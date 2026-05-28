Επίσημο το Call of Duty: Modern Warfare 4: Κυκλοφορεί 23 Οκτωβρίου και στο Nintendo Switch 2

Σύνοψη

Το Call of Duty: Modern Warfare 4 αποκαλύφθηκε επίσημα και αναμένεται στα ράφια των καταστημάτων στις 23 Οκτωβρίου 2026.

αποκαλύφθηκε επίσημα και αναμένεται στα ράφια των καταστημάτων στις 23 Οκτωβρίου 2026. Κυκλοφορεί για PS5, Xbox Series X/S, PC (Steam, Battle.net) και, για πρώτη φορά έπειτα από μια δεκαετία, ταυτόχρονα σε κονσόλα της Nintendo (Nintendo Switch 2).

Η Infinity Ward σταματά την υποστήριξη των PS4 και Xbox One, καθιστώντας τον τίτλο αυστηρά "Current-Gen".

Το Single-player Campaign επικεντρώνεται σε μια γεωπολιτική σύρραξη στη χερσόνησο της Κορέας, εισάγοντας τον Private Park και επαναφέροντας τον Captain Price.

Το Multiplayer φέρνει ριζικές αλλαγές: καταργείται το "bloom" μέσω του νέου συστήματος Ballistic Authority, παρέχοντας 100% ακρίβεια στην τροχιά της σφαίρας με βάση την ανάκρουση του όπλου.

Ενσωματώνονται ο μεταβαλλόμενος χάρτης Kill Block, το ανανεωμένο DMZ Mode με δυναμικές καιρικές συνθήκες και το Classic Prestige σύστημα δύο επιλογών.

Η Activision και η Infinity Ward προχώρησαν στην επίσημη αποκάλυψη του Call of Duty: Modern Warfare 4, θέτοντας νέες βάσεις για το πιο εμπορικό franchise βιντεοπαιχνιδιών. Με ημερομηνία κυκλοφορίας την 23η Οκτωβρίου 2026, ο νέος τίτλος υπόσχεται ριζικές αναβαθμίσεις στον τεχνικό τομέα, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες βαλλιστικής και εγκαταλείποντας οριστικά το hardware της προηγούμενης γενιάς. Η μεγαλύτερη είδηση, ωστόσο, αφορά την πλατφόρμα διανομής, καθώς το παιχνίδι αποτελεί την υλοποίηση της συμφωνίας της Microsoft με τη Nintendo, κάνοντας πρεμιέρα την πρώτη κιόλας μέρα στο Nintendo Switch 2.

Campaign: Γεωπολιτική σύρραξη και η επιστροφή του Captain Price

Η πλοκή του Modern Warfare 4 απομακρύνεται από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, τοποθετώντας τον πυρήνα του σεναρίου στη χερσόνησο της Κορέας. Το campaign αφηγείται την ιστορία μιας πλήρους κλίμακας εισβολής της Βόρειας Κορέας στη Νότια Κορέα. Η Infinity Ward αναφέρει πως εργάστηκε με ειδικούς συμβούλους και άτομα που αυτομόλησαν από τη Βόρεια Κορέα για να αποδώσει ρεαλιστικά το περιβάλλον.

Νέοι Πρωταγωνιστές: Ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ο Private Park , ένας νεαρός Νοτιοκορεάτης στρατιώτης που αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τα δεινά του πραγματικού πολέμου. Παράλληλα, στο πλευρό του βρίσκονται Αμερικανοί πεζοναύτες (West και Dunn).

Ο κεντρικός χαρακτήρας είναι ο , ένας νεαρός Νοτιοκορεάτης στρατιώτης που αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τα δεινά του πραγματικού πολέμου. Παράλληλα, στο πλευρό του βρίσκονται Αμερικανοί πεζοναύτες (West και Dunn). Captain Price: Ο αγαπημένος χαρακτήρας επιστρέφει ως rogue agent, αναζητώντας τον Vladimir Makarov και ένα όπλο "ικανό να αλλάξει τις ισορροπίες ισχύος παγκοσμίως".

