Πρεμιέρα για το XChat στις 17 Απριλίου: Ο ανταγωνιστής του WhatsApp από τον Elon Musk

Σύνοψη

Το XChat αποτελεί τη νέα, αυτόνομη εφαρμογή μηνυμάτων του X (πρώην Twitter), η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Απριλίου 2026.

Απαιτεί την ύπαρξη λογαριασμού στο X και λανσάρεται αποκλειστικά για συσκευές iPhone και iPad, αφήνοντας εκτός την αγορά του Android.

Υπόσχεται end-to-end κρυπτογράφηση, απουσία διαφημίσεων και tracking, βασισμένη σε ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική γραμμένη στη γλώσσα προγραμματισμού Rust.

Ενσωματώνει λειτουργίες κλήσεων ήχου και βίντεο (χωρίς χρήση αριθμού τηλεφώνου), αποστολή εγγράφων, εξαφανιζόμενα μηνύματα, group chats και επεξεργασία απεσταλμένων μηνυμάτων.

Εγείρει ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, καθώς η πολιτική απορρήτου συνδέει εκτενή προσωπικά δεδομένα (τοποθεσία, ιστορικό αναζήτησης, λίστα επαφών) με το προφίλ του χρήστη.

Το XChat είναι η νέα αυτόνομη εφαρμογή messaging του X (πρώην Twitter), η οποία έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 17 Απριλίου 2026. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για iPhone και iPad, λειτουργεί ως επέκταση του κεντρικού λογαριασμού X του χρήστη και προσφέρει κρυπτογραφημένες συνομιλίες, κλήσεις ήχου/βίντεο και διαμοιρασμό αρχείων, χωρίς την ανάγκη δήλωσης τηλεφωνικού αριθμού.

Η μετάβαση από τα απλά Direct Messages (DMs) σε μια πλήρως ανεξάρτητη εφαρμογή αποτελεί ένα σαφές βήμα προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός ευρύτερου οικοσυστήματος εφαρμογών από την X Corp. Η εταιρεία φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί καθιερωμένες πλατφόρμες όπως το WhatsApp και το Signal, εστιάζοντας σε ένα μινιμαλιστικό περιβάλλον χρήσης (UI) και σε τεχνικές υποδομές νέας γενιάς.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση στο App Store της Apple, το περιβάλλον είναι σχεδιασμένο ως "ένας ιδιωτικός, εστιασμένος χώρος κατασκευασμένος για συζήτηση", επιτρέποντας στους χρήστες να διαχειρίζονται τις επαφές και τις συνομιλίες τους εντελώς ξεχωριστά από το timeline του X.

Το XChat δεν αποτελεί απλώς μια μεταφορά του υπάρχοντος συστήματος DM. Η ανάπτυξή του βασίζεται σε νέα αρχιτεκτονικά θεμέλια. Ο Elon Musk επιβεβαίωσε πως το back-end έχει γραφτεί από την αρχή στη γλώσσα προγραμματισμού Rust, ενσωματώνοντας κρυπτογράφηση "τύπου Bitcoin" για βελτιστοποιημένη ασφάλεια και ταχύτητα.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής περιλαμβάνουν:

Κλήσεις Ήχου και Βίντεο: Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις χρησιμοποιώντας αποκλειστικά το handle τους στο X, καταργώντας την ανάγκη ανταλλαγής αριθμών τηλεφώνου.

Εξαφανιζόμενα Μηνύματα: Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων που διαγράφονται αυτόματα μετά την πρώτη προβολή.

Πλήρης Διαχείριση Αρχείων: Υποστήριξη αποστολής κάθε τύπου αρχείου (PDF, έγγραφα, συμπιεσμένα αρχεία), ξεπερνώντας τους περιορισμούς των απλών εικόνων και GIFs.

Επεξεργασία και Ανάκληση: Οι χρήστες έχουν πλέον τη δυνατότητα να διαγράψουν ένα μήνυμα και για τις δύο πλευρές της συνομιλίας ή να το επεξεργαστούν εκ των υστέρων.

Επιστροφή των Voice Replies: Μετά την αφαίρεσή τους στα τέλη του 2025, τα ηχητικά μηνύματα (voice notes) επιστρέφουν επίσημα και ενσωματώνονται στο νέο οικοσύστημα του XChat.

