Η Logitech G επίσημος συνεργάτης περιφερειακών για το Call of Duty: Modern Warfare 4

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Η Logitech G ανακοινώθηκε επίσημα ως ο Official PC Peripheral Partner για το Call of Duty: Modern Warfare 4.

Η σειρά προϊόντων Logitech G ASTRO αναλαμβάνει τον ρόλο του Official Headset Partner για τον νέο τίτλο της Activision.

Η νέα καμπάνια με την ονομασία «Play for Prestige» προσφέρει στους παίκτες αποκλειστικά in-game αντικείμενα, όπως θεματικά weapon blueprints και exclusive charms.

Παρέχεται υποστήριξη για τους content creators μέσω του Streamlabs, ενσωματώνοντας AI-powered overlays και αυτόματη καταγραφή highlights.

Το παιχνίδι κυκλοφορεί στις 23 Οκτωβρίου 2026 σε PC (Steam, Battle.net), PS5, Xbox Series X|S, ενώ αναμένεται και στο Nintendo Switch 2.

Η Logitech G ανακοίνωσε τη νέα της στρατηγική συνεργασία με την Activision, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Επίσημου Συνεργάτη Περιφερειακών PC (Official PC Peripheral Partner) για το επερχόμενο Call of Duty: Modern Warfare 4. Η συγκεκριμένη σύμπραξη έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους παίκτες αυξημένη απόδοση και νέους τρόπους αναβάθμισης της gaming εμπειρίας τους. Παράλληλα, η σειρά της Logitech G ASTRO καθίσταται ο Επίσημος Συνεργάτης Ακουστικών (Official Headset Partner) του παιχνιδιού.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην καμπάνια «Play for Prestige», η οποία φέρνει τους παίκτες πιο κοντά στο παιχνίδι μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων και παροχών. Συγκεκριμένα, οι παίκτες αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά in-game αντικείμενα. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει ένα weapon blueprint με θέμα την ίδια τη Logitech G, καθώς και ένα exclusive charm και calling card.

Πέρα από τα ψηφιακά αγαθά, η καμπάνια περιλαμβάνει community events, στα οποία οι παίκτες θα μπορούν να συμμετέχουν σε in-game προκλήσεις της εταιρείας και να παρακολουθούν εκδηλώσεις με γνωστούς streamers. Η Logitech G θα προχωρήσει επίσης σε hardware giveaways, προσφέροντας εξοπλισμό σχεδιασμένο για υψηλές επιδόσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους δημιουργούς περιεχομένου. Μέσω της πλατφόρμας Streamlabs, η συμφωνία παρέχει creator experiences με AI-powered overlays. Στα νέα χαρακτηριστικά συγκαταλέγονται η αυτόματη καταγραφή highlights, οι προσαρμοσμένοι αυτοματισμοί για streaming, καθώς και διαδραστικοί streaming companions εμπνευσμένοι από το περιβάλλον του Modern Warfare 4.

Στο τεχνικό κομμάτι των περιφερειακών, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις μέσω του λογισμικού Logitech G HUB. Το λογισμικό θα προσφέρει άμεση ενσωμάτωση του φωτισμού LIGHTSYNC RGB και λειτουργίες Audio EQ ειδικά διαμορφωμένες για το παιχνίδι. Με αυτόν τον τρόπο, η Logitech G προσφέρει εξοπλισμό που υποστηρίζει τόσο τις καθημερινές gaming συνεδρίες όσο και τα υψηλότερα επίπεδα του ανταγωνιστικού παιχνιδιού. Τα ASTRO gaming headsets, τα οποία υποστηρίζουν τους παίκτες για περισσότερο από μία δεκαετία, ενσωματώνονται πλήρως σε αυτή τη νέα γενιά.

Αναφερόμενος στη νέα σύμπραξη, ο Andrew Tagher, Επικεφαλής Συνεργασιών της Logitech G, υπογράμμισε ότι η συμφωνία στοχεύει στην ανάδειξη κάθε παίκτη του τίτλου. «Είτε παίζετε για διασκέδαση είτε για τη νίκη, οι αποκλειστικές τεχνολογίες μας, σε συνδυασμό με την πλήρη γκάμα του εξοπλισμού μας, είναι σχεδιασμένες για να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία gameplay», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η εταιρεία μετατρέπει κάθε συνεδρία σε ευκαιρία να «Παίξετε για το Κύρος» (Play for Prestige).

Από την πλευρά της Activision, ο Cody Neal, Επικεφαλής Συνεργασιών, επισήμανε πως η τεχνογνωσία της Logitech G επιτρέπει στους δημιουργούς να ξεπεράσουν τα όρια της αίσθησης που αφήνει το Modern Warfare 4. Η καινοτομία στις επιδόσεις των περιφερειακών αναμένεται να προσφέρει μια πιο καθηλωτική εμπειρία δράσης.

Το Call of Duty: Modern Warfare 4 είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου 2026. Οι προπαραγγελίες είναι ήδη διαθέσιμες για τα XBOX Series X|S και PlayStation 5, ενώ οι χρήστες PC μπορούν να προαγοράσουν τον τίτλο μέσα από τις πλατφόρμες Battle.net και Steam. Αξίζει να σημειωθεί ότι επιβεβαιώθηκε επίσημα η κυκλοφορία του παιχνιδιού και για το Nintendo Switch 2, με τις προπαραγγελίες για τη συγκεκριμένη κονσόλα να ξεκινούν αργότερα μέσα στο έτος.