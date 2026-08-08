Logitech Mobi Fold Review: Το πιο ευέλικτο mouse για όσους μετακινούνται συχνά

Η ανάγκη για πραγματική φορητότητα στον τομέα των περιφερειακών υπολογιστή αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για όσους εργάζονται διαρκώς καθ’ οδόν, κινούμενοι ανάμεσα σε καφετέριες, αεροδρόμια, τρένα και προσωρινούς χώρους συνεργασίας. Για πολλά χρόνια, η επιλογή ανάμεσα στην άνεση ενός κλασικού ποντικιού και την ευκολία μεταφοράς απαιτούσε σημαντικούς συμβιβασμούς, καθώς τα συμβατικά ποντίκια καταλάμβαναν υπερβολικό όγκο στην τσάντα, ενώ τα ενσωματωμένα trackpad των φορητών υπολογιστών προκαλούσαν γρήγορα κόπωση στον καρπό και τα δάχτυλα.

Η Logitech επιχειρεί να δώσει μια οριστική και πρωτοποριακή απάντηση σε αυτό το πρόβλημα παρουσιάζοντας το Mobi Fold, ένα ασύρματο ποντίκι που διπλώνει στη μέση χάρη σε έναν ευφυή μηχανισμό αναδίπλωσης, υποσχόμενο να συνδυάσει την εργονομία μιας συσκευής πλήρους μεγέθους με τις διαστάσεις ενός αξεσουάρ που χωράει ακόμα και στην τσέπη ενός παντελονιού.

Δοκιμάζοντας το Logitech Mobi Fold για αρκετές εβδομάδες προκειμένου να μοιραστούμε τις εντυπώσεις μας σε αυτό το review, διαπιστώσαμε άμεσα ότι δεν πρόκειται για μια απλή επίδειξη τεχνολογικού εντυπωσιασμού, αλλά για ένα προϊόν προσεκτικά μελετημένο γύρω από τις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματία. Η πρώτη επαφή με τη συσκευή προκαλεί μια ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο σχεδιασμός της ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πρότυπα των πλαστικών περιφερειακών, υιοθετώντας μια μαλακή εξωτερική επένδυση σιλικόνης που αγκαλιάζει τον εσωτερικό σκελετό. Αυτή η επιλογή υλικού προσφέρει μια εξαιρετικά ευχάριστη υφή στην αφή, ενώ παράλληλα προστατεύει τον εσωτερικό μηχανισμό από την καθημερινή φθορά, τις πτώσεις και τις τριβές μέσα σε γεμάτες τσάντες.

Ο κεντρικός μηχανισμός αρθρώσεων, ο οποίος θυμίζει πτυχώσεις ακορντεόν στο σημείο κάμψης, επιτρέπει στο ποντίκι να διπλώνει ομαλά κατά 130 μοίρες, μειώνοντας το συνολικό του μήκος στο μισό και μετατρέποντάς το σε ένα συμπαγές τετράγωνο σχήμα. Όταν είναι ανοιχτό, οι διαστάσεις του φτάνουν τα 122mm σε μήκος, τα 57mm σε πλάτος και τα 33mm σε ύψος, προσφέροντας μια καμπύλη που υποστηρίζει φυσικά την παλάμη. Μόλις διπλωθεί, το ύψος του περιορίζεται στα μόλις 21mm και το μήκος στα 66mm, ενώ το συνολικό βάρος των 79gr το καθιστά σχεδόν αόρατο κατά τη μεταφορά. Ένας ισχυρός ενσωματωμένος μαγνήτης κρατά τα δύο μισά σταθερά ενωμένα όταν η συσκευή είναι κλειστή, αποτρέποντας την ανεπιθύμητη διάνοιξη μέσα στη τσάντα ή την τσέπη.

Ένα από τα πιο έξυπνα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού είναι η αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής μέσω της κίνησης αναδίπλωσης, εξαλείφοντας την ανάγκη για φυσικό διακόπτη τροφοδοσίας. Με το ξεδίπλωμα του Mobi Fold, η συσκευή ενεργοποιείται ακαριαία και συνδέεται στο δευτερόλεπτο με την τελευταία συζευγμένη συσκευή, επιτρέποντας στον χρήστη να ξεκινήσει την εργασία του χωρίς καμία καθυστέρηση. Αντίστοιχα, το δίπλωμα της συσκευής διακόπτει αμέσως τη λειτουργία της, εξοικονομώντας πολύτιμη ενέργεια από τη μπαταρία. Σύμφωνα με τις εργαστηριακές δοκιμές της κατασκευάστριας εταιρείας, ο μηχανισμός αναδίπλωσης έχει πιστοποιηθεί για περισσότερες από 50.000 επαναλήψεις, μέγεθος που μεταφράζεται σε περίπου δεκαπέντε χρόνια καθημερινής χρήσης, διασκεδάζοντας έτσι τις όποιες αμφιβολίες σχετικά με τη μακροπρόθεσμη αντοχή του ευλύγιστου σκελετού.

