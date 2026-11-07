Ακυρώνεται οριστικά το Ratchet & Clank: Ranger Rumble

Σύνοψη

Η Sony Interactive Entertainment και η Oh BiBi διακόπτουν την ανάπτυξη του mobile multiplayer shooter Ratchet & Clank: Ranger Rumble πριν την παγκόσμια κυκλοφορία του.

Ο τίτλος θα αφαιρεθεί οριστικά από το App Store της Apple και το Google Play Store για τις συσκευές Android στις 21 Νοεμβρίου 2026.

Οι διακομιστές του παιχνιδιού θα τεθούν εκτός λειτουργίας την 1η Μαΐου 2027 καθιστώντας την εφαρμογή εντελώς ανενεργή για όσους την έχουν κατεβάσει.

Η επίσημη ανακοίνωση συνοδεύεται από λεπτομερές FAQ σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων για in-game αγορές και την πορεία των season passes.

Η προσπάθεια της Sony να μεταφέρει ένα από τα πλέον ιστορικά και αγαπημένα franchise του PlayStation στις οθόνες των smartphones ολοκληρώνεται άδοξα μέσα από την επίσημη ανακοίνωση ακύρωσης του Ratchet & Clank: Ranger Rumble.

Η απόφαση να τερματιστεί η ανάπτυξη του παιχνιδιού πριν καν αυτό φτάσει στο στάδιο της παγκόσμιας κυκλοφορίας αναδεικνύει τις εγγενείς δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μεγάλοι εκδότες βιντεοπαιχνιδιών όταν προσπαθούν να προσαρμόσουν παραδοσιακούς μηχανισμούς παιχνιδιού στις απαιτήσεις της mobile αγοράς. Το εγχείρημα ξεκίνησε με υψηλές προσδοκίες τον Νοέμβριο του 2025, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού multiplayer shooter για συσκευές Android και iOS που θα εκμεταλλευόταν το χιούμορ και το χαρακτηριστικό οπλοστάσιο της σειράς.

Η Sony και η Oh BiBi ανακοίνωσαν την οριστική ακύρωση του τίτλου λόγω χλιαρής ανταπόκρισης του κοινού κατά τη διάρκεια του soft launch, με το παιχνίδι να αποσύρεται οριστικά από τα ψηφιακά καταστήματα στις 21 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι servers θα κλείσουν μόνιμα την 1η Μαΐου 2027. Οι παίκτες καλούνται να καταναλώσουν τα εναπομείναντα ψηφιακά αγαθά τους πριν πέσει η αυλαία των servers, καθώς το παιχνίδι απαιτεί συνεχή σύνδεση στο διαδίκτυο για να λειτουργήσει.

Η πορεία του project μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες χαρακτηρίστηκε από διαρκείς πειραματισμούς και περιορισμένης κλίμακας δοκιμαστικές κυκλοφορίες σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού. Η πιο πρόσφατη από αυτές τις δοκιμές πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026 στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν να υποδεικνύουν πως ο τίτλος αδυνατούσε να διατηρήσει το ενδιαφέρον των παικτών μακροπρόθεσμα.

Η ευρύτερη στρατηγική επέκτασης του PlayStation στα κινητά τηλέφωνα συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια απέναντι σε καθιερωμένους γίγαντες του mobile gaming που έχουν τελειοποιήσει τις τεχνικές νομισματοποίησης και διατήρησης του κοινού. Η συνεργασία με την Oh BiBi, ένα στούντιο που φέρει εμπειρία στη δημιουργία mobile τίτλων, φάνηκε αρχικά ως μια ασφαλής επιλογή για την προσαρμογή του πολύπλοκου συστήματος στόχευσης και κίνησης του Ratchet & Clank σε οθόνες αφής. Τα αποτελέσματα των δοκιμών απέδειξαν ότι οι παίκτες που προέρχονται από το οικοσύστημα των κονσολών αναζητούν την υψηλή ποιότητα παραγωγής ενός κανονικού παιχνιδιού της Insomniac Games, ενώ το αμιγώς mobile κοινό δεν εντυπωσιάζεται εύκολα από την απλή μεταφορά ενός αναγνωρίσιμου ονόματος χωρίς καινοτόμους μηχανισμούς σχεδιασμένους αποκλειστικά για smartphones.