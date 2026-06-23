Xiaomi 17T Review: Μια μεστή mid-range πρόταση με κορυφαία αυτονομία

Όταν η Xiaomi ανακοινώνει μια νέα συσκευή στη σειρά T, η αγορά γνωρίζει καλά ότι η πρόθεση είναι η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις προσιτές κατηγορίες και τις κορυφαίες ναυαρχίδες, προσφέροντας επιλεγμένα premium χαρακτηριστικά σε ένα πιο ελκυστικό πακέτο τιμής. Το Xiaomi 17T έρχεται να συνεχίσει αυτή την παράδοση, αλλάζοντας όμως σημαντικά τις ισορροπίες της κατηγορίας με την ενσωμάτωση ενός περισκοπικού τηλεφακού που μέχρι πρότινος συναντούσαμε μόνο σε πολύ ακριβότερες υλοποιήσεις.

Έχοντας χρησιμοποιήσει τη συσκευή ως το βασικό μου smartphone για δύο εβδομάδες για τις ανάγκες αυτού του review, ήρθε η ώρα να δούμε παρέα αναλυτικά τις ουσιαστικές αναβαθμίσεις αλλά και τους συμβιβασμούς που έγιναν προκειμένου να διατηρηθεί το κόστος σε λογικά επίπεδα.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Η πρώτη επαφή με το Xiaomi 17T αφήνει μια αίσθηση οικειότητας, καθώς η εταιρεία επέλεξε να ακολουθήσει μια σχεδιαστική γραμμή με επίπεδες επιφάνειες και έντονες γωνίες που παραπέμπει άμεσα στη φιλοσοφία των σύγχρονων iPhone. Η συσκευή είναι ελαφρώς πιο μαζεμένη σε σχέση με τον προκάτοχο της, χάρη στη μείωση του μεγέθους της οθόνης, γεγονός που βελτιώνει αισθητά το κράτημα και επιτρέπει την πιο άνετη χρήση με το ένα χέρι για παρατεταμένα διαστήματα. Παρά τη μείωση των διαστάσεων, το πάχος έχει αυξηθεί στα 8.2mm και το βάρος αγγίζει τα 200gr, μια επιλογή που δικαιολογείται από την ενσωμάτωση της νέας, μεγαλύτερης μπαταρίας, χωρίς ωστόσο να το αισθάνεσαι βαρύ ή δυσκίνητο στην παλάμη.

Εκεί που ξεκινούν οι πρώτες σοβαρές συζητήσεις είναι στα υλικά κατασκευής, καθώς η Xiaomi προτίμησε να χρησιμοποιήσει ένα πλαστικό πλαίσιο αντί για αλουμίνιο, συνδυάζοντάς το με ένα πίσω μέρος από πλαστικό ενισχυμένο με υαλονήματα, το οποίο προστατεύεται από Gorilla Glass 7i. Αν και η συναρμογή είναι εξαιρετικά στιβαρή και δεν παρατηρούνται τριγμοί ή ασάφειες, η αφή του πλαστικού πλαισίου στερεί από τη συσκευή εκείνη την premium, ψυχρή αίσθηση του μετάλλου που περιμένει κανείς σε αυτή την κατηγορία τιμής. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δοκιμής με τη μωβ έκδοση, παρατήρησα ότι η πίσω επιφάνεια συγκεντρώνει πολύ εύκολα δαχτυλιές και σκόνη, ενώ υπάρχει ένα απειροελάχιστο κενό στο σημείο που το πίσω τζάμι συναντά το πλαίσιο, το οποίο ενδέχεται να μαζέψει μικροακαθαρσίες με την πάροδο του χρόνου. Στα θετικά, ωστόσο, συγκαταλέγεται η πλήρης πιστοποίηση IP68 για αντοχή στη σκόνη και το νερό, η οποία προσφέρει την απαραίτητη σιγουριά απέναντι σε καθημερινά ατυχήματα, καθώς και η έξυπνη τοποθέτηση της θύρας υπερύθρων μέσα στο πλαίσιο της κάμερας, διατηρώντας το επάνω μέρος της συσκευής καθαρό.

Οθόνη

Η οθόνη των 6.59’’ αποτελεί ένα από τα πιο ισορροπημένα στοιχεία του Xiaomi 17T, προσφέροντας μια εξαιρετική εμπειρία θέασης χωρίς όμως να υιοθετεί τις πιο ακριβές τεχνολογίες της αγοράς. Το AMOLED πάνελ ανάλυσης 1.5K (1268 x 2756, 460ppi) είναι εξαιρετικά ευκρινές, κάνοντας την ανάγνωση κειμένων και την προβολή φωτογραφιών ιδιαίτερα ξεκούραστη για τα μάτια. Η υποστήριξη χρωμάτων 12-bit, σε συνδυασμό με τα πρότυπα Dolby Vision και HDR10+, εξασφαλίζει ζωντανά και κορεσμένα χρώματα κατά την αναπαραγωγή συμβατού περιεχομένου, με το μαύρο να είναι βαθύ, αν και σε σκοτεινές σκηνές παρατήρησα μια ελαφριά τάση να χάνονται οι πολύ λεπτές λεπτομέρειες στις σκιές.

