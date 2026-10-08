Η Apple συνεργάζεται με την LG για το νέο οικοσύστημα Smart Home

Σύνοψη

Η Apple συμπράττει με την LG Electronics για τη δημιουργία μιας νέας σειράς συσκευών έξυπνου σπιτιού, συμπεριλαμβανομένων ενός smart doorbell, έξυπνης κλειδαριάς (smart lock), θερμοστάτη και εσωτερικών καμερών.

Τα προϊόντα θα φέρουν το brand της LG, αλλά έχουν αναπτυχθεί τεχνολογικά από κοινού με την Apple, υποστηρίζοντας πρωτόκολλα ασύρματης δικτύωσης όπως Matter, Thread και Ultra Wideband (UWB).

Οι συσκευές προορίζονται να πλαισιώσουν το νέο κεντρικό σύστημα ελέγχου "Home Hub" της Apple, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στις 13 Οκτωβρίου 2026.

Το νέο Hub, του οποίου η τιμή αναμένεται περίπου στα 310 ευρώ, στοχεύει στον άμεσο ανταγωνισμό των Google Nest και Amazon Ring, προσφέροντας αναγνώριση προσώπου και φωνής, ενώ το 2027 θα ακολουθήσει ένα προηγμένο επιτραπέζιο ρομπότ.

Η Apple προχωρά στην πιο ουσιαστική αναμόρφωση της στρατηγικής της για το έξυπνο σπίτι (smart home) από την αρχική παρουσίαση του οικοσυστήματος HomeKit το 2014, επιλέγοντας ωστόσο μια διαφορετική κατασκευαστική οδό που στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του ρίσκου και τη μεγιστοποίηση της διείσδυσης στην αγορά.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που φέρνει στο φως το δίκτυο του Bloomberg, η Apple έχει συνάψει μια εκτενή συμφωνία με την LG Electronics για την από κοινού ανάπτυξη κρίσιμων συστημάτων οικιακού αυτοματισμού. Ο άμεσος στόχος αυτής της συμμαχίας είναι η δημιουργία ισχυρών περιφερειακών συσκευών οι οποίες θα πλαισιώσουν το επερχόμενο κεντρικό σύστημα ελέγχου της Apple, εξασφαλίζοντας κορυφαία εμπειρία χρήσης από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Ποιες συσκευές περιλαμβάνει η συνεργασία Apple και LG για το Smart Home;

Η συνεργασία της Apple με την LG επικεντρώνεται στην παραγωγή ενός έξυπνου κουδουνιού πόρτας με κάμερα (video doorbell), μιας έξυπνης κλειδαριάς (smart deadbolt lock), ενός προηγμένου θερμοστάτη και επιπλέον καμερών ασφαλείας εσωτερικού χώρου. Αν και η ανάπτυξη γίνεται στενά μεταξύ των μηχανικών των δύο εταιρειών, τα συγκεκριμένα προϊόντα θα κυκλοφορήσουν στην αγορά φέροντας το εμπορικό σήμα της LG, υποστηρίζοντας ωστόσο εγγενώς όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες διασύνδεσης προκειμένου να ενσωματώνονται απρόσκοπτα στο ψηφιακό περιβάλλον της Apple.

Βασικά χαρακτηριστικά των νέων συσκευών:

Υποστήριξη UWB (Ultra Wideband): Η έξυπνη κλειδαριά ενσωματώνει τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας UWB, επιτρέποντας το άνοιγμα της πόρτας χωρίς καμία επαφή, καθώς θα αναγνωρίζει την προσέγγιση του χρήστη μέσω του iPhone ή του Apple Watch.

Η έξυπνη κλειδαριά ενσωματώνει τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας UWB, επιτρέποντας το άνοιγμα της πόρτας χωρίς καμία επαφή, καθώς θα αναγνωρίζει την προσέγγιση του χρήστη μέσω του iPhone ή του Apple Watch. Πρωτόκολλα Matter και Thread: Πλήρης ενσωμάτωση των προτύπων επόμενης γενιάς, τα οποία εξασφαλίζουν ταχύτερη και πιο αξιόπιστη απόκριση εκτός τοπικού δικτύου (Wi-Fi), καταργώντας τα προβλήματα καθυστερήσεων στις εντολές.

