Call of Duty: Black Ops 7, δείτε το πρώτο trailer για το Zombie Mode

Η αναμονή τελειώνει για τους φαν του Call of Duty, καθώς κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο trailer για το Zombies mode του Black Ops 7. Το νέο κεφάλαιο της σειράς υπόσχεται να συνεχίσει την ιστορία όπου την άφησε το Black Ops 6, φέρνοντας μαζί το νέο πλήρωμα με τους κλασικούς χαρακτήρες των Zombies της Treyarch.

Το trailer με τίτλο Ashes of the Damned δείχνει την ομάδα του Weaver να συναντά τους Takeo, Dempsey, Nikolai και Richtofen μέσα στους πύργους Janus. Ωστόσο, οι πύργοι και όλοι οι χαρακτήρες έχουν μεταφερθεί στην επικίνδυνη διάσταση Dark Aether, θέτοντας τους αντιμέτωπους με μια σειρά από ζόμπι και έναν μυστηριώδη νέο εχθρό. Ο κακός φαίνεται να είναι ένας άνδρας με νότια προφορά και καουμπόικο καπέλο, ο οποίος κουβαλά αιχμαλωτισμένα κεφάλια ζόμπι και χρησιμοποιεί μαγικές δυνάμεις για να απορροφήσει τη ζωτική ενέργεια των ομάδων, αφήνοντας τους χαρακτήρες με μοβ μάτια και ημι-ζομπιοποιημένους. Η ιστορία του Black Ops 7 φαίνεται να περιστρέφεται γύρω από την αναζήτηση των ψυχών τους και την απόδραση από το Dark Aether.

Το Zombies mode του Black Ops 7 προσφέρει τον μεγαλύτερηο χάρτη που έχει δει ποτέ η σειρά. Η διαδρομή διαδραματίζεται μέσα στο Dark Aether και εμπνέεται από τη δημοφιλή map Tranzit του Black Ops 2. Ένα νέο Wonder Vehicle επιτρέπει στους παίκτες να μετακινούνται με ασφάλεια ανάμεσα σε επικίνδυνες περιοχές, και μάλιστα η Activision φαίνεται να προετοιμάζει και μια πραγματική εκδοχή αυτού του οχήματος, όπως φάνηκε σε πρόσφατο online stream.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι χαρακτήρες στο Black Ops 7 δεν είναι οι γνωστές εκδοχές Ultimis ή Primis που έχουμε δει σε προηγούμενα παιχνίδια. Η Treyarch επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για «ποτέ πριν εμφανισμένες ενσαρκώσεις» της αρχικής ομάδας των Zombies, προσφέροντας φρέσκια εμπειρία και νέες δυνατότητες στους παίκτες.

Το Black Ops 7 αναμένεται να προσφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για το Zombies mode την επόμενη εβδομάδα, ενώ νέα στοιχεία και ζωντανά gameplay θα παρουσιαστούν στο Call of Duty: Next event στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, η beta για το multiplayer θα ξεκινήσει στις 2 Οκτωβρίου για Xbox, PlayStation και PC, προσφέροντας στους παίκτες πρώιμη πρόσβαση στις νέες λειτουργίες.

Η επίσημη κυκλοφορία του Call of Duty: Black Ops 7 είναι προγραμματισμένη για τις 14 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο για PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One και PC.