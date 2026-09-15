Διαθέσιμα στην Ελλάδα τα REDMI Watch 6 (Active/Lite) και Xiaomi Smart Band 11 Active

Σύνοψη

Η σειρά wearables της Xiaomi εμπλουτίζεται επίσημα στην Ελλάδα με την προσθήκη τριών νέων προτάσεων που ανακοινώθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Το REDMI Watch 6 Active διαθέτει μεγάλη οθόνη AMOLED 1,85 ιντσών και υποστήριξη κλήσεων Bluetooth®, με τιμή λιανικής 49,90€.

Το REDMI Watch 6 Lite ξεχωρίζει χάρη στο ενσωματωμένο σύστημα δορυφορικού εντοπισμού (GNSS) και την ευρύχωρη οθόνη AMOLED 1,96 ιντσών, κοστίζοντας 74,90€.

Το εξαιρετικά προσιτό Xiaomi Smart Band 11 Active προσφέρει συμπαγή σχεδιασμό, έγχρωμη οθόνη 1,47 ιντσών και αυτονομία έως 21 ημέρες, διαθέσιμο στα 34,90€.

Όλα τα νέα προϊόντα διανέμονται επίσημα στην εγχώρια αγορά μέσω του δικτύου συνεργατών της Info Quest Technologies.

Η Xiaomi προχώρησε στη διεύρυνση της σειράς wearables που διαθέτει στην ελληνική αγορά ανακοινώνοντας τρεις νέες συσκευές. Τα νέα μοντέλα περιλαμβάνουν τα REDMI Watch 6 Active, REDMI Watch 6 Lite και Xiaomi Smart Band 11 Active, δημιουργώντας ένα ευέλικτο χαρτοφυλάκιο επιλογών για τους χρήστες που επιθυμούν να παραμένουν δραστήριοι και αδιάλειπτα συνδεδεμένοι στην καθημερινότητά τους. Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη συνεχή παρακολούθηση βασικών δεικτών ευεξίας και την υποστήριξη πολυάριθμων αθλητικών δραστηριοτήτων, οι τρεις νέες προτάσεις συνδυάζουν τις σύγχρονες σχεδιαστικές γραμμές με την αποδοτική διαχείριση ενέργειας.

Το εισαγωγικό μοντέλο της κατηγορίας των έξυπνων ρολογιών, το REDMI Watch 6 Active, εστιάζει στην ισορροπία μεταξύ της καθημερινής συνδεσιμότητας και της βασικής καταγραφής ασκήσεων. Ο σχεδιασμός του ενσωματώνει μια ευκρινή οθόνη τεχνολογίας AMOLED με διαγώνιο 1,85 ιντσών, η οποία υποστηρίζει τη λειτουργία Always-on Display για συνεχή προβολή των πληροφοριών χωρίς την ανάγκη ενεργοποίησης του panel από τον χρήστη. Παρά το μέγεθος της οθόνης, οι μηχανικοί της εταιρείας διατήρησαν το προφίλ της συσκευής εξαιρετικά λεπτό, με το συνολικό πάχος να περιορίζεται στα 9,9 χιλιοστά. Η πρακτικότητα στην καθημερινή επικοινωνία ενισχύεται αποφασιστικά μέσω της ενσωματωμένης υποστήριξης τηλεφωνικών κλήσεων μέσω τεχνολογίας Bluetooth®, επιτρέποντας στους κατόχους να απαντούν απευθείας από τον καρπό τους. Αναφορικά με το κομμάτι της φυσικής κατάστασης, το λογισμικό προσφέρει περισσότερες από 140 διαφοροποιημένες λειτουργίες άθλησης, πλαισιωμένες από συστήματα ολοήμερης παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού, των επιπέδων οξυγόνου στο αίμα (SpO₂) και του καθημερινού στρες. Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τις εκτεταμένες λειτουργίες παρακολούθησης, η ενεργειακή διαχείριση επιτρέπει στη μπαταρία να αγγίζει έως και τις 18 ημέρες χρήσης υπό ελαφριές συνθήκες, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για συχνές επαναφορτίσεις.

