REDMI Note 17: Επίσημα αποκαλυπτήρια για τη νέα best seller σειρά της Xiaomi

Σύνοψη

Η Xiaomi ανακοίνωσε επίσημα τη νέα σειρά smartphones REDMI Note 17, η οποία αποτελείται από τέσσερα μοντέλα, με ναυαρχίδα το REDMI Note 17 Pro Max 5G.

Το κορυφαίο μοντέλο της σειράς ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 9.210mAh, τη μεγαλύτερη που έχει διαθέσει ποτέ η εταιρεία στην ευρωπαϊκή αγορά, υποστηρίζοντας ταχεία φόρτιση 100W.

Τα δύο Pro μοντέλα της σειράς διαθέτουν προηγμένη προστασία από νερό και σκόνη με πιστοποιήσεις IP66 και IP68, εισάγοντας παράλληλα τη νέα λειτουργία Underwater Mode για υποβρύχια χρήση.

Η νέα γενιά συσκευών βασίζεται στο πρότυπο αντοχής REDMI Titan Quality, εξασφαλίζοντας υψηλή αξιοπιστία στις πτώσεις και την καθημερινή φθορά, ενώ προσφέρει έως και έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας.

Η σειρά REDMI Note 17 της Xiaomi περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα, με προεξάρχον το REDMI Note 17 Pro Max 5G, το οποίο ενσωματώνει επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 5, μπαταρία 9.210mAh με φόρτιση 100W και οθόνη μέγιστης φωτεινότητας 3.500 nits. Τα Pro μοντέλα φέρουν πιστοποιήσεις αντοχής IP66 και IP68, ενώ όλες οι συσκευές της σειράς ενσωματώνουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Google Gemini, και προσφέρουν υποστήριξη ασφαλείας για έξι χρόνια.

Η επίσημη παρουσίαση της σειράς REDMI Note 17 από τη Xiaomi στο Πεκίνο επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας να εξοπλίζει τις συσκευές της μεσαίας κατηγορίας με τεχνικά χαρακτηριστικά που παραδοσιακά συναντάμε σε σημαντικά ακριβότερα μοντέλα, εστιάζοντας παράλληλα στη μακροβιότητα του υλικού και του λογισμικού.

Η νέα οικογένεια συσκευών απαρτίζεται από το βασικό REDMI Note 17, το REDMI Note 17 5G, το REDMI Note 17 Pro 5G και, για πρώτη φορά στην ιστορία της σειράς, το κορυφαίο REDMI Note 17 Pro Max 5G. Η συγκεκριμένη προϊοντική γραμμή έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 500 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, ένα ορόσημο που υπογραμμίζει την τεράστια αποδοχή της από το καταναλωτικό κοινό τα τελευταία χρόνια.

Η κεντρική φιλοσοφία της νέας σειράς συνοψίζεται στον όρο "Built for Years", μια προσέγγιση που υλοποιείται μέσω της παροχής έως και έξι ετών ενημερώσεων ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι οι συσκευές θα παραμείνουν απολύτως λειτουργικές και προστατευμένες για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.

Αντοχή και πιστοποίηση REDMI Titan Quality

Μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές προσθήκες της νέας γενιάς αποτελεί το πρότυπο REDMI Titan Quality, το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τον οργανισμό TÜV SÜD και εστιάζει στην εξαιρετική αντοχή των συσκευών κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες έντονης καθημερινής χρήσης. Τα μοντέλα REDMI Note 17 Pro Max 5G και REDMI Note 17 Pro 5G είναι τα πρώτα smartphones παγκοσμίως που καταφέρνουν να αποσπάσουν την πιστοποίηση TÜV SÜD 5-star Titan Quality, ανταποκρινόμενα με επιτυχία σε αυστηρές δοκιμές αντοχής στις πτώσεις, την αδιαβροχοποίηση και τη σταθερή απόδοση της μπαταρίας.

Για την προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων, η Xiaomi έχει εφαρμόσει την αρχιτεκτονική REDMI Titan Structure, η οποία περιλαμβάνει μητρική πλακέτα υψηλής αντοχής, ενισχυμένο κεντρικό πλαίσιο MDA και έναν εξειδικευμένο σχεδιασμό για την άμεση και αποτελεσματική απορρόφηση των κραδασμών. Παράλληλα, τα δύο Pro μοντέλα της σειράς διαθέτουν το προστατευτικό κρύσταλλο Corning Gorilla Glass Victus 2, το οποίο θωρακίζει την οθόνη απέναντι στις γρατζουνιές, ενώ χάρη στην πιστοποίηση SGS, οι συσκευές μπορούν να επιβιώσουν από πτώσεις ύψους έως και τριών μέτρων πάνω σε σκληρές επιφάνειες, όπως ο γρανίτης. Στον τομέα της προστασίας από τα στοιχεία της φύσης, τα Pro μοντέλα ενσωματώνουν πιστοποιήσεις IP66 και IP68, έχοντας επιβιώσει σε εργαστηριακές δοκιμές βύθισης σε βάθος δύο μέτρων για 72 συνεχόμενες ώρες, ενώ η νέα λειτουργία Underwater Mode επιτρέπει τη στατική χρήση των καμερών κάτω από το γλυκό νερό για έως και 30 λεπτά.

