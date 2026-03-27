iOS 27: Η νέα Siri θα ενσωματώνει και θα αξιοποιεί πολλαπλά μοντέλα AI τρίτων!

Σύνοψη

Το iOS 27 φέρνει ριζικό ανασχεδιασμό στη Siri, επιτρέποντας την ενσωμάτωση πολλαπλών AI chatbots πέραν του ChatGPT.

Η Siri θα λειτουργεί ως έξυπνος διανομέας (hub), κατευθύνοντας τα ερωτήματα των χρηστών στο καταλληλότερο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. Google Gemini, Anthropic Claude).

Η λειτουργία βασίζεται σε ένα νέο σύνολο APIs που επιτρέπει στους προγραμματιστές να ενσωματώνουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) τους απευθείας στο λειτουργικό σύστημα.

Η κίνηση ερμηνεύεται ως απάντηση στις ρυθμιστικές πιέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Digital Markets Act) και αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στο WWDC 2026.

Τι αλλάζει στη λειτουργία της Siri με το iOS 27;

Το iOS 27 αναβαθμίζει ριζικά τη Siri, μετατρέποντάς την σε κέντρο δρομολόγησης τεχνητής νοημοσύνης. Οι χρήστες δεν θα περιορίζονται αποκλειστικά στο Apple Intelligence ή στο αρχικό οικοσύστημα της OpenAI, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν και να ενσωματώνουν εναλλακτικά AI chatbots, όπως το Google Gemini, ως προεπιλεγμένους συνεργάτες για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία τεχνικά δεδομένα και τις αναφορές του διεθνούς Τύπου, η Apple αποφάσισε να μην ακολουθήσει τον δρόμο της αποκλειστικότητας όσον αφορά τα θεμελιώδη μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Αντί να προσπαθήσει να αναπτύξει εσωτερικά ένα LLM που θα καλύπτει κάθε πιθανή ανάγκη των χρηστών, προκρίνει μια ανοιχτή αρχιτεκτονική. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στη Siri να λειτουργεί ως διεπαφή γενικού σκοπού, η οποία λαμβάνει το φωνητικό ή γραπτό ερώτημα του χρήστη, αναλύει την πρόθεση μέσω τοπικής επεξεργασίας και, εφόσον απαιτείται πρόσβαση σε εξωτερική γνώση, προωθεί το αίτημα στο κατάλληλο cloud-based chatbot.

Η αρχιτεκτονική του Query Routing

Η τεχνική υλοποίηση αυτής της στρατηγικής βασίζεται σε έναν εξαιρετικά εξελιγμένο μηχανισμό δρομολόγησης. Όταν ο χρήστης ζητά κάτι από τη Siri, το Apple Intelligence που τρέχει τοπικά στη συσκευή αναλαμβάνει την πρώτη αξιολόγηση. Εάν το αίτημα αφορά τον έλεγχο συσκευών smart home, την προσθήκη υπενθυμίσεων ή την αναζήτηση τοπικών αρχείων, η εκτέλεση παραμένει εντός της συσκευής, εξασφαλίζοντας μηδενική καθυστέρηση και απόλυτη ιδιωτικότητα.

Εάν, ωστόσο, το αίτημα αφορά πολύπλοκη παραγωγή κώδικα, δημιουργική γραφή ή ανάλυση σύνθετων δεδομένων, το iOS 27 θα παρέχει στο σύστημα τη δυνατότητα να επιλέξει το ιδανικό εξωτερικό μοντέλο. Ένας χρήστης, για παράδειγμα, θα μπορεί να ορίσει το Claude της Anthropic για εργασίες προγραμματισμού και το Gemini της Google για αναζήτηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η Apple αναμένεται να διαθέσει ένα νέο API (πιθανότατα υπό την ονομασία AIKit), το οποίο θα επιτρέπει στους δημιουργούς LLMs να "κουμπώνουν" τα μοντέλα τους στα ενδότερα του συστήματος, υπό αυστηρούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων (Private Cloud Compute).

Προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα

Η ενσωμάτωση τρίτων παρόχων εγείρει προφανή ζητήματα ασφαλείας. Η αρχιτεκτονική της Apple, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μοιράζονται ανεξέλεγκτα με εταιρείες όπως η Google ή η OpenAI. Το iOS 27 θα αποκρύπτει την ταυτότητα του χρήστη (IP address masking) και το αίτημα θα μεταβιβάζεται μέσω των διακομιστών της Apple με τρόπο κρυπτογραφημένο. Ο τρίτος πάροχος θα λαμβάνει αποκλειστικά και μόνο το κείμενο του ερωτήματος, χωρίς να έχει πρόσβαση στο ευρύτερο προφίλ του χρήστη, στις επαφές του ή στην τοποθεσία του, εκτός εάν δοθεί ρητή και ειδική συγκατάθεση για το συγκεκριμένο αίτημα.

Ρυθμιστικό πλαίσιο και η αγορά της Ευρώπης

Η απόφαση της Apple να ανοίξει τη Siri σε ανταγωνιστικά συστήματα δεν προκύπτει αποκλειστικά από τεχνολογικές ανάγκες. Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act - DMA), ασκεί ασφυκτική πίεση στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα και να αποτρέπουν πρακτικές εγκλωβισμού των χρηστών. Παρέχοντας στους κατόχους iPhone τη δυνατότητα να επιλέγουν τον πάροχο τεχνητής νοημοσύνης της αρεσκείας τους, η Apple θωρακίζεται απέναντι σε μελλοντικές έρευνες των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού.

Αυτή η δυναμική είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την ευρωπαϊκή, και κατ' επέκταση την ελληνική αγορά. Η ενσωμάτωση του Apple Intelligence στην Ευρώπη συνάντησε σοβαρές νομικές και λειτουργικές καθυστερήσεις τα προηγούμενα χρόνια, εξαιτίας της συμμόρφωσης με την Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act). Επιτρέποντας τη χρήση συστημάτων τρίτων κατασκευαστών που ενδέχεται να έχουν ήδη αδειοδοτηθεί ή προσαρμοστεί στα ευρωπαϊκά δεδομένα, η Apple προσφέρει στους Ευρωπαίους καταναλωτές ταχύτερη πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία AI.

Ειδικά για τους Έλληνες χρήστες, αυτή η αλλαγή έχει τεράστια πρακτική σημασία. Η εγγενής υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας από τη Siri παραδοσιακά υστερούσε σε σύγκριση με τις αγγλόφωνες υλοποιήσεις. Μέσω του iOS 27, ένας χρήστης στην Ελλάδα θα μπορεί να κατευθύνει τα ερωτήματά του σε μοντέλα όπως το Gemini της Google, το οποίο διαθέτει σαφώς πιο εκπαιδευμένα γλωσσικά μοντέλα για τα ελληνικά, απολαμβάνοντας αδιαμεσολάβητη και φυσική αλληλεπίδραση στα ελληνικά, ακόμη και αν ο πυρήνας του Apple Intelligence παραμένει βελτιστοποιημένος για την αγγλική γλώσσα.

Η άποψη του Techgear

Η στρατηγική επιλογή της Apple να μετατρέψει τη Siri από αποκλειστικό φωνητικό βοηθό σε πλατφόρμα δρομολόγησης αποτελεί μια καθαρά ωφελιμιστική, αλλά πανέξυπνη τεχνολογική προσέγγιση. Η εταιρεία αντιλαμβάνεται ότι ο αγώνας για την κυριαρχία στα θεμελιώδη μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (Foundation Models) απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές server, ενέργεια και συνεχή νομικά ρίσκα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα εκπαίδευσης.

Με την υλοποίηση του iOS 27, η Apple εφαρμόζει στην τεχνητή νοημοσύνη το ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο που εφήρμοσε στο App Store. Αντί να φτιάξει όλες τις «εφαρμογές» (στην προκειμένη περίπτωση, τα AI μοντέλα), δημιουργεί το τελικό σημείο επαφής με τον καταναλωτή. Η Siri γίνεται η πύλη. Η Apple διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της διεπαφής χρήστη και της εμπειρίας, ενώ μεταθέτει το κόστος λειτουργίας, τις υπολογιστικές απαιτήσεις στο cloud και τον κίνδυνο των "παραισθήσεων" στους εξωτερικούς συνεργάτες (OpenAI, Google, Anthropic).

Ο τελικός κερδισμένος είναι ο χρήστης, ο οποίος αποκτά ευελιξία, ενώ η Apple εδραιώνει τη θέση του iPhone ως του απόλυτου διαχειριστή ψηφιακών υπηρεσιών, διατηρώντας παράλληλα αλώβητο το αφήγημα περί προστασίας της ιδιωτικότητας.