Philips Evnia 27M2N5201P: Νέο Full HD gaming monitor 260Hz στα 189€

Σύνοψη

Η Philips Evnia προσθέτει στη γκάμα της το νέο 27M2N5201P, ένα gaming monitor 27 ιντσών σχεδιασμένο για υψηλές επιδόσεις.

Ενσωματώνει πάνελ τεχνολογίας Fast IPS, αναλύσεως Full HD (1920x1080), με εγγενή ρυθμό ανανέωσης 240Hz και δυνατότητα overclock έως τα 260Hz.

Διαθέτει χρόνο απόκρισης 1ms GtG και υποστηρίζει την τεχνολογία 0.3ms Smart MBR για ελαχιστοποίηση του motion blur.

Εξοπλίζεται με το σύστημα AI-Enhanced Ambiglow για δυναμικό, περιφερειακό φωτισμό που συγχρονίζεται με το περιεχόμενο.

Το monitor είναι διαθέσιμο από τον Απρίλιο με προτεινόμενη τιμή λιανικής στα 189€.

Η σειρά οθονών Philips Evnia 5000 εμπλουτίστηκε με μια νέα, στοχευμένη πρόταση που δίνει έμφαση στις συνολικές επιδόσεις, τον υψηλό ρυθμό ανανέωσης και την αυξημένη καθαρότητα της κίνησης. Το νέο μοντέλο φέρει την ονομασία 27M2N5201P και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους ανταγωνιστικούς gamers. Οι συγκεκριμένοι χρήστες συχνά αναζητούν την επίτευξη μέγιστων frame rates, επιλέγοντας συνειδητά να μην μεταβούν σε αναλύσεις μεγαλύτερες από το Full HD. Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη διατήρηση των απαιτήσεων σε hardware (όπως η κάρτα γραφικών και ο επεξεργαστής) σε πρακτικά και απόλυτα διαχειρίσιμα επίπεδα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις Fast IPS

Στον τεχνολογικό πυρήνα του monitor των 27 ιντσών βρίσκεται ένα πάνελ κατηγορίας Fast IPS. Η συγκεκριμένη τεχνολογία πάνελ έχει επιλεγεί με γνώμονα τη διατήρηση μιας εξαιρετικά σταθερής ποιότητας εικόνας, η οποία παραμένει αναλλοίωτη ακόμη και σε ευρείες γωνίες θέασης. Σχεδιασμένη για γρήγορο και άκρως απαιτητικό gameplay, η οθόνη υποστηρίζει έναν εγγενή ρυθμό ανανέωσης που φτάνει τα 240Hz. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα υπερχρονισμού (overclock), η οποία ανεβάζει τον μέγιστο ρυθμό ανανέωσης στα 260Hz, χαρακτηριστικό που βελτιώνει αισθητά τη συνέχεια και την ομαλότητα της κίνησης κατά τη διάρκεια έντονων σκηνών δράσης.

Για την αποφυγή των οπτικών αλλοιώσεων, ο χρόνος απόκρισης διαμορφώνεται στο 1ms GtG (Gray-to-Gray). Παράλληλα, το μόνιτορ εξοπλίζεται με την τεχνολογία 0.3ms Smart MBR. Η τεχνολογία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να μειώσει δραστικά το αντιληπτό blur (θόλωμα) σε σκηνές υψηλής ταχύτητας. Συνδυαστικά με το 1ms GtG, η λειτουργία εξασφαλίζει μέγιστη ευκρίνεια και πολύ πιο καθαρές μεταβάσεις, στοιχεία απολύτως απαραίτητα στους ανταγωνιστικούς τίτλους.

Το τεχνικό σύνολο υποστηρίζεται και από τη λειτουργία Low Input Lag. Η συγκεκριμένη προσθήκη συμβάλλει ενεργά στη μείωση της ανεπιθύμητης καθυστέρησης μεταξύ της εντολής που δίνει ο χρήστης μέσω του πληκτρολογίου ή του ποντικιού και της αντίστοιχης απόκρισης που εμφανίζεται στην οθόνη. Επιπλέον, το monitor φέρει υποστήριξη για την τεχνολογία Adaptive Sync, διασφαλίζοντας ομαλότερη προβολή χωρίς screen tearing, καθώς και υποστήριξη εισόδου HDR10. Η υποστήριξη του HDR10 επιτρέπει στις συμβατές πηγές εικόνας να μεταφέρουν HDR metadata για το αντίστοιχο περιεχόμενο.

