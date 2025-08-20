Call of Duty: Black Ops 7, νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας!

Η Gamescom Opening Night Live έφερε μαζί της μια από τις πιο πολυαναμενόμενες παρουσιάσεις της χρονιάς: το Call of Duty: Black Ops 7. Η Microsoft και η Activision αποκάλυψαν εκτενή στοιχεία για το νέο κεφάλαιο του εμβληματικού franchise, σε συνεργασία με τις Treyarch και Raven Software, συνοδεύοντάς τα με ένα εντυπωσιακό trailer γεμάτο κινηματογραφική ένταση και καταιγιστική δράση.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή είναι η εισαγωγή της τετραπλής συνεργασίας στην καμπάνια. Παράλληλα, οι δημιουργοί διαβεβαίωσαν ότι το παιχνίδι θα παραμείνει πλήρως απολαυστικό και για όσους προτιμούν να το βιώσουν solo, με τις γνώριμες, γραμμικές αποστολές που μοιάζουν να ξεπηδούν από ταινία δράσης να επιστρέφουν δυναμικά.

Στο κέντρο της ιστορίας συναντάμε τον David Mason και την ομάδα JSOC, μια επίλεκτη μονάδα Operators που καταφθάνει στην πόλη Avalon αναζητώντας απαντήσεις. Εκεί έρχονται αντιμέτωποι με ένα οπλικό σύστημα ικανό να μετατρέψει τον φόβο σε όπλο μαζικής τρομοκρατίας. Το σενάριο πλέκεται γύρω από την επανεμφάνιση του Menendez, μιας εμβληματικής φιγούρας του σύμπαντος Black Ops, και την απειλή που κρύβεται πίσω από αυτό το φρικτό δημιούργημα. Ο Mason και οι σύντροφοί του πρέπει να ξετυλίξουν την αλήθεια πριν η παγκόσμια ασφάλεια καταρρεύσει – ή πριν χάσουν οι ίδιοι τον έλεγχο της λογικής τους.

Η καμπάνια δεν είναι το μόνο στοιχείο που δίνει έμφαση στη συνεργασία. Η Treyarch ανακοίνωσε ότι το κλασικό Zombies mode επιστρέφει, αυτή τη φορά με τον μεγαλύτερο χάρτη που έχει σχεδιάσει ποτέ το στούντιο για round-based εμπειρία. Μαζί με αυτό, οι Survival maps κάνουν comeback, προσφέροντας στους φίλους του mode περισσότερες ευκαιρίες για μαραθώνιες συνεδρίες γεμάτες αδρεναλίνη.

Στο κομμάτι του multiplayer, το Black Ops 7 φέρνει πλούσιο περιεχόμενο: 16 χάρτες για κλασικές μάχες 6vs6 και δύο τεράστιες αρένες για 20vs20 Skirmish. Οι τοποθεσίες καλύπτουν διαφορετικές γωνιές του κόσμου, από την Ιαπωνία και την Αλάσκα έως την Avalon και την αυστραλιανή Outback. Ορισμένοι χάρτες μάλιστα επιστρέφουν πλήρως ανανεωμένοι, σε remastered εκδοχές, προσφέροντας έναν συνδυασμό νοσταλγίας και φρεσκάδας.

Σε ό,τι αφορά το gameplay, οι παίκτες θα δουν τη μηχανική του Omnimovement να επιστρέφει από τον προηγούμενο τίτλο, εμπλουτισμένη αυτή τη φορά με wall jumps και combat rolls που υπόσχονται πιο δυναμικές και θεαματικές μάχες. Αντίθετα, το Tactical Sprint αποσύρεται, με την Treyarch να δείχνει ότι προσαρμόζει συνεχώς τις ισορροπίες ώστε να βελτιώσει την εμπειρία μάχης.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά που η σειρά Call of Duty κυκλοφορεί δύο συνεχόμενα παιχνίδια υπό το όνομα Black Ops. Μόλις πέρυσι, η Treyarch και η Raven Software παρουσίασαν το Black Ops 6, προσφέροντας πλήρη καμπάνια, co-op Zombies και πλούσιο multiplayer. Το γεγονός ότι ακολουθεί άμεσα το Black Ops 7 δείχνει ξεκάθαρα τη δυναμική που έχει αποκτήσει το συγκεκριμένο υποσύμπαν, αλλά και τη στρατηγική της Activision να διατηρήσει το ενδιαφέρον της κοινότητας σε υψηλά επίπεδα.

Για όσους ανυπομονούν να δοκιμάσουν το παιχνίδι πριν από την κυκλοφορία του, μια beta έχει ήδη προγραμματιστεί. Στις 2 Οκτωβρίου ξεκινά η πρώιμη πρόσβαση για όσους προπαραγγείλουν οποιαδήποτε έκδοση ή είναι συνδρομητές στο Xbox Game Pass, PC Game Pass ή Xbox Game Pass Ultimate. Από τις 5 Οκτωβρίου, η beta θα ανοίξει σε όλους τους παίκτες, δίνοντας την ευκαιρία για μια πρώτη γεύση από τις μάχες του νέου Black Ops.

Η επίσημη κυκλοφορία έχει οριστεί για τις 14 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη σε PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 και PlayStation 4.