Προχωρώντας σε ένα υψηλότερο επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών, το REDMI Watch 6 Lite απευθύνεται σε χρήστες που διατηρούν έναν σαφώς πιο απαιτητικό και δραστήριο τρόπο ζωής, επιθυμώντας μεγαλύτερη ανεξαρτησία από το έξυπνο κινητό τους. Το συγκεκριμένο μοντέλο αναβαθμίζει την εμπειρία θέασης χρησιμοποιώντας μια μεγαλύτερη οθόνη AMOLED στις 1,96 ίντσες, προσφέροντας φυσικά και αυτό λειτουργία Always-on Display, ενώ διατηρεί το ίδιο λεπτό προφίλ των 9,9 χιλιοστών για άνετη εφαρμογή κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και του νυχτερινού ύπνου. Η ειδοποιός διαφορά του εντοπίζεται στην ενσωμάτωση ενός προηγμένου συστήματος γεωεντοπισμού (GNSS) που υποστηρίζει πέντε δορυφορικά συστήματα. Η παρουσία του αυτόνομου δέκτη επιτρέπει την ακριβέστατη καταγραφή των υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων, όπως το τρέξιμο ή η ποδηλασία, αποδεσμεύοντας πλήρως τον αθλούμενο από τη χρήση smartphone κατά την προπόνηση. Παράλληλα, οι περισσότερες από 150 λειτουργίες άθλησης πλαισιώνονται από προηγμένα εργαλεία κολύμβησης, καθώς ο νέος αισθητήρας 9 αξόνων καταγράφει την κίνηση στο νερό, υποστηριζόμενος από την πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης 5ATM που εξασφαλίζει αντοχή σε πίεση ισοδύναμη με βάθος 50 μέτρων. Οι κλήσεις μέσω Bluetooth παραμένουν διαθέσιμες, ενώ η αυτονομία της μπαταρίας διατηρείται εξαιρετικά υψηλή, φτάνοντας και εδώ έως τις 18 ημέρες υπό συγκεκριμένες συνθήκες ελαφριάς χρήσης.

Για το κοινό που προτιμά τις πιο συμπαγείς και διακριτικές λύσεις, το Xiaomi Smart Band 11 Active έρχεται να καλύψει την ανάγκη για ένα fitness tracker εστιασμένο στην ουσία της άσκησης και της ευεξίας. Ο σχεδιασμός του εγκαταλείπει τον όγκο ενός παραδοσιακού ρολογιού υπέρ μιας κομψής κάσας με μεταλλικό φινίρισμα, στο κέντρο της οποίας δεσπόζει μια έγχρωμη οθόνη 1,47 ιντσών. Αν και αποτελεί την πιο προσιτή οικονομικά επιλογή, το Smart Band παρέχει αξιόπιστη καταγραφή του καρδιακού ρυθμού, συνεχή μέτρηση του SpO₂, καθώς και παρακολούθηση της ποιότητας του ύπνου και των επιπέδων στρες κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες προπόνησης ανέρχονται σε 50, περιλαμβάνοντας προγράμματα κολύμβησης χάρη στην αντίστοιχη αντοχή στο νερό (5ATM), καθιστώντας το έναν ικανό σύντροφο για ερασιτέχνες αθλητές. Το μεγάλο του πλεονέκτημα, ωστόσο, εντοπίζεται στη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αφού η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του μπορεί να αγγίξει έως και τις 21 ημέρες σε λειτουργία ελαφριάς χρήσης σύμφωνα με τις δοκιμές των εσωτερικών εργαστηρίων της εταιρείας.

Τα νέα wearables είναι ήδη διαθέσιμα στην εγχώρια αγορά μέσα από το επίσημο δίκτυο συνεργατών της Xiaomi, με τη διανομή τους να πραγματοποιείται από την Info Quest Technologies.

Η τιμολογιακή πολιτική είναι σαφώς προσανατολισμένη στην ευρεία αποδοχή, με το REDMI Watch 6 Active να διατίθεται στα 49,90€, το πληρέστερο REDMI Watch 6 Lite στα 74,90€ και το εξαιρετικά ευέλικτο Xiaomi Smart Band 11 Active στα μόλις 34,90€. Πρέπει να τονιστεί πως όλα τα δεδομένα παρακολούθησης υγείας που συλλέγουν οι παραπάνω συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για σκοπούς προσωπικής αναφοράς και ευεξίας, καθώς τα προϊόντα δεν αποτελούν πιστοποιημένο ιατρικό εξοπλισμό ικανό να διαγνώσει ή να προλάβει ασθένειες.

