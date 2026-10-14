Garmin MARQ Gen 3: Η νέα premium σειρά smartwatches με οθόνες AMOLED και δορυφορική επικοινωνία

Σύνοψη

Η Garmin παρουσίασε την τρίτη γενιά της πολυτελούς σειράς MARQ, η οποία αποτελείται από έξι εξειδικευμένα μοντέλα: Adventurer, Athlete, Aviator, Commander, Diver και Golfer.

Οι νέες συσκευές ενσωματώνουν μεγαλύτερες borderless οθόνες AMOLED 1.4 ιντσών, κάσα από τιτάνιο Grade-5 και κρύσταλλο ζαφειριού για μέγιστη αντοχή κάτω από ακραίες συνθήκες.

Σημαντική αναβάθμιση αποτελεί η προσθήκη τεχνολογίας inReach για δορυφορική επικοινωνία, καθώς και η ενσωμάτωση μικροφώνου, ηχείου και φακού LED.

Η αυτονομία της μπαταρίας αγγίζει τις 18 ημέρες σε λειτουργία smartwatch, ενώ η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 2.500 δολάρια για την αμερικανική αγορά.

Η Garmin προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της τρίτης γενιάς της υπερπολυτελούς σειράς MARQ, ανανεώνοντας τον στόλο των premium smartwatches της με έξι νέα εξειδικευμένα μοντέλα τα οποία απευθύνονται σε χρήστες με υψηλές απαιτήσεις κατασκευής και λειτουργικότητας.

Η νέα συλλογή περιλαμβάνει τα MARQ Adventurer, MARQ Athlete, MARQ Aviator, MARQ Commander, MARQ Diver και MARQ Golfer, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τις καταδύσεις και την αεροπλοΐα μέχρι τον πρωταθλητισμό και τις τακτικές επιχειρήσεις πεδίου. Η εταιρεία δεν περιορίστηκε απλώς σε αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά προχώρησε σε ουσιαστικές αναβαθμίσεις του υλικού εξοπλισμού, ενσωματώνοντας μεγαλύτερες οθόνες, προηγμένα συστήματα πλοήγησης και αυξημένες δυνατότητες διασύνδεσης οι οποίες καθιστούν τα νέα ρολόγια εντελώς αυτόνομα σε συνθήκες όπου η χρήση smartphone καθίσταται πρακτικά αδύνατη.

Τι νέο φέρνει η τρίτη γενιά των Garmin MARQ;

Τα Garmin MARQ Gen 3 αποτελούν την κορυφαία πρόταση της εταιρείας στην κατηγορία των luxury tool watches, συνδυάζοντας κάσα από τιτάνιο Grade-5, κρύσταλλο από ζαφείρι και οθόνη AMOLED 1.4 ιντσών. Οι βασικές προσθήκες περιλαμβάνουν ενσωματωμένο φακό LED, μικρόφωνο, ηχείο, τεχνολογία αμφίδρομης δορυφορικής επικοινωνίας inReach, καθώς και εφαρμογή ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG), με την αυτονομία της συσκευής να φτάνει τις 18 ημέρες σε λειτουργία smartwatch.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη 1.4" borderless AMOLED με προστασία από ισχυρό κρύσταλλο ζαφειριού.

Κατασκευή από ελαφρύ και εξαιρετικά ανθεκτικό τιτάνιο επιπέδου Grade-5.

Ενσωμάτωση μικροφώνου και ηχείου για φωνητικές εντολές και άμεση διαχείριση κλήσεων.

Αυτόνομη λειτουργία επικοινωνίας inReach μέσω δορυφορικού ή LTE δικτύου για παγκόσμια κάλυψη.

Μπαταρία με εξαιρετική διάρκεια ζωής η οποία αγγίζει έως και 18 ημέρες σε τυπική χρήση.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία της σειράς παραμένει αυστηρά προσηλωμένη στην παροχή εξειδικευμένων εργαλείων για συγκεκριμένες δραστηριότητες, διατηρώντας ταυτόχρονα έναν ιδιαίτερα εκλεπτυσμένο χαρακτήρα ο οποίος επιτρέπει τη χρήση των συσκευών σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας.

Κάθε ένα από τα έξι διαθέσιμα μοντέλα φέρει αποκλειστικά λουράκια ή μπρασελέ, κεραμικές στεφάνες με μοναδικές ενθέσεις και πλήρως παραμετροποιήσιμα ψηφιακά καντράν τα οποία αντλούν άμεση έμπνευση από κλασικά και διαχρονικά σχέδια της παραδοσιακής ωρολογοποιίας, όπως τα World Timer, Panda και Flieger.