Η μέγιστη φωτεινότητα διαφημίζεται ότι αγγίζει τα 3500nits σε περιεχόμενο HDR, όμως σε πραγματικές συνθήκες κάτω από το έντονο φως του ήλιου, η αυτόματη λειτουργία φτάνει περίπου στο 1/3. Βέβαια, η τιμή αυτή είναι υπεραρκετή για άνετη πλοήγηση και χρήση της κάμερας σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς να χρειάζεται να σκιάζετε την οθόνη με το χέρι σας. Ο βασικός συμβιβασμός εδώ εντοπίζεται στην απουσία τεχνολογίας LTPO, καθώς η Xiaomi χρησιμοποίησε ένα απλούστερο LTPS πάνελ με ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν μπορεί να ρίξει τη συχνότητα λειτουργίας στο 1Hz για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά πραγματοποιεί εναλλαγές σε συγκεκριμένα βήματα, ενώ κατά τη χρήση παρατήρησα μια μικρή αστάθεια, καθώς ορισμένες εφαρμογές συστήματος έπεφταν ανεξήγητα στα 60Hz παρόλο που είχα επιλέξει χειροκίνητα τη λειτουργία των 120Hz. Αντιλαμβάνεστε, όμως, ότι πρόκειται για ιδιαίτερα μικρές διαφορές που δύσκολα θα απασχολήσουν τον μέσο καθημερινό χρήστη.

Hardware - Επιδόσεις

Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκεται ο επεξεργαστής MediaTek Dimensity 8500-Ultra, ένα τσιπ κατασκευασμένο σε κλίμακα 4nm που χρησιμοποιεί μια αρχιτεκτονική βασισμένη αποκλειστικά σε ισχυρούς πυρήνες Cortex-A725. Στην καθημερινή χρήση, το Xiaomi 17T ανταποκρίνεται με υποδειγματική ταχύτητα, με το άνοιγμα των εφαρμογών, τη μετάβαση από τη μία οθόνη στην άλλη και το multitasking να γίνονται χωρίς το παραμικρό ίχνος καθυστέρησης, υποστηριζόμενα από τα 12GB μνήμης RAM τύπου LPDDR5X. Η διαχείριση της θερμοκρασίας είναι επίσης εξαιρετική, καθώς το σύστημα ψύξης 3D IceLoop αποτρέπει την υπερθέρμανση της συσκευής ακόμη και κατά τη διάρκεια εκτεταμένης χρήσης των κοινωνικών δικτύων ή κατά την αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ανάλυσης.

Ωστόσο, στην καθημερινή εμπειρία σου αφήνει την αίσθηση ότι κινείται πιο κοντά σε mid-range προτάσεις παρά στις πραγματικές ναυαρχίδες, κάτι που διαπιστώσαμε σε πολύ απαιτητικά games με τα γραφικά ρυθμισμένα στο μέγιστο. Για τον μέσο χρήστη που αναζητά μια σταθερή και γρήγορη συσκευή για την καθημερινότητά του, οι επιδόσεις είναι παραπάνω από επαρκείς, όμως όσοι αγοράζουν smartphone με βάση τις απόλυτες επιδόσεις στον τομέα του gaming ή της επεξεργασίας βίντεο, ίσως νιώσουν ότι το hardware υπολείπεται του ανταγωνισμού σε αυτή την κατηγορία τιμής.

Σε ό,τι αφορά την αυτονομία, η μπαταρία πυριτίου-άνθρακα χωρητικότητας 6500mAh αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Xiaomi 17T, καθώς προσφέρει με άνεση έως και δύο ημέρες μέτριας χρήσης ή πάνω από 17 ώρες ενεργής οθόνης, επιδόσεις που είναι πραγματικά κορυφαίες για τα δεδομένα της αγοράς. Ωστόσο, η φόρτιση σε ισχύ 67W απαιτεί σχεδόν μία ώρα για να γεμίσει αυτή την τεράστια μπαταρία, μια ταχύτητα που φαντάζει αργή σε σχέση με τα 120W του Pro μοντέλου, ενώ η απουσία ασύρματης φόρτισης και η παράλειψη του φορτιστή από τη συσκευασία αποτελούν ξεκάθαρα μειονεκτήματα.

Λογισμικό

Το Xiaomi 17T έρχεται εξοπλισμένο με το Android 16, πάνω στο οποίο είναι εφαρμοσμένο το περιβάλλον χρήσης HyperOS 3.0, μια έκδοση που φέρνει αρκετές αισθητικές και λειτουργικές βελτιώσεις σε σχέση με το παρελθόν. Η πιο εμφανής προσθήκη είναι το "Hyper Island", η υλοποίηση της Xiaomi για τη διαχείριση ζωντανών δραστηριοτήτων γύρω από την οπή της κάμερας, η οποία εμφανίζει χρήσιμες πληροφορίες για timers, αναπαραγωγή μουσικής από το Spotify ή εισερχόμενες κλήσεις με έναν αρκετά κομψό τρόπο. Παράλληλα, η ενσωμάτωση του Google Gemini ως βασικού ψηφιακού βοηθού και η προσθήκη των λειτουργιών HyperAI στη συλλογή φωτογραφιών προσφέρουν μερικά πραγματικά χρήσιμα εργαλεία, όπως την εύκολη αφαίρεση αντικειμένων από το φόντο ή τη δημιουργία τεχνητού θολώματος στα πορτρέτα.

