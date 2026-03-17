AirPods Max 2: Τα νέα premium ακουστικά της Apple με H2 chip και Adaptive Audio

Η Apple προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη των AirPods Max 2, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την premium κατηγορία των over-ear ακουστικών της. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία επικεντρώνεται στη διόρθωση των βασικών παραλείψεων της πρώτης γενιάς, ενσωματώνοντας το πολυαναμενόμενο H2 chip και τη θύρα USB-C.

Η στόχευση της εταιρείας παραμένει σαφής: η κυριαρχία στο οικοσύστημα των υψηλών προδιαγραφών συσκευών ήχου, εξασφαλίζοντας κορυφαία ακουστική εμπειρία και απρόσκοπτη επικοινωνία με τις υπόλοιπες συσκευές της, από το iPhone έως το Apple Vision Pro.

Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές στα AirPods Max 2;

Τα νέα AirPods Max 2 ενσωματώνουν τον επεξεργαστή H2 και θύρα USB-C, αντικαθιστώντας τη Lightning. Ο νέος επεξεργαστής εξασφαλίζει 2x πιο ισχυρή Ενεργή Ακύρωση Θορύβου (ANC), εισάγει λειτουργίες όπως το Adaptive Audio και το Conversation Awareness, ενώ η μπαταρία προσφέρει βελτιωμένη διαχείριση ενέργειας για συνεχή αναπαραγωγή.

Ο ρόλος του επεξεργαστή H2: Υπολογιστικός ήχος επόμενης γενιάς

Το κέντρο ελέγχου των AirPods Max 2 είναι πλέον το chip H2, το οποίο είδαμε αρχικά στα AirPods Pro 2. Η αρχιτεκτονική του H2 επιτρέπει την εκτέλεση δισεκατομμυρίων υπολογισμών το δευτερόλεπτο, μεταβάλλοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο τα ακουστικά αντιλαμβάνονται το περιβάλλον. Το σύστημα Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου (ANC) χρησιμοποιεί βελτιωμένους αλγορίθμους προκειμένου να μπλοκάρει διπλάσιο θόρυβο σε σύγκριση με την πρώτη γενιά. Οι χαμηλές συχνότητες από κινητήρες αεροπλάνων, τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τον θόρυβο της πόλης εξουδετερώνονται με απόλυτη ακρίβεια.

Παράλληλα, το H2 ξεκλειδώνει τρεις βασικές λειτουργίες που απουσίαζαν από τα πρώτα Max. Η πρώτη είναι ο "Προσαρμοστικός Ήχος" (Adaptive Audio), ο οποίος συνδυάζει το ANC με τη λειτουργία Διαφάνειας (Transparency Mode) δυναμικά. Το λογισμικό αντιλαμβάνεται τον εξωτερικό θόρυβο και ρυθμίζει αυτόματα το πόσος ήχος θα περάσει στα αυτιά του χρήστη. Η δεύτερη είναι το "Personalized Volume", το οποίο εκπαιδεύεται μέσω μηχανικής μάθησης από τις συνήθειες του χρήστη για να προσαρμόζει την ένταση ανάλογα με το περιβάλλον. Η τρίτη είναι το "Conversation Awareness". Μόλις ο χρήστης αρχίσει να μιλάει, η ένταση της μουσικής μειώνεται αυτόματα, οι φωνές των συνομιλητών ενισχύονται και ο θόρυβος βάθους φιλτράρεται.

Η σχεδιαστική γλώσσα παραμένει σχεδόν απαράλλαχτη, διατηρώντας τα premium υλικά κατασκευής. Τα ear cups είναι κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο, ενώ ο σκελετός αποτελείται από ανοξείδωτο ατσάλι. Το υλικό του headband παραμένει το χαρακτηριστικό πλεκτό ύφασμα, το οποίο σκοπό έχει να κατανέμει το βάρος των 385 γραμμαρίων.

Συνδεσιμότητα USB-C και Lossless Audio

Η μετάβαση από τη θύρα Lightning στο πρότυπο USB-C εναρμονίζει τα AirPods Max 2 με το ευρύτερο τεχνολογικό οικοσύστημα, εξαλείφοντας την ανάγκη για πολλαπλά καλώδια. Εκτός από την πρακτικότητα στη φόρτιση, η ύπαρξη USB-C ανοίγει θεωρητικά τον δρόμο για απευθείας ενσύρματη μετάδοση ψηφιακού ήχου, αν και η Apple παραδοσιακά διατηρεί περιορισμούς στους κωδικοποιητές υψηλής ανάλυσης (Lossless) μέσω ασύρματων πρωτοκόλλων, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων.

Μια από αυτές τις εξαιρέσεις αφορά το Apple Vision Pro. Η συνδυασμένη ισχύς του H2 chip στα ακουστικά και στο headset της Apple αναμένεται να επιτρέπει την ασύρματη μετάδοση Lossless ήχου με εξαιρετικά χαμηλή καθυστέρηση (ultra-low latency), αναβαθμίζοντας την εμπειρία Spatial Audio κατά την παρακολούθηση ταινιών ή την εργασία στο spatial computing περιβάλλον.

Τιμή και Διαθεσιμότητα

Η τιμή των AirPods Max 2 στις ΗΠΑ ορίστικε στα $549 και η διάθεση τους θα ξεκινήσει από τις 25 Μαρτίου.