Ο αγαπημένος χαρακτήρας επιστρέφει ως rogue agent, αναζητώντας τον Vladimir Makarov και ένα όπλο "ικανό να αλλάξει τις ισορροπίες ισχύος παγκοσμίως". Τοποθεσίες: Πέρα από τη Σεούλ και τα μπρουταλιστικά κτίρια της Βόρειας Κορέας, οι αποστολές θα μεταφέρουν τους παίκτες σε νυχτερινά raids στη Βομβάη, μάχες χαρακωμάτων στη Νέα Υόρκη και καταδιώξεις στο Παρίσι.

Multiplayer: Το σύστημα "Ballistic Authority" και ο χάρτης Kill Block

Στον πυρήνα της Multiplayer εμπειρίας, η Infinity Ward εφαρμόζει τις μεγαλύτερες μηχανικές αλλαγές των τελευταίων ετών.

Κατάργηση του Bloom

Το παραδοσιακό "bloom" (η τυχαία διασπορά των σφαιρών κατά την πυροδότηση χωρίς στόχευση) αποτελεί παρελθόν. Το Modern Warfare 4 εισάγει το Ballistic Authority, ένα "weapon-first technology stack". Οι σφαίρες πλέον ταξιδεύουν ακριβώς προς την κατεύθυνση της οπτικής ανάκρουσης της κάννης. Αυτό μεταφράζεται σε 100% προβλεψιμότητα: αν το όπλο δείχνει προς έναν στόχο κατά τη διάρκεια του animation ανάκρουσης, η σφαίρα θα χτυπήσει εκεί. Αυτό ανταμείβει τον έλεγχο του χειριστηρίου και το "aim", καταργώντας την τύχη από τις μάχες σώμα με σώμα.

Νέος Χάρτης "Kill Block"

Μαζί με τους 12 κλασικούς 6v6 χάρτες, λανσάρεται ο δυναμικός χάρτης Kill Block. Πρόκειται για μια εγκατάσταση εκπαίδευσης με τρία τεράστια δομικά μπλοκ τα οποία μετακινούνται μηχανικά κατά τη διάρκεια του γύρου. Διαθέτει πάνω από 500 διαφορετικούς συνδυασμούς διαρρύθμισης, αλλάζοντας εντελώς τα choke points και τις γραμμές οπτικής επαφής ενώ οι παίκτες μάχονται.

Προσαρμογή Όπλων και Create-a-Class

Το σύστημα Create-a-Class αποκτά άμεση σύνδεση με τα Operator Skins. Μπορείτε να ορίσετε μια κλάση Sniper αποκλειστικά πάνω σε έναν Operator με στολή παραλλαγής (ghillie suit), έχοντας 3 perks και τα επιθυμητά killstreaks, διατηρώντας ταυτόχρονα έναν ξεχωριστό Operator για την SMG κλάση σας με Ghost και Ninja perks.

Το παιχνίδι ξεκινά με:

24 βασικά όπλα.

11 lethals και 9 tacticals.

17 killstreaks και 11 field upgrades.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Apex Attachments. Για παράδειγμα, το όπλο Kastov Arc διαθέτει μια πειραματική κάννη που εκπέμπει έναν παλμό ραδιοσυχνοτήτων, απενεργοποιώντας ηλεκτρονικά συστήματα και οχήματα, ενώ το ISO Trace χρησιμοποιεί σφαίρες RFID που μεταδίδουν το στίγμα του χτυπημένου εχθρού απευθείας στην οθόνη του παίκτη.

Η επιστροφή του DMZ και το Classic Prestige

Αφουγκραζόμενη την κοινότητα, η Infinity Ward επαναφέρει το DMZ mode, την take της σειράς στα extraction shooters. Η νέα εκδοχή περιλαμβάνει δυναμικά καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν άμεσα το gameplay, μεταβαλλόμενους στρατιωτικούς στόχους και εχθρικές AI δυνάμεις που περιπολούν ενεργά στον χάρτη.

Για τους λάτρεις της προόδου, το Classic Prestige επιστρέφει προσφέροντας δύο επιλογές:

Μηδενισμός όλου του εξοπλισμού για αποκλειστικά εμβλήματα (emblems) και τεράστια boosts εμπειρίας. Διατήρηση του εξοπλισμού, αλλά απλή άνοδος του αριθμού prestige χωρίς τα κορυφαία ξεκλειδώματα.

Αναμένουμε περισσότερο υλικό για το νέο Call of Duty μέσα στις επόμενες εβδομάδες, γι’ αυτό μείνετε συντονισμένοι!