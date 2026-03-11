Τα νέα wearables της Huawei κέρδισαν τις εντυπώσεις στο MWC 2026

Σύνοψη



Η Huawei παρουσίασε στο φετινό Mobile World Congress τα νέα της wearables, αποσπώντας πολυάριθμα βραβεία.

Το HUAWEI WATCH GT Runner 2 κατέκτησε 15 βραβεία, προσφέροντας βελτιωμένη ακρίβεια GPS και μπαταρία περίπου δύο εβδομάδων. Τα ακουστικά HUAWEI FreeBuds Pro 5 έλαβαν το βραβείο "Best of MWC", υποστηρίζοντας ήχο υψηλής ανάλυσης χωρίς απώλειες έως και 2.3Mbps.

Οι νέες συσκευές ενσωματώνουν τη φιλοσοφία "Now is Yours", στοχεύοντας στην καινοτομία για τον χρήστη μέσα στο 2026.

Η Huawei κυριαρχεί στα Wearables στο MWC 2026: Αναλυτικά τα νέα μοντέλα

Η Huawei παρουσίασε τα νέα της έξυπνα wearables και audio devices στο φετινό Mobile World Congress (MWC) στην Βαρκελώνη, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική της υπεροχή και την ηγετική της θέση. Με κεντρικό σλόγκαν "Now is Yours", η εταιρεία ανέδειξε συσκευές που ενθαρρύνουν τους χρήστες να ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους, κατακτώντας την κορυφή στα σχετικά βραβεία της έκθεσης. Τα νέα HUAWEI WATCH GT Runner 2 και HUAWEI FreeBuds Pro 5 αποτέλεσαν τους βασικούς πρωταγωνιστές στο περίπτερο της εταιρείας. Η παρουσία της Huawei το 2026 εστιάζει ξεκάθαρα στην εξέλιξη του κλάδου της υγείας, της φυσικής κατάστασης και του premium ήχου, με συσκευές που συνδυάζουν την τεχνολογία αιχμής με τον μοναδικό σχεδιασμό.

HUAWEI WATCH GT Runner 2: Σχεδιασμός και τεχνικά χαρακτηριστικά

Το νέο running smartwatch της εταιρείας δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των απαιτητικών δρομέων. Αποτελεί το ελαφρύτερο running ρολόι από τιτάνιο στην κατηγορία του και ξεχωρίζει για τον καινοτόμο σχεδιασμό "speed aesthetics". Το ρολόι διαθέτει έναν καμπυλωτό, φιλικό προς τον καρπό σχεδιασμό, ο οποίος επιτρέπει τη φυσική κίνηση του χεριού, προσφέροντας επιπλέον άνεση κατά τη διάρκεια των εντατικών προπονήσεων.

Σε επίπεδο επιδόσεων, το smartwatch παρέχει προηγμένες μετρήσεις προπόνησης και επιστημονικά τεκμηριωμένη παρακολούθηση. Ενσωματώνει βελτιωμένη ακρίβεια GPS μέσω ενός ανασχεδιασμένου συστήματος κεραίας, το οποίο εξασφαλίζει τη σωστή και αξιόπιστη καταγραφή δεδομένων. Η λειτουργία Intelligent Marathon υποστηρίζει αποστάσεις από 2 χλμ. έως 42 χλμ., προσφέροντας μια γραμμική εμπειρία από την προπόνηση μέχρι την ημέρα του αγώνα. Η διάρκεια της μπαταρίας του αγγίζει περίπου τις δύο εβδομάδες με μία μόνο φόρτιση, λύνοντας το πρόβλημα της καθημερινής τροφοδοσίας. Το μοντέλο κατέκτησε 15 βραβεία στο MWC, μεταξύ των οποίων τα MWC breakthrough awards, τα Publisher Awards MWC 2026, τα Gizmochina Best Awards of MWC 2026, και το γενικό Best of MWC.