Το οικοσύστημα AI-Enhanced Ambiglow

Ένα από τα πλέον ξεχωριστά χαρακτηριστικά της Philips Evnia 27M2N5201P είναι το αναβαθμισμένο σύστημα φωτισμού. Η οθόνη ενσωματώνει την τεχνολογία AI-Enhanced Ambiglow, η οποία αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα ambient φωτισμού. Το σύστημα χρησιμοποιεί συστοιχίες από RGB LEDs που είναι στρατηγικά τοποθετημένα στο πίσω μέρος της οθόνης.

Τα συγκεκριμένα LEDs έχουν τη δυνατότητα να συγχρονίζονται με το περιεχόμενο του ήχου και της εικόνας, τόσο κατά τη διάρκεια του gaming όσο και κατά την παρακολούθηση ψυχαγωγικού περιεχομένου. Στην πράξη, το AI-Enhanced Ambiglow αναλύει συνεχώς το προβαλλόμενο περιεχόμενο και αναλαμβάνει να προσαρμόσει τα χρώματα και τα επίπεδα φωτεινότητας σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα επεκτείνει την οπτική εμπειρία του παιχνιδιού πέρα από τα φυσικά όρια της οθόνης, δημιουργώντας μια αίσθηση βάθους στον περιβάλλοντα χώρο. Η δυναμική προσαρμογή του φωτισμού συμβαίνει διαρκώς σε κάθε στιγμή της χρήσης.

Εργονομία, επιλογές σύνδεσης και άνεση

Η εργονομία του setup είναι κρίσιμη για τις πολύωρες συνεδρίες χρήσης. Η οθόνη πλαισιώνεται από μια λειτουργική βάση που υποστηρίζει πλήρη ρύθμιση ως προς το ύψος και την κλίση του πάνελ. Επιπρόσθετα, η βάση επιτρέπει την περιστροφή της οθόνης (pivot) τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κάθετο άξονα. Αυτό επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή της θέσης της οθόνης σε διαφορετικά setups και εναλλακτικούς τρόπους χρήσης.

Όσον αφορά τις επιλογές συνδεσιμότητας, η Philips Evnia 27M2N5201P έρχεται εφοδιασμένη με μία θύρα HDMI 2.0 και μία θύρα DisplayPort 1.4, συνοδευόμενες από μία έξοδο ακουστικών. Αυτές οι υποδοχές καλύπτουν πλήρως τις βασικές ανάγκες σύνδεσης με ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC) και παιχνιδομηχανές (κονσόλες). Στα θετικά προσμετράται το γεγονός ότι εντός της εργοστασιακής συσκευασίας περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα καλώδια HDMI και DisplayPort, επιτρέποντας την άμεση και εύκολη εγκατάσταση του εξοπλισμού.

Με δεδομένο ότι το monitor προορίζεται για πολύωρη χρήση, η εταιρεία έχει ενσωματώσει εξειδικευμένες τεχνολογίες προστασίας των ματιών. Συγκεκριμένα, διαθέτει τεχνολογία Flicker-Free και λειτουργία LowBlue Mode, οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στη μείωση της οπτικής κόπωσης. Παράλληλα, το πακέτο λειτουργιών άνεσης συμπληρώνεται από την υποστήριξη της τεχνολογίας SoftBlue. Ο πλήρης έλεγχος αυτών των ρυθμίσεων, αλλά και ευρύτερων προφίλ της οθόνης, επιτυγχάνεται μέσω του ειδικού λογισμικού Philips Evnia Precision Center. Το συγκεκριμένο λογισμικό λειτουργεί ως κεντρικό εργαλείο διαχείρισης, επιτρέποντας στον χρήστη να ρυθμίζει τις παραμέτρους και να ελέγχει το setup του εύκολα, προσφέροντας επιλογές πέρα από τα παραδοσιακά ενσωματωμένα on-screen controls.