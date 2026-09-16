Τα Xiaomi REDMI Note 17 διαθέσιμα στην Ελλάδα - Τιμές και προσφορές early bird

Σύνοψη

Η νέα γενιά smartphones της σειράς REDMI Note 17 κυκλοφορεί επίσημα στην ελληνική αγορά στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 μέσα από τα φυσικά καταστήματα της Xiaomi, το διαδικτυακό mistore-greece.gr και το επίσημο δίκτυο συνεργατών της Info Quest Technologies.

Το κορυφαίο μοντέλο REDMI Note 17 Pro Max 5G ενσωματώνει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχει διαθέσει ποτέ η κατασκευάστρια εταιρεία στην Ευρώπη, αγγίζοντας τη χωρητικότητα των 9.210mAh, γεγονός που του επιτρέπει να προσφέρει αυτονομία έως και τριών ημερών με μία μόνο φόρτιση.

Οι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης ξεκινούν από τα 299,90€ για τη βασική έκδοση του REDMI Note 17 και κλιμακώνονται έως τα 679,90€ για την πλουσιότερη έκδοση του REDMI Note 17 Pro Max 5G, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να εκμεταλλευτούν τις ειδικές εκπτώσεις της προωθητικής ενέργειας Early Bird που διαρκεί έως τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Όλες οι συσκευές της νέας οικογένειας συνοδεύονται από ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πακέτο παροχών το οποίο περιλαμβάνει μία δωρεάν αντικατάσταση οθόνης εντός των πρώτων 24 μηνών λειτουργίας καθώς και μία δωρεάν αντικατάσταση μπαταρίας για το διάστημα των 36 μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Η σειρά REDMI Note 17 γίνεται διαθέσιμη στην ελληνική αγορά στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 299,90€ για το βασικό μοντέλο REDMI Note 17 και να φτάνουν έως τα 679,90€ για την κορυφαία έκδοση REDMI Note 17 Pro Max 5G. Οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από τις προσφορές Early Bird, οι οποίες μειώνουν το κόστος αγοράς έως και 60 ευρώ ανάλογα με τη συσκευή, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2026.

Η επίσημη αποκάλυψη της πολυαναμενόμενης σειράς REDMI Note 17 πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδραστικής εκδήλωσης REDMI Note Max Experience, η οποία έλαβε χώρα στον επιβλητικό χώρο του Várkert Bazár στη Βουδαπέστη, όπου είχαμε τη χαρά και την τιμή να δώσουμε το παρών προσκεκλημένοι της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Xiaomi προχώρησε στα αποκαλυπτήρια τεσσάρων νέων συσκευών, συστήνοντας για πρώτη φορά στο κοινό ένα μοντέλο Pro Max στην ιστορία της επιτυχημένης σειράς, το οποίο φέρει την ονομασία REDMI Note 17 Pro Max 5G και έρχεται να πλαισιώσει τα REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G και την απλή έκδοση REDMI Note 17. Η κεντρική φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό της νέας γενιάς συνοψίζεται στον όρο "Built for Years", μια στρατηγική επιλογή της κατασκευάστριας εταιρείας που στοχεύει στη δημιουργία συσκευών ικανών να αντέξουν στον χρόνο, τόσο σε επίπεδο φυσικής φθοράς όσο και σε επίπεδο διατήρησης της άριστης λειτουργικότητας του λογισμικού και του υλικού.

Βασικός πυλώνας αυτής της στρατηγικής αποτελεί η εισαγωγή του νέου προτύπου ποιότητας REDMI Titan Quality, το οποίο αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με τον ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης TÜV SÜD και εξασφάλισε στα μοντέλα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G την κορυφαία διάκριση TÜV SÜD 5-star Titan Quality Certification, επιβεβαιώνοντας τις εξαιρετικές τους επιδόσεις στους τομείς της αντοχής στις πτώσεις, της προστασίας από το νερό και της μακροζωίας της μπαταρίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, τα Pro μοντέλα της σειράς έχουν εξοπλιστεί με την αρχιτεκτονική REDMI Titan Structure, η οποία συνδυάζει την ενισχυμένη εσωτερική δομή με την ολοκληρωμένη προστασία από τη σκόνη και το νερό μέσω των πιστοποιήσεων IP66 και IP68, έχοντας παράλληλα περάσει με επιτυχία τις αυστηρές δοκιμές αντοχής σε πτώσεις από ύψος έως και τριών μέτρων πάνω σε επιφάνειες γρανίτη, υπό την επίβλεψη και την πιστοποίηση της SGS.

Επιπλέον, η Xiaomi έχει δεσμευτεί να υποστηρίζει ολόκληρη τη σειρά με έως και έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, ενώ το κορυφαίο REDMI Note 17 Pro Max 5G προχωρά ένα βήμα παραπέρα προσφέροντας μια εμπειρία λογισμικού που υπόσχεται να παραμένει σαν καινούργια για έξι ολόκληρα χρόνια, διασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής σε βάθος χρόνου.

