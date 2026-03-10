Αναφορά: Καθυστερεί η smart home οθόνη της Apple λόγω Siri - Έρχονται νέες Ultra συσκευές

Σύνοψη

Αναβάλλεται η κυκλοφορία της Smart Home οθόνης της Apple εν αναμονή της ριζικά αναβαθμισμένης τεχνητής νοημοσύνης της Siri.

Επιβεβαιώνεται η στρατηγική επέκταση του ονόματος "Ultra" σε νέες high-end κατηγορίες συσκευών της εταιρείας, υποδηλώνοντας premium κατασκευή.

Σε προχωρημένη φάση ανάπτυξης βρίσκεται το πρώτο MacBook με οθόνη αφής (Touchscreen), ανατρέποντας τον ιστορικό διαχωρισμό μεταξύ macOS και iPadOS.

Τα μελλοντικά iMac θα κατασκευάζονται εν μέρει με τεχνολογία 3D εκτύπωσης αλουμινίου για ελαχιστοποίηση σπατάλης υλικών και ταχύτερη παραγωγή.

Το προσιτό MacBook Neo έχει ήδη ξεκινήσει την εμπορική του πορεία (με αρχική τιμή στα $599), επαναπροσδιορίζοντας την entry-level κατηγορία υπολογιστών.

Το μέλλον του οικοσυστήματος της Apple: Καθυστερήσεις, οθόνες αφής και η κυριαρχία της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η κυκλοφορία του entry-level MacBook Neo στα $599 απέδειξε πρόσφατα ότι η Apple διαθέτει τα αντανακλαστικά για να κυριαρχήσει στην προσιτή κατηγορία φορητών υπολογιστών. Ωστόσο, η εστίαση της βιομηχανίας μετατοπίζεται ταχύτατα στα επερχόμενα project της εταιρείας. Σύμφωνα με διασταυρωμένες αναφορές του Bloomberg, ο οδικός χάρτης της Apple για τα επόμενα έτη περιλαμβάνει σημαντικές αναδιαρθρώσεις, αναβολές λόγω τεχνικών απαιτήσεων στο λογισμικό, καθώς και θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο αλληλεπίδρασης με το macOS.

Καθυστέρηση της Smart Home οθόνης και η αναγέννηση της Siri

Η Apple αναβάλλει την κυκλοφορία της πρώτης της Smart Home οθόνης για τα τέλη του 2026 ή τις αρχές του 2027. Η συγκεκριμένη καθυστέρηση οφείλεται στην επιτακτική ανάγκη πλήρους ενσωμάτωσης του νέου, προηγμένου γλωσσικού μοντέλου της Siri (Apple Intelligence), το οποίο απαιτεί επιπλέον χρόνο ανάπτυξης για να προσφέρει τοπική επεξεργασία εντολών χωρίς καθυστερήσεις.

Η είσοδος της Apple στην κατηγορία των Smart Home Displays —μια αγορά που ελέγχεται κυρίως από τα Echo Show της Amazon και τα Nest Hub της Google— ήταν προγραμματισμένη για νωρίτερα. Το συγκεκριμένο hardware προορίζεται να λειτουργήσει ως το κεντρικό hub διαχείρισης έξυπνων οικιακών συσκευών, υποστηρίζοντας το πρωτόκολλο Matter. Η αιτία της αναβολής εντοπίζεται αποκλειστικά στο λογισμικό. Η εταιρεία αναδιαμορφώνει πλήρως τη Siri, μετατρέποντάς την από έναν απλό φωνητικό βοηθό σε ένα προηγμένο LLM (Large Language Model) ικανό να κατανοεί φυσική γλώσσα, πολύπλοκες ακολουθίες εντολών και το ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης.

Η μεταφορά του φόρτου εργασίας της τεχνητής νοημοσύνης σε τοπικό επίπεδο (on-device AI) για λόγους ιδιωτικότητας απαιτεί ισχυρότερους νευρωνικούς επεξεργαστές (NPU) στο εσωτερικό της συσκευής, κάτι που οδήγησε σε επανασχεδιασμό των αρχικών πρωτοτύπων της οθόνης. Η λογική της Apple είναι ξεκάθαρη: η συσκευή δεν μπορεί να κυκλοφορήσει εάν η νέα Siri δεν είναι απολύτως έτοιμη να υποστηρίξει το οικοσύστημα αλάνθαστα.

Επέκταση της σειράς "Ultra" σε νέες κατηγορίες

Μετά την καθιέρωση του ονόματος "Ultra" στο Apple Watch και τους κορυφαίους επεξεργαστές Apple Silicon, η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει το συγκεκριμένο branding στις υψηλότερες εκδόσεις των μελλοντικών της συσκευών (iPhone και ενδεχομένως iPad), υποδηλώνοντας τη χρήση premium υλικών (όπως κράματα τιτανίου) και αποκλειστικών τεχνικών χαρακτηριστικών.

