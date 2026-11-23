Διαφημιστική καταχώριση της Samsung Electronics Ελλάς Μ.Α.Ε. με έδρα επί της Λ. Κηφισίας 24Α, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.15125 και αρ. ΓΕΜΗ 009349401000

Ο Νοέμβριος αποτελεί αφορμή για όσους σχεδιάζουν να ανανεώσουν τον τεχνολογικό ή οικιακό τους εξοπλισμό. Με την Black Friday να κορυφώνεται την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, οι Black Friday προσφορές της Samsung βρίσκονται σε εξέλιξη στο Samsung.com/gr. Έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026 (ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων), μπορείτε να βρείτε εκπληκτικές τιμές σε επιλεγμένα Samsung προϊόντα, καλύπτοντας ανάγκες επικοινωνίας, εργασίας, ψυχαγωγίας και καθημερινής φροντίδας του σπιτιού.

Επιπλέον, για αγορές συνολικής αξίας 799€ και άνω μέσω του Samsung.com/gr, κερδίζετε επιπλέον όφελος 5% πληρώνοντας μέσω Samsung Pay με συμβατή κάρτα Visa της Τράπεζας Alpha Bank ή της Πειραιώς. Η προσφορά ισχύει έως 30.11.2026 ή μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων. Εξαιρείται το ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις. Το Samsung Pay περιλαμβάνεται στο Samsung Wallet (Galaxy Store) και απαιτεί συμβατή συσκευή Galaxy με Android 12 ή νεότερο και Samsung Account. Ισχύουν οι όροι της κάρτας.

Galaxy Smartphone σε Black Friday τιμές

Η επιλογή ενός νέου smartphone παραμένει στην κορυφή των αναζητήσεων, καθώς συγκεντρώνει την επικοινωνία, τη φωτογραφία, την εργασία και την ψυχαγωγία της ημέρας. Στη σελίδα των Samsung Galaxy Smartphone, οι προσφορές καλύπτουν διαφορετικές απαιτήσεις χρήσης και προϋπολογισμού. Στη σειρά Galaxy S26, το Galaxy S26 (256 GB) διατίθεται από 1.149,00€ στα 949,00€ (όφελος 200,00€), ενώ το Galaxy S26 FE (256 GB) υποχωρεί από 899,00€ στα 699,00€ (όφελος 200,00€), προσφέροντας φωτεινές οθόνες AMOLED, προηγμένες κάμερες και εργαλεία Galaxy AI για καθημερινή οργάνωση και επεξεργασία περιεχομένου.

Για όσους προτιμούν τη σειρά Galaxy A, το Galaxy A57 5G προσφέρεται από 589,91€ στα 479,90€ (όφελος 110,01€), το Galaxy A37 5G από 479,90€ στα 379,90€ (όφελος 100,00€) και το Galaxy A27 5G από 379,90€ στα 299,90€ (όφελος 80,00€), συνδυάζοντας 5G συνδεσιμότητα, αυτονομία μπαταρίας και υψηλής ποιότητας κάμερα σε προσιτή τιμή. Παράλληλα, στη σελίδα της κατηγορίας θα βρείτε σε ειδικές Black Friday τιμές το Galaxy S26 Ultra 256GB στα 1.349€ (από 1.599€)αλλά και αναδιπλούμενες συσκευές, όπως τα Galaxy Z Fold8 Ultra 256B στα 1.929€ (από 2.279€) , Galaxy Z Fold8 512GB στα 1.929€ (από 2.279€)και Galaxy Z Flip8 512GB στα 1.299€ (από 1.549€), για την αγορά των οποίων μπορείτε να λάβετε το επιπλέον όφελος 5%, το οποίο ισχύει για πληρωμές 799€ και άνω μέσω Samsung Pay.

