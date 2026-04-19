Netflix: Έρχεται ανασχεδιασμός της εφαρμογής με στοιχεία TikTok και... AI

Σύνοψη

Το Netflix ανακοίνωσε στα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2026 τον ριζικό ανασχεδιασμό της mobile εφαρμογής του.

Ενσωματώνεται ένα νέο κάθετο feed με videos, στα πρότυπα λειτουργίας του TikTok και των Instagram Reels.

Η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν σύντομα αποσπάσματα από ταινίες και σειρές, κάνοντας swipe up.

Από το κάθετο βίντεο, ο χρήστης μπορεί με ένα tap να ξεκινήσει την προβολή, να αποθηκεύσει τον τίτλο ή να τον μοιραστεί.

Η διάθεση της αναβάθμισης ξεκινά στα τέλη Απριλίου 2026 για τους συνδρομητές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Η κίνηση στοχεύει στην ευκολότερη ανακάλυψη περιεχομένου και την αύξηση της αλληλεπίδρασης, ακολουθώντας αντίστοιχες στρατηγικές από ανταγωνιστές όπως το Disney+.

Το τοπίο του streaming παρακολουθεί τις συνήθειες των χρηστών στα social media και προσαρμόζεται ανάλογα. Η πλατφόρμα του Netflix προχωρά στον μεγαλύτερο ανασχεδιασμό της mobile εφαρμογής της τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση προς τους μετόχους για το πρώτο τρίμηνο του 2026 (Q1 2026), η εταιρεία λανσάρει στα τέλη Απριλίου ένα νέο περιβάλλον χρήσης το οποίο βασίζεται στην κατανάλωση κάθετων βίντεο. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η διευκόλυνση της επιλογής περιεχομένου μέσω μιας οικείας, διαδραστικής εμπειρίας. Οι χρήστες θα παρακολουθούν μικρά clips από σειρές και ταινίες, με επιλογές άμεσης προβολής, προσθήκης στη λίστα τους ή κοινοποίησης, ακολουθώντας τη λογική του TikTok για ταχύτερη και πιο στοχευμένη ανακάλυψη περιεχομένου.

Ο νέος μηχανισμός εντοπισμού τίτλων αλλάζει την παραδοσιακή πλοήγηση. Αντί να μετακινούνται οριζόντια σε στατικλα thumbnails και να διαβάζουν σύντομες περιγραφές κειμένου, οι συνδρομητές αποκτούν πρόσβαση σε μια συνεχή ροή μικρών βίντεο. Η λειτουργία αντλεί υλικό από την κατηγορία «Top Picks for You», αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη για να προσαρμόσει τα προβαλλόμενα αποσπάσματα στο ιστορικό θέασης του εκάστοτε προφίλ. Μόλις το βίντεο τραβήξει την προσοχή, η διεπαφή προσφέρει άμεσα διαθέσιμα πλήκτρα: προσθήκη στη λίστα παρακολούθησης (My List), διαμοιρασμός σε εξωτερικές εφαρμογές μηνυμάτων και, φυσικά, άμεση αναπαραγωγή του επεισοδίου ή της ταινίας.

Η απόφαση για την ενσωμάτωση μιας λειτουργίας που παραπέμπει άμεσα στο TikTok και στα Instagram Reels προκύπτει από την ενδελεχή ανάλυση των δεδομένων χρήσης. Το διοικητικό δίδυμο της εταιρείας αναγνωρίζει την αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών, η οποία έχει εδραιωθεί τα τελευταία χρόνια. Η Chief Product Officer, Eunice Kim, είχε δηλώσει κατά την περίοδο των αρχικών εσωτερικών δοκιμών το 2025 πως οι συνδρομητές χρησιμοποιούν τα trailers και τα μικρά αποσπάσματα ως το κύριο εργαλείο επιλογής του επόμενου τίτλου που θα παρακολουθήσουν.

Το βασικό πρόβλημα διεπαφής χρήστη (UX) που επιλύει το κάθετο feed είναι το «παράδοξο της επιλογής». Ο τεράστιος όγκος διαθέσιμου περιεχομένου στον κατάλογο του Netflix συχνά οδηγεί τους θεατές στο να ξοδεύουν δυσανάλογα πολύ χρόνο αναζητώντας τι θα δουν. Η μηχανική της κάθετης σάρωσης (swiping) αποτελεί πλέον ενστικτώδη κίνηση για όσους διαθέτουν smartphone. Ο Co-CEO του Netflix, Greg Peters, υπογράμμισε στα οικονομικά αποτελέσματα ότι η διεπαφή των κινητών τηλεφώνων έπρεπε να ανασχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της κατανάλωσης περιεχομένου στην οικιακή τηλεόραση και στις mobile συσκευές έχει γίνει εξαιρετικά δυσδιάκριτη, με πολλούς χρήστες να προτιμούν τις μικρές οθόνες για συγκεκριμένα formats.

Από τεχνικής πλευράς, η χρήση της ανανεωμένης εφαρμογής σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας απαιτεί προσοχή εκ μέρους του χρήστη. Ένα feed με βίντεο αυτόματης αναπαραγωγής και υψηλής ανάλυσης έχει σημαντικά υψηλότερες απαιτήσεις κατανάλωσης δεδομένων σε σύγκριση με την απλή φόρτωση των στατικών εικόνων προεπισκόπησης. Οι χρήστες με περιορισμένα πακέτα δεδομένων, ειδικά όσοι δεν βρίσκονται σε κάλυψη 5G με μεγάλα όρια GB, θα χρειαστεί να ελέγξουν τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Το μενού "App Settings" προσφέρει επιλογές για τον περιορισμό της ποιότητας του βίντεο (Wi-Fi Only ή Data Saver) κατά τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.