Η διαφοροποίηση μεταξύ των "Pro" και των "Pro Max" μοντέλων αναμένεται να μετεξελιχθεί, δίνοντας τη θέση της στην ονοματολογία "Ultra" για τη ναυαρχίδα κάθε κατηγορίας. Αυτό δεν αποτελεί απλώς μια αλλαγή στο μάρκετινγκ, αλλά έναν διαχωρισμό στα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα μοντέλα Ultra θα διαθέτουν αποκλειστικούς αισθητήρες κάμερας, μεγαλύτερες μπαταρίες στερεάς κατάστασης και βελτιωμένα συστήματα απαγωγής θερμότητας, στοχεύοντας στον πιο απαιτητικό επαγγελματία χρήστη. Η στρατηγική αυτή αυξάνει το Average Selling Price (ASP) της εταιρείας, δημιουργώντας μια νέα υπερ-premium κατηγορία προϊόντων.

Touchscreen MacBook: Ανατροπή του δόγματος

Σύμφωνα με πηγές από την ασιατική εφοδιαστική αλυσίδα, η Apple αναπτύσσει το πρώτο MacBook με οθόνη αφής. Η κίνηση αυτή καταργεί τη μακροχρόνια στρατηγική της εταιρείας που διαχώριζε αυστηρά το λειτουργικό σύστημα macOS από το περιβάλλον αφής του iPadOS, φέρνοντας σύγκλιση στα δύο οικοσυστήματα.

Επί σειρά ετών, στελέχη της Apple απέρριπταν δημόσια την ιδέα ενός Mac με οθόνη αφής, υποστηρίζοντας ότι η εργονομία ενός κάθετου πάνελ δεν εξυπηρετεί τη συνεχή χρήση (το φαινόμενο του "gorilla arm"). Παρ' όλα αυτά, ο ανταγωνισμός από το στρατόπεδο των Windows, όπου οι οθόνες αφής θεωρούνται πλέον δεδομένες στην κατηγορία των premium ultrabooks, καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών που τρέχουν εγγενώς σε macOS και iOS, ώθησαν την Apple σε αλλαγή πλεύσης. Το λειτουργικό σύστημα macOS αναμένεται να δεχθεί παραμετροποιήσεις στο UI, με ελαφρώς μεγαλύτερα targets για τα δάχτυλα, διατηρώντας όμως τη βελτιστοποίηση για ποντίκι και πληκτρολόγιο.

3D εκτύπωση αλουμινίου στα επερχόμενα iMac

Η παραγωγική διαδικασία των μελλοντικών iMac θα ενσωματώνει τεχνικές 3D εκτύπωσης αλουμινίου. Η συγκεκριμένη βιομηχανική μέθοδος ελαχιστοποιεί τη σπατάλη του μετάλλου κατά την κατεργασία του σασί, μειώνει τον χρόνο παραγωγής και ενισχύει τόσο το περιβαλλοντικό προφίλ όσο και τα περιθώρια κέρδους της Apple.

Αντί για την παραδοσιακή μέθοδο της αφαίρεσης υλικού από ένα συμπαγές μπλοκ αλουμινίου (CNC machining), η τεχνολογία binder jetting χρησιμοποιεί σκόνη αλουμινίου η οποία "τυπώνεται" στρώση προς στρώση και στη συνέχεια θερμαίνεται για να στερεοποιηθεί. Αυτή η μέθοδος εφαρμόστηκε δοκιμαστικά στα πλαίσια παλαιότερων Apple Watch και πλέον η εταιρεία επενδύει στη κλιμάκωσή της για μεγαλύτερες συσκευές, όπως το iMac. Τα οφέλη είναι διπλά: εξαιρετική ακρίβεια στην κατασκευή εσωτερικών κοιλοτήτων και κατακόρυφη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με τη ματιά του Techgear

Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται για το μέλλον της Apple αναδεικνύει μια εταιρεία που προσαρμόζεται βίαια αλλά μεθοδικά στη νέα πραγματικότητα της τεχνητής νοημοσύνης. Η απόφαση να καθυστερήσει το Smart Home Display προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της νέας Siri είναι ορθή τεχνικά, εγκυμονεί όμως ρίσκα. Στην ελληνική αγορά, η αξία μιας τέτοιας συσκευής εξαρτάται άμεσα από την υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στη νέα γενιά Apple Intelligence, κάτι που παραδοσιακά καθυστερεί σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.

Από την άλλη πλευρά, η έλευση ενός Touchscreen MacBook και η επέκταση της πανάκριβης σειράς "Ultra" αφορούν ξεκάθαρα ένα πιο εξειδικευμένο (niche) κοινό που αναζητά την κορυφαία απόδοση, δημιουργώντας έναν σαφή και διευρυμένο διαχωρισμό ανάμεσα στα entry-level προϊόντα της εταιρείας και τις επαγγελματικές της προτάσεις.