Τα Xiaomi REDMI 17 διαθέσιμα στην Ελλάδα με μπαταρία 7.500mAh και προσιτές τιμές

Σύνοψη

Εξοπλισμός με μπαταρία χωρητικότητας 7.500mAh που υποστηρίζει αντίστροφη ενσύρματη φόρτιση 22,5W.

Ενσωμάτωση οθόνης 6,9 ιντσών τεχνολογίας AdaptiveSync με δυναμικό ρυθμό ανανέωσης έως 120Hz.

Εγκατάσταση διπλού συστήματος κύριας κάμερας ανάλυσης 50MP, το οποίο υποστηρίζεται από λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Προτεινόμενες τιμές λιανικής που ξεκινούν από 199,9€ για το REDMI 17 και από 239,9€ για το REDMI 17 5G στην αγορά της Ελλάδας.

Η Xiaomi ανακοίνωσε επίσημα τη διάθεση της νέας σειράς smartphones REDMI 17 στην ελληνική αγορά, επεκτείνοντας τη γκάμα των προτάσεών της στην κατηγορία των συσκευών που εστιάζουν στην αντοχή και την παρατεταμένη αυτονομία. Η νέα προϊοντική γραμμή, η οποία απαρτίζεται από τα μοντέλα REDMI 17 και REDMI 17 5G, τοποθετείται στρατηγικά στο ράφι προσφέροντας συνδυασμό ισχυρών τεχνικών χαρακτηριστικών με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης.

Ο πυρήνας της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της σειράς REDMI 17 εντοπίζεται στην ενσωμάτωση μιας μπαταρίας εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας 7.500mAh (typ). Η συγκεκριμένη επιλογή υλισμικού έχει σχεδιαστεί για να εξαλείφει το άγχος της καθημερινής φόρτισης, εξυπηρετώντας χρήστες που απαιτούν αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, παρακολούθηση πολυμέσων και παραγωγικότητα. Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα, το βασικό μοντέλο REDMI 17 εξασφαλίζει έως και 28 ώρες αναπαραγωγής βίντεο, 91 ώρες αναπαραγωγής μουσικής και 46 ώρες φωνητικών κλήσεων. Παράλληλα, το REDMI 17 5G διαφοροποιείται ελαφρώς, υποστηρίζοντας έως και 109 ώρες αναπαραγωγής μουσικής μέσω ακουστικών Bluetooth και 53 ώρες κλήσεων, ενώ αμφότερα τα μοντέλα υποστηρίζουν ενσύρματη αντίστροφη φόρτιση 22,5W για την τροφοδοσία περιφερειακών συσκευών.

Στον τομέα της οθόνης, η σειρά REDMI 17 υιοθετεί ένα μεγάλο panel 6,9 ιντσών, η οποία προσφέρει καθηλωτική εμπειρία θέασης για gaming και περιήγηση. Ο ενσωματωμένος ρυθμός ανανέωσης 120Hz τεχνολογίας AdaptiveSync επιτρέπει στη συσκευή να προσαρμόζεται δυναμικά μεταξύ 60Hz, 90Hz και 120Hz, εξισορροπώντας την ομαλότητα του περιβάλλοντος χρήσης με τη διατήρηση των ενεργειακών πόρων. Η ανθεκτικότητα του πάνελ ενισχύεται μέσω της επικάλυψης Corning Gorilla Glass 7i, προσφέροντας προστασία ενάντια σε γρατζουνιές και πτώσεις. Επιπλέον, η πιστοποίηση IP64 διασφαλίζει την αντοχή ενάντια σε σκόνη και υγρασία, ενώ η τεχνολογία Wet Touch διατηρεί την απόκριση της οθόνης ακόμα και όταν τα χέρια του χρήστη είναι βρεγμένα.

Η σχεδιαστική ταυτότητα των συσκευών αποκλίνει από τις προηγούμενες γενιές, εισάγοντας επίπεδη οθόνη, ματ πλαίσιο και το χαρακτηριστικό Metal Deco. Αξιοσημείωτη είναι η προσθήκη του συστήματος Dynamic RGB Light στην πλάτη, το οποίο παρέχει οπτικές ειδοποιήσεις για κλήσεις, εφαρμογές και την κατάσταση φόρτισης, προσδίδοντας έναν διακριτικό gaming χαρακτήρα. Το REDMI 17 διατίθεται στις αποχρώσεις Black, Deep Blue και Oak Green, ενώ το REDMI 17 5G κυκλοφορεί σε Black, Deep Blue και Vivid Orange, με την τελευταία επιλογή να διαθέτει εξωτερική επένδυση από οικολογικό δέρμα (PU leather).

Κάτω από το πλαίσιο, η ομαλή λειτουργία των συσκευών διασφαλίζεται μέσω του λειτουργικού συστήματος Xiaomi HyperOS 3. Η επεξεργαστική ισχύς αντλείται από τον MediaTek Helio G91-Ultra για την 4G έκδοση και την πλατφόρμα Snapdragon 4 Gen 5 για την 5G έκδοση, εξασφαλίζοντας γρήγορη απόκριση και αξιόπιστη δικτύωση. Η μνήμη RAM μπορεί να φτάσει έως και τα 12GB μέσω της λειτουργίας Memory Extension, βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες πολυδιεργασίας (multitasking). Ο φωτογραφικός τομέας καλύπτεται από ένα διπλό σύστημα κάμερας 50MP που αξιοποιεί αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για καθαρές λήψεις.

Για την ελληνική αγορά, η Info Quest Technologies, ως επίσημος διανομέας, καθόρισε την περίοδο early bird από τις 27 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το REDMI 17 θα διατίθεται με τιμή εκκίνησης τα 199,9€, ενώ το REDMI 17 5G θα ξεκινά από τα 239,9€, σε διαμορφώσεις μνήμης 4GB+128GB και 4GB+256GB.