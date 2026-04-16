AGON by AOC: Πρώτη σε πωλήσεις gaming οθονών στην Ευρώπη για το 2025

Σύνοψη

Η AGON by AOC διατηρεί την κορυφαία θέση στην Ευρώπη και παγκοσμίως για τις gaming οθόνες με ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και άνω στο κλείσιμο του 2025.

Ο όγκος πωλήσεων της εταιρείας κατέγραψε ετήσια αύξηση 8,2%, με το 4ο τρίμηνο του 2025 να σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο 45%.

Η τεχνολογία OLED αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης, με το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στα OLED gaming monitors να αυξάνεται κατά 1,5% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση (Q4 2025).

Τα 240 Hz αντικαθιστούν τα 144 Hz ως το βασικό πρότυπο αναφοράς για τους απαιτητικούς gamers.

Τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν για το gaming (π.χ. ρυθμοί 100-120 Hz) ενσωματώνονται πλέον στον εξοπλισμό γραφείου και τις επαγγελματικές οθόνες.

Η αγορά των gaming οθονών εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, με τις τεχνολογικές απαιτήσεις των καταναλωτών να αυξάνονται διαρκώς. Μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό τοπίο, η AGON by AOC, η κορυφαία παγκοσμίως μάρκα οθονών για gaming, επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη θέση της ως το Νο.1 brand στην Ευρώπη στην κατηγορία οθονών gaming με ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και άνω. Η ολοκλήρωση του 2025 βρίσκει την εταιρεία όχι μόνο να εδραιώνει την παρουσία της, αλλά και να καταγράφει σημαντική ανάπτυξη, η οποία τροφοδοτείται κυρίως από τη στροφή προς τα OLED panels και τους εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Context (Q1-Q4 2025), η AGON by AOC παρέμεινε η Νο. 1 μάρκα gaming οθονών στην Ευρώπη. Η εταιρεία έκλεισε το έτος με αύξηση του τριμηνιαίου μεριδίου αγοράς κατά 2,5% , ενώ συνολικά κατέγραψε ετήσια αύξηση 8,2% στον όγκο πωλήσεων και άλμα 45% κατά το 4ο τρίμηνο του 2025. Στα τέλη του 2025 επιβεβαιώθηκε ως η Νο. 1 μάρκα παγκοσμίως.

Σταθερή ανάπτυξη μέσω στοχευμένης στρατηγικής προϊόντων

Η ευρωπαϊκή αγορά οθονών για gaming συνέχισε να αναπτύσσεται το 2025, και η AGON by AOC αναπτύχθηκε παράλληλα με αυτήν. Η επίτευξη ετήσιας αύξησης 8,2% στις πωλήσεις δεν προέκυψε τυχαία. Αντιθέτως, αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα μιας προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής προϊόντων που καλύπτει όλα τα επίπεδα της αγοράς των παιχνιδιών.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας διαρθρώνεται με σαφήνεια, καλύπτοντας κάθε τύπο χρήστη. Ξεκινώντας από τη σειρά AOC GAMING, η οποία απευθύνεται σε βασικούς gamers και προσφέρει οθόνες Fast IPS και OLED με υψηλό ρυθμό ανανέωσης, σχεδιασμένες για ευέλικτες εμπειρίες παιχνιδιού. Προχωρώντας στα υψηλότερα κλιμάκια, η σειρά AGON PRO ενσωματώνει την πρωτοποριακή τεχνολογία QD-OLED και προσφέρει εξαιρετικούς ρυθμούς ανανέωσης που αγγίζουν τα 610 Hz, καλύπτοντας τις ανάγκες των πιο απαιτητικών λατρών και των επαγγελματιών των esports.

Ο Richard Chang, Επικεφαλής Πωλήσεων Ευρώπης της AOC International B.V., υπογραμμίζει τη σημασία αυτών των επιδόσεων αναφέροντας πως οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων παικτών στο εμπορικό σήμα της AOC. Σημειώνει επίσης πως η αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά περισσότερο από 8% σε ετήσια βάση, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ενός σταθερού και αυξανόμενου μεριδίου αγοράς, αποδεικνύει την ικανότητα της μάρκας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.

