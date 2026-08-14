Xiaomi HyperOS 4: Νέος σχεδιασμός Glass UI, ταχύτερες επιδόσεις και η λίστα των συσκευών

Σύνοψη

Ανακοινώθηκε το HyperOS 4 με νέα σχεδιαστική γλώσσα «Glass UI» που εστιάζει στη ρεαλιστική απόδοση της διάθλασης του φωτός και την υψηλή παραμετροποίηση.

Ενσωματώνει το Super AI Assistant 2.0 και τη νέα λειτουργία «Inspiration Ball» για άμεση αλληλεπίδραση και αναζήτηση περιεχομένου στην οθόνη.

Επιτυγχάνει 18% ταχύτερη φόρτωση εφαρμογών μετά από πολύωρη χρήση χάρη στην πρόβλεψη πόρων μέσω AI και μειώνει τον χρόνο επεξεργασίας του HDR στα 240ms.

Το πρόγραμμα δημόσιων δοκιμών ξεκινά άμεσα για τις ναυαρχίδες, με τα μοντέλα της σειράς Xiaomi 17 και τα Redmi K90 να βρίσκονται στην πρώτη παρτίδα της αναβάθμισης.

Η Xiaomi προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του HyperOS 4, της νεότερης έκδοσης του λειτουργικού της συστήματος, το οποίο αν και διατηρεί τον ίδιο πυρήνα με το πρόσφατο HyperOS 3 που βασίζεται στο Android 17, φέρνει ριζικές ανακατατάξεις στον τομέα του σχεδιασμού και της αλληλεπίδρασης.

Η νέα έκδοση επικεντρώνεται στην επανασχεδίαση του περιβάλλοντος χρήσης, την ενσωμάτωση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών διεργασιών για τη διατήρηση της ταχύτητας απόκρισης ακόμα και μετά από πολύωρη, εντατική χρήση της συσκευής.

Νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Glass UI και αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης

Η εταιρεία απομακρύνεται από τις αυστηρά επίπεδες γραμμές και υιοθετεί την τάση του Glass UI, δημιουργώντας μια σχεδιαστική γλώσσα που βασίζεται στη ρεαλιστική απόδοση της διάθλασης του φωτός μέσα από τις επιφάνειες του μενού. Το σύστημα πλέον κατανέμει ειδικούς υπολογιστικούς πόρους προκειμένου να αποδώσει με φυσικότητα τις διαφάνειες και τις σκιές στα αναδυόμενα παράθυρα, προσφέροντας μια περισσότερο τρισδιάστατη και ρευστή οπτική εμπειρία.

Παράλληλα, η οθόνη κλειδώματος αποκτά εκτενέστερες επιλογές εξατομίκευσης, επιτρέποντας στους χρήστες να διατάξουν τα ρολόγια, τα widgets και τις ειδοποιήσεις ακριβώς όπως επιθυμούν. Οι φάκελοι των εφαρμογών μπορούν πλέον να αλλάξουν μέγεθος με απόλυτη ελευθερία, ενώ το περιβάλλον διεπαφής αναγνωρίζει και προσαρμόζεται άμεσα στις εναλλαγές μεταξύ κάθετης και οριζόντιας προβολής, περιστρέφοντας με ομαλότητα ακόμα και τις αιωρούμενες εφαρμογές ώστε να ταιριάζουν στον προσανατολισμό της οθόνης.

Αισθητή βελτίωση στην απόδοση και την έξυπνη διαχείριση πόρων

Πέρα από το καθαρά αισθητικό κομμάτι, η ομάδα ανάπτυξης του HyperOS 4 εστίασε εκτενώς στη διαχείριση της μνήμης και την κατανομή των πόρων του επεξεργαστή, με στόχο την εξάλειψη των φαινομένων καθυστέρησης που εμφανίζονται παραδοσιακά μετά από πολύωρη λειτουργία στα smartphones. Σύμφωνα με τις εσωτερικές μετρήσεις της εταιρείας, έπειτα από εννέα συνεχόμενες ώρες χρήσης, το τηλέφωνο διατηρεί έναν ρυθμό φόρτωσης εφαρμογών που είναι κατά 18% ταχύτερος σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση του λογισμικού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω προηγμένων αλγορίθμων πρόβλεψης, οι οποίοι αναλύουν τις συνήθειες του χρήστη και προφορτώνουν τα απαραίτητα δεδομένα στη μνήμη RAM πριν καν δοθεί η εντολή εκκίνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον τομέα της ψηφιακής απεικόνισης, με τον αλγόριθμο επεξεργασίας HDR να δέχεται σημαντικές δομικές βελτιώσεις. Μια φωτογραφία υψηλού δυναμικού εύρους που απαιτούσε 310 ms για να ολοκληρώσει την επεξεργασία στο παλιό σύστημα, πλέον υπολογίζεται στα 240 ms, προσφέροντας ταχύτερη αποθήκευση και ετοιμότητα για την επόμενη λήψη. Επιπλέον, ο χρόνος «ψυχρής» εκκίνησης της εφαρμογής της κάμερας μειώθηκε κατά 200 ms, διασφαλίζοντας ότι ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποτυπώσει άμεσα τη δράση. Στον τομέα της αναπαραγωγής βίντεο υψηλής ανάλυσης, οι διορθώσεις στον κώδικα εγγυώνται την οριστική εξάλειψη των χαμένων καρέ (dropped frames).

Η τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο με το Super AI Assistant 2.0

Αξιοποιώντας το δικό της Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο (LLM) με την ονομασία MiMo, η Xiaomi παρουσιάζει το πλήρως αναβαθμισμένο Super AI Assistant 2.0. Ο ψηφιακός βοηθός αναλαμβάνει πλέον εξαιρετικά πολύπλοκες διεργασίες λειτουργώντας τοπικά, όπως η ακριβής απομαγνητοφώνηση ομιλιών, η αυτόματη οργάνωση σημειώσεων και η έξυπνη αναζήτηση μέσα στο άλμπουμ των φωτογραφιών χρησιμοποιώντας περιγραφικό, φυσικό λόγο. Οι δυνατότητες του επεκτείνονται στον προγραμματισμό δρομολογίων και τον απόλυτο έλεγχο των έξυπνων οικιακών συσκευών, φτάνοντας μέχρι και την άμεση διασύνδεση με τα έξυπνα οχήματα της εταιρείας. Για τα πιο σύνθετα ερωτήματα, το σύστημα χρησιμοποιεί το "Xiaomi Super Island" (την αναδυόμενη περιοχή γύρω από την οπή της κάμερας στην οθόνη) για να παρέχει οπτική επιβεβαίωση ότι επεξεργάζεται το αίτημα, αναπτύσσοντας την απάντηση σε πλήρη οθόνη μόνο όταν τα δεδομένα είναι έτοιμα προς παρουσίαση.

Η προσθήκη του Inspiration Ball και οι φάσεις της αναβάθμισης

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες προσθήκες στη διαδραστικότητα των συσκευών είναι το Inspiration Ball, ένας ψηφιακός δείκτης που παρέχει θεματικό πλαίσιο στη διεπαφή του χρήστη ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται. Οι κάτοχοι των συσκευών μπορούν να σύρουν αυτόν τον δείκτη πάνω από μια διεύθυνση κειμένου και να δώσουν φωνητική εντολή για πλοήγηση, ανοίγοντας απευθείας τους χάρτες, ή να τον τοποθετήσουν πάνω στη φωτογραφία ενός αντικειμένου ζητώντας από την τεχνητή νοημοσύνη να το εντοπίσει στα ηλεκτρονικά καταστήματα για αγορά.

Πότε κυκλοφορεί το Xiaomi HyperOS 4 και ποιες συσκευές αναβαθμίζονται;

Το Xiaomi HyperOS 4 εισέρχεται σε φάση public beta στην κινεζική αγορά από τις 14 Αυγούστου 2026.

HyperOS 4 Beta - 14 Αυγούστου

Xiaomi 17 Ultra (incl. Leica Edition)

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Redmi K90 Pro Max (incl. Champion Edition)

Redmi K90

Xiaomi Pad 8 Pro

Xiaomi Pad 8

HyperOS 4 Beta - 27 Αυγούστου

Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17T

Xiaomi 15 Ultra (incl. Satellite Edition)

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Redmi K90 Max

Redmi K90 Ultra

Redmi K Pad 2

HyperOS 4 Beta - 17 Σεπτεμβρίου