Galaxy Tablet για παραγωγικότητα, μελέτη και ψυχαγωγία

Εξίσου ενδιαφέρουσες επιλογές συναντά κανείς και στην κατηγορία των Samsung Galaxy Tablet, όπου οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για να προσαρμόζονται τόσο σε απαιτητικές επαγγελματικές ροές εργασίας όσο και στη χαλάρωση όλης της οικογένειας. Στη σειρά Galaxy Tab S, το Galaxy Tab S10 Lite WiFi (128 GB) διαμορφώνεται από 399,00€ στα 299,00€ (όφελος 100,00€), προσφέροντας ευκρινή οθόνη και άνετη φορητότητα για σημειώσεις, διάβασμα και streaming.

Για όσους αναζητούν υψηλές επιδόσεις παραγωγικότητας με γραφίδα S Pen και λειτουργίες Galaxy AI, στη σελίδα της κατηγορίας συμμετέχει στις προσφορές το Galaxy Tab S11 Wifi 128GB στα 799 από 1099, ενώ στην οικονομική σειρά Galaxy Tab A περιλαμβάνονται μοντέλα όπως το Galaxy Tab A11+ (με την έκδοση WIFI 128GB στα 249,90€ από 329,9). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο συνδυασμός ενός smartphone, όπως το Galaxy S26 FE 256GB (699,00€ από 899€), με ένα Galaxy Tab S10 Lite wifi 128GB (299,00€ από 399€) στο ίδιο καλάθι αγορών ξεπερνά το όριο των 799€, ξεκλειδώνοντας την επιπλέον έκπτωση 5% με Samsung Pay σε ολόκληρη την παραγγελία.

Wearables και ήχος: Galaxy Watch Ultra2, Watch8 και Galaxy Buds4

Η καθημερινή εμπειρία του οικοσυστήματος Galaxy ολοκληρώνεται με φορητές συσκευές που συνεργάζονται ομαλά με το κινητό και το tablet σας. Στα Samsung Galaxy Watch, το Galaxy Watch Ultra2 (LTE) διατίθεται από 749,00€ στα 499,00€ (όφελος 250,00€), ενώ το Galaxy Watch8 (Bluetooth, 44 mm) προσφέρεται από 409,89€ στα 209,90€ (όφελος 199,99€). Και τα δύο μοντέλα αξιοποιούν τις δυνατότητες του Galaxy AI για λεπτομερή παρακολούθηση της φυσικής κατάστασης, ανάλυση ύπνου και καταγραφή δεικτών ευεξίας μέσω του Samsung Health, υποστηρίζοντας παράλληλα ανέπαφες πληρωμές από τον καρπό μέσω Samsung Wallet.

Δίπλα τους, στη σελίδα Samsung Galaxy Buds, τα Galaxy Buds4 υποχωρούν από 179,90€ στα 119,90€ (όφελος 60,00€), ενώ στις προσφορές συμμετέχουν και επιλεγμένες εκδόσεις των Galaxy Buds4 Pro, φέρνοντας καθαρή απόδοση φωνής στις κλήσεις και αυτόματη εναλλαγή σύνδεσης ανάμεσα στις συσκευές Galaxy.

Οικιακή ψυχαγωγία και gaming: Neo QLED QN80H, Soundbar Q990H και Odyssey OLED G8

Για όσους σχεδιάζουν αναβάθμιση στο σαλόνι, η κατηγορία Samsung Τηλεοράσεις φιλοξενεί την 65" Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV από 1.499,00€ στα 999,00€ (όφελος 500,00€). Χάρη στον έλεγχο φωτισμού Quantum Mini LED και την έξυπνη βελτιστοποίηση εικόνας, αποδίδει υψηλή φωτεινότητα και πλούσια αντίθεση σε ταινίες και αθλητικά γεγονότα. Την κινηματογραφική εικόνα πλαισιώνει αρμονικά η κατηγορία Samsung Soundbar με το 2026 Q990H Q Series Soundbar 11.1.4ch, το οποίο πέφτει από 1.199,00€ στα 999,00€ (όφελος 200,00€), προσφέροντας ασύρματο Dolby Atmos και συνεργασία μέσω Q-Symphony για αποφυγή περίπλοκων καλωδιώσεων.