Η μετάβαση στη νέα γενιά σηματοδοτεί παράλληλα και τη χρήση της μεγαλύτερης οθόνης που έχουμε δει μέχρι σήμερα στη σειρά MARQ, εξασφαλίζοντας πως η borderless AMOLED επιφάνεια της 1.4 ίντσας αποδίδει με απόλυτη ευκρίνεια τα κρίσιμα δεδομένα τηλεμετρίας, τους εξειδικευμένους χάρτες και τις ειδοποιήσεις υπό οποιεσδήποτε συνθήκες περιβαλλοντικού φωτισμού.

Η πλοήγηση και η συνδεσιμότητα αναβαθμίζονται κατακόρυφα, προσφέροντας στους χρήστες εργαλεία τα οποία εγγυώνται την ασφάλεια και τον σωστό προσανατολισμό τους ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες γεωγραφικά τοποθεσίες του πλανήτη. Οι προφορτωμένοι παγκόσμιοι χάρτες TopoActive επιτρέπουν την αναζήτηση συγκεκριμένων διευθύνσεων και την άμεση ανακάλυψη νέων διαδρομών απευθείας από τον καρπό, χωρίς την ανάγκη συνεχούς λήψης επιπλέον δεδομένων.

Η σημαντικότερη ίσως καινοτομία αφορά την ενσωμάτωση της τεχνολογίας inReach, η οποία επιτρέπει τη διατήρηση της αδιάλειπτης επικοινωνίας ακόμα και όταν απουσιάζει παντελώς η συμβατική κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο LTE, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν κλήσεις, να στέλνουν γραπτά και φωνητικά μηνύματα, να λαμβάνουν έγκυρα δελτία καιρού και να μοιράζονται την ακριβή τοποθεσία τους σε πραγματικό χρόνο μέσω της ανανεωμένης εφαρμογής Garmin Messenger.

Παράλληλα, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το έξυπνο ρολόι προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης αποστολής μηνύματος SOS στο συντονιστικό κέντρο Garmin Response, το οποίο λειτουργεί αδιάλειπτα όλο το εικοσιτετράωρο για την υποστήριξη διασωστικών επιχειρήσεων. Η στρατηγική προσθήκη του ενσωματωμένου φακού LED, ο οποίος διαθέτει προηγμένα οπτικά συστήματα μικροφακών για ομαλό και απόλυτα ομοιόμορφο φωτισμό, συμπληρώνει ιδανικά το πακέτο επιβίωσης και ορεινής δράσης.

Στον τομέα της υγείας και της καθημερινής ευεξίας, η Garmin εισάγει την πρωτοποριακή εφαρμογή ECG η οποία αναλύει με ιατρική ακρίβεια τις καταγραφές του καρδιακού ρυθμού για την έγκαιρη ανίχνευση ενδείξεων κολπικής μαρμαρυγής, ενισχύοντας δραστικά το βιομετρικό προφίλ της συσκευής. Ο αναλυτικός έλεγχος των επιπέδων άγχους, η παρακολούθηση των σταδίων του ύπνου, οι αισθητήρες Pulse Ox και οι μετρήσεις HRV πλαισιώνονται αρμονικά από τις εξατομικευμένες πρωινές και βραδινές αναφορές, οι οποίες παρέχουν στον χρήστη μια απολύτως πλήρη και εμπεριστατωμένη εικόνα για τον ρυθμό ανάκτησης του οργανισμού του κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και στοχευμένες προτάσεις για τις απαιτήσεις σε ύπνο ή την βέλτιστη προετοιμασία για την επόμενη προπονητική συνεδρία.

Τα 6 νέα μοντέλα

MARQ Adventurer

Κατασκευασμένο με αυστηρό γνώμονα την εξερεύνηση, το συγκεκριμένο ρολόι συνδυάζει αρμονικά ένα λουράκι από ιταλικό δέρμα υψηλής ποιότητας με απόλυτα στεγανοποιημένα φυσικά πλήκτρα, εξασφαλίζοντας απαράμιλλη αντοχή στις πιο απαιτητικές πεζοπορικές εξορμήσεις. Η ανθεκτική κεραμική στεφάνη ενσωματώνει χρήσιμες ενδείξεις πυξίδας 360 μοιρών, ενώ η προηγμένη λειτουργία Preloaded ClimbPro προσφέρει αναλυτικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τις τρέχουσες και επερχόμενες υψομετρικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της ανάβασης, της ποδηλασίας ή του τρεξίματος, καθιστώντας πρακτικά περιττό τον προηγούμενο σχεδιασμό της διαδρομής μέσω εξωτερικού υπολογιστή.

