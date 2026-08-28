Το Telegram γιορτάζει 13 χρόνια λειτουργίας με μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση

Σύνοψη

Το Telegram συμπληρώνει 13 χρόνια λειτουργίας και διαθέτει την εκτενέστατη ενημέρωση TG-13 σε όλες τις πλατφόρμες.

Εισάγονται τα μηνύματα υποδοχής (Welcome Messages) σε κανάλια και ομάδες, τα οποία είναι ορατά αποκλειστικά στα νέα μέλη.

Οι προγραμματιστές μπορούν πλέον να προσθέτουν διαδραστικά κουμπιά απευθείας στο κείμενο για τη δημιουργία ερευνών, παιχνιδιών και ροών αγορών.

Ο επεξεργαστής κειμένου αναβαθμίζεται επιτρέποντας την ενσωμάτωση (inline) αρχείων και εγγράφων ανάμεσα στις λέξεις.

Οι χρήστες αποκτούν τη δυνατότητα να επισυνάπτουν προσωποποιημένες υπογραφές και μηνύματα στα ψηφιακά δώρα του Telegram Marketplace.

Το Telegram, η πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων που σχεδιάστηκε εξαρχής με γνώμονα την υψηλή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων και την προηγμένη κρυπτογράφηση, συμπληρώνει αισίως δεκατρία χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σταθερή της δέσμευση στη συνεχή εξέλιξη του κώδικα και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του τελικού χρήστη.

Η νεότερη αναβάθμιση που διατίθεται άμεσα για τα λειτουργικά συστήματα iOS και Android, καθώς και για τις αντίστοιχες desktop εφαρμογές, δεν αποτελεί απλώς μια εθιμοτυπική προσθήκη εορταστικού χαρακτήρα, αλλά ενσωματώνει εξαιρετικά ουσιαστικά τεχνολογικά εργαλεία τα οποία επαναπροσδιορίζουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές ψηφιακών κοινοτήτων και οι προγραμματιστές λογισμικού αλληλεπιδρούν με το κοινό τους.

Το Telegram απομακρύνεται περαιτέρω από την παραδοσιακή του υπόσταση ως ένα απλό εργαλείο ψηφιακής επικοινωνίας και προσεγγίζει πλέον τις πολύπλοκες δομές ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος. Πλέον, προσφέρει δυνατότητες που μέχρι πρότινος απαιτούσαν την αναγκαστική χρήση εξωτερικών εφαρμογών, ανεξάρτητων ιστοσελίδων ή πολύπλοκων διαδικτυακών φορμών.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η νέα αναβάθμιση TG-13 του Telegram;

Η αναβάθμιση TG-13 του Telegram εισάγει προσωποποιημένα μηνύματα υποδοχής αποκλειστικά για νέα μέλη, ενσωματωμένα διαδραστικά κουμπιά εντός του κειμένου για τη δημιουργία αυτόνομων μικροεφαρμογών, υποστήριξη inline εγγράφων στον επεξεργαστή κειμένου και δυνατότητα αποστολής υπογεγραμμένων ψηφιακών δώρων μέσω του ανανεωμένου Telegram Marketplace κάνοντας χρήση του ψηφιακού νομίσματος Telegram Stars.

Προβολή αποκλειστικών μηνυμάτων υποδοχής μόνο σε νέους χρήστες κατά την είσοδό τους, αποτρέποντας την ενόχληση των παλαιότερων μελών.

μόνο σε νέους χρήστες κατά την είσοδό τους, αποτρέποντας την ενόχληση των παλαιότερων μελών. Δημιουργία αυτοματοποιημένων ροών μέσω διαδραστικών κουμπιών στο κείμενο, ιδανικών για δημοσκοπήσεις, αγορές προϊόντων και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση.

μέσω διαδραστικών κουμπιών στο κείμενο, ιδανικών για δημοσκοπήσεις, αγορές προϊόντων και αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση. Τοποθέτηση αρχείων , ποικίλων εγγράφων και αρχείων μουσικής (inline μορφή) ακριβώς ανάμεσα στις λέξεις μέσω του rich text editor.

