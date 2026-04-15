Sony INZONE M10S II & H6 Air: Νέα OLED οθόνη 540Hz και headset με βάρος μόλις 199g

Σύνοψη

Η Sony επεκτείνει τον εξοπλισμό της για gaming με τα νέα προϊόντα INZONE H6 Air και INZONE M10S II.

Το ενσύρματο INZONE H6 Air είναι ένα open-back headset που ζυγίζει μόλις 199g (χωρίς μικρόφωνο και καλώδιο).

Η δεύτερη γενιά της eSports οθόνης, INZONE M10S II, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Fnatic και διαθέτει πάνελ OLED με δομή tandem.

Η οθόνη προσφέρει λειτουργία Dual Mode (QHD στα 540Hz ή HD στα 720Hz) και εξαιρετικά χαμηλό χρόνο απόκρισης 0,02 ms.

Ανακοινώθηκαν επίσης ειδικές εκδόσεις Fnatic Edition για ποντίκια και mousepads, καθώς και τα νέα ημιδιαφανή ακουστικά INZONE Buds σε χρώμα Glass Purple.

Η Sony ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της εξειδικευμένης σειράς προϊόντων της για gamers, προσθέτοντας στη φαρέτρα της δύο νέες κορυφαίες προτάσεις: το ενσύρματο headset INZONE H6 Air και τη δεύτερη γενιά της eSports οθόνης της, την INZONE M10S II. Οι νέες συσκευές ενσωματώνουν τεχνολογίες αιχμής, σχεδιασμένες να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε απαιτητικούς παίκτες, με την οθόνη μάλιστα να φέρει την υπογραφή της συνεργασίας με τον γνωστό οργανισμό esports, Fnatic.

INZONE H6 Air: Open-Back ακουστική και ελάχιστο βάρος

Το INZONE H6 Air είναι το νέο open-back gaming headset της Sony, κατασκευασμένο από αλουμίνιο και με βάρος μόλις 199g χωρίς το καλώδιο και το μικρόφωνο. Ενσωματώνει προσαρμοσμένους οδηγούς και ειδικό προφίλ ήχου «RPG/Adventure». Θα είναι διαθέσιμο στην αγορά από τον Απρίλιο του 2026.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία του νέου ενσύρματου headset εστιάζει στην άνεση και την ακρίβεια της ηχητικής αναπαραγωγής. Ο open-back σχεδιασμός επιτρέπει στο ηχητικό πεδίο να αναπαράγεται με απόλυτη ρεαλιστικότητα, ελαχιστοποιώντας τις εσωτερικές ανακλάσεις του ήχου και αφήνοντας το περίβλημα ανεμπόδιστο. Οι μονάδες των οδηγών έχουν ρυθμιστεί με τεχνολογία που συναντάμε στα επαγγελματικά studio monitor ακουστικά MDR-MV1 της εταιρείας. Παράλληλα, οι οπές στο πίσω μέρος των οδηγών συμβάλλουν στον άριστο διαχωρισμό μεσαίων και χαμηλών συχνοτήτων, παρέχοντας βαθιά και καθαρά μπάσα.

Όσον αφορά την εργονομία, τα υλικά κατασκευής διατηρούν το βάρος στα 199g, κάνοντας το H6 Air το ελαφρύτερο headset στην gaming γκάμα της Sony. Η συσκευή χρησιμοποιεί τον αναδιπλούμενο μηχανισμό στήριξης που είδαμε στο INZONE H9 II, εξασφαλίζοντας compact διαστάσεις και σταθερότητα. Στον τομέα της επικοινωνίας, το ρυθμιζόμενο καρδιοειδές μικρόφωνο με εύκαμπτο βραχίονα απομονώνει τους πλευρικούς θορύβους, εστιάζοντας καθαρά στη φωνή του χρήστη. Μέσω του λογισμικού INZONE Hub και του παρεχόμενου USB-C Audio Box, οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον εικονικό ήχο surround 7.1 καναλιών (360 Spatial Sound for Gaming) καθώς και στο αποκλειστικό προφίλ ισοσταθμιστή «RPG/Adventure», το οποίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους μηχανικούς ήχου των PlayStation Studios.

INZONE M10S II: OLED απόδοση επόμενης γενιάς για ανταγωνιστικό gaming

Η οθόνη INZONE M10S II αποτελεί μια eSports υλοποίηση νέας γενιάς με δομή tandem OLED. Υποστηρίζει λειτουργία Dual Mode για εναλλαγή μεταξύ QHD (540Hz) και HD (720Hz) με χρόνο απόκρισης 0,02 ms. Αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 2026.

Αναπτυγμένη μέσα από τη στενή συνεργασία της Sony με τη Fnatic, η INZONE M10S II σχεδιάστηκε αποκλειστικά για να καλύψει τις ανάγκες των παικτών FPS που διαγωνίζονται σε κορυφαίο επίπεδο. Η απόδοση της οθόνης βασίζεται σε ένα OLED πάνελ που επιτυγχάνει ρυθμό ανανέωσης έως και 540 Hz σε ανάλυση QHD, δίνοντας ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ενσωματωμένη τεχνολογία Motion Blur Reduction (MBR) διαφέρει από τις συμβατικές υλοποιήσεις. Αντί να μειώνει τη φωτεινότητα κατά το ήμισυ για να περιορίσει τη θολούρα της κίνησης, η προσέγγιση της Sony αυξάνει τη φωτεινότητα κατά τα διαστήματα φωτισμού, αποδίδοντας πιο ευκρινή και ζωντανή εικόνα. Η εμπειρία θέασης βελτιώνεται περαιτέρω χάρη στη νέα επίστρωση Super Anti-glare, η οποία μειώνει δραστικά τις αντανακλάσεις του περιβάλλοντος.

Η εργονομία της βάσης της M10S II βασίστηκε εξ ολοκλήρου στο feedback των παικτών της Fnatic. Προσφέρει κλίση από -5° έως 35°, ενώ ο σχεδιασμός της είναι εξαιρετικά συμπαγής. Το πάχος της βάσης είναι μόλις 4 χιλιοστά και το βάρος της είναι κεντροθετημένο, επιτρέποντας στους παίκτες να τοποθετούν το πληκτρολόγιό τους ελεύθερα, ακόμη και πάνω στη βάση. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεχνικά χαρακτηριστικά της είναι το tournament mode, το οποίο επιτρέπει την άμεση εναλλαγή προβολής από τις 27 ίντσες (1440p) στις 24,5 ίντσες (1332p ή 1080p), προσομοιώνοντας τις συνθήκες των επαγγελματικών τουρνουά. Συνοδεύεται από τριετή εγγύηση, συστήματα προστασίας του OLED πάνελ και ειδικές ψύκτρες για διαχείριση της θερμότητας.

Νέα περιφερειακά Fnatic Editions και INZONE Buds

Ενισχύοντας περαιτέρω τη συνεργασία με τη Fnatic, η Sony παρουσίασε τις ειδικές εκδόσεις (Fnatic Editions) των INZONE Mouse-A, INZONE Mat-F και INZONE Mat-D. Το INZONE Mat-F φέρει σχεδιασμό εμπνευσμένο από την ομάδα Valorant της Fnatic, ενώ το INZONE Mat-D διακρίνεται από μια χρωματική διαβάθμιση από μαύρο σε πορτοκαλί. Τέλος, η κατηγορία του ήχου συμπληρώνεται από τα νέα ημιδιαφανή (Glass Purple) INZONE Buds. Τα truly wireless ακουστικά, τα οποία ενσωματώνουν τεχνολογία εξουδετέρωσης θορύβου, προσφέρονται πλέον σε τρεις χρωματικές επιλογές: μαύρο, λευκό και Glass Purple. Όλα τα περιφερειακά και τα INZONE Buds θα διατεθούν τον Απρίλιο του 2026.