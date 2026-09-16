Redmi Note 17 Pro Max Review: Εξαντλώντας τα όρια της αυτονομίας και της μηχανικής αντοχής

Τα φώτα της εκδήλωσης REDMI Note Max Experience απέκτησαν μια εντελώς διαφορετική βαρύτητα, καθώς την ώρα της επίσημης παρουσίασης το ίδιο το REDMI Note 17 Pro Max βρισκόταν ήδη στην τσέπη μου εδώ και μέρες, δοκιμασμένο στην πράξη για τις ανάγκες αυτού του review. Παράλληλα, ωστόσο, ήταν και μια χρυσή ευκαιρία να αξιοποιήσω την κάμερα του στην πανέμορφη πόλη της Βουδαπέστης!

Προτού περάσω στις εντυπώσεις μου από τη συσκευή, αξίζει να αναφέρω ορισμένα αξιόλογα στοιχεία για την πορεία της συγκεκριμένης οικογένειας συσκευών της Xiaomi. Παρακολουθώντας την εξέλιξη της σειράς Redmi Note από τα πρώτα της δειλά βήματα μέχρι το ασύλληπτο ρεκόρ των 500 εκατομμυρίων πωλήσεων παγκοσμίως, γίνεται απόλυτα κατανοητό γιατί έχει ριζώσει στη συνείδηση του κοινού ως η κατεξοχήν value-for-money πρόταση, απευθυνόμενη σε όσους δεν αναζητούν απλώς ένα οικονομικό εισιτήριο στον κόσμο των smartphones, αλλά μια αξιόπιστη επένδυση που θα τους χαρίσει το κεφάλι τους ήσυχο για βάθος πολλών ετών. Διαχρονικά, λοιπόν, οι καταναλωτές έχουν δείξει έμπρακτα την προτίμηση τους στα Redmi Note και από ό,τι έζησα τις τελευταίες ημέρες, το ίδιο θα συμβεί και με τη σειρά Redmi Note 17!

Για να μπαίνω σιγά σιγά στο ψητό, εδώ και αρκετές ημέρες έχω την ευκαιρία να χρησιμοποιώ το Redmi Note 17 Pro Max στην έκδοση 8GB + 256GB, μια συσκευή που δεν αναλώνεται σε επιφανειακές αναβαθμίσεις εντυπωσιασμού ή πρόσκαιρα πυροτεχνήματα προδιαγραφών, αλλά εκφράζει μια ριζοσπαστική σχεδιαστική φιλοσοφία που επενδύει στην ουσιαστική καθημερινή χρηστικότητα, την δομική αντοχή και την οριστική απαλλαγή από το άγχος της φόρτισης. Αντί για μια λεπτεπίλεπτη lifestyle πρόταση που τρέμει την παραμικρή καθημερινή κακουχία, έχουμε απέναντι μας ένα στιβαρό εργαλείο σχεδιασμένο για όσους απαιτούν αδιάκοπη λειτουργία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη κι αν αυτή η επιλογή συνοδεύεται από ορισμένους στρατηγικούς συμβιβασμούς σε τομείς που στο παρελθόν θεωρούνταν προνομιακό πεδίο της κατηγορίας.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη ουσιαστική επαφή με το σώμα του Redmi Note 17 Pro Max καθιστά σαφές ότι η προσθήκη του προσδιορισμού «Max» δεν επιλέχθηκε απλώς για λόγους εντυπωσιασμού στο τμήμα μάρκετινγκ, καθώς το βάρος των 229,5 gr και το πάχος των 8,6 mm γίνονται άμεσα αισθητά στην παλάμη και στην τσέπη.

Η μεγάλη έκπληξη και ταυτόχρονα το σημείο καμπής για τη σειρά βρίσκεται στην υιοθέτηση ενός εξαιρετικά στιβαρού πλαισίου ενισχυμένου με κράμα τιτανίου, το οποίο περιβάλλει ολόκληρη την κατασκευή και προσφέρει μια απαράμιλλη αίσθηση ακαμψίας και πολυτέλειας που παραπέμπει ευθέως στις ακριβότερες ναυαρχίδες της αγοράς. Παρά τις σεβαστές του διαστάσεις, η κατανομή του βάρους αποδεικνύεται υποδειγματικά μελετημένη, επιτρέποντας πολύωρη ανάγνωση, πληκτρολόγηση και πλοήγηση χωρίς να καταπονείται υπερβολικά ο καρπός, ενώ οι διακριτικά καμπυλωμένες άκρες της πλάτης εξασφαλίζουν σταθερό και σίγουρο κράτημα ακόμη και με το ένα χέρι.

Εκεί όμως όπου η συσκευή ξεπερνά κάθε προηγούμενο δεδομένο για την κατηγορία είναι το πρωτοφανές επίπεδο προστασίας που ενσωματώνει, συγκεντρώνοντας ένα πλήρες πακέτο πιστοποιήσεων που περιλαμβάνει τα πρότυπα IP66, IP68, IP69 και IP69K. Αυτός ο συνδυασμός σημαίνει πρακτικά ότι το smartphone δεν προστατεύεται απλώς από τυχαία πτώση σε γλυκό νερό ή έντονη σκόνη, αλλά αντέχει σε άμεση εκτόξευση πιδάκων νερού υπό εξαιρετικά υψηλή πίεση και θερμοκρασία, προσφέροντας απόλυτη ηρεμία σε όσους κινούνται συχνά σε απαιτητικά εξωτερικά περιβάλλοντα, εργοτάξια ή ακραίες καιρικές συνθήκες.

Η πρόσοψη θωρακίζεται από το κορυφαίο Gorilla Glass Victus 2, ενώ το ενισχυμένο εσωτερικό πλαίσιο απορρόφησης κραδασμών επιτρέπει στη συσκευή να επιβιώνει από επαναλαμβανόμενες πτώσεις σε σκληρές επιφάνειες από ύψος έως και τριών μέτρων, απαλλάσσοντας τον χρήστη από τον συνεχή φόβο ενός μοιραίου σπασίματος. Παράλληλα, το σύστημα γραμμικής ανάδρασης προσφέρει μεστές, κοφτές δονήσεις υψηλής ακρίβειας σε κάθε άγγιγμα του πληκτρολογίου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την ποιοτική αίσθηση στιβαρότητας που αποπνέει το σύνολο.

Οθόνη και εμπειρία θέασης

Η εταιρεία έχει επιλέξει ένα εντυπωσιακό AMOLED πάνελ 6,83’’ ανάλυσης 1,5K (1280 x 2772 pixels), το οποίο προσφέρει πυκνότητα 447 pixel ανά ίντσα και καταφέρνει να εξισορροπήσει ιδανικά την κρυστάλλινη οξύτητα με τη συνετή διαχείριση της ενέργειας. Με μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης που αγγίζει τα 120Hz και πλήρη συμβατότητα με τα πρότυπα Dolby Vision και HDR10+, η αναπαραγωγή ταινιών, η περιήγηση σε απαιτητικά γραφικά και το σκρολάρισμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χαρακτηρίζονται από υποδειγματική ομαλότητα και απόδοση άνω των 68 δισεκατομμυρίων χρωμάτων με αξιοσημείωτη τονική ακρίβεια.

Η φωτεινότητα αποτελεί ένα από τα δυνατότερα χαρτιά του πάνελ, καθώς με τυπική στάθμη που ξεπερνά τα 1.000 nits και θεωρητική κορύφωση που φτάνει τα 3.500 nits σε περιεχόμενο HDR, κατάφερα κατά τις δοκιμές μου να διαβάζω απρόσκοπτα απαιτητικά έγγραφα και να ελέγχω τις φωτογραφίες που τράβηξα κάτω από το έντονο φως της μέρας χωρίς να χρειάζεται να καλύπτω την οθόνη με την παλάμη μου.

Εξίσου κρίσιμη για την άνεση του χρήστη αποδεικνύεται η ενσωμάτωση του συστήματος εξασθένησης PWM στα 3840Hz, μιας τεχνολογίας που εξαλείφει το αόρατο αλλά επιβλαβές τρεμόπαιγμα σε συνθήκες χαμηλής φωτεινότητας, προστατεύοντας αποτελεσματικά την όραση κατά τις νυχτερινές ώρες ανάγνωσης. Τα περιθώρια γύρω από το πάνελ παραμένουν εξαιρετικά λεπτά και συμμετρικά σε όλες τις πλευρές, μεγιστοποιώντας την ωφέλιμη επιφάνεια προβολής και ενισχύοντας την εμπειρία θέασης.

Hardware - Απόδοση

Στα ενδότερα του Redmi Note 17 Pro Max συναντάμε τον επεξεργαστή Snapdragon 6 Gen 5 της Qualcomm, κατασκευασμένο με τη λιθογραφία 4 νανομέτρων της TSMC, ο οποίος συνδυάζει τέσσερις πυρήνες επιδόσεων Cortex-A78 χρονισμένους στα 2,6GHz με τέσσερις αποδοτικούς Cortex-A55 στα 2,0GHz, υπό τη συνοδεία της μονάδας γραφικών Adreno 812. Στη δική μου έκδοση με τα 8GB RAM και τον αποθηκευτικό χώρο 256GB UFS 4.1 παρατήρησα αρκετά γρήγορους ρυθμούς ανάγνωσης και εγγραφής δεδομένων, επιταχύνοντας σημαντικά το άνοιγμα βαριών εφαρμογών και τη διαχείριση αρχείων μεγάλου όγκου. Σε καθημερινά σενάρια έντονου multitasking, με συνεχή εναλλαγή ανάμεσα σε δεκάδες καρτέλες περιήγησης, συνομιλίες, αναπαραγωγή μουσικής, επεξεργασία reels και φυσικά χρήσης της κάμερας, η πλατφόρμα ανταποκρίνεται με συνέπεια, σταθερότητα και μηδενικές καθυστερήσεις.

Παρ' όλα αυτά, όταν οι απαιτήσεις αυξάνονται σε βαριά mobile games (π.χ. Genshin Impact), ο Snapdragon 6 Gen 5 δείχνει καθαρά τα όρια της μεσαίας κατηγορίας από την οποία προέρχεται. Προσέξτε, οι δημοφιλείς τίτλοι εκτελούνται ως επί το πλείστον χωρίς πρόβλημα, αλλά τα εξαιρετικά απαιτητικά παιχνίδια επιβάλλουν τον υποβιβασμό των ρυθμίσεων γραφικών για να διατηρηθεί σταθερός ρυθμός καρέ, στοιχείο που ίσως προβληματίσει όσους συνδέουν την ονομασία «Pro Max» αποκλειστικά με επιδόσεις κορυφής.

Να αναφέρω, επίσης, την υποδειγματική θερμική συμπεριφορά, αφού ακόμη και μετά από εκτεταμένες δοκιμές καταπόνησης, η συσκευή παραμένει απλώς χλιαρή, αποτρέποντας το thermal throttling και διατηρώντας ακέραιη την απόδοση της σε βάθος χρόνου.

Στον τομέα του ήχου, τα στερεοφωνικά ηχεία με υποστήριξη Dolby Atmos παρέχουν καθαρή και ισορροπημένη ακρόαση, ενώ η λειτουργία ενίσχυσης έντασης έως και 400% αποδεικνύεται εξαιρετικά πρακτική για ανοιχτή ακρόαση σε θορυβώδη περιβάλλοντα, έστω κι αν στις μέγιστες στάθμες παρατηρείται μια μικρή υποχώρηση του χαμηλού μπάσου.

Σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα, η συσκευή εξοπλίζεται με Wi-Fi 6 για σταθερή σύνδεση σε οικιακά και επαγγελματικά δίκτυα, καθώς και με το νεότερο Bluetooth 6.0 που διασφαλίζει ελάχιστη καθυστέρηση και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας με σύγχρονα ασύρματα αξεσουάρ. Πολύ θετική είναι η συνύπαρξη της διπλής nano-SIM υποδοχής με την τεχνολογία eSIM, δίνοντας στον χρήστη τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τοπικά προγράμματα δεδομένων κατά τη διάρκεια ταξιδιών χωρίς να αποχωρίζεται την κύρια κάρτα του. Παράλληλα, ο παραδοσιακός πομπός υπερύθρων (IR blaster) στο επάνω μέρος διατηρεί την παρουσία του, μετατρέποντας το Redmi Note 17 Pro Max σε ένα εύχρηστο τηλεχειριστήριο για κλιματιστικά, τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές.

Στον αντίποδα, η επιμονή της Xiaomi να διατηρήσει το πρωτόκολλο USB 2.0 στη θύρα Type-C αποτελεί ένα σαφές μειονέκτημα για μια συσκευή αυτής της κατηγορίας, καθιστώντας αργή την ενσύρματη μεταφορά μεγάλων βίντεο 4K σε υπολογιστή και αποκλείοντας τη δυνατότητα ενσύρματης προβολής σε εξωτερική οθόνη.

Μπαταρία - Αυτονομία

Εκεί όπου το Redmi Note 17 Pro Max απομακρύνεται οριστικά από κάθε υπάρχοντα ανταγωνιστή και θέτει νέα δεδομένα στην κατηγορία είναι ο τομέας της αυτονομίας, χάρη στην ενσωμάτωση της τεράστιας μπαταρίας τεχνολογίας πυριτίου-άνθρακα (Si/C) χωρητικότητας 9.210 mAh. Η συγκεκριμένη χημική σύνθεση επιτρέπει εξαιρετικά υψηλή ενεργειακή πυκνότητα χωρίς να αυξάνει δυσανάλογα τον όγκο του σώματος, μετατρέποντας το τηλέφωνο σε μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.

Στις δοκιμές που πραγματοποίησα, υποβάλλοντας τη συσκευή σε πολύωρο gaming, αδιάκοπο multitasking, επεξεργασία βίντεο και reels για πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, παράλληλα με εκτεταμένη χρήση της κάμερας σε εξωτερικούς χώρους και συνεχή σύνδεση σε δίκτυα 5G, η στάθμη της μπαταρίας απλώς αρνούνταν να πέσει, καταλήγοντας στο τέλος μιας γεμάτης ημέρας με ποσοστό άνω του 60%. Για έναν χρήστη με μέσο ρυθμό καθημερινής ενασχόλησης, το σενάριο των τριών ή ακόμη και τεσσάρων ημερών λειτουργίας μακριά από τον φορτιστή είναι απολύτως εφικτό και ρεαλιστικό, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο οργάνωσης των μετακινήσεων και των ταξιδιών.

Όταν έρθει η ώρα της επαναφόρτισης, η τεχνολογία 100W HyperCharge αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της, γεμίζοντας πλήρως τη μπαταρία σε λιγότερο από μία ώρα, ενώ μόλις είκοσι λεπτά στην πρίζα αρκούν για να προσφέρουν ενέργεια για σχεδόν δύο ολόκληρες ημέρες. Εξαιρετικά πολύτιμη αποδεικνύεται και η λειτουργία αντίστροφης ενσύρματης φόρτισης στα 27W, η οποία μετατρέπει το Redmi Note 17 Pro Max σε ένα πραγματικά ταχύ powerbank ικανό να τροφοδοτήσει άμεσα ακουστικά, smartwatches ή ακόμη και να αναστήσει το εξαντλημένο smartphone ενός φίλου.