, ποικίλων εγγράφων και αρχείων μουσικής (inline μορφή) ακριβώς ανάμεσα στις λέξεις μέσω του rich text editor. Επιλογή προσθήκης προσωπικής υπογραφής και συνοδευτικού σχολίου στα σπάνια, συλλεκτικά δώρα της ενσωματωμένης αγοράς.

και συνοδευτικού σχολίου στα σπάνια, συλλεκτικά δώρα της ενσωματωμένης αγοράς. Εμφάνιση κομψών και λειτουργικών ειδοποιήσεων συμβατότητας (placeholders) στους χρήστες που τρέχουν παλαιότερες, μη ενημερωμένες εκδόσεις.

Εξατομικευμένα μηνύματα υποδοχής για ομαλότερη ένταξη χρηστών

Η διαχείριση μεγάλων, αποκεντρωμένων ψηφιακών κοινοτήτων απαιτεί διαρκώς μια εξαιρετικά λεπτή ισορροπία μεταξύ της παροχής επαρκών πληροφοριών στους νεοεισερχόμενους και της αποφυγής του περιττού οπτικού θορύβου για τους εκατοντάδες ή χιλιάδες υφιστάμενους συμμετέχοντες.

Με τη νέα λειτουργία των μηνυμάτων υποδοχής (Welcome Messages), οι δημιουργοί και οι διαχειριστές των ομάδων αποκτούν πλέον την τεχνική δυνατότητα να ρυθμίσουν αυτοματοποιημένα κείμενα τα οποία εμφανίζονται αποκλειστικά και μόνο στην οθόνη του χρήστη που μόλις πραγματοποίησε την εγγραφή του στο κανάλι. Η υλοποίηση δεν περιορίζεται σε απλό κείμενο, καθώς υποστηρίζει πλήρως την προσθήκη πολυμέσων, τη χρήση προηγμένης μορφοποίησης μέσω του ενσωματωμένου επεξεργαστή κειμένου, ακόμα και την αποστολή πολλαπλών διαδοχικών μηνυμάτων που λειτουργούν συνδυαστικά ως ένας πλήρης οδηγός καλωσορίσματος (welcome pack) και ταυτοποίησης.

Στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας, όπου οι μεγάλες δημόσιες ομάδες του Telegram χρησιμοποιούνται εκτενώς από τοπικές κοινότητες κρυπτονομισμάτων, ακαδημαϊκά φόρουμ και ανεξάρτητα ειδησεογραφικά δίκτυα, αυτή η προσθήκη επιλύει το διαρκές πρόβλημα της συνεχούς επανάληψης των κανόνων λειτουργίας, επιτρέποντας την αυτοματοποιημένη εκπαίδευση των νέων χρηστών χωρίς να διακόπτεται η ομαλή ροή των καθημερινών συζητήσεων.

Η εξέλιξη των διαδραστικών κουμπιών στα μηνύματα

Αν και πριν από περίπου έντεκα χρόνια το Telegram εισήγαγε τα πρώτα bots, δημιουργώντας την αρχική υποδομή για την εκτέλεση εφαρμογών μέσα σε ένα απλό περιβάλλον συνομιλίας, η τρέχουσα αναβάθμιση προχωρά σε ένα πολύ πιο προηγμένο τεχνολογικό στάδιο μεταφέροντας όλη αυτή τη διαδραστικότητα στο επίπεδο του μεμονωμένου μηνύματος.

Οι προγραμματιστές διαθέτουν πλέον την ελευθερία να ενσωματώνουν πολλαπλά, πλήρως λειτουργικά κουμπιά απευθείας μέσα στο σώμα του κειμένου. Σε άμεσο συνδυασμό με τη νεότερη λειτουργία των εφήμερων μηνυμάτων, η πλατφόρμα προσφέρει το απαραίτητο τεχνολογικό υπόβαθρο για τον σχεδιασμό αυτοματοποιημένων ροών διεπαφής που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα αναγκών, ξεκινώντας από τη διεξαγωγή πολύπλοκων δημοσκοπήσεων και τη φιλοξενία διαδραστικών παιχνιδιών, και φτάνοντας μέχρι την παρουσίαση δυναμικών καταλόγων προϊόντων και την ολοκλήρωση ηλεκτρονικών παραγγελιών.

