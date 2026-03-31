AGON by AOC: Νέες τεχνολογίες MBR, MBR Sync και MBR+ για εξάλειψη του Motion Blur

Σύνοψη

Η AGON by AOC ανακοίνωσε τρεις νέες τεχνολογίες μείωσης του motion blur: MBR, MBR Sync και MBR+.

Το πρότυπο MBR λειτουργεί βέλτιστα με σταθερό ρυθμό ανανέωσης, ενώ το MBR Sync συνδυάζει το backlight strobing με τεχνολογία VRR.

Η προηγμένη τεχνολογία MBR+ παρουσιάζεται σε οθόνες των 610 Hz, επιτυγχάνοντας χρόνο απόκρισης 0.3 ms MPRT μέσω 20 ανεξάρτητων ζωνών LED.

Η AGON by AOC διαθέτει επίσης την τεχνολογία G-SYNC Pulsar της NVIDIA στη ναυαρχίδα AG276QSG2 των 360 Hz.

Οι νέες οθόνες είναι ήδη διαθέσιμες στην αγορά, με τιμές που κυμαίνονται από €119 για τη σειρά G4 έως €699 για τα μοντέλα της σειράς PRO.

Η eξέλιξη του Motion Blur Reduction από την AGON by AOC

Καθώς η βιομηχανία του gaming κινείται προς ρυθμούς ανανέωσης που ξεπερνούν τα 500 Hz, η ανάγκη για απόλυτη ευκρίνεια στην κίνηση καθιστά τις τεχνολογίες backlight strobing απολύτως απαραίτητες για τους ανταγωνιστικούς παίκτες. Η AGON by AOC, ηγέτιδα μάρκα στις οθόνες gaming, προχώρησε στην αναλυτική παρουσίαση της σουίτας τεχνολογιών Motion Blur Reduction (MBR), η οποία περιλαμβάνει τις υλοποιήσεις MBR, MBR Sync και MBR+. Οι τρεις αυτές τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης και απαιτήσεις απόδοσης, προσφέροντας κρυστάλλινη εικόνα.

Πώς δημιουργείται το Motion Blur στις οθόνες LCD;

Το motion blur στις οθόνες LCD προκαλείται από την τεχνική "sample-and-hold", όπου το κάθε καρέ παραμένει σταθερά ορατό στην οθόνη μέχρι να ανανεωθεί με το επόμενο. Επειδή τα ανθρώπινα μάτια ακολουθούν τη συνεχή κίνηση ενός αντικειμένου, ενώ τα εικονοστοιχεία παραμένουν αναμμένα στην ίδια θέση, ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται αυτή την ασυμφωνία ως θόλωση, ανεξαρτήτως της ταχύτητας απόκρισης του πάνελ.

Τεχνική "Sample-and-hold": Διατήρηση του καρέ στην οθόνη έως την εμφάνιση του επόμενου.

Διατήρηση του καρέ στην οθόνη έως την εμφάνιση του επόμενου. Οπτική αντίληψη: Ασυμφωνία μεταξύ της κίνησης των ματιών και των στατικών εικονοστοιχείων.

Ασυμφωνία μεταξύ της κίνησης των ματιών και των στατικών εικονοστοιχείων. Λύση του προβλήματος: Μείωση του χρόνου κατά τον οποίο το κάθε καρέ είναι ορατό στο μάτι.

AOC MBR: Τα θεμέλια του Backlight Strobing

Το πρότυπο MBR της AGON by AOC βασίζεται στη μέθοδο global strobing ολόκληρου του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης. Ο φωτισμός απενεργοποιείται κατά τη μετάβαση των εικονοστοιχείων και αναβοσβήνει στιγμιαία για να φωτίσει αποκλειστικά το πλήρως rendered καρέ. Η λειτουργία απαιτεί σταθερό ρυθμό ανανέωσης και δεν είναι συμβατή με τεχνολογίες VRR, όπως το FreeSync ή το G-SYNC Compatible.

Ρυθμίσεις έντασης: Παρέχεται ρυθμιστικό από το 1 έως το 20. Οι χαμηλές τιμές διατηρούν τη φωτεινότητα, ενώ οι υψηλές αυξάνουν την ευκρίνεια μειώνοντας τη φωτεινότητα.

Παρέχεται ρυθμιστικό από το 1 έως το 20. Οι χαμηλές τιμές διατηρούν τη φωτεινότητα, ενώ οι υψηλές αυξάνουν την ευκρίνεια μειώνοντας τη φωτεινότητα. Ιδανικό εύρος: Οι χρήστες συνήθως προτιμούν τιμές μεταξύ 10 και 14.

Οι χρήστες συνήθως προτιμούν τιμές μεταξύ 10 και 14. Χρόνος απόκρισης: Σε οθόνες 144 Hz - 220 Hz επιτυγχάνεται 0.5 ms MPRT, ενώ σε οθόνες 240 Hz και άνω πέφτει στα 0.3 ms MPRT.

