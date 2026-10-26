iOS 27.2: Κυκλοφόρησε με ενισχυμένη Siri AI, λειτουργίες για το iPhone Duo και αλλαγές για την Ευρώπη

Σύνοψη

Η σταθερή έκδοση του iOS 27.2 (και iPadOS 27.2) είναι πλέον διαθέσιμη για κατέβασμα, φέρνοντας πλήθος προσθηκών που επικεντρώνονται στο λειτουργικό οικοσύστημα της Apple και στη διαχείριση περιεχομένου τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δυνατότητες του Siri AI επεκτείνονται με την προσθήκη πέντε νέων γλωσσών, ωστόσο το σύστημα παραμένει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια εκτός Ελλάδας, λόγω των συνεχιζόμενων κανονιστικών περιορισμών.

Ενσωματώνεται η τεχνολογία υδατογραφήματος SynthID στις εφαρμογές Photos και Image Playground, εξασφαλίζοντας τον άμεσο εντοπισμό εικόνων που έχουν παραχθεί ή τροποποιηθεί μέσω εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Οι κάτοχοι του νέου iPhone Duo αποκτούν σημαντικές αποκλειστικές αναβαθμίσεις, όπως είναι η πλήρης υποστήριξη για το Apple Pencil και το σύστημα οπίσθιου φωτισμού Edge Light για τη βελτίωση της εικόνας κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσεων.

Η Apple προχώρησε πριν από λίγο στην επίσημη διάθεση του iOS 27.2, καθώς και του αντίστοιχου iPadOS 27.2, αποτελώντας την πρώτη μεγάλη και ουσιαστική ενημέρωση από τη στιγμή που το βασικό λειτουργικό σύστημα κυκλοφόρησε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το νέο λογισμικό είναι ήδη διαθέσιμο μέσω του κλασικού μενού ρυθμίσεων για όλες τις συσκευές που μπορούν να τρέξουν το iOS 27. Παρόλο που η εταιρεία εστιάζει μεγάλο μέρος της προσοχής της στην εξέλιξη των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης μέσω του Siri AI, η πραγματικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς δημιουργεί ένα περιβάλλον πολλαπλών ταχυτήτων ως προς την πρόσβαση των χρηστών στα πιο προηγμένα εργαλεία.

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές που φέρνει το iOS 27.2;

Η ενημέρωση λογισμικού του iOS 27.2 εστιάζει στην ουσιαστική επέκταση του Siri AI σε νέες γλώσσες, προσφέρει βελτιωμένη οργάνωση των εξατομικευμένων προφίλ στην εφαρμογή του Apple TV και εισάγει την τεχνολογία υδατογραφήματος SynthID. Παράλληλα, ξεκλειδώνει αποκλειστικές δυνατότητες αλληλεπίδρασης στο iPhone Duo, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει κυρίως στην εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων ιχνηλάτησης.

Συμβατότητα και ενημέρωση: Υποστηρίζονται όλα τα μοντέλα που τρέχουν ήδη το iOS 27, ενώ το αρχείο αναβάθμισης έχει ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος στις νεότερες συσκευές.

Υποστηρίζονται όλα τα μοντέλα που τρέχουν ήδη το iOS 27, ενώ το αρχείο αναβάθμισης έχει ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος στις νεότερες συσκευές. Siri AI: Προστίθεται υποστήριξη για Γαλλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πορτογαλικά και Ισπανικά,αποκλείοντας ωστόσο τους χρήστες εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας.

Προστίθεται υποστήριξη για Γαλλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πορτογαλικά και Ισπανικά,αποκλείοντας ωστόσο τους χρήστες εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Τεχνολογία SynthID: Νέος μηχανισμός εντοπισμού εικόνων που έχουν δημιουργηθεί με παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στις εφαρμογές Photos.

Νέος μηχανισμός εντοπισμού εικόνων που έχουν δημιουργηθεί με παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη στις εφαρμογές Photos. iPhone Duo: Πλήρης ενσωμάτωση του Apple Pencil για διευρυμένη παραγωγικότητα και λειτουργία Edge Light για τις κάμερες.

Το Siri AI ωριμάζει, αλλά η Ευρώπη παραμένει στον «πάγο»

Η εξέλιξη του Siri AI αποτελεί το μεγαλύτερο στοίχημα της Apple. Με την ενημέρωση iOS 27.2, ο ψηφιακός βοηθός αποκτά τη δυνατότητα να διατηρεί το περιεχόμενο προηγούμενων συνομιλιών, επιτρέποντας στους χρήστες να ρωτούν αναδρομικά για πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τις προτάσεις εστιατορίων που τους παρείχε την προηγούμενη εβδομάδα. Η κατανόηση του πλαισίου ενισχύεται περαιτέρω, αφού πλέον το σύστημα μπορεί να αντλεί δεδομένα από πολλαπλές πηγές, όπως φωτογραφίες που έχουν σταλεί μέσω του Messages,συμμετέχοντες σε επερχόμενα ραντεβού στο Calendar, ηχητικά μηνύματα, καθώς και από το ιστορικό περιήγησης του Safari. Αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για προστασία της ιδιωτικότητας απέναντι στην τόση διαθέσιμη πληροφορία, η Apple εισάγει τη ρύθμιση «Excluded Apps», δίνοντας στον χρήστη τον απόλυτο έλεγχο σχετικά με το ποιες εφαρμογές μπορούν να προσπελαστούν από το Siri και τους αλγόριθμους αναζήτησης.