Παράλληλα, στον χώρο του γραφείου και του gaming, τα Samsung Monitor περιλαμβάνουν το 32" Odyssey OLED G8 (G80SH) 4K 240Hz από 1.399,01€ στα 999,00€ (όφελος 400,01€). Το συγκεκριμένο QD-OLED monitor διαθέτει αντιθαμβωτική επίστρωση Glare1 Free και υψηλούς χρόνους απόκρισης2, για απαιτητικούς gamer και επαγγελματίες που χρειάζονται χρωματική ακρίβεια.

Έξυπνες οικιακές συσκευές: Bespoke AI ψυγεία, πλυντήρια και στεγνωτήρια

Οι Black Friday προσφορές της Samsung έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 επεκτείνονται και στις μεγάλες οικιακές συσκευές. Στα Samsung Ψυγεία , το 640L Bespoke AI Ψυγείο Ντουλάπα SBS (RS70F65KETEF) διατίθεται από 1.199,00€ στα 1.119,00€ (όφελος 80,00€), συνδυάζοντας μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και λειτουργία AI Energy Mode στην εφαρμογή SmartThings.

Για τη φροντίδα των ρούχων, μπορείτε να συνδυάσετε επιλογές από τα Samsung Πλυντήρια και τα Samsung Στεγνωτήρια . Το 10kg Πλυντήριο WW5000F (WW10FG5U34AELE) προσφέρεται από 539,00€ στα 479,00€ (όφελος 60,00€), ενώ το 9kg Στεγνωτήριο DV7000D Ενεργειακής Κλάσης A (DV90DB7845GBU4) διαμορφώνεται από 799,00€ στα 699,00€ (όφελος 100,00€) με αισθητήρες AI Dry+ για απαλό και αποδοτικό στέγνωμα.

Όλα τα προνόμια αγορών και επιπλέον υπηρεσίες απευθείας από το Samsung.com/gr

Πέρα από τις Black Friday τιμές, η αγορά απευθείας από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung.com/gr συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και ευκολιών3:

Επιπλέον όφελος 5% με Samsung Pay: Για αγορές μέσω Samsung.com/gr αξίας 799€ και άνω, επιπλέον όφελος 5% με τη χρήση Samsung Pay και συμβατή κάρτα Visa της Alpha Bank ή της Τράπεζας Πειραιώς. Ισχύει έως 30.11.2026, ή μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων. Εξαιρείται το ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις.

Το Samsung Pay περιλαμβάνεται στο Samsung Wallet (Galaxy Store) και απαιτεί συμβατή συσκευή Galaxy με Android 12 ή νεότερο και Samsung Account. Ισχύουν οι όροι της κάρτας. Περισσότερες πληροφορίες στις Συχνές Ερωτήσεις του Samsung.com/gr.

Για αγορές μέσω Samsung.com/gr αξίας 799€ και άνω, επιπλέον όφελος 5% με τη χρήση Samsung Pay και συμβατή κάρτα Visa της Alpha Bank ή της Τράπεζας Πειραιώς. Ισχύει έως 30.11.2026, ή μέχρι εξάντλησης αποθεμάτων. Εξαιρείται το ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις. Το Samsung Pay περιλαμβάνεται στο Samsung Wallet (Galaxy Store) και απαιτεί συμβατή συσκευή Galaxy με Android 12 ή νεότερο και Samsung Account. Ισχύουν οι όροι της κάρτας. Περισσότερες πληροφορίες στις Συχνές Ερωτήσεις του Samsung.com/gr. Samsung Rewards 4 : Επιστροφή σε πόντους Samsung Rewards για αγορές στο Samsung.com/gr, τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώσετε σε μελλοντικές παραγγελίες.

Επιστροφή σε πόντους Samsung Rewards για αγορές στο Samsung.com/gr, τους οποίους μπορείτε να εξαργυρώσετε σε μελλοντικές παραγγελίες. Samsung Protect 5 : Δυνατότητα αγοράς ασφαλιστικής κάλυψης προστασίας συσκευής και επέκτασης εγγύησης.

Δυνατότητα αγοράς ασφαλιστικής κάλυψης προστασίας συσκευής και επέκτασης εγγύησης. Έως 36 άτοκες δόσεις για αγορές με πιστωτική κάρτα 6 : Ευέλικτη εξόφληση με πιστωτική κάρτα ανάλογα με το συνολικό ποσό, καθώς και επιπλέον τρόποι πληρωμής 7 .

Ευέλικτη εξόφληση με πιστωτική κάρτα ανάλογα με το συνολικό ποσό, καθώς και επιπλέον τρόποι πληρωμής . Παράδοση & εγκατάσταση: Δωρεάν Standard Παράδοση8 για αγορές άνω των 50€ σε κινητές συσκευές, τηλεοράσεις, projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ και οθόνες υπολογιστή, δυνατότητα Express παράδοσης9 σε συγκεκριμένες περιοχές επί πληρωμή, καθώς και υπηρεσίες απλής εγκατάστασης και επίδειξης οικιακών συσκευών10.

Συχνές Ερωτήσεις για τις Samsung Black Friday Προσφορές 2026

Ποια Samsung Galaxy smartphones και tablet συμμετέχουν στις Black Friday προσφορές 2026;

Στο Samsung.com/gr διατίθενται σε Black Friday τιμές επιλεγμένα μοντέλα από τις σειρές Galaxy S26 (όπως Galaxy S26 Ultra και Galaxy S26 FE), Galaxy Z (όπως Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 και Z Flip8), Galaxy A (όπως Galaxy A27 5G), καθώς και επιλεγμένα tablets των σειρών Galaxy Tab S (όπως Galaxy Tab S11 5G) και Galaxy Tab A (όπως Galaxy Tab A11+ 5G και Tab A11 LTE και WiFi).

Ποιες συσκευές περιλαμβάνονται στις υπόλοιπες προϊοντικές κατηγορίες;

Στις Black Friday προσφορές συμμετέχουν επιλεγμένες προτάσεις σε κάθε κατηγορία, όπως το smartwatch Galaxy Watch9 (Bluetooth), τα ακουστικά Galaxy Buds4 Pro, η τηλεόραση 65" Neo QLED QN80H 4K Samsung Vision AI Smart TV, το Premium Q-Series Soundbar HW-Q990H 11.1.4ch Subwoofer & Rear Speaker (2026), το monitor Odyssey OLED G8 32'' 240 Hz 4K G80SH (LS32HG800SUXEN), το 614L Bespoke AI Ψυγείο Ντουλάπα Family Hub, το πλυντήριο 9kg WF90H09C4ST2 και το στεγνωτήριο 9kg DV90DB7845GBU4.

Πότε ισχύουν οι προσφορές και πώς κερδίζω το επιπλέον 5% με Samsung Pay;

Οι προσφορές ισχύουν έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 για αγορές μέσω Samsung.com/gr ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων (Black Friday: Παρασκευή 27 Νοεμβρίου). Για αγορές 799€ και άνω, η πληρωμή μέσω Samsung Pay με συμβατή κάρτα Visa της Alpha Bank ή της Τράπεζας Πειραιώς προσφέρει επιπλέον έκπτωση 5%. Ισχύουν οι όροι της κάρτας. Εξαιρείται το ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις. Το Samsung Pay περιλαμβάνεται στο Samsung Wallet (Galaxy Store) και απαιτεί συμβατή συσκευή Galaxy με Android 12 ή νεότερο και Samsung Account. Περισσότερες πληροφορίες στις Συχνές Ερωτήσεις του Samsung.com/gr.

