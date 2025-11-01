Call of Duty: Η κινηματογραφική μεταφορά του απέκτησε δύο ισχυρά ονόματα

Ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες αναμονής, το κινηματογραφικό σύμπαν του Call of Duty ετοιμάζεται να πάρει σάρκα και οστά. Η Activision και η Paramount ανακοίνωσαν ότι η πολυπόθητη live-action ταινία, που είχε «κολλήσει» για χρόνια στην ανάπτυξη, προχωρά επιτέλους με δύο ισχυρά ονόματα πίσω από το τιμόνι: τον Peter Berg και τον Taylor Sheridan.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο Τύπου της Paramount, ο Peter Berg θα αναλάβει τη σκηνοθεσία, τη συγγραφή και την παραγωγή της ταινίας, ενώ ο Taylor Sheridan θα συμμετάσχει επίσης στο σενάριο και στην παραγωγή. Η συνεργασία τους δεν είναι καινούργια: οι δύο δημιουργοί είχαν συναντηθεί το 2016 στο Hell or High Water, το βραβευμένο με τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ γουέστερν, ανάμεσά τους και για Καλύτερη Ταινία και Καλύτερο Σενάριο.

Ο Berg είναι γνωστός για τη δουλειά του στο Friday Night Lights, αλλά και για τη σκηνοθεσία blockbuster ταινιών όπως το Hancock με τον Will Smith και το Deepwater Horizon. Ο Sheridan, από την άλλη, θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς αφηγητές της σύγχρονης αμερικανικής τηλεόρασης, ως δημιουργός σειρών όπως το Yellowstone, το Tulsa King και το Landman.

Το κινηματογραφικό Call of Duty, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στοχεύει να «ενθουσιάσει τη διεθνή βάση θαυμαστών της σειράς, μεταφέροντας στη μεγάλη οθόνη όλα όσα αγαπούν οι παίκτες από το εμβληματικό franchise, ενώ παράλληλα θα ανοίγει το δρόμο για ένα νέο κοινό».

Η ιδέα μιας ταινίας βασισμένης στο Call of Duty δεν είναι καινούργια. Πρωτοανακοινώθηκε το 2015, με τον Ιταλό σκηνοθέτη Stefano Sollima (γνωστό από το Sicario: Day of the Soldado) να βρίσκεται τότε στο τιμόνι και με προγραμματισμένη κυκλοφορία το 2019. Ωστόσο, το project σύντομα μπήκε στο συρτάρι: το 2020, ο Sollima αποκάλυψε ότι η παραγωγή είχε μπει σε «αόριστη παύση» λόγω δημιουργικών διαφορών και αλλαγών στην κατεύθυνση της Activision.

Έκτοτε, επικράτησε σιωπή. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν η Paramount και η Activision ανακοίνωσαν επίσημα μια νέα συμφωνία για την ανάπτυξη της ταινίας – αυτή τη φορά με φρέσκο δημιουργικό όραμα και, κυρίως, με δύο από τους πιο ικανούς storytellers του Χόλιγουντ.

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την πλοκή, η επιλογή των Berg και Sheridan υποδηλώνει ότι η ταινία θα κινηθεί σε πιο ρεαλιστικά, δραματικά μονοπάτια, μακριά από την υπερβολική φαντασία που συχνά χαρακτηρίζει τις προσαρμογές video games.

Το Call of Duty, που έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 2003, έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα gaming franchises όλων των εποχών, με πάνω από 400 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως και τεράστια κοινότητα παικτών. Από το Modern Warfare έως το Black Ops, κάθε τίτλος έχει προσφέρει διαφορετική εκδοχή του πολέμου, από ρεαλιστικές απεικονίσεις μαχών έως πιο κινηματογραφικές αφηγήσεις. Η πρόκληση για την Paramount και την Activision είναι σαφής: να μεταφέρουν αυτό το μείγμα έντασης και συναισθήματος στη μεγάλη οθόνη χωρίς να προδώσουν τη βασική εμπειρία που έκανε τη σειρά τόσο δημοφιλή.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας ή πληροφορίες για το καστ, αν και η Paramount έχει επιβεβαιώσει ότι η ταινία προορίζεται για προβολή στις κινηματογραφικές αίθουσες.

[source]