MARQ Athlete

Απευθυνόμενο αποκλειστικά σε αθλητές υψηλών επιδόσεων, το Athlete διαθέτει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό λουράκι από σιλικόνη και ειδική κεραμική στεφάνη η οποία φέρει εμφανή δείκτη μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2 max). Οι προηγμένες μετρήσεις αντοχής βοηθούν τους επαγγελματίες δρομείς να αντιληφθούν σε βάθος τον αντίκτυπο της προπόνησής τους στο καρδιοαναπνευστικό τους σύστημα, ενώ ο εξειδικευμένος υπολογισμός της δρομικής οικονομίας αξιολογεί τη συνολική τους βιομηχανική απόδοση, προσφέροντας τα απαραίτητα δεδομένα για τη σταδιακή βελτίωση των ατομικών τους ρεκόρ.

MARQ Aviator

Σχεδιασμένο προσεκτικά για επαγγελματίες πιλότους και συχνούς ταξιδιώτες, το μοντέλο αυτό διαθέτει λειτουργία δυναμικής χαρτογράφησης πτήσεων, αποκλειστικό δείκτη UTC για την απρόσκοπτη παρακολούθηση διαφορετικών ζωνών ώρας και αναλυτικές αναφορές παγκόσμιου αεροπορικού καιρού. Το πολυτελές λουράκι από δέρμα μόσχου και η εντυπωσιακή γυαλιστερή μαύρη κεραμική στεφάνη με καθαρές ενδείξεις UTC προσδίδουν μια μοναδική αισθητική η οποία εναρμονίζεται απόλυτα με το αυστηρό περιβάλλον ενός σύγχρονου πιλοτηρίου.

MARQ Commander

Το αμιγώς επιχειρησιακό μοντέλο της σειράς έρχεται εφοδιασμένο με ένα εξαιρετικά ανθεκτικό πλεκτό λουράκι jacquard παραλλαγής, ειδικά μικρο-ανάγλυφα πλήκτρα για εύκολο χειρισμό με γάντια και μια ματ μαύρη κεραμική στεφάνη. Οι ενσωματωμένες τακτικές λειτουργίες περιλαμβάνουν πλήρη συμβατότητα με γυαλιά νυχτερινής όρασης, αθόρυβη λειτουργία (stealth mode) για την άμεση απόκρυψη του γεωγραφικού στίγματος και το κορυφαίο λογισμικό Applied Ballistics για την ταχύτατη εκτέλεση εξαιρετικά πολύπλοκων βολιστικών υπολογισμών στο πεδίο δράσης.

MARQ Diver

Ειδικά διαμορφωμένο για πολλαπλές δραστηριότητες κάτω από την επιφάνεια του νερού, το Diver προστατεύεται από πλήρως στεγανοποιημένα επαγωγικά πλήκτρα τα οποία επιτρέπουν την απόλυτα ασφαλή χρήση του σε βάθος έως και 40 μέτρων, ικανοποιώντας πλήρως τις αυξημένες ανάγκες των δυτών για αυτόνομη και ελεύθερη κατάδυση. Ο σχεδιασμός του συμπληρώνεται ιδανικά από ένα εύκολα ρυθμιζόμενο λουράκι 15 χιλιοστών, ενώ παρέχει προηγμένες λειτουργίες για τον ασύρματο έλεγχο του αυτόματου πιλότου και τη διαχείριση της συνολικής πορείας του σκάφους.

MARQ Golfer

Η ιδανική τεχνολογική επιλογή για τους φανατικούς λάτρεις του γκολφ, το μοντέλο αυτό συνδυάζει αρμονικά ένα jacquard πλεκτό λουράκι με μια εντυπωσιακή κεραμική στεφάνη η οποία φέρει σαφή δείκτη 18 οπών. Στο προηγμένο λογισμικό του ενσωματώνονται εξειδικευμένα εργαλεία υπολογισμού όπως το Virtual Caddie και τα ακριβή δεδομένα κλίσης του green, σε άμεση συνδυαστική λειτουργία με τη γιγαντιαία βάση δεδομένων της εταιρείας η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 43.000 προφορτωμένα γήπεδα γκολφ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Διαθεσιμότητα

Η διάθεση και των 6 μοντέλων ξεκινά άμεσα, με τιμή εκκίνησης τα 2500 δολάρια για την αγορά των ΗΠΑ.