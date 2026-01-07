AGON PRO AG276QSG2: Νέα οθόνη gaming με τεχνολογία Nvidia G-Sync Pulsar

Η AGON by AOC συνεχίζει τη μακροχρόνια και στενή συνεργασία της με την NVIDIA, ξεπερνώντας τα όρια επιδόσεων στις οθόνες esports. Η AGON PRO AG276QSG2 βασίζεται σε αυτή τη βαθιά τεχνική συνεργασία, φέρνοντας την τεχνολογία NVIDIA G-SYNC Pulsar στη σειρά επαγγελματικών esports οθονών της AGON by AOC και μεταφράζοντας προηγμένες καινοτομίες γραφικών σε πραγματικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τους gamers.

Με τεχνολογία επόμενης γενιάς NVIDIA G-SYNC Pulsar

Στην καρδιά της AG276QSG2 βρίσκεται η τεχνολογία NVIDIA G-SYNC Pulsar. Σχεδιασμένη για πιο ακριβή σκόπευση και πιο ευκρινές, καθαρό gameplay, η G-SYNC Pulsar χρησιμοποιεί στροβοσκοπικό οπίσθιο φωτισμό μεταβλητής συχνότητας (strobing) για να προσφέρει έως και τέσσερις φορές πιο αποτελεσματική διαύγεια κίνησης, σε συνδυασμό με ομαλό G-SYNC Variable Refresh Rate (Μεταβλητό Ρυθμό Ανανέωσης).

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές λύσεις strobing, που αναγκάζουν τους gamers να επιλέξουν ανάμεσα στη διαύγεια της κίνησης και την ομαλή απεικόνιση χωρίς διακοπές, το G-SYNC Pulsar προσφέρει και τα δύο ταυτόχρονα. Τα γρήγορα κινούμενα αντικείμενα εμφανίζονται σημαντικά πιο καθαρά, επιτρέποντας βελτιωμένη παρακολούθηση στόχων, ταχύτερους χρόνους αντίδρασης και μεγαλύτερη συνέπεια σε ανταγωνιστικά παιχνίδια υψηλής έντασης.

Επιπλέον, η τεχνολογία NVIDIA G-SYNC Ambient Adaptive επιτρέπει στην AG276QSG2 να ανιχνεύει αυτόματα και να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος φωτισμού. Χάρη στον ενσωματωμένο αισθητήρα περιβάλλοντος φωτός, η φωτεινότητα και η θερμοκρασία χρώματος ρυθμίζονται δυναμικά, διατηρώντας σταθερή οπτική διαύγεια ανά πάσα στιγμή, μέρα ή νύχτα.

Με την τεχνολογία HDR (High Dynamic Range), η εικόνα είναι βελτιστοποιημένη από την πρώτη στιγμή. Το G-SYNC HDR προσφέρει βαθμονομημένη ακρίβεια χρωμάτων και αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας HDR με βάση τον περιβάλλοντα φωτισμό, εξασφαλίζοντας ακριβή και σταθερή απόδοση τόσο σε SDR όσο και σε HDR, στα Windows, και στα παιχνίδια, χωρίς ανάγκη για χειροκίνητες ρυθμίσεις.

Σχεδιασμένη για esports και αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη

Πέρα από τις επιδόσεις, η οθόνη AG276QSG2 διαθέτει high-end σχεδίαση προσαρμοσμένη για επαγγελματικό και ανταγωνιστικό παιχνίδι. Είναι εξοπλισμένη με πάνελ Fast IPS 360 Hz και χρόνο απόκρισης 1 ms GtG, εφικτό χάρη στην τεχνολογία overdrive, εξασφαλίζοντας εξαιρετικά γρήγορες μεταβάσεις pixel.

Ο εξατομικευμένος φωτισμός Light FX της AGON PRO ενισχύει την ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ η χαρακτηριστική σχεδιαστική γραμμή της σειράς, εμπνευσμένη από τα esports, υπογραμμίζει την premium ταυτότητά της. Η οθόνη διαθέτει πλήρως εργονομική βάση, με εκτεταμένο εύρος ρυθμίσεων, υποστηρίζοντας άνετα πολύωρες συνεδρίες παιχνιδιού και επαγγελματική χρήση.

Μια ολοκληρωμένη γκάμα συνδέσεων εισόδου/εξόδου (I/O) υποστηρίζει gaming setups σε πολλαπλές πλατφόρμες και εξασφαλίζει συμβατότητα με διάφορα συστήματα παιχνιδιών και PCs

Μια νέα γενιά οθόνης esports λανσάρεται το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η οθόνη gaming AGON PRO AG276QSG2 θα είναι διαθέσιμη από τον Φεβρουάριο του 2026, με προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης €699,00