Η εμπειρία χρήσης είναι η κλασική που περιμένεις από ένα smartphone της Xiaomi, καθώς το HyperOS συνεχίζει να υποφέρει από την παρουσία αρκετών προεγκατεστημένων εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών που επιβαρύνουν τη συσκευή αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά. Επιπλέον, η εμφάνιση διαφημίσεων και προτεινόμενου περιεχομένου σε ορισμένες εφαρμογές συστήματος παραμένει μια ενοχλητική πρακτική που απαιτεί από τον χρήστη να αφιερώσει χρόνο για να τις απενεργοποιήσει χειροκίνητα μέσα από τις ρυθμίσεις. Στα θετικά πρέπει να προσμετρηθεί η δέσμευση της Xiaomi για 5 μεγάλες αναβαθμίσεις του λειτουργικού συστήματος και 6 χρόνια υποστήριξης με ενημερώσεις ασφαλείας, μια υπόσχεση που εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα παραμείνει επίκαιρη και ασφαλής σε βάθος χρόνου, διορθώνοντας ένα από τα παραδοσιακά μειονεκτήματα των παλαιότερων μοντέλων της εταιρείας.

Κάμερες

Η φωτογραφική εμπειρία του Xiaomi 17T είναι αναμφίβολα το σημείο στο οποίο εστιάζει το ενδιαφέρον, καθώς η συνεργασία με τη Leica φέρνει για πρώτη φορά έναν περισκοπικό τηλεφακό 5x σε αυτή την κατηγορία. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η κύρια κάμερα των 50MP με τον αισθητήρα Light Fusion 800 αποδίδει εξαιρετικά, προσφέροντας φωτογραφίες με πλούσια αντίθεση, εξαιρετική λεπτομέρεια και πολύ καλή δυναμική εμβέλεια, ειδικά όταν χρησιμοποιείται το προφίλ Leica Vibrant για πιο ζωντανά χρώματα. Ο περισκοπικός τηλεφακός των 50MP f/3.0 αποτελεί πραγματική αποκάλυψη υπό το φως της ημέρας, επιτρέποντας την αποτύπωση μακρινών θεμάτων με απίστευτη ευκρίνεια, ενώ η δυνατότητα εστίασης από τα 30cm προσφέρει εντυπωσιακές tele-macro λήψεις με φυσικό θόλωμα στο παρασκήνιο που δύσκολα συναντά κανείς σε ανταγωνιστικά τηλέφωνα.

Η κατάσταση όμως αλλάζει δραματικά όταν πέφτει το σκοτάδι, αποκαλύπτοντας τα φυσικά όρια του hardware που χρησιμοποιήθηκε για τον τηλεφακό. Ενώ η κύρια κάμερα συνεχίζει να αποδίδει ικανοποιητικά τη νύχτα, διατηρώντας καλή ισορροπία ανάμεσα στα φωτεινά σημεία και τις σκιές, ο περισκοπικός τηλεφακός δυσκολεύεται αισθητά λόγω του μικρού διαφράγματος f/3.0 και του σχετικά μικρού αισθητήρα του. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, οι φωτογραφίες με το ζουμ εμφανίζουν έντονο θόρυβο, οι σκιές γίνονται ιδιαίτερα σκοτεινές και μουντές, ενώ η επεξεργασία της συσκευής γίνεται υπερβολικά επιθετική, εφαρμόζοντας τεχνητή οξύτητα που κάνει τις λεπτομέρειες να φαίνονται αφύσικες.

Ο υπερευρυγώνιος φακός των 12MP είναι απλώς επαρκής για βασικές λήψεις τοπίων την ημέρα, αλλά τη νύχτα χάνει γρήγορα τη λεπτομέρειά του, ενώ η selfie κάμερα των 32MP έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, υποστηρίζοντας πλέον καταγραφή βίντεο 4K στα 30fps, γεγονός που θα εκτιμήσουν ιδιαίτερα όσοι δημιουργούν περιεχόμενο για τα κοινωνικά δίκτυα.

Photo Gallery

Επίλογος

Το Xiaomi 17T είναι μια συσκευή που επιλέγει συνειδητά πού θα δώσει έμφαση και πού θα κάνει υποχωρήσεις, προσφέροντας ένα σύνολο που θα ικανοποιήσει απόλυτα όσους ιεραρχούν την αυτονομία και τη φωτογραφία κατά τη διάρκεια της ημέρας ως τις σημαντικότερες ανάγκες τους.

Δεν πρόκειται για μια συσκευή που προσπαθεί να κερδίσει την premium κατηγορία, αλλά για ένα εξαιρετικά πρακτικό εργαλείο καθημερινής χρήσης που προσφέρει ουσιαστική αξία σε όσους γνωρίζουν ακριβώς τι ζητούν από το επόμενο smartphone τους.