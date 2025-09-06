Το Call of Duty ετοιμάζεται να κατακτήσει και τη μεγάλη οθόνη

Ύστερα από περισσότερες από δύο δεκαετίες επιτυχιών στον χώρο των videogames, το Call of Duty ετοιμάζεται να κάνει το άλμα στον κινηματογράφο. Η Activision, εκδότρια της σειράς που πλέον ανήκει στη Microsoft, ανακοίνωσε συνεργασία με την Paramount με σκοπό τη δημιουργία μιας live-action ταινίας βασισμένης στο πασίγνωστο franchise. Σύμφωνα με τις πρώτες δηλώσεις, στόχος είναι η παραγωγή ενός «αξέχαστου κινηματογραφικού γεγονότος» που θα απευθύνεται σε εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

Η σειρά Call of Duty έκανε το ντεμπούτο της το 2003 και μέσα στα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα δημοφιλέστερα first-person shooters όλων των εποχών. Με εκατοντάδες εκατομμύρια πωλήσεις, θεαματικές ιστορίες και εντυπωσιακά σκηνικά μάχης, κάθε νέο κεφάλαιο αναμενόταν με ανυπομονησία από το κοινό. Τώρα, για πρώτη φορά, η εμπειρία αυτή μεταφέρεται εκτός gaming, με τη μεγάλη οθόνη να φιλοδοξεί να ζωντανέψει τον κόσμο του παιχνιδιού με τρόπο που δεν έχει επιχειρηθεί μέχρι σήμερα.

Η Paramount αναλαμβάνει την ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή της ταινίας. Η πρόθεση, όπως τονίστηκε στο δελτίο Τύπου, είναι να διατηρηθούν όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν αγαπηθεί από τους παίκτες, αλλά ταυτόχρονα να εμπλουτιστεί το περιεχόμενο ώστε να προσελκύσει και νέους θεατές που ενδεχομένως δεν έχουν καμία σχέση με το gaming.

Ο David Ellison, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount, τόνισε ότι η ανάθεση της μεταφοράς του Call of Duty αποτελεί τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη. «Το να μας εμπιστεύεται η Activision και εκατομμύρια παίκτες ανά τον κόσμο για να μεταφέρουμε αυτό το μοναδικό σύμπαν αφήγησης στη μεγάλη οθόνη είναι προνόμιο που δεν παίρνουμε αψήφιστα», σημείωσε. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η ομάδα παραγωγής θα προσεγγίσει την ταινία με την ίδια πειθαρχία και αφοσίωση που χαρακτήρισε την επιτυχία του Top Gun: Maverick, θέτοντας ως στόχο την ανώτατη ποιότητα που απαιτούν τόσο το brand όσο και οι θαυμαστές του.

Από την πλευρά του, ο Rob Kostich, πρόεδρος της Activision, δήλωσε:

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας του, το Call of Duty μάς έχει συνεπάρει με απίθανες δράσεις και έντονες ιστορίες που ένωσαν εκατομμύρια ανθρώπους ανά τον κόσμο. Αυτή η αφοσίωση στην ανάπτυξη εξαιρετικών παιχνιδιών παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Με την Paramount, βρήκαμε τον ιδανικό συνεργάτη για να μεταφέρουμε αυτή την ακατέργαστη, συναρπαστική δράση στη μεγάλη οθόνη σε μια καθοριστική κινηματογραφική στιγμή.

Παρόλο που η συνεργασία έχει επισημοποιηθεί, παραμένει ασαφές το ποιο ακριβώς αφηγηματικό μονοπάτι θα ακολουθήσει η ταινία. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί εάν θα βασιστεί σε κάποια συγκεκριμένη χρονογραμμή του franchise, όπως τις ιστορίες των Modern Warfare ή Black Ops, ή αν θα επιλέξει έναν εντελώς νέο σεναριακό καμβά. Οι ρίζες του Call of Duty στηρίζονται σε ιστορίες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο είναι μάλλον απίθανο η ταινία να κινηθεί αποκλειστικά σε εκείνη την εποχή.

Η έλλειψη λεπτομερειών αφήνει ανοιχτό το πεδίο για εικασίες. Θα μπορούσε να υπάρξει μια σύνθεση στοιχείων από διαφορετικά timelines, ή ακόμη και μια πρωτότυπη ιστορία που να λειτουργεί αυτόνομα αλλά με αναφορές στο ευρύτερο σύμπαν της σειράς. Το μόνο βέβαιο είναι πως οι δημιουργοί θα επιδιώξουν να αποδώσουν στην οθόνη την ίδια ένταση και αδρεναλίνη που χαρακτηρίζουν τα παιχνίδια.

Καθώς η συμφωνία μόλις ανακοινώθηκε, το έργο βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα ούτε ο σκηνοθέτης ούτε τα μέλη του καστ, ενώ οι πρώτες εικόνες ή κάποιο trailer αναμένονται σε αρκετά χρόνια από τώρα. Το στοίχημα για την Paramount και την Activision είναι να δημιουργήσουν κάτι που να σέβεται τη μακρά παράδοση του Call of Duty, χωρίς να εγκλωβιστεί απλώς σε μια απλή μεταφορά σκηνών μάχης από το παιχνίδι στην οθόνη.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια εποχή όπου οι κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές videogames γνωρίζουν μεγάλη άνθηση. Από το The Last of Us στο HBO μέχρι το Super Mario Bros. Movie, το Χόλιγουντ έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο σε δημοφιλή franchises του gaming. Το Call of Duty, με την τεράστια παγκόσμια απήχησή του, φαντάζει ως το επόμενο μεγάλο βήμα.