Ο τομέας της αυτονομίας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο τεχνολογικό άλμα της νέας σειράς, καθώς η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ενσωματώσει το πρωτοποριακό REDMI Titan Battery System, το οποίο αξιοποιεί προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας πυριτίου-άνθρακα σε συνδυασμό με συστήματα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας. Ειδικότερα, η ναυαρχίδα REDMI Note 17 Pro Max 5G εντυπωσιάζει με την μπαταρία χωρητικότητας 9.210mAh, ικανή να προσφέρει έως και τρεις ημέρες αδιάλειπτης χρήσης, ενώ υποστηρίζει τεχνολογία ταχείας φόρτισης 100W HyperCharge που επιτρέπει την αναπλήρωση ενέργειας επαρκούς για μια ολόκληρη ημέρα χρήσης μέσα σε μόλις 20 λεπτά στην πρίζα, διαθέτοντας παράλληλα και δυνατότητα αντίστροφης φόρτισης 27W για την τροφοδοσία άλλων συσκευών.

Ακολουθώντας την ίδια εντυπωσιακή πορεία, το REDMI Note 17 Pro 5G ενσωματώνει μπαταρία 8.340mAh με υποστήριξη 67W HyperCharge, την ώρα που τα πιο προσιτά REDMI Note 17 5G και REDMI Note 17 εξοπλίζονται με μπαταρίες 7.700mAh και υποστηρίζουν 45W turbo charging, με όλες τις συσκευές της οικογένειας να φέρουν τη σημαντική εγγύηση διατήρησης του 80% της αρχικής χωρητικότητας των κυψελών τους ακόμη και μετά από 1.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης, νούμερο που μεταφράζεται σε περίπου έξι χρόνια τυπικής καθημερινής χρήσης.

Στον τομέα των επιδόσεων και της οθόνης, τα δύο Pro μοντέλα της σειράς προσφέρουν μια εμπειρία χρήσης που παραπέμπει ξεκάθαρα σε συσκευές υψηλότερης κατηγορίας τιμής, διαθέτοντας εντυπωσιακές οθόνες 6,83 ιντσών ανάλυσης 1.5K, οι οποίες μπορούν να αγγίξουν τη μέγιστη φωτεινότητα των 3.500 nits, εξασφαλίζοντας κορυφαία αναγνωσιμότητα κάτω από το έντονο φως του ήλιου.

Στο εσωτερικό του REDMI Note 17 Pro Max 5G συναντάμε την ισχυρή επεξεργαστική πλατφόρμα Snapdragon 6 Gen 5 Mobile Platform, η οποία συνεργάζεται άψογα με μνήμη RAM που μπορεί να φτάσει έως και τα 24GB μέσω της λειτουργίας Memory Extension, ενώ η ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης όπως τα Xiaomi HyperAI, Google Gemini και Circle to Search with Google έρχεται να αναβαθμίσει κατακόρυφα την παραγωγικότητα και τις δημιουργικές δυνατότητες του τελικού χρήστη. Τον τεχνολογικό εξοπλισμό πλαισιώνει μια πλήρως ανανεωμένη σχεδιαστική γλώσσα, η οποία χαρακτηρίζεται από το επανασχεδιασμένο camera module στο πίσω μέρος, τις επίπεδες οθόνες και τις απαλά στρογγυλεμένες γωνίες, με αποκορύφωμα την αποκλειστική χρωματική έκδοση Cloud Blush του Pro Max μοντέλου που διαθέτει ένα καινοτόμο φωτοχρωμικό πίσω κάλυμμα, το οποίο έχει την ιδιότητα να μεταμορφώνεται από λευκό σε μια ζεστή ροζ-πορτοκαλί απόχρωση όταν εκτίθεται στην υπεριώδη ακτινοβολία.

Όσον αφορά την εμπορική διάθεση στη χώρα μας, το σύνολο των νέων συσκευών θα βρίσκεται στα ράφια των καταστημάτων από τις 17 Σεπτεμβρίου 2026, συνοδευόμενο από ένα πλουσιότατο πακέτο δωρεάν παροχών που περιλαμβάνει τρίμηνη συνδρομή στο Spotify Premium, εξάμηνη πρόσβαση στο Google One με 200GB αποθηκευτικού χώρου στο cloud και δίμηνη συνδρομή στο YouTube Premium, πάντα σε συνδυασμό με την πρωτοφανή εγγύηση δωρεάν αντικατάστασης οθόνης για τους πρώτους 24 μήνες και δωρεάν αντικατάστασης μπαταρίας για 36 μήνες.

Το κοινό της πρωτεύουσας θα έχει μάλιστα τη μοναδική ευκαιρία να δοκιμάσει πρώτο όλες τις νέες συσκευές κατά τη διάρκεια της μεγάλης 24ωρης γιορτής του Δήμου Αθηναίων «Αθηνάς Χωρίς Αυτοκίνητο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην οδό Αθηνάς στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, όπου τα ολοκαίνουργια smartphones θα βρίσκονται στο επίκεντρο των δράσεων προκειμένου οι επισκέπτες να βιώσουν από κοντά τις πραγματικές τους δυνατότητες μέσα στον παλμό της πόλης.