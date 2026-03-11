Επίσημη κυκλοφορία της σειράς Samsung Galaxy S26 και των Buds4 σε Ελλάδα και Κύπρο

Σύνοψη

Η Samsung Electronics Hellas ανακοίνωσε την επίσημη κυκλοφορία των Galaxy S26 και Galaxy Buds4 σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι νέες συσκευές είναι διαθέσιμες στο καταναλωτικό κοινό από τις 11 Μαρτίου 2026 μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών και του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας.

Το Galaxy S26 Ultra καταγράφει εξαιρετική πορεία, αποτελώντας την επιλογή για πάνω από το 70% των καταναλωτών που προχώρησαν σε προπαραγγελία παγκοσμίως.

Η ναυαρχίδα της σειράς ενσωματώνει το Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy και αποτελεί το πρώτο smartphone παγκοσμίως με ενσωματωμένη Privacy Display.

Τα νέα ασύρματα ακουστικά Galaxy Buds4 Series υποστηρίζουν ήχο Hi-Fi 24-bit και προσφέρουν απρόσκοπτη, hands-free πρόσβαση σε βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης.

Η άφιξη της σειράς Samsung Galaxy S26 στην ελληνική αγορά

Η σειρά Samsung Galaxy S26 και τα νέα ασύρματα ακουστικά Galaxy Buds4 είναι επίσημα διαθέσιμα σε Ελλάδα και Κύπρο από τις 11 Μαρτίου 2026. Το Galaxy S26 Ultra, εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy και τη νέα τεχνολογία Privacy Display, οδηγεί τη ζήτηση, καταγράφοντας πάνω από το 70% των παγκόσμιων προπαραγγελιών.

Η επίσημη πρεμιέρα των νέων συσκευών στην ελληνική αγορά εορτάστηκε με μια εντυπωσιακή εκδήλωση που διοργάνωσε η Samsung Electronics Hellas στο Glasshouse - Anassa City Events. Συνεργάτες της εταιρείας, εκπρόσωποι των Μέσων και δημιουργοί περιεχομένου είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν από κοντά τις δυνατότητες της νέας σειράς, η οποία ακολούθησε την παγκόσμια παρουσίαση στο Galaxy Unpacked. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η σειρά Galaxy S26 σημείωσε διψήφια αύξηση στις προπαραγγελίες παγκοσμίως, καταρρίπτοντας τα προηγούμενα ρεκόρ της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, κ. Hansoo Kim, υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινότητα των χρηστών. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να λειτουργεί με συνέπεια και ασφάλεια ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος, και με τη νέα σειρά η κορυφαία τεχνολογία της Samsung καθίσταται πιο προσιτή στους καταναλωτές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Galaxy S26 Ultra: Επιδόσεις, κάμερα και Galaxy AI

Το premium μοντέλο της σειράς, το Galaxy S26 Ultra, συγκεντρώνει τις πιο προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες της κατασκευάστριας. Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκεται ο ειδικά προσαρμοσμένος επεξεργαστής Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy, ο οποίος παρέχει σημαντικές αναβαθμίσεις σε επίπεδο CPU, GPU και NPU, διασφαλίζοντας την ταχύτερη και ομαλότερη εμπειρία χρήσης που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στη σειρά Galaxy S.

Ένα από τα βασικά σημεία διαφοροποίησης της συσκευής αποτελεί η οθόνη της, καθώς είναι το πρώτο smartphone παγκοσμίως που ενσωματώνει τεχνολογία Privacy Display. Παράλληλα, το σύστημα κάμερας έχει αναβαθμιστεί με ευρύτερα διαφράγματα για εντυπωσιακές λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η δημιουργία και η επεξεργασία περιεχομένου υποστηρίζονται ενεργά από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα Photo Assist και Creative Studio. Όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων, αυτή προστατεύεται από την πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική της πλατφόρμας Samsung Knox.