Εξίσου εντυπωσιακή είναι η επίσημη δέσμευση της εταιρείας για τουλάχιστον 1.600 πλήρεις κύκλους φόρτισης προτού η υγεία της μπαταρίας υποχωρήσει κάτω από το 80% της αρχικής της χωρητικότητας, μέγεθος που μεταφράζεται σε σχεδόν έξι χρόνια εντατικής καθημερινής χρήσης χωρίς ανάγκη αντικατάστασης του στοιχείου τροφοδοσίας.

Λογισμικό

Το Redmi Note 17 Pro Max τρέχει το περιβάλλον χρήσης HyperOS 3, το οποίο βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα Android 16 και παρουσιάζει μια εμφανώς βελτιωμένη αρχιτεκτονική διαχείρισης πόρων σε σχέση με προγενέστερες υλοποιήσεις της εταιρείας. Η κίνηση στα μενού και οι μεταβάσεις ανάμεσα στις εφαρμογές γίνονται με υποδειγματική ομαλότητα, ενώ η υπόσχεση για εξαετή υποστήριξη με ενημερώσεις ασφαλείας διασφαλίζει μακροχρόνια ηρεμία στον κάτοχο. Στον τομέα των έξυπνων εργαλείων, η σουίτα HyperAI ενσωματώνει πρακτικές δυνατότητες όπως η άμεση μετάφραση συνομιλιών, η αυτόματη απομαγνητοφώνηση ηχητικών σημειώσεων και η εύκολη αφαίρεση ανεπιθύμητων αντικειμένων από φωτογραφίες, λειτουργίες που αποδεικνύονται χρήσιμες στην καθημερινότητα χωρίς να επιβαρύνουν τη συνολική ταχύτητα απόκρισης.

Το μοναδικό αρνητικό στοιχείο στην εμπειρία χρήσης εξακολουθεί να είναι η παρουσία αρκετών προεγκατεστημένων εφαρμογών τρίτων και διαφημιστικών παιχνιδιών κατά την πρώτη ενεργοποίηση, ένα φαινόμενο που αφαιρεί πόντους από τον premium χαρακτήρα που καλλιεργεί η κατασκευή τιτανίου. Ευτυχώς, τα περισσότερα από αυτά τα περιττά προγράμματα μπορούν να απεγκατασταθούν εύκολα μέσα σε λίγα λεπτά.

Κάμερες

Στο κομμάτι της φωτογραφίας, η Xiaomi αποφάσισε να αφήσει πίσω της τους αισθητήρες των 200 MP των προηγούμενων γενιών και εστιάζοντας σε ένα σαφώς πιο λιτό σύστημα δύο καμερών, καθιστώντας από νωρίς φανερό ότι οι κάμερες δεν αποτελούν τον πρωταρχικό λόγο αγοράς αυτής της συσκευής. Ο κεντρικός αισθητήρας των 50 megapixel με μέγεθος 1/1.95 ίντσας, διάφραγμα f/1.5 και οπτική σταθεροποίηση εικόνας (OIS), σηκώνει αξιοπρεπώς το κύριο βάρος των λήψεων στο φως της μέρας, προσφέροντας ικανοποιητική ευκρίνεια, ευρύ δυναμικό εύρος και ζωντανά χρώματα που επαρκούν με το παραπάνω για αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα και casual στιγμιότυπα, παρόλο που η αντίθεση εμφανίζεται συχνά πιο έντονη από το κανονικό και το εστιακό μήκος των 26mm δίνει κάπως πιο στενό κάδρο από αυτό που έχουμε συνηθίσει.

