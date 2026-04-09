Διαθέσιμο το iOS 26.4.1: Οι 2 βασικές αλλαγές στα iPhone

Σύνοψη

Η Apple διαθέτει επίσημα το iOS 26.4.1, μια μικρή αλλά απαραίτητη ενημέρωση λογισμικού για όλα τα συμβατά iPhone.

Το update επικεντρώνεται στην επίλυση δύο βασικών ζητημάτων: μιας ευπάθειας ασφαλείας στο WebKit και ενός σφάλματος αποσυνδέσεων στο Bluetooth.

Δεν εισάγονται νέα χαρακτηριστικά ή σχεδιαστικές αλλαγές, με το βάρος να πέφτει αποκλειστικά στη σταθερότητα και την προστασία του συστήματος.

Η ενημέρωση είναι διαθέσιμη μέσω των Ρυθμίσεων (Over-The-Air) στους Έλληνες χρήστες.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη κυκλοφορία του iOS 26.4.1, με τη συγκεκριμένη έκδοση να έρχεται ως μια άμεση και στοχευμένη παρέμβαση στον κώδικα του λειτουργικού συστήματος των iPhone. Η φιλοσοφία πίσω από τις εκδόσεις τύπου "point-one" (x.x.1) παραμένει σταθερή: η ταχύτατη αντιμετώπιση τεχνικών δυσλειτουργιών και η ενίσχυση των πρωτοκόλλων ασφαλείας, χωρίς την προσθήκη νέων δυνατοτήτων που ενδέχεται να επιβαρύνουν το σύστημα.

Η ενημέρωση διατίθεται παγκοσμίως και είναι ήδη ορατή στις συσκευές των χρηστών στην Ελλάδα, με το μέγεθος του αρχείου εγκατάστασης να κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 350MB και 450MB, ανάλογα με το μοντέλο του iPhone και την προηγούμενη έκδοση iOS που εκτελείται.

Τι ακριβώς διορθώνει το νέο iOS 26.4.1;

Το iOS 26.4.1 επιλύει ένα κρίσιμο κενό ασφαλείας στη μηχανή απόδοσης WebKit, το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει την εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα μέσω κακόβουλου περιεχομένου ιστού. Ταυτόχρονα, διορθώνει ένα σφάλμα διαχείρισης που προκαλούσε ανεπιθύμητες διακοπές συνδεσιμότητας σε συσκευές ήχου Bluetooth.

Οι δύο κεντρικές αλλαγές αναλυτικά

Διόρθωση ευπάθειας WebKit (Security Patch): Ο βασικός πυρήνας της ενημέρωσης αφορά την ψηφιακή ασφάλεια. Η Apple εντόπισε μια σημαντική αδυναμία στο WebKit, τη μηχανή που τροφοδοτεί τόσο τον Safari όσο και τους in-app browsers τρίτων εφαρμογών (όπως οι περιηγητές εντός των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης). Η συγκεκριμένη ευπάθεια επέτρεπε σε ειδικά διαμορφωμένες ιστοσελίδες να παρακάμψουν τους περιορισμούς μνήμης και να εκτελέσουν κώδικα στη συσκευή χωρίς την έγκριση του χρήστη. Σύμφωνα με τα τεχνικά έγγραφα, υπάρχει πιθανότητα το συγκεκριμένο κενό να είχε ήδη γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Η επιδιόρθωση αφορά την αυστηρότερη επικύρωση των δεδομένων κατά την επεξεργασία του περιεχομένου. Επίλυση ζητημάτων πρωτοκόλλου Bluetooth: Αρκετοί χρήστες ανέφεραν τεχνικά προβλήματα κατά τη σύνδεση των συσκευών τους με συστήματα infotainment αυτοκινήτων και ορισμένα ασύρματα ακουστικά. Το πρόβλημα οδηγούσε σε απότομες διακοπές της επικοινωνίας. Το iOS 26.4.1 διασφαλίζει πλέον σταθερή ροή δεδομένων, βελτιώνοντας την επικοινωνία με αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών.

Η διαδικασία εγκατάστασης και η προετοιμασία της συσκευής

Η αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος, ακόμη και αν πρόκειται για μια έκδοση μικρού μεγέθους, προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων βημάτων για την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων. Η διαδικασία Over-The-Air (OTA) είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος.

Ο χρήστης πρέπει να μεταβεί στη διαδρομή Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού (Settings > General > Software Update). Η συσκευή θα επικοινωνήσει με τους servers της Apple και θα εμφανίσει το διαθέσιμο πακέτο προς λήψη.

Τεχνικές προϋποθέσεις για την ομαλή εγκατάσταση