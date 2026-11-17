Σύνοψη

Η Meta λανσάρει δοκιμαστικά την εφαρμογή Direct για συσκευές Android και iOS.

Το λογισμικό λειτουργεί ως αυτόνομος messenger για τις επαφές του Instagram, επιτρέποντας την εγγραφή μόνο με αριθμό τηλεφώνου ή email.

Οι δοκιμές διεξάγονται αρχικά στις αγορές της Τουρκίας και της Ταϊλάνδης.

Το περιβάλλον χρήσης περιλαμβάνει custom backgrounds, voice effects και υποστήριξη για τα Notes, εστιάζοντας στην ιδιωτική επικοινωνία.

Η εταιρεία θέτει αυστηρό ηλικιακό όριο (άνω των 13 ετών) και εισάγει τεχνολογίες επαλήθευσης ηλικίας.

Η Meta προχωρά σε μια σημαντική αναδιάρθρωση του οικοσυστήματος επικοινωνίας της,ανακοινώνοντας την έναρξη δοκιμών για το Direct, μια ολοκαίνουργια και πλήρως αυτόνομη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων. Η ιδέα της αποδέσμευσης του inbox από την κύρια ροή φωτογραφιών και βίντεο επανέρχεται στο προσκήνιο, ωστόσο, η τωρινή προσέγγιση διαφέρει ριζικά από τις προηγούμενες προσπάθειες της εταιρείας. Οι χρήστες πλέον έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν με τις επαφές τους στο Instagram χωρίς να απαιτείται η διατήρηση ή η δημιουργία ενός κοινωνικού προφίλ στην πλατφόρμα, γεγονός που μετατρέπει το λογισμικό σε έναν καθαρόαιμο ανταγωνιστή παραδοσιακών εργαλείων messaging.

Οι πρώτες δοκιμές της εφαρμογής λαμβάνουν χώρα στην Τουρκία και την Ταϊλάνδη, καλύπτοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά συστήματα iOS και Android. Η επιλογή των αγορών δεν θεωρείται τυχαία από τους αναλυτές της αγοράς τεχνολογίας, καθώς η Τουρκία αποτελούσε και στο παρελθόν πεδίο δοκιμών για παρόμοιες πρωτοβουλίες. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος σε αυτές τις γεωγραφικές ζώνες μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή και να εγγραφεί χρησιμοποιώντας απλώς τη διεύθυνση email ή τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Το στοιχείο αυτό διαχωρίζει την τρέχουσα υλοποίηση από το πείραμα του 2017, όπου το κατέβασμα της τότε εφαρμογής Direct «αφαιρούσε» βίαια το inbox από την κεντρική εφαρμογή του Instagram, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από το κοινό.

Στο εσωτερικό της εφαρμογής, το περιβάλλον χρήσης δανείζεται τη γνώριμη αισθητική των προσωπικών μηνυμάτων του Instagram, διατηρώντας όμως μια πιο καθαρή και λιτή προσέγγιση. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε προσαρμοσμένα φόντα (custom backgrounds) για μεμονωμένες συζητήσεις, φωνητικά εφέ και αυτοκόλλητα, καθώς και στη λειτουργία Notes για τη δημοσίευση σύντομων καταστάσεων κειμένου. Για την προσθήκη νέων επαφών, ειδικά όταν οι χρήστες δεν συνδέουν κάποιον προϋπάρχοντα λογαριασμό Instagram, η πλατφόρμα υποστηρίζει την αναζήτηση μέσω username ή τη σάρωση κωδικών QR. Η απομόνωση του περιβάλλοντος συνομιλίας εξυπηρετεί την ανάγκη για έναν αποκλειστικό χώρο επικοινωνίας με στενούς φίλους και οικογένεια, μακριά από τη διαρκή ροή των Reels, των Stories και του αλγοριθμικού περιεχομένου που κυριαρχεί στην κεντρική εφαρμογή.

Η στρατηγική της Meta εγείρει πολλαπλά ερωτήματα σχετικά με την ενσωμάτωση των επιχειρηματικών εργαλείων. Πολλοί επαγγελματίες και δημιουργοί περιεχομένου βασίζουν μεγάλο μέρος των πωλήσεων και της επικοινωνίας με το πελατολόγιό τους στα Direct Messages. Η τρέχουσα δοκιμαστική έκδοση δεν έχει ξεκαθαρίσει πώς θα λειτουργούν οι επαγγελματικοί λογαριασμοί, οι διαφημίσεις ή το Messenger API. Εάν το κανάλι επικοινωνίας διασπαστεί σε πολλαπλές εφαρμογές, οι διαχειριστές των εταιρικών προφίλ ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένη πολυπλοκότητα, αναζητώντας λύσεις για να διατηρήσουν τον έλεγχο των συνομιλιών τους. Τα brands οφείλουν να παρακολουθούν στενά αυτές τις εξελίξεις, καθώς η διαχείριση της πελατειακής σχέσης εκτός του κεντρικού κοινωνικού δικτύου μεταβάλλει τις δυναμικές του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Ένα κρίσιμο ζήτημα που συνοδεύει το λανσάρισμα αφορά την ασφάλεια και την προστασία των ανηλίκων. Η εφαρμογή επιτρέπει την είσοδο μόνο σε άτομα άνω των 13 ετών και η Meta αξιοποιεί ειδικές τεχνολογίες για την επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών. Λογαριασμοί που ανήκουν σε άτομα μικρότερης ηλικίας διαγράφονται άμεσα από το σύστημα. Η ασφάλεια των ιδιωτικών συνομιλιών, ιδιαίτερα όταν η εφαρμογή μπλοκάρει εξ ορισμού την ανεπιθύμητη επικοινωνία, αποτελεί προτεραιότητα, μετατρέποντας το προϊόν σε κάτι σαφώς διαφορετικό από το δημόσιο inbox του Instagram, στο οποίο άγνωστοι και brands καταλήγουν καθημερινά στα αιτήματα μηνυμάτων. Αναμένεται να φανεί πώς οι αλγόριθμοι της εταιρείας θα διαχειριστούν τον εντοπισμό ακατάλληλων αλληλεπιδράσεων στο νέο αυτό περιβάλλον.

Η μελλοντική επέκταση του Meta Direct παραμένει αβέβαιη, καθώς η εταιρεία εστιάζει στην ανάλυση των δεδομένων από την Τουρκία και την Ταϊλάνδη.