Ενεργειακή αυτονομία και τεχνολογία Silicon-Carbon

Το σύστημα τροφοδοσίας REDMI Titan Battery System αποτελεί τον πυρήνα της ενεργειακής διαχείρισης των νέων συσκευών, αξιοποιώντας την προηγμένη τεχνολογία μπαταριών silicon-carbon που επιτρέπει την ενσωμάτωση τεράστιας χωρητικότητας χωρίς την ταυτόχρονη αύξηση του όγκου των τηλεφώνων. Το REDMI Note 17 Pro Max 5G εξοπλίζεται με μια θηριώδη μπαταρία 9.210mAh, προσφέροντας αυτονομία που μπορεί να αγγίξει τις τρεις ημέρες με μία μόνο φόρτιση, ενώ η τεχνολογία HyperCharge των 100W επιτρέπει την ανάκτηση ενέργειας ικανής για μια ολόκληρη ημέρα χρήσης μέσα σε μόλις 20 λεπτά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συσκευή υποστηρίζει και ενσύρματη αντίστροφη φόρτιση 27W, λειτουργώντας πρακτικά ως powerbank για τον ανεφοδιασμό άλλων ηλεκτρονικών αξεσουάρ.

Τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς δεν υστερούν σε ενεργειακά αποθέματα, με το REDMI Note 17 Pro 5G να ενσωματώνει μπαταρία 8.340mAh με φόρτιση 67W, και τα REDMI Note 17 5G και Note 17 να διαθέτουν μπαταρία 7.700mAh η οποία φορτίζει με ισχύ 45W. Η Xiaomi εγγυάται ότι η χωρητικότητα των μπαταριών θα παραμείνει τουλάχιστον στο 80% της αρχικής της τιμής ακόμα και μετά από 1.000 πλήρεις κύκλους φόρτισης, γεγονός που μεταφράζεται σε περίπου έξι χρόνια τυπικής, καθημερινής χρήσης.

Οθόνη, επιδόσεις και ενσωμάτωση Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι οθόνες της νέας σειράς είναι σχεδιασμένες για να ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών στην κατανάλωση πολυμεσικού περιεχομένου, με τα Pro μοντέλα να διαθέτουν πάνελ 6,83 ιντσών και ανάλυση 1.5K, επιτυγχάνοντας μέγιστη φωτεινότητα που φτάνει τα εντυπωσιακά 3.500 nits για απροβλημάτιστη χρήση κάτω από το έντονο ηλιακό φως. Οι βασικές εκδόσεις της σειράς ενσωματώνουν ελαφρώς μεγαλύτερες οθόνες 6,99 ιντσών, ενώ όλες οι συσκευές φέρουν την τεχνολογία Wet Touch 2.0, η οποία αναγνωρίζει την παρουσία νερού ή ιδρώτα και διατηρεί αμείωτη την ακρίβεια της αφής.

Στο εσωτερικό του κορυφαίου REDMI Note 17 Pro Max 5G βρίσκεται η προηγμένη πλατφόρμα Snapdragon 6 Gen 5, προσφέροντας την απαραίτητη επεξεργαστική ισχύ για απαιτητικές εφαρμογές, εγγραφή βίντεο ανάλυσης 4K στα 30fps και ομαλό multitasking, υποστηριζόμενο από δυνατότητα επέκτασης της μνήμης RAM έως και τα 24GB μέσω της λειτουργίας Memory Extension. Οι δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενισχυθεί θεαματικά, καθώς το κορυφαίο μοντέλο διαθέτει το σύστημα Xiaomi HyperAI, ενώ ολόκληρη η σειρά υποστηρίζει πλήρως το Google Gemini και την πρακτική λειτουργία Circle to Search with Google, διευκολύνοντας την αναζήτηση πληροφοριών απευθείας από την οθόνη της συσκευής. Η επεξεργασία εικόνας αναβαθμίζεται μέσω του AI Creativity Assistant, το οποίο προσφέρει εξειδικευμένα εργαλεία, όπως τα AI Glare Removal, AI Erase Pro και AI Image Enhancement, αποκλειστικά στα Pro μοντέλα της οικογένειας.

Διαθεσιμότητα

Για την ελληνική αγορά, η οποία παραδοσιακά αγκαλιάζει τη σειρά REDMI Note λόγω της εξαιρετικής σχέσης απόδοσης και τιμής, η νέα γενιά δημιουργεί τεράστιες προσδοκίες. Αν και οι επίσημες τιμές πώλησης σε ευρώ και η διαθεσιμότητα για τη χώρα μας αναμένονται να ανακοινωθούν σύντομα, το κρίσιμο στοίχημα για την εγχώρια επιτυχία θα είναι η διατήρηση της τιμολόγησης σε λογικά πλαίσια. Η δέσμευση της κατασκευάστριας για έξι χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας και η εγγύηση καλής λειτουργίας της μπαταρίας για το ίδιο διάστημα, αποτελούν σοβαρά επιχειρήματα για τον Έλληνα καταναλωτή που αναζητά μια αξιόπιστη, μακροπρόθεσμη επένδυση χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψει μια περιουσία.