Η εταιρεία προωθεί το XChat υποσχόμενη end-to-end κρυπτογράφηση, μηδενικές διαφημίσεις και απουσία μηχανισμών παρακολούθησης. Παρόλα αυτά, η ανάλυση της πολιτικής απορρήτου από τους πρώτους beta testers στο TestFlight αποκαλύπτει σημαντικές αντιφάσεις.

Παρά τον ισχυρό αλγόριθμο κρυπτογράφησης στα μηνύματα, η ίδια η εφαρμογή συλλέγει και συνδέει ένα τεράστιο όγκο μεταδεδομένων με τον λογαριασμό του χρήστη στο X. Η τοποθεσία, το ιστορικό αναζήτησης μέσα στην πλατφόρμα, καθώς και η λίστα επαφών είναι απολύτως συνδεδεμένα με το δημόσιο προφίλ. Αντίθετα με εφαρμογές όπως το Signal, όπου η εγγραφή είναι αποκομμένη από κοινωνικά δίκτυα, το XChat απαιτεί την ύπαρξη λογαριασμού X. Αυτό το δομικό χαρακτηριστικό καθιστά την απόλυτη ανωνυμία αδύνατη. Η ασφάλεια περιορίζεται αυστηρά στο περιεχόμενο των μηνυμάτων και όχι στο ποιος μιλάει με ποιον.

Τον Μάιο του 2025, το X είχε παγώσει την ανάπτυξη της κρυπτογράφησης στα DMs λόγω σοβαρών τεχνικών κενών που επέτρεπαν δυνητική πρόσβαση από hackers. Ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν η νέα αρχιτεκτονική της εφαρμογής επιλύει οριστικά αυτά τα δομικά προβλήματα ή αν το σύστημα παραμένει ευάλωτο σε στοχευμένες επιθέσεις.

Η απόφαση της X Corp να λανσάρει το XChat αποκλειστικά για τα λειτουργικά συστήματα iOS και iPadOS (iPhone και iPad αντίστοιχα) μεταβάλλει δραματικά τα δεδομένα υιοθέτησής του. Το Android, το οποίο κατέχει τη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών παγκοσμίως, μένει συνειδητά εκτός της πρώτης φάσης ανάπτυξης.

Το λανσάρισμα του XChat εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη μετατροπή του X στο δυτικό αντίστοιχο του WeChat. Η ενίσχυση του messaging back-end με κρυπτογράφηση και η προσθήκη native κλήσεων αποτελούν προαπαιτούμενα για την επόμενη φάση: την πλήρη ενσωμάτωση των χρηματικών συναλλαγών εντός του οικοσυστήματος. Η X Corp χρειάζεται μια ασφαλή, ελεγχόμενη και γρήγορη υποδομή επικοινωνίας για να μπορέσει να χτίσει επάνω της τραπεζικές υπηρεσίες, καθιστώντας την αποστολή χρημάτων τόσο απλή όσο η αποστολή ενός μηνύματος.

Με τη ματιά του Techgear

Η κυκλοφορία του XChat είναι ξεκάθαρα το πιο σοβαρό τεχνικό εγχείρημα του X μετά την εξαγορά της πλατφόρμας. Η επιλογή της Rust για το back-end δείχνει ότι η ομάδα ανάπτυξης επενδύει στη σταθερότητα και τις υψηλές επιδόσεις. Ωστόσο, η απόφαση να αποκλειστεί εντελώς το Android στο ντεμπούτο της εφαρμογής είναι, το λιγότερο, ριψοκίνδυνη.

Όσον αφορά την εμπειρία χρήσης, ο υποχρεωτικός δεσμός με το προφίλ του X μειώνει σημαντικά το πλεονέκτημα της end-to-end κρυπτογράφησης στα μάτια του απλού χρήστη. Όταν οι επαφές και τα μεταδεδομένα σου παραμένουν συνδεδεμένα με την κεντρική πλατφόρμα, η υπόσχεση για απόλυτη ιδιωτικότητα δημιουργεί προσδοκίες που δεν επαληθεύονται πλήρως.

XChat - [App Store Link]