Νέα AOC GAMING Q27G4ZD: Η 3η γενιά QD-OLED κατακτά το gaming

Η κορυφαία μάρκα οθονών gaming, AGON by AOC, ανακοίνωσε το λανσάρισμα του νέου της μοντέλου, AOC GAMING Q27G4ZD. Πρόκειται για μια εντυπωσιακή οθόνη 27 ιντσών (68.6 cm) η οποία φέρνει την τεχνολογία QD-OLED 3ης γενιάς στο ευρύ κοινό, συνδυάζοντας κορυφαία χαρακτηριστικά με μια ιδιαίτερα ελκυστική τιμή. Η νέα κυκλοφορία φιλοδοξεί να αποτελέσει τη χρυσή τομή στην αγορά των gaming monitors.

Στρατηγική τοποθέτηση στη σειρά G4

Η σειρά οθονών QD-OLED της AOC GAMING επεκτείνεται. Η νέα Q27G4ZD έρχεται να πλαισιώσει την ήδη υπάρχουσα γκάμα, τοποθετούμενη ανάμεσα στην Q27G4ZDR (με πάνελ QD-OLED Edge στα 240 Hz) και την ταχύτερη Q27G4SDR (με πάνελ 3ης γενιάς QD-OLED στα 360 Hz). Με αυτή την προσθήκη, η εταιρεία παρέχει πλέον στους παίκτες τρεις ξεχωριστές επιλογές για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αποτελεί μια απόλυτα ισορροπημένη πρόταση για όσους gamers αναζητούν τις επιδόσεις της επόμενης γενιάς, χωρίς όμως να χρειαστεί να επωμιστούν το υψηλό κόστος των flagship μοντέλων.

Επιδόσεις, ταχύτητα και οπτική υπεροχή

Απευθυνόμενη στο κοινό που θέλει τα οφέλη του πάνελ 3ης γενιάς αλλά δεν απαιτεί την απόλυτη ταχύτητα των 360 Hz, η Q27G4ZD προσφέρει ρυθμό ανανέωσης στα 280 Hz. Σε συνδυασμό με τον σχεδόν ακαριαίο χρόνο απόκρισης των 0.03 ms GtG, η οθόνη σχεδόν εξαλείφει πλήρως τα ενοχλητικά φαινόμενα του motion blur και του ghosting. Για την εξασφάλιση ενός gameplay χωρίς screen tearing κάτω από μεταβλητούς ρυθμούς καρέ, το μοντέλο υποστηρίζει την τεχνολογία Adaptive-Sync και φέρει πιστοποίηση NVIDIA G-SYNC Compatible.

Στον τομέα της εικόνας, η οθόνη είναι πιστοποιημένη με VESA DisplayHDR True Black 400 και επιτυγχάνει μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 1.000 nits σε μέγεθος παραθύρου 3% (APL). Πρόκειται για ένα τεράστιο άλμα σε σχέση με τα 400 nits που προσέφερε η 2η γενιά. Παράλληλα, η τεχνολογία Quantum Dot εξασφαλίζει ζωντανά χρώματα και τέλεια μαύρα, ενώ ο άπειρος λόγος αντίθεσης διατηρεί τις σκοτεινές σκηνές ρεαλιστικές, απουσία οποιουδήποτε backlight glow.

Η ανάλυση QHD (2560x1440) θεωρείται ιδανική, καθώς αποδίδει υψηλή ευκρίνεια και λεπτομέρεια, διατηρώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις της κάρτας γραφικών σε επίπεδα που επιτρέπουν το gaming με υψηλό frame rate.

Εργονομία και σύγχρονη συνδεσιμότητα

Η AOC GAMING φρόντισε να εξοπλίσει την Q27G4ZD με όλες τις απαραίτητες θύρες για τα σύγχρονα συστήματα. Η ενσωμάτωση δύο θυρών HDMI 2.1 και μίας θύρας DisplayPort 1.4 εγγυάται την απρόσκοπτη συνεργασία με τις πιο πρόσφατες κάρτες γραφικών της αγοράς και τις gaming κονσόλες της τρέχουσας γενιάς.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια επεκτείνεται και στη φυσική σχεδίαση. Το monitor διαθέτει μια πλήρως ρυθμιζόμενη εργονομική βάση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προσαρμόσουν το ύψος, την κλίση, αλλά και την περιστροφή της οθόνης τόσο στον κάθετο όσο και στον οριζόντιο άξονα. Για αυτούς που προτιμούν εναλλακτικούς τρόπους στήριξης, υπάρχει συμβατότητα με το πρότυπο VESA 100x100. Η άνεση του χρήστη ενισχύεται περαιτέρω από ένα ενσωματωμένο USB hub που περιλαμβάνει τέσσερις θύρες USB Type-A για εύκολη σύνδεση περιφερειακών.

Εγγύηση, τιμή και διαθεσιμότητα

Ένα από τα σημαντικότερα ατού της νέας πρότασης είναι η αξιοπιστία της. Όπως και τα υπόλοιπα OLED μοντέλα της σειράς AGON by AOC, η οθόνη έρχεται με ολοκληρωμένες λειτουργίες προστασίας OLED Care. Η εταιρεία προσφέρει 3ετή εγγύηση, η οποία μάλιστα καλύπτει το φαινόμενο του pixel burn-in, με την προϋπόθεση ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες.

Ο César Acosta, Gaming Product Manager της AGON by AOC, επεσήμανε ότι με το συγκεκριμένο μοντέλο η τεχνολογία QD-OLED 3ης γενιάς καθίσταται πιο προσιτή, χωρίς εκπτώσεις στα βασικά χαρακτηριστικά. Χαρακτήρισε τον συνδυασμό της ανάλυσης QHD με τα 280 Hz ως μελλοντικά ασφαλή (future-proof), γρήγορο και ιδανικό για τους gamers του σήμερα.

Η AOC GAMING Q27G4ZD αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά τον Φεβρουάριο του 2026. Η προτεινόμενη τιμή λιανικής της έχει οριστεί στα €519.

