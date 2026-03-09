Νέα Nothing Headphone (a): Τιμή και διαθεσιμότητα στην ελληνική αγορά

Σύνοψη

Η Nothing κυκλοφορεί τα νέα ασύρματα ακουστικά Headphone (a) στην ελληνική αγορά στις 13 Μαρτίου με προτεινόμενη τιμή τα €189.

Παρέχουν εξαιρετική αυτονομία 135 ωρών (5 ημέρες) χωρίς τη χρήση ANC με μία μόνο φόρτιση, ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό.

Ενσωματώνουν οδηγούς 40mm με επικάλυψη τιτανίου, πιστοποίηση ασύρματου Hi-Res Audio και υποστήριξη του κωδικοποιητή LDAC.

Φέρουν φυσικά, απτικά χειριστήρια αντί για επιφάνειες αφής, εισάγοντας νέες λειτουργίες όπως το Channel Hop και το Κλείστρο Κάμερας.

Η ειδική κίτρινη έκδοση (Limited Edition Yellow) θα γίνει διαθέσιμη στις 6 Απριλίου, ενώ οι βασικές αποχρώσεις (μαύρο, λευκό, ροζ) είναι ήδη διαθέσιμες για προπαραγγελία.

Η Nothing ανακοίνωσε επίσημα τα Headphone (a), τη νέα προσθήκη στη σειρά ακουστικών over-ear της εταιρείας. Το νέο μοντέλο εστιάζει στην εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, την επιστροφή στα φυσικά χειριστήρια και την υποστήριξη προτύπων ήχου υψηλής ανάλυσης, ακολουθώντας την ιδιαίτερη αισθητική που χαρακτηρίζει την εταιρεία.

Ποια είναι η τιμή και η διαθεσιμότητα των Nothing Headphone (a) στην Ελλάδα;

Τα Nothing Headphone (a) θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά από τις 13 Μαρτίου 2026, με επίσημη τιμή στα 189 ευρώ, μέσα από το δίκτυο καταστημάτων του Πλαισίου. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα προπαραγγελίας (pre-order) πριν την επίσημη κυκλοφορία. Τα αρχικά διαθέσιμα χρώματα περιλαμβάνουν το μαύρο, το λευκό και το ροζ, ενώ μια ειδική έκδοση, το Limited Edition Yellow, θα τεθεί σε κυκλοφορία από τις 6 Απριλίου.

Σχεδιασμός, εργονομία και αντοχή

Σε επίπεδο εμφάνισης, τα Headphone (a) επεκτείνουν τον χαρακτηριστικό σχεδιασμό της Nothing, προσθέτοντας μια νέα, πιο εκφραστική χρωματική παλέτα στο χαρτοφυλάκιό της. Οι ροζ και κίτρινοι χρωματικοί συνδυασμοί επιλέχθηκαν για να δώσουν έναν πιο παιχνιδιάρικο τόνο στη συσκευή.

Από πλευράς κατασκευής, τα ακουστικά ζυγίζουν 310 γραμμάρια. Για να εξασφαλιστεί η άνεση κατά την πολύωρη χρήση, έχουν τοποθετηθεί μαξιλαράκια αφρού μνήμης (memory foam). Σημαντικό στοιχείο της αντοχής τους αποτελεί η πιστοποίηση IP52. Αυτή η βαθμολογία μεταφράζεται σε πιστοποιημένη προστασία από τη σκόνη και τη βρωμιά σε καθημερινές συνθήκες, αλλά και σε αδιάβροχη προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων, προστατεύοντας τη συσκευή από την εφίδρωση ή την έκθεση σε κακοκαιρία.

Αυτονομία ρεκόρ και γρήγορη φόρτιση

Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει περισσότερο στα Headphone (a) είναι η διαχείριση της ενέργειας. Η συσκευή υπόσχεται έως και 135 ώρες χρόνου ακρόασης (που ισοδυναμούν με 5 πλήρεις ημέρες) με μία μόνο φόρτιση, όταν η λειτουργία Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου (ANC) είναι απενεργοποιημένη. Η επίδοση αυτή ξεπερνά κατά το ήμισυ τον τρέχοντα ηγέτη της κατηγορίας.

Για τις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης, τα ακουστικά υποστηρίζουν ένα σύστημα ταχείας φόρτισης. Με μόλις 5 λεπτά σύνδεσης σε πηγή ρεύματος, ο χρήστης εξασφαλίζει 5 ολόκληρες ώρες αναπαραγωγής ήχου.