Πώς διαμορφώνονται οι άτοκες δόσεις στο Samsung.com/gr;

Ανάλογα με το ύψος της παραγγελίας με πιστωτική κάρτα, παρέχονται έως 12 άτοκες δόσεις για αγορές 50,01€–250€, έως 24 άτοκες δόσεις για αγορές 250,01€–500€ και έως 36 άτοκες δόσεις για αγορές 500,01€ και άνω. Μάθετε περισσότερα εδώ: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/tropoi-pliromis/pliromi-me-doseis/

1. Πιστοποιημένη ως GlareFree από την εταιρεία UL με βάση τις μεθόδους επαλήθευσης που χρησιμοποιεί η UL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους επαλήθευσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://verify.ul.com/verifications/732. Ο όρος «Glare Free» προέρχεται από τα πρότυπα πιστοποίησης της UL και ενδέχεται να μην περιγράφει με ακρίβεια την απόδοση της συγκεκριμένης λειτουργίας. Η σύγκριση βασίζεται σε αποτελέσματα εσωτερικών δοκιμών. Σε ορισμένα μοντέλα Odyssey των ετών 2023–2024 έχει τοποθετηθεί μεμβράνη Anti Reflection.

2. Ο χρόνος απόκρισης φτάνει έως 0,03ms. Ο χρόνος απόκρισης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την απόδοση της πηγής εισόδου. Βάσει τιμών GtG μετρημένων σε συνθήκες εσωτερικών δοκιμών. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις της οθόνης. Η τιμή GtG (Gray to Gray) μετρά τον χρόνο που απαιτείται για τη μετάβαση ενός pixel από μια τιμή (απόχρωση) του γκρι σε μια άλλη.

3. Τα Samsung προνόμια και υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και την προϊοντική κατηγορία.

4. Οι πελάτες που δημιούργησαν λογαριασμό Samsung Account μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2024, έχουν εγγραφεί αυτομάτως και στο Samsung Rewards. Μάθετε περισσότερα εδώ: https://www.samsung.com/gr/rewards/

5. Η υπηρεσία ασφάλισης παρέχεται από και η ασφαλιστική σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά με την ασφαλιστική εταιρεία AWP P&C SA που εδρεύει επί της οδού Πρεμετής 10 στον Άγιο Δημήτριο του Ν. Αττικής, Τ.Κ. 17342 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με τη μορφή του νόμιμα εγκατεστημένου Υποκαταστήματος (“Allianz Partners”). Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/samsung-protect/

6. Για αγορές με πιστωτική κάρτα ισχύουν τα ακόλουθα:μ 0 -50€ -> 0 δόσεις, 50,01€ - 250€ -> Έως 12 δόσεις , 250,01€ - 500€ -> Έως 24 δόσεις, 500,01€ και άνω -> Έως 36 δόσεις. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/tropoi-pliromis/pliromi-me-doseis/

7. Για πληροφορίες αναφορικά με τους τρόπους πληρωμής, δείτε περισσότερα εδώ: Τρόποι πληρωμής | Samsung Greece

8. Η χρέωση της Standard παράδοσης για αγορές κάτω των 50€ σε κινητές συσκευές, τηλεοράσεις, projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ, οθόνες υπολογιστή κοστίζει 3,99€. Η δωρεάν standard παράδοση δεν ισχύει για Ψυγεία, Πλυντήρια, Πλυντήρια-Στεγνωτήρια, Στεγνωτήρια, Πλυντήρια Πιάτων, Φούρνους μικροκυμάτων, Ηλεκτρικές σκούπες. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/paradoseis/

9. Η Εxpress παράδοση ισχύει για περιοχές εντός της οικιστικής ζώνης του Ν. Αττικής (εκτός από Αίγινα-Πόρο-Μέθανα-Ύδρα-Σπέτσες-Σαλαμίνα) καθώς και σε Σχηματάρι και Οινόφυτα και με σχετική χρέωση του παραλήπτη. H δυνατότητα Express παράδοσης δεν παρέχεται σε περίπτωση που αγοράσατε και υπηρεσία Εγκατάστασης.

10. Μάθετε περισσότερα εδώ https://www.samsung.com/gr/shop-faq/ipiresies-egatastasis/