Η AGON by AOC φέρνει τα 260Hz και 0.3ms στην entry-level κατηγορία με τη σειρά G4

Η AGON by AOC παρουσιάζει τις AOC GAMING 24G4ZR 23.8-ιντσών και 27G4ZR 27-ιντσών. Δύο οθόνες που ανεβάζουν τον πήχη του ανταγωνιστικού gaming στην entry-level κατηγορία. Βασισμένες σε πάνελ Fast IPS με υπερχρονισμένο ρυθμό ανανέωσης στα 260Hz (εγγενής ρυθμός ανανέωσης 240Hz), γρήγορους χρόνους απόκρισης 0.3 ms MPRT και έως 1 ms GtG (γκρι σε γκρι), αυτές οι οθόνες Full HD προσφέρουν την ταχύτητα και την ευκρίνεια που απαιτεί το φρενήρες gaming, σε τιμές που καθιστούν τις ανταγωνιστικές επιδόσεις πραγματικά προσιτές. Οι εναλλακτικές λύσεις με βάση που επιτρέπει μονάχα τη ρύθμιση της κλίσης, οι 24G4ZRE και 27G4ZRE, απευθύνονται σε παίκτες που αναζητούν ακόμα περισσότερο value for money.

Η κούρσα του ρυθμού ανανέωσης φτάνει στην entry-level κατηγορία

Μέχρι προσφάτως, ο ρυθμός ανανέωσης στα 260Hz και οι χρόνοι απόκρισης κάτω του χιλιοστού του δευτερολέπτου ήταν χαρακτηριστικά που συναντούσαμε μονάχα στις ακριβότερες οθόνες επιπέδου eSports. Οι entry-level gaming οθόνες προσέφεραν σταθερές επιδόσεις, ωστόσο οι ανταγωνιστικοί παίκτες που ήθελαν ταχύτερα πάνελ έπρεπε να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους.

Τα μοντέλα 24G4ZR και 27G4ZR σηματοδοτούν μια σημαντική αλλαγή. Η AOC GAMING φέρνει υπερχρονισμένες επιδόσεις 260Hz και χρόνο απόκρισης 0.3 ms MPRT στο entry-level χαρτοφυλάκιο της σειράς G4, πλαισιώνοντας τα υπάρχοντα μοντέλα 24G4HA και 27G4HA με ρυθμό ανανέωσης 200Hz.

Για τους παίκτες που αγοράζουν την πρώτη τους gaming οθόνη, για όσους βουτούν στα βαθιά του Counter-Strike 2, για όσους κάνουν grinding για να ανέβουν στην κατάταξη του Valorant, ή παλεύουν για να φτάσουν στην κατηγορία Diamond του Rainbow Six Siege, αυτή είναι μια ταχύτητα ανταγωνιστικού επιπέδου χωρίς το εμπόδιο της υψηλής τιμής.

Οι χρόνοι απόκρισης έως και 1 ms GtG και 0.3 ms MPRT εξασφαλίζουν ότι η δράση παραμένει ευκρινής και χωρίς φαινόμενα ghosting, ενώ η τεχνολογία Adaptive-Sync και η επίσημη συμβατότητα NVIDIA G-SYNC εξαλείφει το screen tearing όταν ο ρυθμός καρέ μεταβάλλεται. Το αποτέλεσμα είναι μια άμεση και ομαλή εμπειρία παιχνιδιού, που βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τα αντανακλαστικά του χρήστη. Επιπροσθέτως, η οθόνη υποστηρίζει MBR Sync, επιτρέποντας την ταυτόχρονη χρήση μεταβλητού ρυθμού ανανέωσης (Adaptive-Sync) και τεχνολογίας backlight strobing για την επίτευξη χρόνου απόκρισης MPRT κάτω από 1 ms σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμού ανανέωσης (48-260 Hz), προσφέροντας στους παίκτες καθαρά και ευκρινή γραφικά χωρίς screen tearing ή φαινόμενα stuttering.

Οι οθόνες διαθέτουν προεπιλεγμένο ρυθμό ανανέωσης 240Hz, που είναι το de-facto πρότυπο στα eSports, ωστόσο ο overclocked ρυθμός ανανέωσης στα 260Hz μπορεί να ενεργοποιηθεί εύκολα από το μενού της οθόνης ή το συνοδευτικό λογισμικό G-Menu, επιλέγοντας μονάχα μια φορά τη σχετική ρύθμιση.

Fast IPS: Ταχύτητα χωρίς συμβιβασμούς στην ακρίβεια των χρωμάτων

Και οι δύο οθόνες αξιοποιούν την τεχνολογία πάνελ Fast IPS, συνδυάζοντας τους γρήγορους χρόνους απόκρισης που απαιτούνται για ανταγωνιστικό gaming με τη ζωηρή αναπαραγωγή χρωμάτων και τις ευρείες γωνίες θέασης που χαρακτηρίζουν τα πάνελ IPS. Τα μοντέλα 27-ιντσών καλύπτουν το 121.5% του χρωματοχώρου sRGB και το 92.3% του χρωματοχώρου DCI-P3, ενώ τα μοντέλα 23.8-ιντσών καλύπτουν αντίστοιχα το 111.7% του χρωματοχώρου sRGB και το 87.7% του DCI-P3, εξασφαλίζοντας ζωηρά και ακριβή γραφικά που ζωντανεύουν τους κόσμους των παιχνιδιών χωρίς να χάνουν την έντασή τους στις πιο σκοτεινές στιγμές.

