Πιο ακριβά τα PCs: Η Microsoft αυξάνει και το κόστος του Windows OS!

Σύνοψη

Η Microsoft προχώρησε σε αύξηση των τελών αδειοδότησης Windows OEM κατά 7% έως 10% από τον Ιούλιο του 2026.

Το κόστος της άδειας διαμορφώνεται πλέον με βάση την κατηγορία του επεξεργαστή, επιβαρύνοντας περισσότερο τα συστήματα με υψηλών επιδόσεων chips, όπως οι Intel Core i7.

Συνδυαστικά με τις αυξήσεις σε μνήμες RAM και δίσκους SSD, οι λιανικές τιμές των PC αναμένεται να ανέβουν κατά επιπλέον 5% το τρέχον τρίμηνο.

Η ASUS και η Acer επιβεβαιώνουν την άνοδο του κόστους, με εκπροσώπους να δηλώνουν πως ορισμένα μοντέλα πωλούνται ήδη έως και 30% ακριβότερα σε σύγκριση με τα τέλη του περασμένου έτους.

Οι αυξήσεις αυτές έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τη ζήτηση, με τις παγκόσμιες αποστολές υπολογιστών να καταγράφουν πτώση 4% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Counterpoint Research.

Η παγκόσμια αγορά των PCs βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, ιδιαίτερα απαιτητική πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, καθώς οι τελικοί καταναλωτές καλούνται να επωμιστούν το ολοένα και αυξανόμενο κόστος παραγωγής και αδειοδότησης, το οποίο έχει αρχίσει να επηρεάζει σημαντικά τις λιανικές τιμές των συστημάτων που φτάνουν στα ράφια των καταστημάτων.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές που προέρχονται από την ταϊβανέζικη εφημερίδα United Daily News, η Microsoft αποφάσισε να προχωρήσει σε μια αθόρυβη αλλά απολύτως ουσιαστική αύξηση των τελών αδειοδότησης για τα λειτουργικά της συστήματα, όσον αφορά τις άδειες Windows OEM που παραχωρεί στους κατασκευαστές. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία μεταφράζεται αναπόφευκτα σε μια επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τις εταιρείες συναρμολόγησης, έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, όπου οι τιμές των κρίσιμων εξαρτημάτων έχουν εκτοξευθεί λόγω της ραγδαία αυξανόμενης ζήτησης για ισχυρά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Η συνδυασμένη αυτή πίεση από το κόστος τόσο του βασικού λογισμικού όσο και του εσωτερικού υλικού αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω ανατιμήσεις στην αγορά, καθιστώντας την απόκτηση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου υπολογιστή μια σαφώς πιο δαπανηρή υπόθεση για τους επαγγελματίες και τους απλούς χρήστες.

Εμβαθύνοντας στις κρίσιμες λεπτομέρειες αυτής της νέας τιμολογιακής πολιτικής, αξίζει να σημειωθεί ότι η Microsoft παραδοσιακά προχωρούσε σε τακτικές ετήσιες αναπροσαρμογές των τελών για τις άδειες χρήσης Windows OEM που παρέχονται στους κατασκευαστές εξοπλισμού, όμως ιστορικά αυτές οι αυξήσεις κυμαίνονταν σταθερά σε πολύ χαμηλά μονοψήφια ποσοστά τα οποία μπορούσαν να απορροφηθούν ευκολότερα. Ωστόσο, από τον Ιούλιο του 2026, η συνολική στρατηγική της αμερικανικής εταιρείας φαίνεται πως άλλαξε δραστικά και μάλλον απροειδοποίητα, με τις νέες αυξήσεις να διαμορφώνονται πλέον μεταξύ του 7% και του 10%, ένα ποσοστό που κρίνεται από τους αναλυτές της αγοράς ως ιδιαίτερα αξιοσημείωτο και αισθητά υψηλότερο σε αυστηρή σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Αυτή η επιθετική τιμολογιακή κίνηση επιβαρύνει εντελώς άμεσα τα ήδη συμπιεσμένα περιθώρια κέρδους των μεγάλων κατασκευαστών hardware, οι οποίοι με τη σειρά τους αναγκάζονται να μετακυλίσουν το επιπλέον λειτουργικό κόστος κατευθείαν στον τελικό αγοραστή, δημιουργώντας ένα νέο κύμα ανατιμήσεων που θα γίνει άμεσα αντιληπτό στα ταμεία των καταστημάτων λιανικής.

