Σύνοψη

Η Xiaomi ανακοίνωσε την κυκλοφορία τριών νέων συσκευών στην Ελλάδα: το smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm, το fitness tracker Xiaomi Smart Band 11 και τα ασύρματα open-ear ακουστικά Xiaomi Clip.

Όλες οι νέες φορετές συσκευές της εταιρείας ενσωματώνουν το ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα Xiaomi HyperOS 4, το οποίο προσφέρει ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες και βελτιωμένη αλληλεπίδραση.

Το Xiaomi Watch S5 41mm (279,00€) διαθέτει οθόνη AMOLED με φωτεινότητα 3.000 nits και υποστηρίζει ανέπαφες πληρωμές μέσω Google Wallet και Xiaomi Pay.

Το Xiaomi Smart Band 11 (από 69,90€) εξασφαλίζει αυτονομία έως και 21 ημέρες, παρέχοντας δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης με συσκευές Android και iOS.

Τα ακουστικά Xiaomi Clip (178,99€) αποτελούν την πρώτη open-ear υλοποίηση της εταιρείας, ζυγίζουν μόλις 5,5 γραμμάρια ανά ακουστικό και υποστηρίζουν το πρωτόκολλο LHDC 5.0 για ήχο υψηλής ανάλυσης.

Η επένδυση της Xiaomi στην κατηγορία των φορετών συσκευών συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς η εταιρεία προχώρησε στο επίσημο λανσάρισμα τριών νέων προϊόντων που εμπλουτίζουν το διαθέσιμο χαρτοφυλάκιό της στην ελληνική αγορά. Διατηρώντας την εστίαση στην ομαλή ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα των χρηστών, τα ολοκαίνουργια Xiaomi Watch S5 41mm, Xiaomi Smart Band 11 και τα ακουστικά ανοιχτού τύπου Xiaomi Clip έρχονται εξοπλισμένα με το ανανεωμένο περιβάλλον χρήσης Xiaomi HyperOS 4, αναβαθμισμένους αισθητήρες παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης και εκτεταμένες επιλογές συνδεσιμότητας.

Xiaomi Watch S5 41mm: Υψηλή φωτεινότητα οθόνης και ενσωμάτωση ανέπαφων πληρωμών

Το νέο smartwatch της Xiaomi κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι και ενσωματώνει έξυπνες λειτουργίες που διευκολύνουν τον χρήστη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, διατηρώντας παράλληλα την κομψότητα ενός παραδοσιακού ρολογιού. Η συσκευή διαθέτει μια κυκλική οθόνη τεχνολογίας AMOLED με διαγώνιο 1,32 ιντσών, η οποία φιλοξενείται σε ένα σώμα πάχους μόλις 9,9 χιλιοστών, επιτυγχάνοντας εξαιρετική ευκρίνεια χάρη στη μέγιστη φωτεινότητα των 3.000 nits, γεγονός που εγγυάται την άνετη ανάγνωση των δεδομένων κάτω από το άμεσο ηλιακό φως. Το εσωτερικό της κάσας φιλοξενεί μια μπαταρία χωρητικότητας 590mAh, η οποία, με τη συμβολή της κατασκευής One Glass Solution, μπορεί να προσφέρει αυτονομία που αγγίζει τις 14 ημέρες, ανάλογα με τη χρήση.

Ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη για τους χρήστες στην Ελλάδα αποτελεί η ενσωμάτωση του Google Wallet, το οποίο επιτρέπει την πραγματοποίηση ανέπαφων πληρωμών μέσω της τεχνολογίας NFC, με τις συναλλαγές να προστατεύονται από τα αυστηρά πρωτόκολλα κρυπτογράφησης της Google. Παράλληλα, υποστηρίζεται και το σύστημα Xiaomi Pay, το οποίο διευρύνει τις επιλογές πληρωμών μέσω συνεργασιών με τη Visa και τη Mastercard, καλύπτοντας περισσότερες από 300 συνεργαζόμενες τράπεζες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το λογισμικό HyperOS 4 φέρνει ένα επανασχεδιασμένο Control Center και τη λειτουργία Minus One Screen Smart Assistant, η οποία συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες πληροφορίες όπως δεδομένα άσκησης, δελτίο καιρού και στοιχεία υγείας σε μία ενιαία οθόνη.

Στον τομέα της καταγραφής δραστηριοτήτων, το Watch S5 41mm προσφέρει πάνω από 150 λειτουργίες άθλησης, ενώ ενσωματώνει τον εξελιγμένο αλγόριθμο Sleep Algorithm 2.0, ο οποίος βελτιώνει κατά 11% την ακρίβεια αναγνώρισης της ώρας έναρξης και λήξης του ύπνου και κατά 14% την ανάλυση των επιμέρους σταδίων του.

Η συσκευή είναι ήδη διαθέσιμη στις αποχρώσεις Black και Light Blue με προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 279,00€.

Xiaomi Smart Band 11: Ενισχυμένη αυτονομία και προηγμένοι αισθητήρες βιομετρικών δεδομένων

Εκπροσωπώντας την πιο επιτυχημένη εμπορικά κατηγορία προϊόντων της εταιρείας με πάνω από 240 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το νέο fitness tracker έρχεται με αναβαθμισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και πολλαπλές επιλογές υλικών κατασκευής. Η συσκευή φέρει μια οθόνη AMOLED 1,72 ιντσών με συμμετρικά περιθώρια και μέγιστη φωτεινότητα που φτάνει τα 2.000 nits, επιτρέποντας την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση σε εξωτερικούς χώρους. Οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στη βασική έκδοση με πλαίσιο αλουμινίου στα χρώματα Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose και Moon Gold, και στις ειδικές εκδόσεις NFC που προσφέρονται σε κεραμικό Pearl White και μεταλλικό Unibody Purple φινίρισμα.

Η μπαταρία του Smart Band 11 εξασφαλίζει λειτουργία έως και 21 ημέρες για το βασικό μοντέλο και 18 ημέρες για την έκδοση με υποστήριξη NFC, κάτω από συνθήκες ελαφριάς χρήσης. Το σύστημα αισθητήρων PPG με διπλό LED και φωτοανιχνευτή πετυχαίνει ακρίβεια 98,2% στη μέτρηση των καρδιακών παλμών, ενώ η συσκευή είναι πλήρως αδιάβροχη με πιστοποίηση 5ATM, επιτρέποντας την υποβρύχια καταγραφή δεδομένων κατά την κολύμβηση. Το λογισμικό HyperOS 4 εξασφαλίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς επιτρέπει την ταυτόχρονη σύνδεση του tracker με ένα smartphone της Xiaomi και ένα iPhone της Apple, προβάλλοντας ειδοποιήσεις και από τα δύο οικοσυστήματα.

Η τιμή του ξεκινά από τα 69,90€.

Xiaomi Clip: Άνετη εφαρμογή και τεχνολογία ήχου ανοιχτού τύπου

Ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για ακουστικά που δεν απομονώνουν πλήρως τον χρήστη από το περιβάλλον του, η Xiaomi παρουσίασε τα πρώτα της clip-on open-ear ακουστικά. Με βάρος που δεν ξεπερνά τα 5,5 γραμμάρια ανά μονάδα, τα Xiaomi Clip χρησιμοποιούν μια εύκαμπτη γέφυρα από κράμα με μνήμη σχήματος, η οποία προσαρμόζεται ανατομικά στο αυτί παρέχοντας σταθερότητα χωρίς να ασκεί πίεση στον ακουστικό πόρο. Το ακουστικό κομμάτι αναλαμβάνει ένας δυναμικός οδηγός 11 χιλιοστών, του οποίου το διάφραγμα διαθέτει επικάλυψη από μικροκρυσταλλικό μέταλλο για την πιστή αναπαραγωγή των χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός των ακουστικών περιλαμβάνει υποστήριξη για το πρωτόκολλο συμπίεσης LHDC 5.0 και πιστοποίηση Hi-Res Audio Wireless, εξασφαλίζοντας υψηλή λεπτομέρεια στην αναπαραγωγή ήχου από συμβατές πηγές. Για την καθαρότητα των τηλεφωνικών κλήσεων φροντίζει ένα προηγμένο σύστημα τριών συμβατικών μικροφώνων, το οποίο συνεπικουρείται από ένα μικρόφωνο οστικής αγωγιμότητας (VPU) και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για την αποτελεσματική καταστολή των εξωτερικών θορύβων. Η συνολική αυτονομία της συσκευής μπορεί να φτάσει τις 38 ώρες με τη χρήση της θήκης φόρτισης RingBox, ενώ τα ίδια τα ακουστικά αντέχουν έως και 9 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση.

Επιπλέον, τα Xiaomi Clip φέρουν πιστοποίηση IP57 για προστασία από τη σκόνη και το νερό, υποστηρίζουν το δίκτυο Apple Find My για εύκολο εντοπισμό της θήκης και προσφέρονται σε τέσσερα χρώματα έναντι 178,99€.