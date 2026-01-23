AOC Q24B36X και Q27B36X: Οθόνες QHD για υψηλή απόδοση στην εργασία και ομαλή εμπειρία στο παιχνίδι

Η AOC εμπλουτίζει την πολυδιάστατη σειρά B3 με δύο νέες οθόνες QHD, σχεδιασμένες για απαιτητικούς χρήστες. Τα μοντέλα Q24B36X 23,8 ιντσών (60,5 εκ) και Q27B36X 27 ιντσών (68,6 εκ) συνδυάζουν υψηλή ανάλυση 2560×1440 με ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και χρόνο απόκρισης 0,5 ms MPRT, προσφέροντας ξεκούραστη και ομαλή απεικόνιση είτε εργάζεστε σε υπολογιστικά φύλλα, είτε κάνετε scrolling σε περιεχόμενο, είτε χαλαρώνετε με ένα παιχνίδι στο τέλος της ημέρας.

Πολλά παραπάνω από μια οθόνη γραφείου

Η σειρά B3 πάντα είχε στόχο να προσφέρει πρακτικές και καλά σχεδιασμένες οθόνες για το σπίτι και τον χώρο εργασίας. Οι οθόνες Q24B36X και Q27B36X ανεβάζουν τη φιλοσοφία αυτή ένα επίπλεο παραπάνω, προσθέτοντας επιδόσεις κίνησης που συνήθως συναντάμε μόνο σε οθόνες gaming. Στα ρυθμό ανανέωσης 144 Hz, το scrolling γίνεται ομαλό, η αναπαραγωγή βίντεο απρόσκπτη και οι απλές συνεδρίες gaming γίνονται αισθητά πιο ομαλές. Ο χρόνος απόκρισης 0,5 ms MPRT διατηρεί τη γρήγορη δράση στα παιχνίδια καθαρή και απαλλαγμένη από ghosting, δίνοντας στους χρήστες ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόταν μεταβάινουν από την εργασία στο παιχνίδι.

Αυτό τις καθιστά ιδανικές για φοιτητές και επαγγελματίες που θέλουν άνεση και παραγωγικότητα, τόσο στην εργασία όσο και στο παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε ανάμεσα σε οθόνη για δουλειά ή για παιχνίδι — μία μόνο οθόνη τα κάνει όλα.

Ακρίβεια QHD σε πάνελ IPS

Και οι δύο οθόνες διαθέτουν πάνελ IPS με ανάλυση 2560×1440, προσφέροντας αισθητά πιο καθαρή εικόνα από το Full HD. Το κείμενο είναι ευκρινές, οι εικόνες λεπτομερείς και ο επιπλέον χώρος στην οθόνη κάνει την εκτέλεση πολλών εργασιών ταυτόχρονα πιο άνετη. Η 27 ιντσών Q27B36X προσφέρει πυκνότητα 109 ppi (pixel ανά ίντσα), με κάλυψη 118,5% sRGB και 92,1% DCI-P3, ενώ η 23,8 ιντσών Q24B36X προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη πυκνότητα 123 ppi, με κάλυψη 114,7% sRGB και 88,8% DCI-P3.

Οι ευρείες γωνίες θέασης 178°/178° διατηρούν τα χρώματα σταθερά από κάθε θέση, είτε μοιράζεστε την οθόνη με έναν συνάδελφο είτε κάθεστε πιο πίσω κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Παράλληλα, η φωτεινότητα των 300 cd/m² εξασφαλίζει άνετη θέαση στον τυπικό φωτισμό σπιτιού και γραφείου.

Adaptive-Sync και HDR10

Η τεχνολογία Adaptive-Sync εξαλείφει το φαινόμενο της διάσπασης της εικόνας (screen tearing), ταιριάζοντας τον ρυθμό ανανέωσης της οθόνης στην έξοδο της κάρτας γραφικών, διατηρώντας ομαλή την απεικόνιση τόσο στην εργασία όσο και στο παιχνίδι. Η υποστήριξη HDR10 βελτιώνει την αντίθεση και το βάθος των χρωμάτων σε συμβατικό περιεχόμενο, προσθέτοντας επιπλέον ζωντάνια σε βίντεο και παιχνίδια που το υποστηρίζουν.

Άνεση για πολύωρη χρήση

Η τεχνολογία Flicker-Free και η λειτουργία Low Blue Light συμβάλλουν στη μείωση της καταπόνησης των ματιών κατά την παρατεταμένη χρήσης, κάτι ιδιαίτερα για όσους περνούν ολόκληρες εργάσιμες ημέρες μπορστά στην οθόνη. Η βάση με ρυθμιζόμενη κλίση (-5°/21°) επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση, ενώ η συμβατότητα με VESA 100×100 δίνει τη δυνατότητα οι οθόνες να τοποθετηθούν στον τοίχο ή να χρησιμοποιηθούν με βραχίονες στήριξης για πιο ευέλικτα setups.

Απλή, πρακτική συνδεσιμότητα

Κάθε οθόνη διαθέτει ένα HDMI 2.0 και ένα DisplayPort 1.4 που καλύπτουν PCs, laptops και σύγχρονες κονσόλες, ενώ η έξοδος ακουστικών 3,5 χιλ. επιτρέπει την ιδιωτική ακρόαση χωρίς επιπλέον καλώδια.

Δύο μεγέθη για διαφορετικούς χώρους

Η Q24B36X 23,8 ιντσών ταιριάζει σε μικρά γραφεία και μικρότερους χώρους εργασίας, ενώ η Q27B36X 27 ιντσών προσφέρει μεγαλύτερη οθόνη για χρήστες που προτιμούν μεγαλύτερη επιφάνεια εργασίας. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν ρυθμό ανανέωσης 144 Hz, χρόνο απόκρισης MPRT 0,5 ms και τον κομψό σχεδιασμό της σειράς B3 με τα λεπτά πλαίσια, που ταιριάζουν σε κάθε περιβάλλον.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Οι οθόνες AOC Q24B36X και Q27B36X θα είναι διαθέσιμες από τον Ιανουάριο του 2026, σε συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης 149 € και 169 €, αντίστοιχα.