Ένα επιπλέον εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει ξεκάθαρα από την ανάλυση της νέας δομής χρεώσεων είναι το γεγονός ότι η Microsoft δεν εφαρμόζει πλέον μια απλή, οριζόντια και σταθερή αύξηση για όλα τα διαθέσιμα συστήματα, αλλά αντιθέτως διαμορφώνει το κόστος της άδειας χρήσης εστιάζοντας άμεσα στην κατηγορία και τις επιδόσεις του επεξεργαστή που είναι εγκατεστημένος στον εκάστοτε υπολογιστή που παράγεται. Για να γίνει πιο κατανοητό, ένα laptop που εξοπλίζεται εργοστασιακά με έναν ισχυρό επεξεργαστή της κατηγορίας Intel Core i7 υπόκειται σε αισθητά υψηλότερα τέλη αδειοδότησης λειτουργικού σε σχέση με ένα πιο προσιτό και βασικό μηχάνημα που βασίζεται σε απλούστερους επεξεργαστές τύπου Intel Core i3 ή i5. Αυτή η ενισχυμένη κλιμακωτή τιμολόγηση σημαίνει πρακτικά ότι οι χρήστες που αναζητούν αυστηρά υπολογιστές υψηλότερων επιδόσεων, οι οποίοι κρίνονται ως απολύτως απαραίτητοι για εξαιρετικά απαιτητικές εργασίες επεξεργασίας δεδομένων, δημιουργίας πολυμέσων ή βαρύ gaming, θα κληθούν τελικά να πληρώσουν ένα ακόμη μεγαλύτερο ασφάλιστρο στο ήδη αυξημένο κόστος του premium υλικού που έχουν αρχικά επιλέξει.

Παρά τη σημαντική αυτή αύξηση εκ μέρους της Microsoft, ανώτατα στελέχη από το χώρο της μαζικής κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών επισημαίνουν ότι οι περισσότεροι απλοί καταναλωτές ενδέχεται να μην αντιληφθούν άμεσα τη συγκεκριμένη αλλαγή στο κόστος του λογισμικού, καθώς αυτή η λεπτομέρεια δυστυχώς επισκιάζεται πλήρως από τις σαρωτικές ανατιμήσεις που λαμβάνουν ήδη χώρα στο πεδίο των βασικών και αναντικατάστατων εξαρτημάτων του hardware. Ειδικότερα, από τα τέλη του περασμένου ημερολογιακού έτους, η ραγδαία και ίσως ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των servers τεχνητής νοημοσύνης σε παγκόσμια κλίμακα έχει προκαλέσει κατακόρυφη και συνεχή αύξηση στη ζήτηση για γρήγορες μνήμες RAM και μονάδες αποθήκευσης στερεάς κατάστασης (SSD), οδηγώντας αναπόφευκτα σε σημαντικές ελλείψεις διαθεσιμότητας και, κατ' επέκταση, σε τρομακτική εκτόξευση των χονδρικών τιμών τους.

Στην πραγματικότητα, το κόστος προμήθειας των συγκεκριμένων μονάδων μνήμης αποτελεί πλέον ένα τεράστιο και δυσανάλογο μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού για την κατασκευή ενός σύγχρονου προσωπικού υπολογιστή, αποτελώντας μάλιστα τον κύριο και βασικότερο οδηγό πίσω από την έντονα αυξητική τάση των λιανικών τιμών τους τελευταίους μήνες. Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά βεβαρυμμένο κλίμα των γενικευμένων ανατιμήσεων σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας παραγωγής, η ποσοστιαία αύξηση της άδειας χρήσης των Windows απλώς χάνεται μέσα στον θόρυβο της συνολικής ακρίβειας που επικρατεί στην ευρύτερη αγορά τεχνολογίας, λειτουργώντας ωστόσο επιβαρυντικά στο τελικό νούμερο.