Σε οθόνες 144 Hz - 220 Hz επιτυγχάνεται 0.5 ms MPRT, ενώ σε οθόνες 240 Hz και άνω πέφτει στα 0.3 ms MPRT. Διαθεσιμότητα: Ενσωματώνεται στη σειρά AOC GAMING, συμπεριλαμβανομένων των 24G42E, 25G42E και 27G42E στα 180 Hz.

AOC MBR Sync: Συνδυασμός Strobing και VRR

Το MBR Sync επιλύει το παραδοσιακό δίλημμα των παικτών: την επιλογή μεταξύ της απουσίας screen tearing (μέσω VRR) και της εξάλειψης του motion blur (μέσω strobing). Η τεχνολογία αυτή συγχρονίζει τον παλμό του οπίσθιου φωτισμού με την έξοδο του μεταβλητού ρυθμού ανανέωσης.

Απόδοση: Προσφέρει gameplay χωρίς tearing και stuttering, μειώνοντας ταυτόχρονα το αντιληπτό motion blur.

Προσφέρει gameplay χωρίς tearing και stuttering, μειώνοντας ταυτόχρονα το αντιληπτό motion blur. Σενάριο χρήσης: Ιδανικό για συστήματα όπου ο ρυθμός καρέ παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ιδανικό για συστήματα όπου ο ρυθμός καρέ παρουσιάζει διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μοντέλα: Διαθέσιμο στα νέα μόνιτορ της σειράς G4, όπως τα 24G4ZR / 27G4ZR (260 Hz), το Mini-LED U27G4XM (160 Hz @ 4K, 320 Hz @ FHD) και τα 25G4SRE / Q25G4SR (300 Hz) και 25G4KUR (400 Hz).

AOC MBR+: Η νέα γενιά ακρίβειας στα 610 Hz

Η τεχνολογία MBR+ αντιπροσωπεύει ένα άλμα στην αρχιτεκτονική του strobing και κάνει το ντεμπούτο της στις νέες οθόνες AGON PRO AG246FK6 και CS24A. Αντί για το ταυτόχρονο άναμμα όλου του φωτισμού, το MBR+ χρησιμοποιεί μια μέθοδο rolling scan.

Αρχιτεκτονική: Ενσωματώνει σύστημα διπλής φωτεινής μπάρας με 20 ανεξάρτητες ομάδες LED.

Ενσωματώνει σύστημα διπλής φωτεινής μπάρας με 20 ανεξάρτητες ομάδες LED. Λειτουργία: Κάθε ζώνη αναβοσβήνει συγχρονισμένα με τη διαδικασία σάρωσης της οθόνης, εξασφαλίζοντας ακριβή χρονισμό παντού και όχι μόνο στο κέντρο.

Κάθε ζώνη αναβοσβήνει συγχρονισμένα με τη διαδικασία σάρωσης της οθόνης, εξασφαλίζοντας ακριβή χρονισμό παντού και όχι μόνο στο κέντρο. Αποτελέσματα: Δραματική μείωση του strobe crosstalk, βελτιωμένη ομοιομορφία φωτεινότητας και χρόνος απόκρισης 0.3 ms MPRT στα 610 Hz.

Σύγκριση MBR+ με NVIDIA G-SYNC Pulsar

Για τους χρήστες που αναζητούν την απόλυτη flagship εμπειρία, η AGON by AOC προσφέρει την οθόνη AG276QSG2, η οποία κάνει χρήση της τεχνολογίας G-SYNC Pulsar της NVIDIA. Το Pulsar λειτουργεί με παρόμοια φιλοσοφία (rolling scan strobe), αλλά προσθέτει δυναμικό (adaptive) overdrive που προσαρμόζεται ανάλογα με την περιοχή της οθόνης και τον ρυθμό ανανέωσης.

Συγκριτικά, το MBR+ διαθέτει σταθερό overdrive και 20 ομάδες LED (έναντι 10 οριζόντιων λωρίδων του Pulsar), αλλά δεν υποστηρίζει VRR. Το Pulsar προσφέρει πολύ χαμηλό strobe crosstalk και λειτουργεί αρμονικά με το VRR, υποστηριζόμενο από τον ειδικό MediaTek scaler με G-Sync. Ο κ. Bekdemir αναφέρει πως εάν οι παίκτες πετυχαίνουν σταθερά υψηλά καρέ σε τίτλους eSports, το MBR+ προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, ενώ για μεταβλητά καρέ με τις μέγιστες τεχνολογικές απαιτήσεις, το Pulsar αποτελεί την κορυφαία επιλογή.

Τιμές και Διαθεσιμότητα

Οι νέες οθόνες που ενσωματώνουν τις εν λόγω τεχνολογίες είναι διαθέσιμες στην αγορά με τις παρακάτω προτεινόμενες τιμές λιανικής: