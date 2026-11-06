iOS 27.3: Τέλος η κρυπτογράφηση στα δημόσια iCloud Links - Η Apple θα τα ελέγχει για επιβλαβές υλικό

Σύνοψη

Η Apple ξεκινά σαρώσεις στα δημόσια iCloud links από το επερχόμενο iOS 27.3.

Ο έλεγχος αφορά αποκλειστικά αρχεία που διαμοιράζονται με τη ρύθμιση "Anyone with the link".

Απενεργοποιείται η end-to-end κρυπτογράφηση για τα συγκεκριμένα κοινόχρηστα αρχεία.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μόνιμης διαγραφής αρχείων και πλήρους απενεργοποίησης λογαριασμών.

Ιδιωτικοί φάκελοι και κοινή χρήση μέσω "People you choose" παραμένουν απολύτως κρυπτογραφημένοι.

Η προσέγγιση της Apple απέναντι στην ιδιωτικότητα των δεδομένων υφίσταται μια εξαιρετικά σημαντική δομική αναπροσαρμογή, καθώς η εταιρεία αποφάσισε να διαχωρίσει την αυστηρή κρυπτογράφηση από τη μαζική και ανεξέλεγκτη διανομή αρχείων μέσω του διαδικτύου.

Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο υποστήριξης, οι χρήστες που βασίζονται στο οικοσύστημα του iCloud για τον διαμοιρασμό φωτογραφιών, βίντεο ή εγγράφων οφείλουν πλέον να γνωρίζουν ότι η παραγωγή ενός δημόσιου συνδέσμου ισοδυναμεί με την άρση της πλήρους ιδιωτικότητας του εκάστοτε αρχείου. Η ενέργεια αφορά αποκλειστικά τα links που δημιουργούνται με την παράμετρο «Anyone with the link», αφήνοντας ανέπαφη την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που παραμένουν αποθηκευμένα τοπικά ή διαμοιράζονται στοχευμένα.

Η τεχνική εξήγηση πίσω από την απόφαση βασίζεται στη φύση της ίδιας της κρυπτογραφίας. Όταν ένας χρήστης διατηρεί ενεργοποιημένο το Advanced Data Protection, τα δεδομένα του προστατεύονται με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (end-to-end encryption), καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση σε αυτά ακόμα και από τους διακομιστές της ίδιας της Apple. Ωστόσο, η δημιουργία ενός ανοιχτού συνδέσμου, ο οποίος μπορεί να αντιγραφεί, να επικολληθεί και να ανοιχτεί από οποιονδήποτε web browser στον κόσμο, απαιτεί την αποκρυπτογράφηση των δεδομένων στο επίπεδο του server ώστε να καταστεί εφικτή η προβολή τους από μη εξουσιοδοτημένες συσκευές. Συνεπώς, η εταιρεία εκμεταλλεύεται την απαραίτητη τεχνική γέφυρα για να εισαγάγει μηχανισμούς ελέγχου, στοχεύοντας στον εντοπισμό υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης (CSAM), κακόβουλου λογισμικού και άλλων παράνομων δεδομένων.

Το ιστορικό υπόβαθρο της εξέλιξης αποκαλύπτει τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται η τεχνολογική βιομηχανία. Πριν από μερικά χρόνια, η Apple είχε προτείνει ένα σύστημα ελέγχου φωτογραφιών (CSAM scanning) απευθείας στο εσωτερικό των συσκευών των χρηστών, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων από οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικούς κυβερνοασφάλειας, οι οποίοι έκαναν λόγο για παραβίαση της ιδιωτικότητας στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος. Η εταιρεία αναγκάστηκε να αποσύρει τα σχέδιά της, αντιμετωπίζοντας μάλιστα νομικές προσφυγές μέσα στο 2024 για την υποτιθέμενη ανοχή της στη διακίνηση παράνομου υλικού μέσω των servers της. Η παρούσα λύση που έρχεται με τα λειτουργικά συστήματα της γενιάς 27.3 αποτελεί μια σαφή μέση οδό, επιτρέποντας τον έλεγχο μόνο σε όσα δεδομένα οι ίδιοι οι χρήστες επιλέγουν να βγάλουν εκτός του αυστηρού κρυπτογραφικού τους κελύφους.

Οι κυρώσεις για την παραβίαση των όρων χρήσης περιγράφονται ως ιδιαίτερα αυστηρές και άμεσες. Εφόσον οι αλγόριθμοι ή οι ομάδες ελέγχου εντοπίσουν υλικό που κατατάσσεται στην κατηγορία του επιβλαβούς περιεχομένου, η πρόσβαση στο αρχείο καταργείται άμεσα. Παράλληλα, ο λογαριασμός Apple του χρήστη που δημιούργησε τον σύνδεσμο κινδυνεύει με οριστική αναστολή λειτουργίας, αποκόπτοντας τον ιδιοκτήτη από το σύνολο των υπηρεσιών, των αγορών και των αντιγράφων ασφαλείας του. Για να αποτραπεί η δημιουργία νέων λογαριασμών από κακόβουλους δρώντες, η πλατφόρμα θα μπλοκάρει τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου που σχετίζονταν με το απενεργοποιημένο προφίλ, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η ενημέρωση των αρμόδιων διωκτικών αρχών για τις σοβαρότερες παραβάσεις του ποινικού δικαίου.

Για τους επαγγελματίες και τους απλούς καταναλωτές, η αλλαγή απαιτεί άμεση προσαρμογή των ψηφιακών τους συνηθειών. Η κοινή χρήση αρχείων παραμένει εξαιρετικά ασφαλής αρκεί να χρησιμοποιείται σωστά το περιβάλλον διεπαφής του iCloud. Επιλέγοντας την παράμετρο «People you choose» κατά την αποστολή ενός εγγράφου, η πλατφόρμα απαιτεί την ταυτοποίηση του παραλήπτη, διατηρώντας την end-to-end κρυπτογράφηση απολύτως ενεργή. Αντιθέτως, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι φωτογράφοι ή οι δικηγόροι που επιθυμούν μέγιστη ασφάλεια στα δεδομένα των πελατών τους οφείλουν να εγκαταλείψουν την πρακτική της δημιουργίας ανοιχτών URL, καθώς τα συνημμένα αρχεία καθίστανται πρακτικά αναγνώσιμα από τα αυτοματοποιημένα συστήματα της εταιρείας.