Οι αντιδράσεις από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες κατασκευής φυσικά δεν άργησαν να φανούν στο προσκήνιο, με ορισμένες από τις ηγέτιδες δυνάμεις του χώρου να επιβεβαιώνουν επισήμως την πλήρη μετακύλιση του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές, προκειμένου να καταφέρουν να διατηρήσουν τη βασική οικονομική τους βιωσιμότητα και τα πλάνα ανάπτυξής τους. Στην εξαιρετικά κομβική αγορά της Ταϊβάν, κατασκευαστικοί κολοσσοί όπως η ASUS και η Acer δήλωσαν ρητά και δημόσια ότι προγραμματίζουν αναγκαστικά έναν νέο, επώδυνο κύκλο αυξήσεων στις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων τους κατά τη διάρκεια αυτού του ημερολογιακού τριμήνου, με το μέσο ποσοστό της συνολικής ανόδου να εκτιμάται με σχετική ασφάλεια περίπου στο 5%. Μάλιστα, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η διοίκηση της ASUS είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά για το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, καθώς εκπρόσωποι της εταιρείας παραδέχτηκαν ανοιχτά ότι οι τελικές τιμές πώλησης ορισμένων υπολογιστικών συστημάτων τους έχουν ήδη καταγράψει μια ιλιγγιώδη αύξηση που αγγίζει συνολικά το 30% σε άμεση σύγκριση με τα δεδομένα του τέταρτου τριμήνου του προηγούμενου έτους.

Φυσικά, όλη αυτή η παρατεταμένη και εξαιρετικά πιεστική περίοδος ακρίβειας έχει αρχίσει σταδιακά να αφήνει το ξεκάθαρο αποτύπωμά της και στον συνολικό όγκο των πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, διαψεύδοντας μάλλον ηχηρά τις όποιες αισιόδοξες προσδοκίες υπήρχαν για μια γρήγορη και σταθερή ανάκαμψη του κλάδου της τεχνολογίας.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα αναλυτικά δεδομένα που εξέδωσε η εξειδικευμένη εταιρεία ερευνών Counterpoint Research, οι συνολικές παγκόσμιες αποστολές προσωπικών υπολογιστών αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα 65 εκατομμύρια τεμάχια για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας έτσι μια ανησυχητική πτώση της τάξης του 4% σε καθαρά ετήσια βάση σύγκρισης. Η συγκεκριμένη εμπορική κάμψη κρίνεται ως εξαιρετικά κρίσιμη για τη βιομηχανία, καθώς αποτελεί επισήμως την πρώτη καταγεγραμμένη μείωση στις συνολικές πωλήσεις PC από τις αρχές του 2025, διακόπτοντας με απότομο τρόπο ένα ιδιαίτερα θετικό σερί ανάκαμψης για τον ευρύτερο κλάδο.

Ενώ η πολυαναμενόμενη έλευση των υπολογιστών που επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης (τα λεγόμενα AI PCs) και ο συνεχώς εξελισσόμενος κύκλος μαζικής μετάβασης σε νεότερες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων Windows συνεχίζουν να υποστηρίζουν ένα σημαντικό μέρος της ζήτησης, ειδικά στο αυστηρό εταιρικό περιβάλλον όπου οι αναβαθμίσεις είναι επιβεβλημένες, το διαρκώς αυξανόμενο κόστος κτήσης λειτουργεί πλέον ως ένα εξαιρετικά ισχυρό αντίβαρο, αποθαρρύνοντας έντονα τη μαζική αναβάθμιση του προσωπικού εξοπλισμού από τους μέσους καταναλωτές.