Το No Man's Sky έρχεται στο iOS!

Σύνοψη

Το δημοφιλές παιχνίδι εξερεύνησης διαστήματος της Hello Games, No Man's Sky, κυκλοφορεί επίσημα για συσκευές iPhone και iPad.

Η πρεμιέρα του τίτλου στο οικοσύστημα της Apple πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών για το Indie Games Week του App Store.

Η μεταφορά του παιχνιδιού αξιοποιεί πλήρως το Metal 3 API και την τεχνολογία MetalFX Upscaling της Apple για βελτιστοποιημένη απόδοση και γραφικά επιπέδου κονσόλας.

Ο τίτλος διαθέτει πλήρως ανασχεδιασμένο περιβάλλον χρήσης για οθόνες αφής, ενώ υποστηρίζει ταυτόχρονα όλα τα συμβατά ασύρματα χειριστήρια (PlayStation, Xbox, Backbone).

Το No Man's Sky είναι πλέον επίσημα διαθέσιμο για iPhone και iPad, προσφέροντας την πλήρη εμπειρία εξερεύνησης του αχανούς, παραγόμενου μέσω αλγορίθμων σύμπαντος χωρίς απολύτως κανέναν συμβιβασμό στο περιεχόμενο, με την κυκλοφορία να εντάσσεται στις προωθητικές ενέργειες της Apple για το φετινό Indie Games Week.

Η άφιξη του τίτλου στο mobile οικοσύστημα αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα για την ομάδα ανάπτυξης της Hello Games, καθώς κλήθηκαν να συμπυκνώσουν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων και πολύπλοκων μαθηματικών υπολογισμών στα όρια του hardware ενός smartphone. Η υλοποίηση αυτή κατέστη δυνατή χάρη στη στενή συνεργασία των προγραμματιστών με τους μηχανικούς της Apple και την εκτεταμένη χρήση του Metal 3 API, το οποίο επιτρέπει την άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ του λογισμικού και των επεξεργαστών της σειράς A και M. Βασικός πυλώνας για την ομαλή λειτουργία του παιχνιδιού αποτελεί η τεχνολογία MetalFX Upscaling, η οποία αναλαμβάνει να αναβαθμίσει την ανάλυση των γραφικών σε πραγματικό χρόνο, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ρυθμό ανανέωσης των καρέ σε ικανοποιητικά επίπεδα και αποτρέποντας την υπερβολική κατανάλωση ενέργειας που θα οδηγούσε σε ταχεία εξάντληση της μπαταρίας.

Το μέγεθος του επιτεύγματος γίνεται περισσότερο κατανοητό όταν αναλογιστεί κανείς ότι οι παίκτες μπορούν να ταξιδέψουν απρόσκοπτα από την επιφάνεια ενός πλανήτη στο αχανές Διάστημα, να εμπλακούν σε αερομαχίες και να χτίσουν τεράστιες βάσεις, έχοντας τη συσκευή απλώς στην παλάμη του χεριού τους. Αντί να προσφέρουν μια lite έκδοση του παιχνιδιού, οι δημιουργοί φρόντισαν ώστε η έκδοση για iOS και iPadOS να περιλαμβάνει όλες τις δωρεάν ενημερώσεις και τις επεκτάσεις που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια στις κονσόλες και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξασφαλίζοντας απόλυτη ισοτιμία περιεχομένου μεταξύ όλων των διαθέσιμων πλατφορμών.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη μεταφορά πολύπλοκων παιχνιδιών δράσης και επιβίωσης στις φορητές συσκευές παραμένει πάντα ο τρόπος ελέγχου, καθώς η απουσία φυσικών πλήκτρων συχνά υποβαθμίζει την τελική εμπειρία χρήσης. Η Hello Games αντιμετώπισε το ζήτημα ανασχεδιάζοντας πλήρως το περιβάλλον διεπαφής (User Interface) προσθέτοντας προσαρμοσμένα πλήκτρα αφής τα οποία εμφανίζονται δυναμικά στην οθόνη μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητα, αφήνοντας έτσι καθαρό το οπτικό πεδίο για την εξερεύνηση των πλανητών. Όσοι χρήστες επιθυμούν υψηλότερη ακρίβεια στις κινήσεις τους μπορούν φυσικά να συνδέσουν το αγαπημένο τους ασύρματο χειριστήριο, με τον τίτλο να αναγνωρίζει αυτόματα και να προσαρμόζει τα μενού για τα χειριστήρια του PlayStation, του Xbox, καθώς και για περιφερειακά τύπου Backbone One.

Η ομαλή ενσωμάτωση του παιχνιδιού στο ευρύτερο οικοσύστημα επιτυγχάνεται μέσω της πλήρους υποστήριξης λειτουργιών cross-play και cross-save. Οι κάτοχοι του τίτλου έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στο Mac, να σώσουν την πρόοδό τους και να συνεχίσουν ακριβώς από το ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους παίζοντας στο iPhone, χωρίς να χάσουν κανένα αντικείμενο ή επίτευγμα. Επιπλέον, το σύμπαν του παιχνιδιού παραμένει κοινό για όλους τους παίκτες ανεξαρτήτως της συσκευής που χρησιμοποιούν, επιτρέποντας στους κατόχους συσκευών Apple να συναντηθούν, να εξερευνήσουν και να ολοκληρώσουν αποστολές συνεργατικά με φίλους τους που παίζουν από ηλεκτρονικούς υπολογιστές Windows ή κονσόλες νέας γενιάς.

Η ανακοίνωση της άφιξης του No Man's Sky στο App Store δεν αποτελεί μια μεμονωμένη ενέργεια, αλλά εντάσσεται οργανικά στο πλαίσιο του Indie Games Week, μιας πρωτοβουλίας της Apple που στοχεύει στην ανάδειξη δημιουργικών παραγωγών από ανεξάρτητα στούντιο. Αν και τον τελευταίο χρόνο η εταιρεία έχει δώσει τεράστια έμφαση στην προσέλκυση μεγάλων (AAA) κυκλοφοριών όπως το Resident Evil Village και το Assassin's Creed Mirage, η ταυτόχρονη προώθηση ποιοτικών indie τίτλων φανερώνει την πρόθεση της να δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο ψυχαγωγίας.

No Man'S Sky - [App Store Link]