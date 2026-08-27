Τι νέο φέρνει το Viber στα επαγγελματικά μηνύματα το 2026

Σύνοψη

Επέκταση των Quick Replies σε 10 διαθέσιμες επιλογές απάντησης με όριο ερώτησης τους 1.000 χαρακτήρες.

Δωρεάν αποστολή μηνυμάτων εντός 24 ωρών από το ερώτημα ή την απάντηση ενός πελάτη.

Προσθήκη υποστήριξης για κινούμενα γραφικά (GIF) καθώς και οριζόντιες (16:9) ή κάθετες (9:16) εικόνες.

Διαχωρισμός συνδέσμων προορισμού μεταξύ της εικόνας και του κουμπιού call-to-action για αμεσότερη πλοήγηση στο ταμείο.

Ενσωμάτωση λειτουργίας Tap & Copy για ταχύτατη αντιγραφή εκπτωτικών κωδικών και αριθμών παρακολούθησης.

Αυτόματη μετάφραση των επαγγελματικών μηνυμάτων απευθείας εντός της εφαρμογής, υποστηρίζοντας 44 γλώσσες σε περισσότερες από 190 χώρες.

Καθώς η φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδος πλησιάζει, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια εντείνουν την επικοινωνιακή τους στρατηγική με τους πελάτες, αναζητώντας πιο αποδοτικά ψηφιακά εργαλεία για τη βελτιστοποίηση των πωλήσεών τους. Προκειμένου να διευκολύνει αυτή την πολύπλοκη αλληλεπίδραση και να συνδράμει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις κατά την προετοιμασία τους για τις επερχόμενες περιόδους αιχμής των αγορών, η Rakuten Viber προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση αρκετών νέων και εξαιρετικά στοχευμένων δυνατοτήτων μέσα στο 2026.

Τα επαγγελματικά μηνύματα της εφαρμογής, τα οποία ήδη αποτελούν βασικό πυλώνα επικοινωνίας για εκατοντάδες μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα, εμπλουτίστηκαν με μια σειρά στρατηγικών αναβαθμίσεων που καθιστούν τη διεπαφή με τους καταναλωτές πιο ομαλή και ταυτόχρονα βοηθούν το προωθητικό περιεχόμενο να ξεχωρίζει στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό ψηφιακό περιβάλλον.

Η πρώτη σημαντική καινοτομία αφορά τη νέα μορφή για τα Quick Replies, τις γνωστές Γρήγορες Απαντήσεις που αντικαθιστούν τις παλαιότερες «λίστες» στα επαγγελματικά μηνύματα, επιτρέποντας στις εταιρείες να αποστέλλουν μηνύματα τα οποία περιλαμβάνουν προκαθορισμένες επιλογές απάντησης. Η νέα υλοποίηση διευκολύνει δραστικά τη ροή της συνομιλίας, καθώς οι πελάτες χρειάζεται απλώς να πατήσουν την επιλογή της προτίμησής τους για να συνεχίσουν την αλληλεπίδραση.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Μάιο, η Viber προχώρησε στην αύξηση του σχετικού ορίου από 5 σε 10 διαθέσιμες επιλογές απάντησης, ενσωματώνοντας παράλληλα δύο ολοκαίνουργια στιλ σχεδίασης που εκμοντερνίζουν την οπτική εμπειρία του χρήστη. Ως επιπλέον κίνητρο για την ενίσχυση της άμεσης εξυπηρέτησης, τα μηνύματα που αποστέλλονται από τις επιχειρήσεις εντός του χρονικού παραθύρου των 24 ωρών από το αρχικό ερώτημα ή την απάντηση ενός πελάτη προσφέρονται πλέον εντελώς δωρεάν. Επιπροσθέτως, από τον τρέχοντα μήνα, το όριο των χαρακτήρων για τη διατύπωση της αρχικής ερώτησης αυξήθηκε γενναιόδωρα στους 1.000 χαρακτήρες, παρέχοντας τον απαραίτητο χώρο για λεπτομερείς περιγραφές, χωρίς φυσικά να συνυπολογίζονται σε αυτό το όριο οι ίδιες οι επιλογές απάντησης.