Παρά την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής και την αντοχή σε πτώσεις από ύψος έως και 90 εκατοστών, η εξωτερική επιφάνεια σιλικόνης παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο μειονέκτημα που γίνεται εμφανές από τις πρώτες ημέρες χρήσης. Το υλικό τείνει να προσελκύει σκόνη, χνούδια και μικροσωματίδια από το περιβάλλον ή το εσωτερικό των θηκών, ιδιαίτερα στις σκουρόχρωμες εκδόσεις όπως η Graphite, απαιτώντας τακτικό καθάρισμα με ένα νωπό πανί για να διατηρείται η κομψή του εικόνα. Η Logitech προσφέρει τη συσκευή σε τρεις χρωματικές επιλογές, Graphite, Off-White και Lilac, δίνοντας τη δυνατότητα στον αγοραστή να επιλέξει την αισθητική που ταιριάζει καλύτερα στον υπόλοιπο εξοπλισμό του, με τις ανοιχτόχρωμες εκδόσεις να αποκρύπτουν ελαφρώς καλύτερα τη σκόνη αλλά να απαιτούν προσοχή απέναντι σε πιθανούς λεκέδες.

Στον τομέα της εργονομίας, το Logitech Mobi Fold καταφέρνει να εκπλήξει ευχάριστα, προσφέροντας μια εμπειρία χρήσης που απέχει παρασάγγας από τα επίπεδα, άβολα ποντίκια ταξιδιού που κυκλοφορούν στην αγορά. Όταν αναπτύσσεται πλήρως, το ποντίκι δημιουργεί μια φυσική καμάρα που επιτρέπει στο χέρι να ξεκουράζεται με άνεση, κατανέμοντας την πίεση κατά μήκος των δαχτύλων και της παλάμης. Εργονομικές μελέτες δείχνουν ότι η χρήση του Mobi Fold μπορεί να μειώσει τη μυϊκή καταπόνηση του πήχη έως και κατά 22% σε σύγκριση με την παρατεταμένη χρήση του ενσωματωμένου trackpad ενός φορητού υπολογιστή, γεγονός που γίνεται άμεσα αντιληπτό μετά από πολύωρες συνεδρίες επεξεργασίας κειμένου ή περιήγησης στο διαδίκτυο.

Τα δύο κύρια πλήκτρα αριστερού και δεξιού κλικ ενσωματώνουν τεχνολογία αθόρυβης λειτουργίας, προσφέροντας μια απαλή αλλά σαφή αίσθηση κατά την πίεση χωρίς να παράγουν τον ενοχλητικό, οξύ ήχο των παραδοσιακών μηχανικών διακοπτών. Αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά το Mobi Fold ιδανικό εργαλείο για εργασία σε ήσυχους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, αίθουσες συνεδριάσεων ή κατά τη διάρκεια νυχτερινών πτήσεων, όπου ο θόρυβος των κλικ μπορεί να γίνει ενοχλητικός για τους γύρω. Ωστόσο, λόγω του περιορισμένου πλάτους της συσκευής, χρήστες με ιδιαίτερα μεγάλα χέρια ενδέχεται να χρειαστούν ορισμένο χρόνο προσαρμογής, υιοθετώντας μια λαβή τύπου claw grip αντί για πλήρη κάλυψη με την παλάμη, προκειμένου να φτάνουν με ακρίβεια τα μπροστινά χειριστήρια.

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση του Mobi Fold σε σχέση με τα κλασικά ποντίκια εντοπίζεται στην αντικατάσταση του φυσικού τροχού κύλισης από μια επιφάνεια αφής, γνωστή ως Touch Scroll. Αυτή η λεπτή λωρίδα αισθητήρων αφής βρίσκεται τοποθετημένη ανάμεσα στα δύο κύρια πλήκτρα και επιτρέπει την κατακόρυφη περιήγηση στις σελίδες με το απλό σύρσιμο του δαχτύλου προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Η απουσία μηχανικών μερών στον τροχό συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση του λεπτού προφίλ της συσκευής, όμως η αίσθηση κατά τη χρήση απαιτεί μια περίοδο εξοικείωσης, καθώς λείπει η τακτική, φυσική αντίσταση που προσφέρει ένας πραγματικός οδοντωτός τροχός.

