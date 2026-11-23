Η Roborock ενεργοποίησε την εμπορική καμπάνια Black Friday για την ελληνική αγορά, προσφέροντας μειώσεις τιμών που φτάνουν έως τα 240 ευρώ σε δύο από τις νεότερες ρομποτικές σκούπες της σειράς Qrevo έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Στο επίκεντρο των προσφορών βρίσκονται η Roborock Qrevo 2 Pro, η οποία διατίθεται στα 459,99€ από την αρχική τιμή των 699,99€, και η Roborock Qrevo S Pro, η οποία υποχωρεί στα 389,99€ από τα 599,99€.

Οι εκπτώσεις μεταφέρουν τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε αποκλειστικά στην ανώτερη κατηγορία τιμής, όπως η ισχύς αναρρόφησης έως 25.000 Pa, η αυτόματη αποσύνδεση σφουγγαρίστρας και οι πολυλειτουργικοί σταθμοί πλύσης με ζεστό νερό στους 75°C, στο εύρος κάτω των 460 ευρώ. Για νοικοκυριά με μεικτά δάπεδα, χαλιά ή κατοικίδια, η πτώση κόστους καθιστά τα πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα καθαρισμού αισθητά πιο προσιτά.

Roborock Qrevo 2 Pro: Αποσπώμενη σφουγγαρίστρα και ισχύς 25.000 Pa για απαιτητικά δάπεδα

Σχεδιασμένη με γνώμονα χώρους που συνδυάζουν σκληρά δάπεδα, χαλιά και τρίχες κατοικιδίων, η Qrevo 2 Pro εξοπλίζεται με κινητήρα ισχύος 25.000 Pa HyperForce και το σύστημα βούρτσας DuoDivide. Η διπλή αρχιτεκτονική της κεντρικής βούρτσας κατευθύνει τις τρίχες προς το κέντρο της αναρρόφησης αντί να τις επιτρέπει να τυλίγονται γύρω από τον άξονα, μειώνοντας δραστικά την ανάγκη για χειροκίνητο καθαρισμό της συσκευής και διατηρώντας σταθερή την απόδοση σε ένα πέρασμα.

Για την προστασία των χαλιών από την υγρασία, το μοντέλο αξιοποιεί σύστημα αυτόματης αποσπώμενης σφουγγαρίστρας, αφήνοντας τα πανάκια στη βάση πριν αναλάβει τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών, ενώ υποστηρίζει τις λειτουργίες Carpet Boost+ και Carpet Deep Cleaning για βαθύτερη απομάκρυνση της σκόνης. Παράλληλα, η τεχνολογία FlexiArm Edge Mopping εκτείνει μηχανικά τη σφουγγαρίστρα προς τα έξω ώστε να καλύπτει γωνίες και σημεία κατά μήκος των τοίχων, ενώ ο πολυλειτουργικός σταθμός αναλαμβάνει το πλύσιμο των πανιών στους 75°C και το στέγνωμά τους με ζεστό αέρα.

Roborock Qrevo S Pro: Ισορροπία κόστους και αυτοκαθαρισμού στα 389,99€

Για καταναλωτές που στοχεύουν σε χαμηλότερο προϋπολογισμό χωρίς να θυσιάσουν την αυτονομία του σταθμού βάσης, η Qrevo S Pro προσφέρει ισχύ αναρρόφησης 18.500 Pa HyperForce, μια επίδοση αυξημένη κατά περισσότερο από 50% σε σχέση με συμβατικά μοντέλα έξυπνου καθαρισμού. Σε συνδυασμό με τη χαρτογράφηση LiDAR και τις διπλές περιστρεφόμενες σφουγγαρίστρες που ανυψώνονται αυτόματα κατά την ανίχνευση χαλιών, η σκούπα καλύπτει απρόσκοπτα την καθημερινή συντήρηση ενός σύγχρονου διαμερίσματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην υγιεινή του συστήματος, με τον σταθμό αυτοκαθαρισμού να πλένει τις σφουγγαρίστρες σε θερμοκρασία 75°C για την απομάκρυνση λιπαρών λεκέδων και βακτηρίων, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία με στέγνωμα ζεστού αέρα στους 45°C ώστε να αποφεύγονται οι δυσάρεστες οσμές.

Διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά και πορεία της Roborock

Οι τιμές Black Friday για τις Qrevo 2 Pro (459,99€) και Qrevo S Pro (389,99€) ισχύουν έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 μέσα από το επίσημο δίκτυο συνεργατών της Roborock στην Ελλάδα, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα καταστήματα Κωτσόβολος.

Η εταιρεία, με έδρα το Πεκίνο και παρουσία σε περισσότερες από 170 χώρες, κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στις πωλήσεις ρομποτικών σκουπών από το 2023 σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC, έχοντας ξεπεράσει τις 25 εκατομμύρια πωλήσεις συσκευών έως το 2025.