Οικοσύστημα και Ήχος: Τα νέα Samsung Galaxy Buds4 Series

Η Samsung πλαισιώνει τις νέες ναυαρχίδες της με την κυκλοφορία της σειράς Galaxy Buds4, προσφέροντας αναβαθμισμένη ακουστική εμπειρία. Τα Galaxy Buds4 Pro και Galaxy Buds4 αποδίδουν ποιότητα ήχου Hi-Fi 24-bit, ενώ διατηρούν μια εκλεπτυσμένη, εργονομική σχεδίαση.

Ειδικότερα, η έκδοση Pro ενσωματώνει ένα νέο, ευρύτερο woofer, ικανό να παράγει βαθιά μπάσα και πλούσια πρίμα. Οι λειτουργίες Ενεργής Ακύρωσης Θορύβου (ANC) και Προσαρμοστικού Ισοσταθμιστή (Adaptive EQ) έχουν βελτιωθεί για να απομονώνουν αποτελεσματικά τους εξωτερικούς θορύβους, προσαρμόζοντας την απόδοση στις συνθήκες του περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα νέα ακουστικά προσφέρουν hands-free πρόσβαση σε βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης (AI Agents), καθιστώντας τα το ιδανικό περιφερειακό για το οικοσύστημα του Galaxy S26.

Όπως εξήγησε ο κ. Άρης Παρασκευόπουλος, Επικεφαλής Mobile eXperience της Samsung Electronics Ελλάδας και Κύπρου, οι νέες συσκευές δημιουργούν ένα ενοποιημένο οικοσύστημα που βελτιώνει την καθημερινότητα. Αυτή η νέα γενιά συσκευών τοποθετεί τον χρήστη στο επίκεντρο, παρέχοντας ισχυρές και αβίαστες εμπειρίες, από την προστασία της ιδιωτικότητας έως τη δημιουργία υψηλού επιπέδου περιεχομένου.

Χρώματα και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η εμπορική διάθεση της σειράς Galaxy S26 και των Galaxy Buds4 στην Ελλάδα και την Κύπρο ξεκινάει επίσημα στις 11 Μαρτίου. Οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν τις συσκευές μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της εταιρείας καθώς και από το Samsung.com/gr.

Η σειρά Galaxy S26 προσφέρεται στις αποχρώσεις Cobalt Violet, White, Black και Sky Blue. Για τους καταναλωτές που αναζητούν κάτι διαφορετικό, οι αποχρώσεις Pink Gold και Silver Shadow είναι διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω του Samsung.com/gr. Αντίστοιχα, τα Galaxy Buds4 Pro και Galaxy Buds4 κυκλοφορούν σε μαύρο και λευκό χρώμα, με την απόχρωση Pink Gold για τα Buds4 Pro να αποτελεί επίσης αποκλειστικότητα του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της Samsung.

Με τη ματιά του Techgear

Η στρατηγική της Samsung με τη σειρά Galaxy S26 αποδεικνύει ότι η ενσωμάτωση του AI δεν αποτελεί απλώς ένα χαρακτηριστικό λογισμικού, αλλά έναν δομικό άξονα της συσκευής. Η εντυπωσιακή κυριαρχία του Ultra μοντέλου, το οποίο απορροφά το 70% της ζήτησης, δείχνει σαφώς ότι το κοινό αναζητά την απόλυτη premium εμπειρία και είναι διατεθειμένο να επενδύσει σε αυτή, αρκεί οι τεχνολογικές προσθήκες να έχουν πρακτικό αντίκρισμα. Η προσθήκη της τεχνολογίας Privacy Display σε επίπεδο hardware αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό κριτήριο αγοράς για τους επαγγελματίες, ενώ ο συνδυασμός του Snapdragon 8 Elite Gen 5 με την αναβαθμισμένη ψύξη υπόσχεται αξιοπιστία σε βάθος χρόνου. Μαζί με τα βελτιωμένα Buds4 Pro, η Samsung προσφέρει ένα συνεκτικό, πλήρως διασυνδεδεμένο οικοσύστημα που εστιάζει στην ουσιαστική παραγωγικότητα.