Παρά το γεγονός ότι η επιφάνεια αφής ανταποκρίνεται με συνέπεια στις γρήγορες κινήσεις, η επίτευξη απόλυτης ακρίβειας σε μικρές μετατοπίσεις, όπως η κύλιση γραμμή προς γραμμή σε πολύπλοκα υπολογιστικά φύλλα, μπορεί να φανεί περιστασιακά απότομη ή λιγότερο προβλέψιμη. Η επιφάνεια Touch Scroll ενσωματώνει επίσης δύο επιπλέον προγραμματιζόμενα πλήκτρα στο άνω και κάτω μέρος της, τα οποία εργοστασιακά εκτελούν τις λειτουργίες μετάβασης εμπρός και πίσω. Μέσω της εφαρμογής Logi Options+, ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει αυτές τις λειτουργίες ανάλογα με τις ανάγκες του, αντιστοιχίζοντας συντομεύσεις εφαρμογών, ελέγχους πολυμέσων ή ειδικές χειρονομίες που αυξάνουν την παραγωγικότητα.

Στην καρδιά του Logitech Mobi Fold χτυπά ο οπτικός αισθητήρας PixArt PAW3222, μια μονάδα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να συνδυάζει σταθερή παρακολούθηση κίνησης με τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση μπαταρίας. Ο αισθητήρας προσφέρει ανάλυση που κυμαίνεται από 400 έως 4000 DPI, ρυθμιζόμενη σε βήματα των 100 DPI μέσω του λογισμικού, με την προεπιλεγμένη τιμή να ορίζεται στα 800 DPI για άμεση χρήση εκτός συσκευασίας. Στην πράξη, ο αισθητήρας ανταποκρίνεται υποδειγματικά στις περισσότερες επιφάνειες που θα συναντήσει ένας ταξιδιώτης, όπως ξύλινα γραφεία, γυαλισμένα τραπέζια καφέ, πλαστικοποιημένες επιφάνειες, ακόμα και πάνω στο ύφασμα ενός παντελονιού όταν η εργασία γίνεται χωρίς σταθερό αναλόγιο.

Αν και η απόδοση του αισθητήρα είναι παραπάνω από επαρκής για καθημερινές εργασίες γραφείου, επεξεργασία εγγράφων, περιήγηση στο διαδίκτυο και ελαφριά δημιουργικά προγράμματα, δεν προορίζεται για απαιτητική χρήση esports ή παιχνίδια δράσης υψηλής ταχύτητας. Σε γρήγορες, απότομες κινήσεις, ο αισθητήρας ενδέχεται να δείξει τα όριά του σε σύγκριση με τους εξειδικευμένους αισθητήρες της σειράς gaming της Logitech, ενώ παρατηρήθηκε επίσης ότι ορισμένα παλαιότερα υφασμάτινα mousepad με έντονη υφή ενδέχεται να προκαλέσουν ελαφρές διακυμάνσεις στην ομαλότητα της σάρωσης. Για το κοινό όμως στο οποίο απευθύνεται, δηλαδή τους επαγγελματίες σε μετακίνηση, η ακρίβεια παρακολούθησης κίνησης παραμένει σταθερή, αξιόπιστη και χωρίς ανεπιθύμητα τρέμουλα του δείκτη.

Η συνδεσιμότητα αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες του Mobi Fold, προσφέροντας υποστήριξη για τεχνολογία Bluetooth Low Energy 5.0 αλλά και συμβατότητα με τον δέκτη Logi Bolt. Στην εμπορική έκδοση για καταναλωτές, η σύνδεση πραγματοποιείται κυρίως μέσω Bluetooth, ενώ στην ειδική έκδοση Mobi Fold for Business περιλαμβάνεται στη συσκευασία και ο μικροσκοπικός δέκτης Logi Bolt USB-C, ο οποίος εξασφαλίζει κρυπτογραφημένη και εξαιρετικά σταθερή σύνδεση ακόμα και σε περιβάλλοντα με έντονες παρεμβολές ασύρματων δικτύων. Η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση Fast Pair για άμεση αναγνώριση από συσκευές Android και Chromebook, ενώ είναι πλήρως συμβατή με λειτουργικά συστήματα Windows 10 και 11, macOS 12 ή νεότερο, iPadOS 15, ChromeOS, Android 12 και Linux.