Bespoke χειριστήρια και έξυπνες λειτουργίες

Αντί να υιοθετήσει διεπαφές αφής, η Nothing επιλέγει να εξοπλίσει τα Headphone (a) με φυσικά, απτικά χειριστήρια, όμοια με αυτά που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο μοντέλο, Headphone (1). Στα καλύμματα των ακουστικών είναι ενσωματωμένοι ένας κύλινδρος και ένα κουμπί, τα οποία επιτρέπουν τη ρύθμιση της έντασης, την πλοήγηση στα πολυμέσα και την εναλλαγή των λειτουργιών του ANC. Αυτή η προσέγγιση εξαλείφει τις τυχαίες ή λανθασμένες εντολές που συχνά προκαλούνται από τις επιφάνειες αφής.

Το οικοσύστημα των χειριστηρίων εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες. Μέσω του Channel Hop, ο χρήστης μπορεί να προσπεράσει εφαρμογές και λειτουργίες πατώντας απλώς το φυσικό κουμπί, χωρίς να αλληλεπιδράσει με την οθόνη του τηλεφώνου. Παράλληλα, η λειτουργία Κλείστρου Κάμερας (Camera Shutter) επιτρέπει τη μετατροπή του κουμπιού σε απομακρυσμένο χειριστήριο για τη λήψη φωτογραφιών ή την έναρξη εγγραφής βίντεο από το συνδεδεμένο smartphone.

Hi-Res Audio, ακύρωση θορύβου και εφαρμογή Nothing X

Το ηχητικό προφίλ των Headphone (a) βασίζεται σε οδηγούς 40 mm με επικάλυψη τιτανίου. Η δομή αυτή στοχεύει στην παραγωγή ισχυρού ήχου χωρίς αλλοιώσεις και παραμορφώσεις. Επιπλέον, τα ακουστικά υποστηρίζουν τον κωδικοποιητή LDAC και φέρουν πιστοποίηση ασύρματου Ήχου Υψηλής Ανάλυσης (Hi-Res Audio), διατηρώντας την ποιότητα και τις λεπτομέρειες των μουσικών κομματιών.

Το σύστημα Προσαρμοστικής Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου (Adaptive ANC) παρέχει τρία διαφορετικά επίπεδα λειτουργίας: χαμηλό, μεσαίο και υψηλό. Η υβριδική λειτουργία ANC χρησιμοποιεί διπλά μικρόφωνα (feedforward και feedback) και αξιοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να προσαρμόζει αυτόματα την ακύρωση θορύβου σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με το εξωτερικό περιβάλλον και τον τρόπο που εφαρμόζουν τα ακουστικά. Η συσκευή διαθέτει επίσης Λειτουργία Διαφάνειας (Transparency Mode) για την επαφή με τους ήχους του περιβάλλοντος.

Για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων, επιστρατεύεται ένας εξελιγμένος αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος ελέγχει 3 μικρόφωνα. Το σύστημα αυτό έχει εκπαιδευτεί σε 28 εκατομμύρια σενάρια θορύβου προκειμένου να απομονώνει πλήρως τη φωνή του χρήστη, προσφέροντας καθαρή επικοινωνία ακόμα και σε χώρους με έντονη οχλαγωγία.

Όλες οι παράμετροι ελέγχονται μέσω της εφαρμογής Nothing X. Από εκεί, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε έναν επαγγελματικών προδιαγραφών ισοσταθμιστή (EQ) 8 ζωνών για τη μικρορύθμιση του ήχου. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων ηχητικών προφίλ και κοινοποίησής τους στην κοινότητα της Nothing. Τέλος, το σύστημα χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο βελτίωσης μπάσων σε πραγματικό χρόνο, ο οποίος αναλύει τις χαμηλές συχνότητες προσφέροντας δυναμική απόκριση, χωρίς να καλύπτει τις μεσαίες και υψηλές συχνότητες.

Με τη ματιά του Techgear

Η Nothing αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως δεν φοβάται να διαφοροποιηθεί. Με τα Headphone (a), επιλύει το σημαντικότερο ίσως ζήτημα της κατηγορίας, που είναι η ανάγκη για συχνή φόρτιση, καταγράφοντας 135 ώρες αυτονομίας. Η απόφαση να διατηρηθούν τα φυσικά, απτικά κουμπιά αποτελεί εξαιρετική προσθήκη χρηστικότητας. Στην ελληνική αγορά, η τιμή των €189 κρίνεται απόλυτα ανταγωνιστική, ειδικά αν αναλογιστούμε την παρουσία του LDAC codec και της IP52 πιστοποίησης. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η πρακτική δοκιμή των 310 γραμμαρίων σε πραγματικές συνθήκες, για να διαπιστωθεί η κόπωση στο κεφάλι μετά από συνεχή ακρόαση, όπως και η πραγματική απόδοση του AI αλγορίθμου στις κλήσεις σε αστικό περιβάλλον.