και macOS Tahoe 26.6.1 με κρίσιμες διορθώσεις ασφαλείας

Σύνοψη

Η Apple προχώρησε στην επίσημη κυκλοφορία των iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1, macOS Tahoe 26.6.1 και watchOS 13.6.1, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα για όλους τους συμβατούς χρήστες.

Οι νέες εκδόσεις δεν περιλαμβάνουν νέα οπτικά χαρακτηριστικά ή λειτουργίες, αλλά επικεντρώνονται αποκλειστικά στην αντιμετώπιση κρίσιμων κενών ασφαλείας (zero-day) που αφορούν τον πυρήνα των λειτουργικών συστημάτων.

Η ενημέρωση για το macOS Tahoe 26.6.1 κλείνει ένα εξαιρετικά σοβαρό σφάλμα διαρροής δεδομένων που σχετίζεται με τη λειτουργία της Κοινής Χρήσης Οθόνης (Screen Sharing).

Οι αναβαθμίσεις διανέμονται ήδη Over-The-Air (OTA) στην ελληνική αγορά και η εγκατάσταση τους κρίνεται επιβεβλημένη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η Apple προχώρησε στην ταυτόχρονη διάθεση πολλαπλών ενημερώσεων λογισμικού για ολόκληρο το οικοσύστημα των συσκευών της, καθιστώντας διαθέσιμα τα iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1 και macOS Tahoe 26.6.1.

Αυτός ο κύκλος αναβαθμίσεων, παρότι δεν φέρνει στο προσκήνιο νέες εντυπωσιακές λειτουργίες ή ριζικές αλλαγές στο περιβάλλον χρήσης, χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμος για τη συνολική σταθερότητα και την προστασία της ιδιωτικότητας των καταναλωτών, καθώς επικεντρώνεται στην άμεση επιδιόρθωση εντοπισμένων κενών ασφαλείας.

Τι διορθώνει η ενημέρωση iOS 26.6.1 στις συσκευές iPhone;

Το iOS 26.6.1 είναι μια μικρής κλίμακας αλλά υψίστης σημασίας ενημέρωση λογισμικού που κλείνει κρίσιμα κενά ασφαλείας στον πυρήνα (Kernel) και τη μηχανή περιήγησης WebKit, αποτρέποντας την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα (arbitrary code execution) από τρίτους. Το μέγεθος του αρχείου εγκατάστασης κυμαίνεται περίπου στα 300MB, ανάλογα με το μοντέλο του iPhone, και απαιτεί επανεκκίνηση της συσκευής.

Η ανάλυση των release notes της Apple καθώς και οι λεπτομερείς αναφορές στο σχετικό μητρώο υποστήριξης, αναδεικνύουν πως οι συγκεκριμένες ευπάθειες θα μπορούσαν ενδεχομένως να αξιοποιηθούν ενεργά από κακόβουλους παράγοντες μέσω ειδικά διαμορφωμένων ιστοσελίδων.

Όταν ένας ανυποψίαστος χρήστης επισκέπτεται έναν τέτοιο ιστότοπο, η ευπάθεια στο WebKit επιτρέπει τη σιωπηλή εκτέλεση κώδικα χωρίς την παραμικρή προειδοποίηση, παρακάμπτοντας τα ενσωματωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας του συστήματος. Η αναβάθμιση βελτιώνει τον έλεγχο των ορίων μνήμης, αντιμετωπίζοντας οριστικά τη δυνατότητα πρόκλησης υπερχείλισης μνήμης (memory corruption) που αποτελεί τη συνηθέστερη μέθοδο εκμετάλλευσης τέτοιων σφαλμάτων.

Επίσης, οι διορθώσεις στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος αποτρέπουν εφαρμογές από το να αποκτήσουν αυξημένα δικαιώματα διαχειριστή, θωρακίζοντας την αρχιτεκτονική απομόνωσης (sandboxing) στην οποία βασίζεται παραδοσιακά η φιλοσοφία ασφαλείας του iOS.

Η κρίσιμη ευπάθεια του Screen Sharing στο macOS Tahoe 26.6.1

Περνώντας στο οικοσύστημα των υπολογιστών Mac, η έκδοση macOS Tahoe 26.6.1 ξεχωρίζει για την αντιμετώπιση ενός ιδιαίτερα ανησυχητικού σφάλματος που αφορά τη λειτουργία της Κοινής Χρήσης Οθόνης (Screen Sharing). Το συγκεκριμένο ζήτημα επέτρεπε, υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, την παράκαμψη των μηχανισμών αυθεντικοποίησης κατά τη διάρκεια απομακρυσμένων συνεδριών, δημιουργώντας έναν δυνητικό κίνδυνο έκθεσης ευαίσθητων πληροφοριών.

Η ανακάλυψη αυτής της ευπάθειας υποδεικνύει μια αδυναμία στον τρόπο με τον οποίο το λειτουργικό σύστημα διαχειριζόταν τα δικαιώματα πρόσβασης όταν πραγματοποιούνταν διαδοχικά αιτήματα κοινής χρήσης. Θεωρητικά, ένας επιτιθέμενος με πρόσβαση στο ίδιο τοπικό δίκτυο (LAN) θα μπορούσε να παρακολουθήσει τη δραστηριότητα της οθόνης χωρίς ο νόμιμος κάτοχος του υπολογιστή να αντιληφθεί την παραβίαση μέσω των γνωστών οπτικών ενδείξεων στη γραμμή μενού.

Η εγκατάσταση του macOS Tahoe 26.6.1 κλείνει οριστικά αυτή την κερκόπορτα βελτιώνοντας τη διαχείριση καταστάσεων στο αντίστοιχο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Πέρα από αυτό, το macOS λαμβάνει και τις ίδιες διορθώσεις για το WebKit που εφαρμόστηκαν στο iOS, διασφαλίζοντας μια ομοιόμορφη ασπίδα προστασίας σε όλες τις πλατφόρμες της εταιρείας.

Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Για το ελληνικό κοινό, η διαθεσιμότητα αυτών των αναβαθμίσεων έχει ήδη ξεκινήσει, και οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στην εφαρμογή των Ρυθμίσεων (Settings), στη συνέχεια στην επιλογή "Γενικά" (General) και τέλος στην "Ενημέρωση Λογισμικού" (Software Update) για να κατεβάσουν τα απαραίτητα αρχεία.

Λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους των αρχείων, η λήψη μέσω των σύγχρονων ελληνικών δικτύων 5G ή των οικιακών συνδέσεων οπτικής ίνας ολοκληρώνεται συνήθως μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ενώ η διαδικασία προετοιμασίας και εγκατάστασης διαρκεί περίπου 10 έως 15 λεπτά ανάλογα με την επεξεργαστική ισχύ του εκάστοτε μοντέλου.