Στο κάτω μέρος της συσκευής βρίσκεται τοποθετημένος ένας διακριτικός διακόπτης εναλλαγής, ο οποίος επιτρέπει τη σύζευξη και την ταυτόχρονη διαχείριση έως και τριών διαφορετικών συσκευών. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί στιγμιαία από τον φορητό υπολογιστή εργασίας στο προσωπικό του tablet ή σε έναν σταθερό υπολογιστή, καθιστώντας τη συσκευή ένα ευέλικτο κέντρο ελέγχου για πολλαπλές οθόνες. Η εφαρμογή Logi Options+ ενισχύει περαιτέρω αυτή τη δυνατότητα, επιτρέποντας την ομαλή μεταφορά του δείκτη και την αντιγραφή αρχείων μεταξύ διαφορετικών υπολογιστών, εφόσον βρίσκονται στο ίδιο τοπικό δίκτυο, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία πολυμηχανικής παραγωγικότητας.

Η αυτονομία της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας πολυμερών λιθίου (Li-Po) χωρητικότητας 100 mAh κυμαίνεται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα για το μέγεθος της συσκευής. Μια πλήρης φόρτιση εξασφαλίζει έως και 32 ημέρες συνεχούς λειτουργίας υπό κανονικές συνθήκες καθημερινής χρήσης, απαλλάσσοντας τον χρήστη από το άγχος της συχνής αναζήτησης πρίζας κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του. Σε περιπτώσεις όπου η μπαταρία εξαντληθεί απρόσμενα, η λειτουργία ταχείας φόρτισης αποδεικνύεται σωτήρια, καθώς μόλις ένα λεπτό σύνδεσης μέσω του καλωδίου USB-C προσφέρει έως και 22 ώρες επιπλέον λειτουργίας, επιτρέποντας την άμεση επιστροφή στην εργασία.

Η θύρα φορτίσεως USB-C βρίσκεται τοποθετημένη στο πίσω μέρος της συσκευής, μια επιλογή που επιτρέπει θεωρητικά τη χρήση του ποντικιού ακόμα και κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Ωστόσο, η σύνδεση του καλωδίου στο πίσω άκρο του διπλωμένου ή ανοιχτού σκελετού δημιουργεί μια ελαφρώς άβολη κατανομή βάρους και επηρεάζει την ισορροπία της συσκευής κατά τη μετακίνηση πάνω στο γραφείο, καθιστώντας προτιμότερη την αξιοποίηση της ταχείας φόρτισης για μερικά λεπτά παρά την παρατεταμένη ενσύρματη χρήση. Η απουσία καλωδίου από τη βασική συσκευασία ενδέχεται να ξενίσει ορισμένους αγοραστές, αν και η ευρεία εξάπλωση των καλωδίων USB-C για τη φόρτιση τηλεφώνων και υπολογιστών καθιστά τη σχετική έλλειψη εύκολα διαχειρίσιμη.

Συνοψίζοντας την συνολική εμπειρία από τη χρήση του Logitech Mobi Fold, καθίσταται σαφές ότι η εταιρεία πέτυχε να δημιουργήσει μια από τις πιο καινοτόμες και πρακτικές προτάσεις στην κατηγορία των περιφερειακών ταξιδιού.

Στα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα της συσκευής συγκαταλέγονται ο εξαιρετικός μηχανισμός αναδίπλωσης που προσφέρει κορυφαία φορητότητα, η αθόρυβη λειτουργία των κύριων πλήκτρων, η εργονομική καμπύλη που ξεκουράζει το χέρι, η αυτόματη ενεργοποίηση με το ξεδίπλωμα, καθώς και η δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με τρεις συσκευές. Παράλληλα, η μεγάλη διάρκεια ζωής του μηχανισμού και η εντυπωσιακή ταχύτητα φόρτισης ενισχύουν τον επαγγελματικό του χαρακτήρα.

Από την άλλη πλευρά, στα σημεία που επιδέχονται βελτίωση περιλαμβάνονται η έλλειψη φυσικής αίσθησης στον τροχό αφής Touch Scroll που απαιτεί περίοδο προσαρμογής, η τάση της επιφάνειας σιλικόνης να μαζεύει σκόνη και χνούδια, καθώς και ο αισθητήρας που δεν ενδείκνυται για απαιτητικό gaming.

Με την τιμή του να διαμορφώνεται κοντά στα 80 ευρώ, το Logitech Mobi Fold απευθύνεται σε ένα συνειδητοποιημένο κοινό ψηφιακών νομάδων, στελεχών και επαγγελματιών που ταξιδεύουν συχνά και αναζητούν την απόλυτη ισορροπία ανάμεσα στο ελάχιστο μέγεθος μεταφοράς και την πραγματική εργονομική άνεση. Για όσους απεχθάνονται τη χρήση των trackpad και αναζητούν ένα αξιόπιστο, κομψό και έξυπνα σχεδιασμένο εργαλείο που χωράει παντού, το Mobi Fold αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες και ελκυστικές επιλογές της σύγχρονης αγοράς.