Η φωτεινότητα 300 cd/m² παρέχει καθαρή ορατότητα σε οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού, ενώ οι γωνίες θέασης 178°/178° σημαίνουν ότι τα χρώματα παραμένουν συνεπή ακόμα και όταν σκύβετε στις έντονες στιγμές παιχνιδιού ή μοιράζεστε την οθόνη σας με τους συμπαίκτες σας.

Φτιαγμένες για εκτεταμένες συνεδρίες

Τα μοντέλα 24G4ZR και 27G4ZR διαθέτουν πλήρως εργονομικές βάσεις με δυνατότητα ρύθμισης ύψους 130 mm, κλίσης (-3°/21°), περιστροφής τόσο στον οριζόντιο (±28°) όσο και στον κάθετο άξονα (±90°), επιτρέποντας στους παίκτες να επιλέξουν την ιδανική γωνία θέασης. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της άνεσης και της συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια μακρών συνεδριών παιχνιδιού και τουρνουά. Η βάση στήριξης χαμηλού προφίλ, εμπνευσμένη από τα eSports, καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στο γραφείο και επιτρέπει την άνετη τοποθέτηση του πληκτρολογίου και του ποντικιού. Εν τω μεταξύ, ο σχεδιασμός G4 τριών πλευρών χωρίς πλαίσια διατηρεί την αισθητική καθαρή και μοντέρνα, προσφέροντας την δυνατότητα για απρόσκοπτη εγκατάσταση πολλών οθονών. Η συμβατότητα με στήριγμα VESA 100x100 παρέχει επιπλέον ευελιξία για τους παίκτες που προτιμούν βραχίονες οθόνης ή τοποθέτηση στον τοίχο.

Οι παραλλαγές 24G4ZRE και 27G4ZRE με δυνατότητα ρύθμισης μονάχα της κλίσης προσφέρουν τις ίδιες επιδόσεις σε ένα βελτιστοποιημένο πακέτο για setups τα οποία δεν απαιτούν πλήρεις εργονομικές ρυθμίσεις.

Η ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα περιλαμβάνει δύο εισόδους HDMI 2.0 και μία είσοδο DisplayPort 1.4, ενώ το λογισμικό G-Menu προσφέρει αβίαστη πρόσβαση στις ρυθμίσεις της οθόνης και προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παιχνιδιού βελτιστοποιημένες για διαφορετικά είδη. Η τεχνολογία Flicker-free και η λειτουργία μείωσης των εκπομπών μπλε φωτός, η οποία βασίζεται στο υλικό, μειώνουν την κόπωση των ματιών κατά τη διάρκεια μαραθώνιων συνεδριών παιχνιδιού.

Δύο μεγέθη, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Τα μοντέλα 23.8 ιντσών 24G4ZR και 24G4ZRE προσφέρουν τον συμπαγή σχεδιασμό που προτιμούν πολλοί ανταγωνιστικοί παίκτες, ελαχιστοποιώντας την κίνηση του κεφαλιού και επιτρέποντας την πλήρη συγκέντρωση στην δράση. Τα μοντέλα 27G4ZR και 27G4ZRE 27 ιντσών προσφέρουν μεγαλύτερο χώρο θέασης για παίκτες που επιθυμούν μεγαλύτερη εμβύθιση χωρίς να θυσιάζουν την ταχύτητα. Και οι τέσσερις οθόνες έχουν πανομοιότυπους ρυθμούς ανανέωσης και χρόνους απόκρισης, επιτρέποντας στους παίκτες να επιλέξουν με βάση αποκλειστικά τις προτιμήσεις τους σε μέγεθος και ρύθμιση.

"Τα 260Hz και 0.3 ms MPRT ήταν χαρακτηριστικά που προορίζονταν για οθόνες υψηλότερης κατηγορίας εστιασμένες στα eSports", αναφέρει ο César Acosta, Gaming Product Manager της AGON by AOC. "Με τα μοντέλα 24G4ZR και 27G4ZR, κάνουμε αυτό το επίπεδο ταχύτητας το νέο σημείο εκκίνησης, γιατί κάθε ανταγωνιστικός παίκτης αξίζει μια οθόνη που να μπορεί να συμβαδίσει μαζί του."

Τιμή και διαθεσιμότητα

Οι AOC GAMING 24G4ZR, 27G4ZR, 24G4ZRE, και 27G4ZRE θα είναι διαθέσιμες από τον Φεβρουάριο 2026 στις παρακάτω προτεινόμενες τιμές λιανικής:

24G4ZR: €169

24G4ZRE: €149

27G4ZR: €189

27G4ZRE: €169