Η αρχιτεκτονική αυτής της υλοποίησης επιτρέπει στα συγκεκριμένα μηνύματα να αναρτώνται οπουδήποτε, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων δημόσιων καναλιών, εξασφαλίζοντας την ταυτόχρονη και πλήρως ανεξάρτητη αλληλεπίδραση απεριόριστου αριθμού χρηστών μέσω backend webhooks, μετατρέποντας ουσιαστικά το κάθε παραδοσιακό μήνυμα σε μια ανεξάρτητη μικροεφαρμογή άμεσης απόκρισης.

Ενσωμάτωση αρχείων (inline documents) και έξυπνες ειδοποιήσεις συμβατότητας

Ο ιδιαίτερα προηγμένος επεξεργαστής κειμένου της πλατφόρμας εμπλουτίζεται τώρα με νέες εντολές, επιτρέποντας την απρόσκοπτη και αόρατη ενσωμάτωση εγγράφων, συμπιεσμένων αρχείων, αρχείων υπολογιστικών φύλλων (όπως το Excel) και αρχείων ήχου ακριβώς ανάμεσα στις λέξεις μιας συνεχόμενης πρότασης. Αυτή η προσέγγιση καταργεί οριστικά την ανάγκη αποστολής ξεχωριστών μηνυμάτων αποκλειστικά για την επισύναψη αρχείων, προσφέροντας ένα οπτικά καθαρότερο, εξαιρετικά επαγγελματικό και συνεκτικό αποτέλεσμα, το οποίο εξυπηρετεί ιδανικά τις αυξημένες ανάγκες των εταιρικών επικοινωνιών και της σύγχρονης απομακρυσμένης συνεργασίας.

Παράλληλα με αυτά, η ομάδα μηχανικών του Telegram φρόντισε να αντιμετωπίσει με έξυπνο τρόπο το διαχρονικό ζήτημα του κατακερματισμού των εκδόσεων του λειτουργικού, εισάγοντας ένα εξαιρετικά καλαίσθητο σύστημα ειδοποιήσεων. Όταν ένας χρήστης, ο οποίος δεν έχει ενεργοποιημένες τις αυτόματες ενημερώσεις λογισμικού, λαμβάνει ένα μήνυμα που περιέχει τα νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η εφαρμογή προβάλλει αυτόματα ένα σαφές οπτικό μήνυμα παρότρυνσης συνοδευόμενο από ένα κουμπί άμεσης λήψης της νεότερης έκδοσης, ελαχιστοποιώντας έτσι τα δυσάρεστα προβλήματα απεικόνισης και καθοδηγώντας τον χρήστη προς την αναβάθμιση.

Ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας με τα υπογεγραμμένα δώρα

Η συνεχής ανάπτυξη της εσωτερικής αποκεντρωμένης οικονομίας του δικτύου προχωρά με αμείωτους ρυθμούς μέσα από την αυξημένη χρήση του ψηφιακού νομίσματος Telegram Stars. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν ήδη αποκτήσει τη δυνατότητα να αγοράζουν χιλιάδες σπάνια ψηφιακά αντικείμενα μέσω του ασφαλούς οικοσυστήματος του Telegram Marketplace, προκειμένου να τα προσφέρουν σε άλλους λογαριασμούς εντός του δικτύου.

Με το νέο update, το ψηφιακό σύστημα επεκτείνεται προσφέροντας στους αποστολείς τη δυνατότητα προσθήκης εξατομικευμένης, κρυπτογραφικής ψηφιακής υπογραφής και προσαρμοσμένου κειμένου στα συλλεκτικά αυτά δώρα κατά τη διαδικασία της αποστολής. Αυτή η μικρή αλλά σημαντική προσθήκη ενισχύει τον συλλεκτικό χαρακτήρα των ψηφιακών αγαθών, προσδίδοντας σαφώς μεγαλύτερη αξία στις διαδραστικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται αποκλειστικά εντός της πλατφόρμας και ενθαρρύνοντας περαιτέρω την ενεργή συμμετοχή του κοινού στη συγκεκριμένη ανερχόμενη ψηφιακή αγορά.