Όταν όμως οι συνθήκες φωτισμού δυσκολεύουν και αναλαμβάνει η νυχτερινή φωτογράφιση, οι επιδόσεις κινούνται σε απλά αξιοπρεπή, τυπικά πλαίσια της μεσαίας κατηγορίας χωρίς να ενθουσιάζουν ούτε να ανταγωνίζονται ακριβότερα smartphones. Ο κύριος αισθητήρας καταφέρνει να παράγει απολύτως χρηστικές λήψεις με σωστή ισορροπία λευκού και καλή διατήρηση των φωτεινών σημείων χάρη στη βοήθεια του αυτόματου Night Mode, όμως η ταχύτητα κλείστρου επιβραδύνεται αισθητά και οι λεπτομέρειες στις βαθιές σκιές χάνουν γρήγορα την καθαρότητά τους, εμφανίζοντας μια χαρακτηριστική απαλότητα όταν εξετάσει κανείς τη φωτογραφία σε πλήρες μέγεθος. Στο ψηφιακό ζουμ 2x, αν και την ημέρα τα αποτελέσματα είναι παραδόξως καθαρά χάρη στο in-sensor κροπάρισμα, τη νύχτα ο θόρυβος γίνεται άμεσα ορατός στην εικόνα, επιβεβαιώνοντας ότι η παντελής απουσία αυτόνομου τηλεφακού παραμένει αισθητή αδυναμία για όσους απαιτούν καθαρά κοντινά πλάνα στο σκοτάδι.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο περιοριστική όταν μεταβαίνουμε στον υπερευρυγώνιο φακό των 8 MP με διάφραγμα f/2.2, ο οποίος ακόμη και στο φως της ημέρας παράγει μέτρια αποτελέσματα, ενώ τη νύχτα δυσκολεύεται ουσιαστικά, βγάζοντας υποφωτισμένες σκηνές με έντονη απώλεια οξύτητας και εμφανή θόρυβο στα άκρα του κάδρου που καθιστούν τη χρήση του ελάχιστα ελκυστική. Στην πρόσοψη, η κάμερα των 32 MP με σταθερή εστίαση αποδίδει σωστούς τόνους δέρματος σε καλό φωτισμό, αλλά στο σκοτάδι στερείται της αναμενόμενης οξύτητας και απαιτεί απόλυτα σταθερό χέρι για να αποφευχθεί το κούνημα.

Συνολικά, το φωτογραφικό πακέτο του Redmi Note 17 Pro Max αποδεικνύεται λειτουργικό και τίμιο για τις βασικές ανάγκες ενός μέσου χρήστη, όμως απέχει ξεκάθαρα από το να χαρακτηριστεί φωτογραφική αναφορά, υπογραμμίζοντας ότι η Xiaomi επέλεξε συνειδητά να επενδύσει τον προϋπολογισμό της συσκευής στην αυτονομία και στη δομική ανθεκτικότητα αντί για ένα προηγμένο σύστημα κάμερας.

Photo Gallery

Επίλογος

Το Redmi Note 17 Pro Max είναι ένα smartphone με απόλυτα ξεκάθαρη αποστολή και συγκεκριμένες προτεραιότητες. Επιλέγει συνειδητά να μην κυνηγήσει τα απόλυτα ρεκόρ στα διαγράμματα επεξεργαστικής ισχύος ή τις ακρότητες των υπερβολικών μεγεθών στους αισθητήρες καμερών, αλλά να προσφέρει ασύγκριτη αξία εκεί όπου ο σύγχρονος χρήστης πονάει περισσότερο: στην αδιαπραγμάτευτη αντοχή και στην ενεργειακή ελευθερία. Το ενισχυμένο πλαίσιο τιτανίου, οι πλήρεις πιστοποιήσεις IP66, IP68, IP69 και IP69K, η αντοχή σε πτώσεις από τα τρία μέτρα και η μπαταρία-φαινόμενο των 9.210 mAh με φόρτιση 100W και λειτουργία powerbank 27W συνθέτουν ένα σύνολο που αλλάζει τα δεδομένα της καθημερινότητας.

Για τους επαγγελματίες που κινούνται διαρκώς εκτός γραφείου, τους εργαζόμενους σε απαιτητικά εξωτερικά περιβάλλοντα, τους ταξιδιώτες και όσους έχουν κουραστεί να εξαρτώνται καθημερινά από φορτιστές και εξωτερικές μπαταρίες, το Redmi Note 17 Pro Max αυτή αποτελεί μια κορυφαία και αξιόπιστη επιλογή χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο τη δεδομένη χρονική στιγμή.