Πλήρης ενσωμάτωση των προτύπων επόμενης γενιάς, τα οποία εξασφαλίζουν ταχύτερη και πιο αξιόπιστη απόκριση εκτός τοπικού δικτύου (Wi-Fi), καταργώντας τα προβλήματα καθυστερήσεων στις εντολές. Συνεργασία Second-Party: Η LG αναλαμβάνει πλήρως το κατασκευαστικό σκέλος, το κόστος παραγωγής και τη φυσική διανομή στα καταστήματα, ενώ η Apple καθοδηγεί τον αισθητικό σχεδιασμό και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του λογισμικού ασφαλείας.

Η αρχιτεκτονική γύρω από το νέο Apple Home Hub

Το κέντρο αυτής της νέας επιχειρηματικής προσπάθειας δεν είναι άλλο από το πολυαναμενόμενο Home Hub της Apple, το οποίο ακούγεται έντονα πως θα αποκαλυφθεί επίσημα την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου. Πρόκειται για μια εντελώς νέα κατηγορία προϊόντος για την εταιρεία, η οποία λαμβάνει τη μορφή μιας κεντρικής κονσόλας διαχείρισης με τετράγωνη οθόνη περίπου 6 ιντσών, δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα να την τοποθετήσει ελεύθερα σε έναν πάγκο κουζίνας ή να την αναρτήσει μόνιμα σε κάποιον τοίχο του σπιτιού. Η συσκευή αυτή θα λειτουργεί πρακτικά ως ο κεντρικός ψηφιακός εγκέφαλος όλου του συστήματος. Η αναγνώριση προσώπου μέσω κάμερας και η βελτιωμένη αναγνώριση φωνής θα επιτρέπουν την παροχή απολύτως εξατομικευμένων πληροφοριών για κάθε μέλος του νοικοκυριού, διευκολύνοντας από τις καθημερινές υπενθυμίσεις και το προσωπικό ημερολόγιο μέχρι τον πλήρη και άμεσο έλεγχο του κλιματισμού.

Η επιλογή της LG ως δεύτερου κατασκευαστή προσφέρει στην Apple ένα τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα, διότι της επιτρέπει να επεκτείνει εξαιρετικά γρήγορα το διαθέσιμο οικοσύστημα της χωρίς να επωμιστεί το βαρύ κόστος υποστήριξης (customer support) και τη συντήρηση του hardware που αφορά εξωτερικές συσκευές σπιτιού οι οποίες εκτίθενται στις καιρικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει ότι ο συνολικός σχεδιασμός, η ασφάλεια των δεδομένων και η τελική εμπειρία του καταναλωτή θα παραμείνουν στο αυστηρό επίπεδο που απαιτεί το λειτουργικό της σύστημα.

Η ιστορία των δύο εταιρειών έχει βαθιές ρίζες και στηρίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη, λαμβάνοντας υπόψη πως η LG Display παραμένει σταθερά ένας από τους σημαντικότερους προμηθευτές κορυφαίων οθονών για τα iPhone, ενώ στο παρελθόν οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν εκτενώς για τη δημιουργία των κορυφαίων UltraFine monitors για τους υπολογιστές Mac.

Αναβαθμίσεις σε HomePodmini, Apple TV και τα σχέδια για το 2027

Παράλληλα με την παρουσίαση του κεντρικού hub, οι διαρροές που προκύπτουν μέσα από την εφοδιαστική αλυσίδα κάνουν λόγο για άμεσες αναβαθμίσεις τόσο στο δημοφιλές HomePod mini, το οποίο καταγράφει την πρώτη του ουσιαστική ανανέωση από το 2020, όσο και στο Apple TV 4K. Και οι δύο αυτές συσκευές πρόκειται να αναβαθμιστούν στο εσωτερικό τους ενσωματώνοντας ταχύτερους και πολύ πιο αποδοτικούς επεξεργαστές. Οι νέοι επεξεργαστές έχουν ως κύριο σκοπό να υποστηρίξουν απόλυτα τοπικά (on-device) τις πολύπλοκες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης του Apple Intelligence, οι οποίες θεωρούνται το θεμέλιο προκειμένου το σύστημα αυτοματισμών να κατανοεί το πλαίσιο των φωνητικών εντολών.

Τα επόμενα βήματα της εταιρείας προδιαγράφονται εξίσου φιλόδοξα, καθώς τα σχέδια για το 2027 περιλαμβάνουν την κυκλοφορία ενός προηγμένου επιτραπέζιου ρομπότ ελέγχου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τόσο το επερχόμενο ρομπότ όσο και το Home Hub κατασκευάζονται στο Βιετνάμ με τη βοήθεια της κινεζικής BYD, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της Apple να απεξαρτήσει τη γραμμή παραγωγής της από την παραδοσιακή αγορά της Κίνας.