Περνώντας στον τομέα των multimedia, οι επιχειρήσεις αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να ενσωματώνουν και να αποστέλλουν αρχεία GIF απευθείας μέσα στα εταιρικά τους μηνύματα, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό εργαλείο προσέλκυσης της προσοχής του καταναλωτικού κοινού, ειδικά όταν πρόκειται για την προώθηση εποχιακών προσφορών, νέων κυκλοφοριών προϊόντων ή άλλων ειδικών προωθητικών ενεργειών. Ταυτόχρονα, τα επαγγελματικά μηνύματα της Viber αναβαθμίζονται ριζικά ώστε να υποστηρίζουν πλέον οριζόντιες αναλογίες (16:9) καθώς και κάθετες αναλογίες εικόνων (9:16), ξεφεύγοντας από τους αυστηρούς περιορισμούς των τυπικών τετράγωνων εικόνων (1:1) που ίσχυαν μέχρι πρότινος. Αυτή η ευελιξία επιτρέπει στις εταιρείες να επαναχρησιμοποιούν το ήδη υπάρχον οπτικό τους υλικό που έχει δημιουργηθεί για διαφορετικά ψηφιακά κανάλια ή πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, αποφεύγοντας την κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία σχεδιασμού νέου υλικού αποκλειστικά για την εφαρμογή από την αρχή.

Στον πυρήνα της εμπορικής στρατηγικής της αναβάθμισης βρίσκεται η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ταχύτερης και πιο αποδοτικής διαδρομής προς την τελική αγορά. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να ορίζουν εντελώς διαφορετικούς συνδέσμους ανακατεύθυνσης για τις εμφανιζόμενες εικόνες και διαφορετικούς για τα διαθέσιμα κουμπιά call-to-action που τις συνοδεύουν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ευελιξίας είναι ότι το πάτημα του χρήστη πάνω στην κεντρική εικόνα μπορεί να τον οδηγεί σε μια εξειδικευμένη σελίδα με αναλυτικές λεπτομέρειες του προϊόντος, ενώ την ίδια στιγμή το κουμπί να τον κατευθύνει απευθείας στο ψηφιακό ταμείο (checkout) για την άμεση ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Στο ίδιο πλαίσιο βελτιστοποίησης της εμπειρίας χρήστη (UX), προστέθηκε η εξαιρετικά χρηστική νέα δυνατότητα Tap & Copy (επιλογή & αντιγραφή), η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να αντιγράφουν συγκεκριμένα τμήματα κειμένου από ένα επαγγελματικό μήνυμα με ένα και μόνο απλό πάτημα στην οθόνη τους. Αυτή η τεχνική αναβάθμιση διευκολύνει αφάνταστα τη διαδικασία αντιγραφής πολύπλοκων κωδικών προσφορών, εκπτωτικών κουπονιών, αριθμών παραγγελίας ή στοιχείων παρακολούθησης της πορείας αποστολής ενός δέματος, εξαλείφοντας την απογοήτευση της χειροκίνητης πληκτρολόγησης.

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη τον παγκόσμιο χαρακτήρα της πλατφόρμας η οποία λειτουργεί απρόσκοπτα σε περισσότερες από 190 χώρες και υποστηρίζει 44 διαφορετικές γλώσσες, η Viber ενσωμάτωσε προηγμένα εργαλεία για την ευκολότερη επικοινωνία με πελάτες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν πλέον να μεταφράζουν απολύτως αυτόματα τα εισερχόμενα επαγγελματικά μηνύματα απευθείας μέσα στο περιβάλλον της εφαρμογής, μια λειτουργικότητα που βοηθά καθοριστικά τις εξωστρεφείς εταιρείες να προσεγγίζουν διεθνείς πελάτες με περιεχόμενο που είναι πάντοτε σαφές και πλήρως προσβάσιμο ανεξαρτήτως γλωσσικών εμποδίων.

Το σύνολο αυτών των πρόσφατων αναβαθμίσεων έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απλοποίηση της εταιρικής επικοινωνίας και την απόλυτη εξάλειψη των περιττών βημάτων μέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς, παρέχοντας στις επιχειρήσεις τα απαραίτητα εργαλεία που τις βοηθούν να πετύχουν υψηλότερα ποσοστά μετατροπής κατά τις κρίσιμες περιόδους αιχμής των πωλήσεων, ενώ παράλληλα διασφαλίζουν ότι οι τελικοί πελάτες απολαμβάνουν μια εξαιρετικά βολική και σύγχρονη εμπειρία αγορών με ελάχιστα μόλις κλικ.