Η επιτάχυνση της τεχνολογίας OLED

Μια καθοριστική τάση για το 2025 ήταν η επιταχυνόμενη υιοθέτηση της τεχνολογίας OLED στις gaming οθόνες. Η AGON by AOC κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει αυτή την τάση, όπως αποδεικνύεται από τα δεδομένα του 4ου τριμήνου του 2025. Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στον τομέα των OLED οθονών gaming αυξήθηκε κατά 1,5% σε ετήσια βάση και κατά επιπλέον 1,5% σε τριμηνιαία βάση. Αυτό αντανακλά τη δέσμευση της μάρκας σε αυτή την τεχνολογία καθώς και την αυξανόμενη ζήτηση μεταξύ των gamers για την ανώτερη αντίθεση, την ακρίβεια χρωμάτων και την απόκριση των οθονών OLED.

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας QD-OLED επεκτείνεται. Με μια ολοένα και ευρύτερη γκάμα μοντέλων QD-OLED που είναι ήδη διαθέσιμα στις σειρές gaming της AOC και AGON PRO, η εταιρεία βρίσκεται σε ιδανική θέση για να αξιοποιήσει τη δυναμική της αγοράς. Η τεχνολογία OLED συνεχίζει τη μετάβασή της από μια εξειδικευμένη αγορά υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύτερο τμήμα της αγοράς οθονών για gaming.

Τα 240 Hz: Το νέο πρότυπο ανταγωνιστικού gaming

Το τοπίο των οθονών για ανταγωνιστικό gaming έχει αλλάξει ριζικά. Ενώ παλαιότερα τα 144 Hz αποτελούσαν το σημείο αναφοράς, πλέον τα 240 Hz έχουν γίνει το πρότυπο που αναμένουν οι ανταγωνιστικοί gamers.

Η AGON by AOC έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση αυτής της μετάβασης, προσφέροντας μια εκτενή γκάμα μοντέλων 240 Hz και άνω, τα οποία είναι διαθέσιμα τόσο στη σειρά AOC GAMING όσο και στη σειρά AGON PRO. Σύμφωνα με τον Stefan Sommer, Αντιπρόεδρο για την Ευρώπη της AOC International B.V., στόχος της εταιρείας ήταν πάντα η προώθηση της τεχνολογίας οθονών σε ολόκληρη την αγορά, είτε αυτό σημαίνει τη διάθεση ρυθμών ανανέωσης 240 Hz και άνω σε ένα ευρύτερο κοινό μέσω της σειράς AOC GAMING, είτε την υπέρβαση των ορίων με την τεχνολογία QD-OLED στις σειρές AGON PRO και AOC GAMING.

Η εταιρεία έχει ήδη δρομολογήσει σχέδια για το 2026. Επιδιώκει να επεκτείνει περαιτέρω τη γκάμα προϊόντων της με υψηλό ρυθμό ανανέωσης, συνεχίζοντας να καθιστά προσιτές τις οθόνες εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας σε όλους. Αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει νέα μοντέλα σε όλες τις κατηγορίες, εξασφαλίζοντας ότι τα πλεονεκτήματα απόδοσης των 240 Hz και άνω θα είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο δυνατό κοινό. Οι επενδύσεις στην τεχνολογία OLED και στις οθόνες με εξαιρετικά υψηλό ρυθμό ανανέωσης θα επιτρέψουν στην AOC να συνεχίσει να καθορίζει τον ρυθμό το 2026.

Το R&D του gaming ενισχύει το hardware γραφείου

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παράμετρος αφορά την ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας που αναπτύσσεται πρωτίστως για τους παίκτες. Η τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη που έχει αναπτυχθεί μέσω της σειράς προϊόντων gaming AGON by AOC συνεχίζει να επηρεάζει την ευρύτερη αγορά οθονών.

Καινοτομίες που εισήχθησαν για πρώτη φορά στις οθόνες gaming—όπως οι υψηλότεροι ρυθμοί ανανέωσης, οι βελτιωμένοι χρόνοι απόκρισης και η αυξημένη ακρίβεια χρωμάτων—βρίσκουν όλο και περισσότερο εφαρμογή στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές οθόνες. Η τρέχουσα γκάμα της AOC περιλαμβάνει ήδη οθόνες γραφείου με ρυθμούς ανανέωσης 100-120 Hz, προσφέροντας μια αισθητά πιο ομαλή οπτική εμπειρία στις καθημερινές εργασίες στον υπολογιστή. Αυτή η ενσωμάτωση αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της έρευνας και ανάπτυξης (R&D) που καθοδηγείται από τον τομέα των παιχνιδιών.