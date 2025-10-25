Call of Duty: Black Ops 7, το νέο trailer... τρολάρει τη διαστημική αποστολή του Jeff Bezos

Η Activision επιστρέφει με ακόμη ένα χιουμοριστικό και έξυπνα καυστικό trailer για το επερχόμενο Call of Duty: Black Ops 7, και αυτή τη φορά το βέλος της σάτιρας στρέφεται προς τον Jeff Bezos και τη φιλόδοξη —αλλά συχνά χλευασμένη— διαστημική του περιπέτεια. Το νέο video φέρνει πίσω τον Peter Stormare στον ρόλο του θρυλικού χαρακτήρα The Replacer, μόνο που αυτή τη φορά... ο αντικαταστάτης χρειάζεται ο ίδιος αντικατάσταση.

Σύμφωνα με την Activision, το trailer είναι «μια παιχνιδιάρικη αναπαράσταση» της αποστολής της Blue Origin, της εταιρείας του Bezos που έστειλε φέτος μια σειρά από celebrities στο Διάστημα. Η αποστολή εκείνη είχε προκαλέσει κύματα ειρωνείας και κριτικής στα social media, καθώς πολλοί τη θεώρησαν υπερβολικά αυτάρεσκη και εκτός πραγματικότητας. Στο πνεύμα αυτό, το διαφημιστικό του Black Ops 7 παίρνει την ιδέα και την πηγαίνει στα άκρα: αυτή τη φορά, το ταξίδι στο Διάστημα καταλήγει... πολύ στραβά.

Το βίντεο δείχνει τον Stormare ως The Replacer να συμμετέχει σε μια αποστολή προς τον Άρη παρέα με διάσημους επιβάτες, σε μια προφανή παρωδία των πραγματικών «τουριστικών» πτήσεων της Blue Origin. Καθώς όμως ο ήρωας απουσιάζει σε αυτό το φιλόδοξο διαστημικό ταξίδι, χρειάζεται να βρει αντικαταστάτες ή αλλιώς, όπως λέει ο ίδιος, «Replacer replacers». Εκεί κάνουν την εμφάνισή τους οι νέοι πρωταγωνιστές του trailer: ο Terry Crews και η κωμικός Nikki Glaser, που αναλαμβάνουν χρέη «αναπληρωτών» στο Replacer HQ.

Το κλίμα είναι ξεκάθαρα αυτοσαρκαστικό και γεμάτο αναφορές στην ποπ κουλτούρα. Οι διάσημοι που συμμετέχουν στο φανταστικό ταξίδι προς τον Άρη περιλαμβάνουν τον Jake Paul, ο οποίος παρουσιάζεται ως «το πρώτο προβληματικό παιδί στον Άρη» και την Huda Mustafa από το Love Island, που κερδίζει τον τίτλο της «πρώτης baddie στον Άρη». Η επιλογή των συγκεκριμένων προσώπων δεν είναι τυχαία, αλλά πρόκειται για μια σκόπιμη μίξη διάσημων προσώπων του YouTube, της τηλεόρασης και των social media, που αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη κουλτούρα της υπερπροβολής και της διασημότητας με κάθε κόστος.

Ο χαρακτήρας The Replacer, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε promo βίντεο των Black Ops 2 και Black Ops 3, έχει πλέον αποκτήσει cult status ανάμεσα στους fans της σειράς. Πέρυσι, στο Black Ops 6, έγινε μάλιστα playable χαρακτήρας για πρώτη φορά, επιβεβαιώνοντας ότι ο Stormare έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα του franchise. Το νέο trailer συνεχίζει αυτή την παράδοση, διατηρώντας το μοναδικό μείγμα δράσης, σαρκασμού και κινηματογραφικής αισθητικής που χαρακτηρίζει τα καλύτερα διαφημιστικά του Call of Duty.

Αν και το βίντεο λειτουργεί ως καθαρή σάτιρα, εξυπηρετεί φυσικά και τον κύριο σκοπό του: να υπενθυμίσει την κυκλοφορία του Black Ops 7. Το παιχνίδι θα γίνει διαθέσιμο στις 14 Νοεμβρίου για PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One και PC. Όπως και τα υπόλοιπα first-party παιχνίδια της Microsoft, θα διατεθεί από την πρώτη ημέρα μέσω Xbox Game Pass Ultimate.