Logitech Signature Comfort Plus: Νέο M850 L ποντίκι και MK880 πληκτρολόγιο από 59,99€ στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η Logitech ανακοινώνει τη διάθεση του νέου σετ Signature Comfort Plus, σχεδιασμένο για να κάνει τις απαιτητικές ημέρες στο γραφείο πιο άνετες.

Η σειρά περιλαμβάνει το ποντίκι M850 L, το πρώτο της εταιρείας με μαλακή βάση στήριξης για την παλάμη, και το σετ πληκτρολογίου-ποντικιού MK880.

Προσφέρεται συμβατότητα με πολλαπλά λειτουργικά συστήματα και δυνατότητα άμεσης εναλλαγής μεταξύ έως και τριών συσκευών μέσω της λειτουργίας Easy-Switch.

Ενσωματώνεται πλήκτρο AI Launch Key για άμεση πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το Copilot, το Gemini ή το ChatGPT μέσω της εφαρμογής Logi Options+.

Διατίθενται ειδικές επαγγελματικές εκδόσεις (for Business) που εξοπλίζονται με τον ασφαλή ασύρματο δέκτη Logi Bolt USB-C και υποστηρίζουν το Logitech Sync.

Το κόστος διαμορφώνεται στα 59,99 EUR για το M850 L και στα 115 EUR για το σετ MK880.

Η σύγχρονη πραγματικότητα των πολύωρων παραμονών μπροστά στις οθόνες επιβάλλει περιφερειακά που δεν επιβαρύνουν το μυοσκελετικό σύστημα. Η Logitech παρουσιάζει το πρώτο σετ πληκτρολογίου και ποντικιού με ενσωματωμένο στήριγμα παλάμης για μέγιστη άνεση στην εργασία. Το νέο Signature Comfort Plus είναι σχεδιασμένο ακριβώς για αυτές τις μακρές ημέρες στο γραφείο, όπου οι επαγγελματικές και προσωπικές υποχρεώσεις αλληλεπικαλύπτονται διαρκώς.

Η ναυαρχίδα της σειράς στον τομέα των ποντικιών, το M850 L, παρουσιάζει για πρώτη φορά τον σχεδιασμό μαξιλαριού παλάμης της Logitech. Αυτή η φυσική υποστήριξη συνδυάζεται με ένα σμιλεμένο σχήμα, ιδανικό για δεξιόχειρες, καθώς και με λαστιχένιες πλευρικές λαβές, οι οποίες προσφέρουν μια πιο χαλαρή αίσθηση κατά τη διάρκεια πολλών ωρών χρήσης. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, το μαξιλάρι παλάμης έχει δοκιμαστεί στην πράξη από επαγγελματίες και είναι προσαρμοσμένο για τις πραγματικές, εξαντλητικές ημέρες εργασίας.

Αντίστοιχα, το πληκτρολόγιο του σετ MK880 αναβαθμίζει την εμπειρία δακτυλογράφησης. Διαθέτει πλήκτρα με βαθύ μαξιλάρι και ένα ενσωματωμένο στήριγμα παλάμης κατασκευασμένο από διπλό αφρό. Για την εξατομίκευση της στάσης των χεριών, το MK880 προσφέρει ρυθμιζόμενες καμπύλες γωνίες πληκτρολόγησης στις 0°, 4° και 8°, διασφαλίζοντας την κατάλληλη κλίση για παρατεταμένες συνεδρίες.

Ο Art O'Gnimh, Γενικός Διευθυντής της ομάδας Mice & Keyboard Solutions της Logitech, δηλώνει χαρακτηριστικά πως οι σημερινοί εργαζόμενοι μεταβαίνουν συνεχώς από τη μία εργασία στην άλλη και από τη μία οθόνη στην άλλη. Σκοπός των νέων περιφερειακών είναι να εξαλείφουν τους μικρούς περισπασμούς και να προσφέρουν άνεση, καθιστώντας τη ροή της ημέρας πιο ομαλή.

Συνδεσιμότητα, ΑΙ και αθόρυβη παραγωγικότητα

Η τεχνική υποδομή της σειράς Signature Comfort Plus έχει δομηθεί γύρω από την πολυδιεργασία και τους υβριδικούς χώρους εργασίας. Και τα δύο περιφερειακά φέρουν σχεδιασμό για αθόρυβη εμπειρία παραγωγικότητας. Τα αθόρυβα κλικ του ποντικιού και η πληκτρολόγηση με χαμηλότερο θόρυβο είναι κρίσιμα χαρακτηριστικά για τη μείωση των περισπασμών, ειδικά σε κοινόχρηστους χώρους.

Το ποντίκι εξοπλίζεται με την τεχνολογία έξυπνης κύλισης SmartWheel, προσφέροντας εξαιρετική ακρίβεια και δυνατότητα γρήγορης κύλισης σε εκτενή έγγραφα. Ένα από τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά της σειράς είναι η λειτουργία Easy-Switch. Μέσω αυτής, και με το πάτημα των αντίστοιχων πλήκτρων, οι χρήστες μπορούν να μεταβαίνουν άμεσα και με ευκολία από τον υπολογιστή εργασίας στο προσωπικό τους laptop ή στο tablet, υποστηρίζοντας ταυτόχρονη σύνδεση σε έως και τρεις συσκευές. Η συμβατότητα είναι καθολική, με διάταξη για πολλαπλά λειτουργικά συστήματα όπως Windows, macOS και ChromeOS.

Στον τομέα του λογισμικού, η Logitech αξιοποιεί τις εφαρμογές Logi Options+ και Logi Tune. Μέσω του Logi Options+, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αντιστοιχίσει «Έξυπνες Ενέργειες» αυτοματοποιώντας επαναλαμβανόμενες ρουτίνες. Η πιο αξιοσημείωτη προσθήκη είναι η ενσωμάτωση του προσαρμόσιμου πλήκτρου AI Launch. Αυτό το φυσικό πλήκτρο προσφέρει άμεση πρόσβαση σε δημοφιλή εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το Copilot, το Gemini ή το ChatGPT. Επιπρόσθετα, με τη χρήση του λογισμικού Logi Tune, οι χρήστες μπορούν να αντιστοιχίσουν συγκεκριμένες λειτουργίες και χειριστήρια για δημοφιλείς πλατφόρμες τηλεδιασκέψεων, όπως το Zoom Workplace και το Microsoft Teams.

Οι επαγγελματικές εκδόσεις και το Logitech Sync

Για μεγάλες επιχειρήσεις και τμήματα IT, η απλή καταναλωτική έκδοση δεν αρκεί. Η σειρά Signature Comfort Plus for Business έχει προσαρμοστεί αποκλειστικά για εγκατάσταση σε μεγάλη κλίμακα, συνδυάζοντας την άνεση των εργαζομένων με την ασφαλή συνδεσιμότητα.

Οι εκδόσεις αυτές περιλαμβάνουν στη συσκευασία τους τον ασύρματο δέκτη Logi Bolt USB-C. Αυτό το πρότυπο διασφαλίζει ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και σε περιβάλλοντα με υψηλή πυκνότητα ασύρματων δικτύων. Επιπλέον, τα μοντέλα της επαγγελματικής έκδοσης υποστηρίζονται πλήρως από το Logitech Sync. Το Sync είναι η πλατφόρμα διαχείρισης συσκευών της Logitech, η οποία παρέχει μια ασφαλή και επεκτάσιμη προσέγγιση για την απομακρυσμένη διαχείριση. Μέσω αυτού, οι ομάδες IT έχουν κεντρική εικόνα της κατάστασης του στόλου των συσκευών και των ενημερώσεων του υλικολογισμικού.

Βιωσιμότητα και τιμολόγηση στην Ελλάδα

Η Logitech σχεδιάζει λύσεις υλικού προσπαθώντας να ωφελήσει τόσο τους ανθρώπους όσο και τον πλανήτη. Το Signature Comfort Plus έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τις αρχές του Design for Sustainability. Εξαρτώμενο από το χρώμα, τα πλαστικά μέρη της σειράς κατασκευάζονται από 49% έως 77% πιστοποιημένο ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενισχύοντας την κυκλικότητα. Παράλληλα, οι συσκευασίες προέρχονται από χαρτί με πιστοποίηση FSC. Η αντοχή στον χρόνο εξασφαλίζεται και μέσω της ενεργειακής διαχείρισης, καθώς η μπαταρία του πληκτρολογίου προσφέρει διάρκεια ζωής έως και τρία έτη, ενώ του ποντικιού αγγίζει τα δύο έτη. Επίσης, το πληκτρολόγιο διαθέτει σχεδιασμό ανθεκτικό σε υγρά.

Όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική (MSRP) και τη διαθεσιμότητα, τα δεδομένα διαμορφώνονται ως εξής: