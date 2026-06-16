Νέα περιφερειακά Logitech G3: Χαρακτηριστικά, διαθεσιμότητα και τιμές στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η Logitech G επέκτεινε τη σειρά προϊόντων της για PC Gaming με την παρουσίαση του ποντικιού G305 X SUPERLIGHT και του πληκτρολογίου G316 X 98.

Οι νέες συσκευές ενσωματώνουν τον εξελιγμένο αισθητήρα HERO 2 ανάλυσης 44K DPI και δέκτη PRO LIGHTSPEED για ρυθμό αναφοράς 8 kHz.

Το G305 X SUPERLIGHT ζυγίζει περίπου 59 γραμμάρια, προσφέρει αυτονομία άνω των 130 ωρών και προωθεί το «Δικαίωμα στην Επισκευή» με εμφανείς βίδες.

Το μηχανικό πληκτρολόγιο G316 X 98 διαθέτει hot-swappable διακόπτες, εσωτερικό σχεδιασμό snap-fit gasket και διαδραστική οθόνη dot-matrix.

Τα δύο νέα προϊόντα θα κυκλοφορήσουν στην αγορά στις 30 Ιουνίου 2026, με προτεινόμενες τιμές λιανικής 84,99€ για το ποντίκι και 124,99€ για το πληκτρολόγιο.

Το οικοσύστημα ολοκληρώνεται με τα ήδη διαθέσιμα ασύρματα ακουστικά G325, τα οποία φέρουν τεχνολογία μείωσης θορύβου μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Η Logitech G προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της επέκτασης για τη σειρά προϊόντων PC Gaming G3 Series. Η κεντρική φιλοσοφία της εταιρείας για τη συγκεκριμένη κυκλοφορία επικεντρώνεται στην παροχή κορυφαίας τεχνολογίας και επαγγελματικής απόδοσης σε προσιτή τιμή.

Η διευρυμένη σειρά περιλαμβάνει πλέον το νέο ασύρματο ποντίκι gaming G305 X SUPERLIGHT καθώς και το ενσύρματο μηχανικό πληκτρολόγιο gaming G316 X 98. Αυτά τα δύο περιφερειακά πλαισιώνουν το ήδη υπάρχον gaming headset G325 (αλλά και το G321), διαμορφώνοντας ένα πλήρες οικοσύστημα εξοπλισμού για επιτραπέζιους υπολογιστές. Όπως δήλωσε ο Arnaud Perret-Gentil, επικεφαλής προϊόντων PC Gaming και Creators της Logitech G, η σειρά ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά, όπως τον αισθητήρα HERO 2 υπο-μικρού μεγέθους, προσφέροντας στους καθημερινούς παίκτες τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν την εμπειρία τους σε προσιτό κόστος.

G305 X SUPERLIGHT: Η εξέλιξη ενός κλασικού μοντέλου

Το αρχικό μοντέλο G305 υπήρξε μια ιδιαίτερα δημοφιλής επιλογή για το ευρύ κοινό, κερδίζοντας την προτίμηση των χρηστών χάρη στην αξιοπιστία και το κλασικό του σχήμα. Το νέο G305 X SUPERLIGHT διατηρεί αυτό το εμβληματικό σχήμα, ωστόσο έχει επανασχεδιαστεί ριζικά ώστε το βάρος του να μειωθεί σημαντικά, φτάνοντας περίπου τα 59 γραμμάρια.

Στο εσωτερικό του, η συσκευή εξοπλίζεται με τον εκσυγχρονισμένο αισθητήρα HERO 2, ο οποίος υποστηρίζει ανάλυση έως 44K DPI. Σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση του δέκτη PRO LIGHTSPEED, το ποντίκι επιτυγχάνει ρυθμό αναφοράς της τάξης των 8 kHz. Τα χαρακτηριστικά αυτά μεταφράζονται σε εξαιρετική ακρίβεια και σχεδόν ακαριαία απόκριση σε κάθε κίνηση, παρέχοντας ταχύτητες επαγγελματικού επιπέδου esports.

Στον τομέα της ευελιξίας, το G305 X SUPERLIGHT υποστηρίζει πολλαπλές λειτουργίες σύνδεσης, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν μεταξύ ασύρματης τεχνολογίας LIGHTSPEED εξαιρετικά χαμηλής καθυστέρησης, σύνδεσης μέσω Bluetooth, ή ακόμη και κλασικής ενσύρματης σύνδεσης. Η ενεργειακή του αποδοτικότητα είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς προσφέρει διάρκεια ζωής μπαταρίας που ξεπερνά τις 130 ώρες. Παράλληλα, η επαναφόρτιση πραγματοποιείται μέσω θύρας USB-C, με μόλις δύο λεπτά φόρτισης να επαρκούν για την εξασφάλιση έως και 3,5 ωρών παιχνιδιού.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη βιώσιμη σχεδίαση. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο με τη χρήση τουλάχιστον 51% ανακυκλωμένου πλαστικού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι βίδες του ποντικιού παραμένουν εμφανείς, μια σχεδιαστική επιλογή που στοχεύει στην υποστήριξη του «Δικαιώματος στην Επισκευή» (Right to Repair), παρατείνοντας έτσι τη συνολική διάρκεια ζωής της συσκευής. Το G305 X SUPERLIGHT αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λευκό και μαύρο χρώμα στις 30 Ιουνίου 2026, με τη συνιστώμενη λιανική τιμή να ορίζεται στα 84,99€.

G316 X 98: Μηχανικό πληκτρολόγιο με custom χαρακτηριστικά

Στον τομέα των πληκτρολογίων, η Logitech G παρουσίασε το ενσύρματο G316 X 98. Το συγκεκριμένο μοντέλο επιχειρεί να συνδυάσει την premium αίσθηση και τον ποιοτικό ήχο που συναντά κανείς σε ακριβές custom κατασκευές, διατηρώντας παράλληλα τις υψηλές ταχύτητες που απαιτούνται στο ανταγωνιστικό gaming. Η απόδοσή του αγγίζει τα 8 kHz, εξασφαλίζοντας χρόνο απόκρισης μόλις 0,125 ms για ομαλή και ακριβή εκτέλεση κάθε εντολής.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός του πληκτρολογίου βασίζεται στην καινοτόμο τεχνολογία snap-fit gasket. Αυτή η χειροποίητη, πολλαπλών επιπέδων κατασκευή διασφαλίζει τη δομική ακεραιότητα χωρίς τη χρήση βιδών, ενώ παράλληλα βελτιστοποιεί την ακουστική συμπεριφορά των πλήκτρων, προσφέροντας έναν ιδιαίτερα ικανοποιητικό και «γεμάτο» ήχο κατά την πληκτρολόγηση. Επιπλέον, το G316 X 98 ενσωματώνει διακόπτες που αντικαθίστανται εν θερμώ (hot-swappable switches), καθώς και συμβατά καπάκια πλήκτρων cross-hatch, δίνοντας στον χρήστη τον πλήρη έλεγχο της προσωποποιημένης εμπειρίας.

Στο επάνω μέρος της διάταξης ξεχωρίζει μια ενσωματωμένη διαδραστική οθόνη LED dot-matrix η οποία, σε συνεργασία με έναν ειδικό επιλογέα ελέγχου, προσφέρει άμεση πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν άμεσα τον ρυθμό αναφοράς, τη φωτεινότητα, καθώς και να ελέγξουν την αναπαραγωγή μουσικής και την ένταση του ήχου. Η συσκευή διαθέτει επίσης μια φωτεινή μπάρα LIGHTSYNC RGB με 30 προσαρμόσιμες ζώνες, η οποία παρέχει οπτική ανατροφοδότηση για τις εντολές του επιλογέα, αλλά και ανεξάρτητο φωτισμό LIGHTSYNC RGB ανά πλήκτρο. Όλες οι παραμετροποιήσεις (μακροεντολές, αντιστοιχίσεις πλήκτρων, προφίλ φωτισμού) πραγματοποιούνται μέσω του λογισμικού Logitech G HUB. Η συνιστώμενη λιανική τιμή για το G316 X 98 ανέρχεται στα 124,99€, με αναμενόμενη ημερομηνία κυκλοφορίας τις 30 Ιουνίου 2026, τόσο σε μαύρο όσο και σε λευκό χρώμα.

Το ολοκληρωμένο power ecosystem: G325 LIGHTSPEED Headset

Η πλήρης εμπειρία της νέας γενιάς περιφερειακών έρχεται να «δέσει» με το ασύρματο gaming headset G325 LIGHTSPEED. Κυκλοφορώντας νωρίτερα μέσα στο έτος, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της σειράς. Σχεδιασμένο με μινιμαλιστική αισθητική, εστιάζει στην ολοήμερη άνετη εφαρμογή.

Σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών, αποδίδει ήχο υψηλής ποιότητας 24-bit. Το ενσωματωμένο μικρόφωνό του κάνει χρήση τεχνολογίας μείωσης θορύβου η οποία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη, εξασφαλίζοντας κρυστάλλινη επικοινωνία κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σε αντίθεση με τα νέα ποντίκια και πληκτρολόγια που αναμένονται στο τέλος του μήνα, το headset G325 είναι ήδη διαθέσιμο στα καταστήματα με συνιστώμενη τιμή λιανικής τα 84,99€.