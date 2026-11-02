Το WhatsApp αναβαθμίζει τις ομαδικές συνομιλίες: Μόνιμο Pin, Group Status και φίλτρα

Σύνοψη

Οι χρήστες του WhatsApp μπορούν πλέον να καρφιτσώνουν (pin) σημαντικά μηνύματα στις ομαδικές συνομιλίες χωρίς χρονικό περιορισμό, καταργώντας τις επιλογές των 24 ωρών, 7 ημερών ή 30 ημερών.

Η νέα λειτουργία Group Status επιτρέπει τη δημοσίευση ενημερώσεων κατάστασης που είναι ορατές αποκλειστικά στα μέλη της εκάστοτε ομάδας, ενισχύοντας την ιδιωτικότητα.

Οι διαχειριστές και τα μέλη αποκτούν τη δυνατότητα να μοιράζονται παλαιότερα μηνύματα με νέα μέλη που μόλις εντάχθηκαν στην ομάδα, διατηρώντας την end-to-end κρυπτογράφηση της πλατφόρμας.

Προστίθεται το φίλτρο «Αναφορές και απαντήσεις» (Mentions and replies) για τον άμεσο εντοπισμό των συνομιλιών όπου ο χρήστης έχει δεχθεί κάποιο tag ή απευθείας απάντηση.

Η πρόσφατη αναβάθμιση του WhatsApp εστιάζει αποκλειστικά στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήσης εντός των ομαδικών συνομιλιών, εισάγοντας τέσσερα νέα εργαλεία διαχείρισης και αλληλεπίδρασης. Το πακέτο αναβάθμισης περιλαμβάνει το μόνιμο καρφίτσωμα (pin) μηνυμάτων χωρίς ημερομηνία λήξης, τη δημιουργία αποκλειστικών Group Status, την επέκταση του διαμοιρασμού ιστορικού συνομιλιών σε νέα μέλη, καθώς και ένα έξυπνο φίλτρο για τον εντοπισμό αναφορών.

Οι λειτουργίες βρίσκονται ήδη σε φάση σταδιακής διάθεσης για τους χρήστες σε συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS και Android, απαιτώντας την εγκατάσταση της τελευταίας διαθέσιμης έκδοσης της εφαρμογής.

Μόνιμο Pin μηνυμάτων: Τέλος στους χρονικούς περιορισμούς

Η σημαντικότερη ίσως πρακτική προσθήκη αφορά τη διαχείριση των καρφιτσωμένων μηνυμάτων. Παραδοσιακά, όταν ένας χρήστης ή διαχειριστής ήθελε να αναδείξει μια κρίσιμη πληροφορία στην κορυφή της ομαδικής συνομιλίας, έπρεπε να επιλέξει αναγκαστικά μια χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία περιοριζόταν στις 24 ώρες, στις 7 ημέρες ή, το μέγιστο, στις 30 ημέρες. Με τη λήξη αυτού του διαστήματος, το μήνυμα χανόταν μέσα στη γενικότερη ροή της συζήτησης, αναγκάζοντας τους διαχειριστές να επαναλαμβάνουν διαρκώς την ίδια χειροκίνητη διαδικασία για να διατηρήσουν την ορατότητα σημαντικών δεδομένων.

Με την τρέχουσα ενημέρωση λογισμικού, ο περιορισμός αυτός καταργείται οριστικά, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη μιας ομάδας να αφήνουν ένα μήνυμα καρφιτσωμένο επ’ αόριστον. Η δυνατότητα αυτή κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διατήρηση πάγιων κανόνων συμπεριφοράς, μόνιμων συνδέσμων επικοινωνίας, στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών ή σταθερών προγραμμάτων συνάντησης που αφορούν το σύνολο των μελών μιας πολυμελούς κοινότητας. Παράλληλα, μειώνει δραστικά τον διαχειριστικό φόρτο, εξασφαλίζοντας ότι η κρίσιμη πληροφορία θα βρίσκεται πάντα διαθέσιμη με ένα απλό πάτημα στην κορυφή της οθόνης, ανεξάρτητα από τον όγκο των εισερχόμενων μηνυμάτων.

Group Status: Ιδιωτικές ενημερώσεις εντός της ομάδας

Η επέκταση της λειτουργίας Status αποτελεί μια αναπάντεχη, αλλά απόλυτα λογική εξέλιξη για το περιβάλλον του WhatsApp. Μέχρι σήμερα, οι ενημερώσεις κατάστασης δημοσιεύονταν και ήταν ορατές είτε σε όλες τις επαφές του χρήστη είτε σε μια προεπιλεγμένη λίστα επαφών. Πλέον, το Group Status επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αναρτούν φωτογραφίες, βίντεο ή κείμενα τα οποία εμφανίζονται αυστηρά και μόνο στα υπόλοιπα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας.

Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την παραδοσιακή λειτουργία, το υλικό εξαφανίζεται αυτόματα μετά την πάροδο 24 ωρών, αλλά προσφέρει έναν πολύ πιο στοχευμένο και κλειστό κύκλο αλληλεπίδρασης. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας διατηρούν το δικαίωμα να δουν την ενημέρωση, να αντιδράσουν με emojis, να αφήσουν το δικό τους σχόλιο ή να προσθέσουν τη δική τους ενημέρωση κατάστασης στο ίδιο νήμα. Η παραμετροποίηση αυτή αποτρέπει την υπερφόρτωση της βασικής καρτέλας των Status με ενημερώσεις που αφορούν μια πολύ στενή ομάδα ατόμων (όπως για παράδειγμα οι συνάδελφοι μιας επιχείρησης ή τα μέλη μιας αθλητικής ομάδας), βελτιώνοντας αισθητά την ιδιωτικότητα.

Εύκολος διαμοιρασμός ιστορικού σε νέα μέλη

Η ένταξη ενός νέου προσώπου σε μια ήδη ενεργή και πολυπληθή συνομιλία δημιουργούσε ανέκαθεν ένα επικοινωνιακό κενό, καθώς ο νεοεισερχόμενος αδυνατούσε να κατανοήσει το πλαίσιο των προηγούμενων συζητήσεων. Ενώ το WhatsApp είχε ήδη ξεκινήσει να πειραματίζεται με τη μεταφορά του ιστορικού κατά την αρχική προσθήκη του μέλους, η νέα ενημέρωση απλοποιεί τη διαδικασία δραματικά. Πλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν να αγγίξουν απλώς το όνομα του νέου μέλους μέσα στο παράθυρο της συνομιλίας και να του επιτρέψουν να δει άμεσα όλα τα πρόσφατα μηνύματα που προηγήθηκαν της εισόδου του.

Η λειτουργία διασφαλίζει ότι οι καθυστερημένοι συμμετέχοντες δεν θα χρειάζεται να ζητούν διαρκώς διευκρινίσεις ή ανακεφαλαιώσεις από τους παλαιότερους χρήστες, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει την ιδιωτικότητα των δεδομένων, διατηρώντας την end-to-end κρυπτογράφηση ακόμα και κατά τη διαδικασία του διαμοιρασμού του παλαιότερου υλικού. Η απρόσκοπτη ροή της πληροφορίας αποδεικνύεται κρίσιμη για τη συντονισμένη λειτουργία ομάδων που διαχειρίζονται επαγγελματικά έργα ή εκδηλώσεις.

Έξυπνα φίλτρα για αναφορές και απαντήσεις

Ο αυξανόμενος θόρυβος των ειδοποιήσεων οδηγεί συχνά τους χρήστες στην πλήρη σίγαση (mute) των πολυμελών ομάδων, με αποτέλεσμα να χάνονται κρίσιμα μηνύματα που απευθύνονται προσωπικά στους ίδιους. Η προσθήκη του νέου φίλτρου «Mentions and replies» λειτουργεί ως ένα προηγμένο εργαλείο ταξινόμησης, συγκεντρώνοντας σε μια ξεχωριστή, ευδιάκριτη λίστα όλες τις ομαδικές συνομιλίες όπου το όνομα του χρήστη έχει επισημανθεί με tag ή κάποιος έχει απαντήσει απευθείας στο δικό του μήνυμα.

Το σύστημα φιλτραρίσματος περιλαμβάνει επίσης τις μαζικές ειδοποιήσεις που προκύπτουν από τη χρήση της ετικέτας "@all", επιτρέποντας στον χρήστη να βλέπει με μια γρήγορη ματιά ποιες συνομιλίες απαιτούν την άμεση προσοχή του, αγνοώντας προσωρινά τα γενικά μηνύματα. Η εν λόγω λειτουργία είναι συμβατή και με τα μεγαλύτερα Community Chats της πλατφόρμας, βοηθώντας ουσιαστικά στη διαχείριση του ψηφιακού στρες και στη βελτίωση της παραγωγικότητας.