HUAWEI FreeBuds Pro 5: Ήχος υψηλής ανάλυσης και ANC

Στον τομέα του ήχου, τα HUAWEI FreeBuds Pro 5 είναι τα νέα flagship TWS ακουστικά της εταιρείας. Έλαβαν το κορυφαίο τιμητικό βραβείο "Best of MWC". Η συσκευή μεταμορφώνει την εμπειρία του χρήστη στη μουσική, τις κλήσεις και την παραγωγικότητα, παρέχοντας πρωτοποριακή εμπειρία ακρόασης χωρίς απώλειες (lossless).

Είναι τα πρώτα ακουστικά στον τομέα τους που διαθέτουν dual-driver ANC και σύστημα ενεργής ακύρωσης θορύβου AI διπλού κινητήρα (dual-engine AI noise cancellation). Στο εσωτερικό τους ενσωματώνουν ένα καινοτόμο Ακουστικό Σύστημα Διπλού Οδηγού (Dual-Drive Acoustic System), το οποίο λειτουργεί σε απόλυτη συνεργασία με την τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου L2HC 4.0. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει ήχο υψηλής ανάλυσης χωρίς απώλειες έως και 2.3Mbps και υποστηρίζει μετάδοση 48kHz/24bit χωρίς απώλειες, αναπαράγοντας πιστά μια αυθεντική εμπειρία ακρόασης.

Οικοσύστημα HMS και AppGallery στην Ελλάδα

Η λειτουργικότητα των συσκευών της Huawei υποστηρίζεται ισχυρά από το οικοσύστημα Huawei Mobile Services (HMS), το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται με εντυπωσιακή ταχύτητα. Το κατάστημα εφαρμογών AppGallery αποτελεί κεντρικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής, διαθέτοντας πλέον περισσότερους από 580 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, με πάνω από 45 εκατομμύρια από αυτούς να βρίσκονται στην Ευρώπη.

Ειδικά για την ελληνική αγορά, το AppGallery καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των χρηστών. Παρέχει άμεση πρόσβαση σε δημοφιλείς διεθνείς εφαρμογές όπως WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook Messenger και TikTok. Το σημαντικότερο είναι η ενσωμάτωση πολλαπλών εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί σε τοπικό επίπεδο. Αυτές περιλαμβάνουν κρίσιμες τραπεζικές υπηρεσίες (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank), πλατφόρμες παραγγελίας φαγητού (e-Food, BOX), εφαρμογές εύρεσης ταξί (Taxiplon) και τα επίσημα apps των παρόχων κινητής τηλεφωνίας (Cosmote, Vodafone, Wind). Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Huawei παραμένουν διαθέσιμα σε περισσότερες από 170 χώρες, υποστηριζόμενα από 14 κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Η άποψη του Techgear

Η παρουσία της Huawei στο MWC 2026 επιβεβαιώνει τη σταθερή, μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας στην κατηγορία των premium wearables και του ασύρματου ήχου. Το HUAWEI WATCH GT Runner 2 εξυπηρετεί απόλυτα το target group των αθλητών: η χρήση τιτανίου ρίχνει το βάρος, η ανασχεδιασμένη κεραία βελτιώνει το κρίσιμο κομμάτι του εντοπισμού θέσης (GPS), και οι 14 ημέρες αυτονομίας παραμένουν το απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμο.

Στο μέτωπο των ακουστικών, τα HUAWEI FreeBuds Pro 5 κάνουν ένα σημαντικό τεχνολογικό άλμα υποστηρίζοντας μετάδοση 48kHz/24bit (lossless). Το dual-driver ANC είναι μια προσθήκη που αναμένουμε να δοκιμάσουμε στους δρόμους της πόλης. Τέλος, η ωριμότητα του AppGallery στην Ελλάδα, με την πλήρη παρουσία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και των τοπικών υπηρεσιών, καθιστά το οικοσύστημα της Huawei απολύτως βιώσιμο για τον εγχώριο καταναλωτή. Αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας για τις τελικές τιμές λιανικής και τη διαθεσιμότητα των νέων συσκευών στην ελληνική αγορά.