Πέρα από τα χαρακτηριστικά λειτουργικότητας, η ενημέρωση προσθέτει πέντε νέες γλώσσες στο ρεπερτόριο της τεχνητής νοημοσύνης (Γαλλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά), επιτρέποντας την ευρύτερη χρήση της πέρα από τα αγγλικά. Εκεί όμως έρχεται και η απογοήτευση για το κοινό της Γηραιάς Ηπείρου. Όπως διευκρινίζεται στις σημειώσεις έκδοσης, το Siri AI δεν είναι διαθέσιμο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε στην ηπειρωτική Κίνα. Οι χρήστες στην Ελλάδα θα χρειαστεί να αρκεστούν στις παραδοσιακές λειτουργίες αναζήτησης, καθώς οι αυστηροί κανόνες της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) συνεχίζουν να λειτουργούν αποτρεπτικά για την εισαγωγή αυτών των προηγμένων χαρακτηριστικών.

Το μόνο στοιχείο που συνδέεται στενά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ενσωματώνεται στο λειτουργικό, είναι μια νέα, διευρυμένη προτροπή για τη διαφάνεια της παρακολούθησης των εφαρμογών (App Tracking Transparency), παρέχοντας στους Ευρωπαίους καταναλωτές ακόμη πιο σαφή εικόνα για το πώς συλλέγονται τα δεδομένα τους από τρίτους κατασκευαστές.

Διαχείριση AI περιεχομένου και καθημερινές βελτιώσεις

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια της Apple να βάλει τάξη στο χάος των εικόνων που παράγονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το iOS 27.2 φέρνει επίσημα την υποστήριξη του SynthID watermarking μέσα στις εφαρμογές Photos και Image Playground. Το σύστημα αυτό βοηθά τον τελικό χρήστη να αναγνωρίσει με βεβαιότητα αν μια φωτογραφία που κοιτάζει έχει παραχθεί ή έχει υποστεί εκτεταμένη τροποποίηση μέσω generative εργαλείων, ενισχύοντας τη διαφάνεια στο περιεχόμενο που μοιραζόμαστε καθημερινά.

Στον τομέα της επικοινωνίας, το Messages αποκτά ένα πολύ πιο έξυπνο σύστημα προτάσεων που αναλύει το κείμενο της συζήτησης και προτείνει γρήγορες ενέργειες χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε εφαρμογή. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας κουβέντας για τον προγραμματισμό ενός δείπνου, το σύστημα θα προτείνει άμεσα τη δημιουργία μιας σχετικής πρόσκλησης στο Calendar. Στα Shared Albums της εφαρμογής Photos, οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να επεξεργάζονται λεζάντες και σχόλια, να αποφεύγουν την προσθήκη διπλότυπων φωτογραφιών,αλλά και να βλέπουν έγκαιρα ειδοποιήσεις πριν τη λήξη ενός άλμπουμ, προκειμένου να αποθηκεύσουν τα αρχεία που τους ενδιαφέρουν.

Αναβάθμιση στην ψυχαγωγία, το οικοσύστημα και την προσβασιμότητα

Η ενημέρωση ακουμπά και τον τομέα της καθημερινής ψυχαγωγίας. Η εφαρμογή Apple TV αποκτά τη λειτουργία «Simple Profiles», εξασφαλίζοντας ότι κάθε μέλος ενός νοικοκυριού θα διατηρεί το δικό του απομονωμένο προφίλ με στοχευμένες προτάσεις παρακολούθησης, λύνοντας το πρόβλημα των ανακατεμένων αλγορίθμων που προέκυπτε όταν πολλοί χρήστες μοιράζονταν την ίδια οθόνη.

Στα Podcasts, η καρτέλα Home χωρίζεται πλέον σε δύο απολύτως διακριτές ενότητες για τα "Νέα Επεισόδια" και τη "Συνέχιση Ακρόασης", μειώνοντας την οπτική ακαταστασία. Η προσβασιμότητα ενισχύεται μέσω του FaceTime, επιτρέποντας πλέον την απρόσκοπτη προσθήκη διερμηνέα νοηματικής γλώσσας ή συστήματος ζωντανού υποτιτλισμού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο. Η εφαρμογή Games εξοπλίζεται με μια νέα καρτέλα Friends, επιτρέποντας στους παίκτες να βλέπουν άμεσα την πρόοδο και τους τίτλους που παίζουν οι επαφές τους.

Οι προσθήκες για το iPhone Duo

Η νέα γενιά των smartphones της εταιρείας δημιουργεί νέες ανάγκες σε επίπεδο λογισμικού, και η Apple διαθέτει ξεχωριστές σημειώσεις έκδοσης για το iPhone Duo. Το νέο form factor αποκτά πλήρη υποστήριξη για το Apple Pencil, προσδίδοντας χαρακτηριστικά φορητού υπολογιστή στη συσκευή και καθιστώντας την πολύ πιο λειτουργική για γραφίστες, μηχανικούς και επαγγελματίες που χρειάζονται ακρίβεια επί της οθόνης. Ακόμη, ενεργοποιείται το «Edge Light», μια λειτουργία που εκμεταλλεύεται τα πάνελ της συσκευής για να φωτίσει το πρόσωπο του χρήστη με φυσικό τρόπο κατά τη διάρκεια των βιντεοκλήσεων, καταργώντας την ανάγκη για περιφερειακές πηγές φωτισμού.

Παράλληλα, η ενημέρωση περιλαμβάνει σημαντικές βελτιστοποιήσεις στον κώδικα για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του λειτουργικού στην απαιτητική διπλή οθόνη. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι, για τους χρήστες παλαιότερων συσκευών που δεν είναι συμβατές με το iOS 27, η εταιρεία διέθεσε και το iOS 26.7.2, το οποίο περιέχει κρίσιμες διορθώσεις ασφαλείας.